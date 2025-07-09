«Единичка» BMW в кузове F20 – самая новая машина гольф-класса с задним приводом, которую можно сейчас приобрести. И еще у нее нет огромных несуразных «ноздрей», а все моторы – наддувные. И при этом это самая неликвидная модель BMW. Почему так вышло? Видимо, для этого есть объективные причины. Сегодня мы расскажем, чего можно ожидать от кузова, салона и электрики BMW 1 Series с пробегом, а во второй части поговорим о моторах, трансмиссии и ходовой части этого автомобиля.

Техника

Немного странно, что в материале о современной машине нельзя сказать, что в ее основе используется какая-то платформа. Тем более что у BMW платформы существуют, причем уже очень давно. Но у «единички» в кузове F20 есть унификация по элементам кузова, шасси, электрики и салона только с «трешкой» в кузове F30, которая в свою очередь по части шасси имеет много общего с автомобилями предыдущего поколения в кузове Е90. И при этом многие элементы конструкции F20 мало отличаются от предшественницы в кузове Е81. «Копейку» посадили на переднеприводную платформу UKL2 от Mini только в следующем поколении. Ну а «трешку» новой генерации перевели на платформу CLAR, общую для всех заднеприводных автомобилей марки.

BMW 1 Series F20 имеют стальной кузов в двух вариантах исполнения: пяти- или трехдверный хэтчбек. Компоновка классическая: моторы установлены продольно, базовый привод – задний. Версии 120d и 135i, выпущенные с сентября 2012 года, могут иметь полный привод с раздаточной коробкой с многодисковой муфтой. Подвески обычные: МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Выбор моторов очень обширный – от агрегатов серии Prince, бензиновых N20 и дизельных N47 до новой унифицированной серии трех- и четырехцилидровых моторов B38 и B48 на M135i и M140i и даже шестицилиндровых N55B30 и B58B30. Дизельные моторы тоже могут быть с тремя или четырьмя цилиндрами, объемом от 1,5 до 2,0 литров. Коробки передач – либо 8-ступенчатый автомат ZF8HP, либо 6-ступенчатая МКП. Базовые комплектации машин были намного проще, чем у «трешек», но при этом по желанию клиента их можно было оснастить практическим всем, чем располагал производитель в те годы. Для многих владельцев F20 становится любимым конструктором, где меняют все – от колесных дисков и порожков до блоков электроники и моторов.

Хронология



Июнь 2011 года. Начало производства пятидверной версии в кузове F20.

Сентябрь 2011 года. Презентация модели на Франкфуртском автосалоне. Представлены только заднеприводные версии в пятидверном кузове. Бензиновые двигатели – серии N13 (Prince совместной разработки с PSA). Модель 114i оснащена мотором N13B16K0 (102 л.с.), 116i – B13B16U0 (136 л.с.), 118i – N13B16M0 (177 л.с.). Версия 114i доступна только с 6-ступенчатой МКП, остальные версии – как с такой же механической коробкой, так и с 8-ступенчатой АКП. Дизельных версий две: 118d с мотором N47D20 (143 л.с.) и 120d с N47D20 (184 л.с.).

Весна 2012 года. Появление более мощной версии 125i с мотором N20B20 (218 л.с.). Модель доступна как с МКП, так и с 8-ступенчатой АКП. Появление новой дизельной версии 116d EfficientDynamics с мотором N47D16 (116 л.с.). В отличие от обычной 116d, её двигатель имеет объём 1,6 литра и меньшую мощность.

Июль 2012 года. Начало производства трехдверной версии в кузове F21. Появление самой мощной версии машины M135i с мотором N55B30 мощностью 320 л.с. Расширение линейки дизельных версий: дебют модели 125d с мотором N47D20 (218 л.с.) и самой слабой дизельной «единички» 114d с мотором N47D16 (95 л.с.). Последняя модель доступна только с МКП.

Сентябрь 2012 года. Выход полноприводных версий 120d xDrive и M135i xDrive.

Январь 2015 года. Презентация фейслифтинга модели. Обновлены оптика, бамперы, внешние панели. Изменены интерьер и оснащение. Замена линейки моторов на новую модульную B-серию. Версия 116i теперь предлагается с мотором B38B15A (109 л.с.), 118i – с B38B15 (136 л.с.), 120i – с мотором B48B20 (184 л.с.), 125i – с B48B20 (224 л.с.). Дизельные версии 116d оснащаются мотором B37D16 (116 л.с.), 118d – мотором B47D20A (150 л.с.), 120d – B47D20A (190 л.с.) и 125d – B47D20B (224 л.с.).

Лето 2019 года. Окончание выпуска модели.

Кузов

Внешние панели



Первая и третья серии в 2011 году сохраняли цельностальной кузов. У них не было никаких алюминиевых панелей и тем более – чашек подвески с лонжеронами. В целом коррозийная стойкость наружных панелей сравнима со стойкостью одноклассников того же периода. Но есть и особенности. Например, у BMW отлично ржавеют низы дверей и кромки арок. Задняя дверь тоже находится в зоне риска, причем она ржавеет не только снизу, но и у отверстия стеклоочистителя. Машины из Петербурга и Москвы стоит осматривать очень придирчиво. Вряд ли найдете глубокую коррозию, но вздутия, пятнышки по кромкам и прочие дефекты присутствуют у многих автомобилей. На дорестайлинговых «единичках» они проявляются заметнее, но и на большинстве машин после рестайлинга при внимательном осмотре почти наверняка найдется что-то неприятное. На передних арках даже самых свежих «единичек» пескоструй сдирает краску, а на внешних поверхностях дверей и крыльев можно обнаружить множество сколов. В основном – на кромках задних крыльев и дверей.

Основная масса проблем с арками вызвана мелкими дефектами или косметическими ремонтами и серьезной угрозы целостности кузова не представляет. Главное, вовремя устранять проблемы, не допуская облезания ЛКП на большой площади. Жаль только, что найти машину в родной краске и без дефектов вряд ли получится. Во всяком случае – за стоимость до полутора миллионов рублей.

Из серьезных неприятностей можно назвать коррозию кромки крыши, уходящую под лобовое стекло, и коррозию наружного порога. Металл хорошо поддается зачистке, но порог с его огромными окнами крепления фальшпорога и грязью на кромках – это потенциально слабое место машины. Встречается и серьезная гниль дверей по шву, но дефекты такого рода устраняются заменой элемента в сборе. Увы, при совершенно неадекватной стоимости малярных работ сейчас это выходит дешевле.

Снизу

Самое страшное у машин этого поколения – это вид, открывающийся на подъемнике. Как всегда, страдает в основном задняя часть вокруг топливного бака и у мест крепления задней подвески. Часто имеет многочисленные дефекты ЛКП кромка порога. Поверхностную коррозию можно найти под локерами внутри арок, да и в целом на днище может оказаться много точечных очагов. Самое печальное, что от возраста машины это зависит мало: на первый план тут выходят стиль эксплуатации, её регион и наличие теплого паркинга. Машины из Москвы и Петербурга находятся в заведомо худшем состоянии из-за обилия реагентов на зимних дорогах. К сожалению, дополнительной антикоррозийной обработкой этих автомобилей их владельцы обычно пренебрегают.

1 / 2 2 / 2

Если открыть капот и осмотреть швы чашек подвески и лонжероны, то машины из Санкт-Петербурга могут совсем огорчить. У них можно найти множество технологических отверстий с «шубой» из коррозии, ржавчину крепежных элементов и еще много других поводов для расстройства. При этом объективных причин для таких проблем, кроме слабого ЛКП подкапотного пространства, попросту нет. Тут почти не бывает застоев воды, все элементы грамотно закреплены, нет неокрашенных кронштейнов, которые могли бы служить катализаторами коррозии. Всему виной именно слабое ЛКП внутренних поверхностей и климат.

В подкапотном пространстве часто забиваются дренажные сетки ниш электроники, что может повлечь за собой залитие блоков. Эти сетки стоит убрать заранее.

В салоне нужно проверить состояние напольного ковра. Течи с уплотнителя дверей на «баварцах» – довольно распространенная проблема. А на «копейке» слив с дверей слабый: иногда отклеивается мембрана, а клипсы имеют слабое уплотнение. Впрочем, они могут протекать даже при целой мембране. Полы от этого пока сильно не страдают, но стандартная для BMW коррозия вокруг кронштейна педали газа иногда встречается.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Зимой в багажнике часто появляется вода из-за обмерзания уплотнителя задней двери. Пока ни к никаким особым последствиям это не приводит.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Оборудование кузова

Ничего необычного в списке потенциальных проблем оборудования кузова нет. Фары выгорают и пескоструятся, но ремонтировать их несложно. Изредка встречаются запотевания, которые в большинстве случаев вызваны предыдущими ремонтами оптики. Решеточки, бамперы, ручки, замки – все это сделано просто и надежно. Даже к стеклоподъемникам претензий минимум: выйти из строя они могут, но редко. В целом, в этом отношении машина по мелочам не беспокоит. Ну или эти мелочи не очень заметны на фоне остальных проблем, которые, скажем честно, у «единички» есть.

1 / 2 2 / 2

Салон

Салон у «копейки» простенький, но с отличной эргономикой. Он почти такой же, как у «трешек», но места сзади еще меньше, а шумоизоляция крыши отсутствует вовсе.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Материалы в базовой комплектации могут показаться немного дешевыми, но существует множество вариантов исполнения интерьера, и уровень кастомизации очень высокий. При желании можно подобрать что-то из различных вариантов дверных карт, передних панелей, консолей, сидений и всего остального. Ну а в топовых комплектациях нареканий к качеству интерьера нет: там материалы просто отличные.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

К износостойкости претензий тоже нет, и даже сиденья и руль 120-200 тысяч пробега переживают легко. Им требуются только минимальный уход и отсутствие травматических факторов. Например, когтей на руках водителя, его веса за 120 кг и детских забав с прыжками по всему салону.

Из мелких неприятностей владельцы отмечают появление трещин на кнопках управления звуком, на блоке климата и на блоке управления светом. Светлые трещинки заметны при включении подсветки. Это ни на что не влияет, но выглядит неприятно. В остальном салон отличный, и придраться можно разве что к климату, который по умолчанию был простейшим с ручной регулировкой. Автоматический был платной опцией, но сейчас при желании несложно найти панель управления климатом от F30 и перепрограммировать систему. Правда, такое желание у владельцев возникает редко, и эту доработку они почти не проводят.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Электрика

Основные серьезные проблемы «единички» – износ генераторов и поломки жгута проводки пятой двери. Все остальные работы по электрике в этих машинах обычно ограничиваются установкой и активацией различных опций и оборудования с последующим отловом появляющихся глюков. Поскольку машины в базе очень «пустые», а цена блоков навигации и мультимедии с разборок невелика, то это очень популярный тюнинг. Также существует огромное количество оборудования для более простого взаимодействия смартфонов с бортовой системой, и его внедрение тоже очень распространено.

Промежуточный итог

Если есть желание приобрести BMW 1 Series F20, лучше поторопиться: хотя бы в плане кузова, салона и электрики с ними пока еще практически все в порядке. Впрочем, это не отменяет необходимости тщательно проверять силовые элементы кузова машин из «коррозийных» регионов. Однако серьезной проблемой эта коррозия станет еще лет через пять, а то и позже. Ну а небольшая ржавчина снаружи – это мелочи. И все же прежде, чем бежать на вторичный рынок за этим BMW, советуем внимательно изучить вторую часть нашего обзора, посвященную моторам, трансмиссии и ходовой части. Возможно, тяга к «единичке» после этого заметно снизится.