В 1805 году американец Оливер Эванс построил первую в мире повозку в виде баржи с паровым двигателем и приводом заднего гребного колеса, ставшую лидером в сфере будущих военных плавающих самоходных машин. За ними потянулись работоспособные и практичные амфибии, для которых главной областью применения стало военное дело.

Таланты по имени Кристи (1921-1924 гг.)

В начале ХХ века другой даровитый американский инженер, изобретатель, конструктор и автогонщик Джон Уолтер Кристи собирал переднеприводные скоростные машины с поперечными двигателями и двухколёсные тягачи для пожарных насосов. Дальше будет еще интереснее.

Одна из первых плавающих колёсных бронемашин – носитель вооружения со средним ведущим мостом Уолтера Кристи. 1922 год

В начале 1920-х Кристи построил полтора десятка трёх- и четырёхосных 90-сильных плавающих бронетранспортеров разной конструкции с боевыми расчётами и боеприпасами для артиллерийских систем калибра от 75 до 155 мм. Управляемыми были передние неведущие колёса, а для движения по воде служили гребные винты. Машины на губчатых шинах весили 6-8 тонн, на колёсах развивали скорость 48 км/ч, на плаву – 12 км/ч. Все они оказались громоздкими, непрактичными, бесполезными, и Кристи переключился на танки.



Плавающие «Кюбельвагены» (1941-1944 гг.)

Мы уже рассказывали о сухопутных штабных автомобилях VW-82 немецкой фирмы Volkswagen, выпущенных в количестве свыше 50 тысяч экземпляров. Теперь пришёл черёд рассказать о менее известных лёгких плавающих армейских амфибиях.



Высшие чины германского военного командования осматривают пятый наиболее удачный прототип Volkswagen-128/5. 1941 год

Летом 1941 года были испытаны и представлены Вермахту шесть образцов плавающих автомобилей Volkswagen-128 (4х4) с четырёхместными кузовами без дверей, напоминавших ванну на колёсах. Оппозитный 1,1-сильный двигатель в 25 сил помещался в герметичном заднем отсеке. В блоке с ним работала четырёхступенчатая коробка передач со вспомогательным редуктором и механизмами блокировки дифференциалов.



Проверка на герметичность пробного плавающего автомобиля Volkswagen-128 с задним отсеком с гребным винтом

Образец самого практичного прототипа VW-128/5 с наклонной задней крышкой для откидывания гребных винтов

Все колёса имели независимые торсионные подвески c качающимися полуосями. На крышке задней стенки кузова были смонтированы опытные варианты механизмов для откидывания гребных винтов вверх и привода их вариантов. Собранные 30 экземпляров поступили в саперные части, но на практике оказались громоздкими, неустойчивыми и непригодными для военного применения.



Первая в мире лёгкая амфибия Volkswagen-166 серийного производства в армейском исполнении Kfz.1/20. 1942 год

В марте 1942-го были представлены модернизированные версии Volkswagen-166 (4х4), у которых большинство изменений и доработок сводилось к внедрению более компактных элементов машин, улучшенных весовых и размерных данных. Главным «достижением» считалось сокращение колёсной базы с 2,4 до ровно 2 метров, длины машин на 375 мм и уменьшение обеих колей.



Отреставрированные амфибии Volkswagen-166 в комплектации и с окраской для Вермахта (сверху) и Военно-воздушных сил​

Обновленная машина получила компактный водоизмещающий корпус с округлым яйцеобразным задком в крышке моторного отсека. На задней стенке кузова на шарнирном кронштейне размещался тот же трёхлопастной гребной винт диаметром 330 мм. При его фиксировании в нижнем положении привод винта производился непосредственно от коленчатого вала двигателя через муфту и тройную цепную передачу. При движении по суше винт поднимался вверх и крепился кожаными ремешками к кузову.



Интерьер плавающей машины Volkswagen-166 с тесным местом для водителя, запасными канистрами и тентом

Задний вид на амфибию VW-166 с округлым «багажником», опущенным гребным винтом и поперечным глушителем

Через решетки в верхней части моторного отсека отработанные газы поступали в массивный цилиндрический глушитель со сменным наполнителем, а для измерения уровня масла в двигателе служил тонкий длинный щуп. К недостаткам машин относили тесный кузов, большую осадку корпуса, невозможность движения на высокой волне и низкую скорость на плаву с нагрузкой.



В конце 1942-го на заводе в Вольфсбурге начался выпуск самых известных немецких амфибий VW-166. До октября 1944 года их построили в количестве 14,3 тысяч машин.

Профашистский Trippel (1937-1944 гг.)

Гауптштурмфюрер Ханнс Триппель, активный деятель национал-социалистического движения и капитан штурмовых отрядов СА, был единственным в Германии конструктором, посвятившим всю свою жизнь созданию небольших амфибий, большинство из которых осталось на полях сражений. Его машины служили в войсках СС, в Военно-морском флоте и в военизированных строительных подразделениях Тодта.

В довоенные времена Триппель самостоятельно разработал и собрал пробные образцы амфибии SG6 (4х4) с мотором от 38-сильной легковушки Adler Trumph, открытыми пятиместными кузовами с утопленными в них фарами и короткими герметичными дверками.



Одна из первых амфибий Триппеля – модель SG6 с двигателем «Адлер» и обтекаемым корпусом. 1937-1939 гг.

В 1938-м появились более совершенные автомобили серии SG6/38, на которых применялся верхнеклапанный 55-сильный двигатель от легковой модели Opel Kapitän с четырёхступенчатой коробкой передач, независимая подвеска всех колёс и 18-дюймовые шины. В январе 1941-го, во время оккупации Франции, в саарском городке Хомбург было образовало небольшое предприятие Trippel Werke, которое позднее передали известной фирме Bugatti в Мольсхайме.



Четырёхместная амфибия SG6/38 с приспособлением против высоких волн, построенная для немецких колоний Грузопассажирская машина Trippel SG6/38 с задним отсеком для перевозки личного состава. 1938-1943 гг.

Отличительными чертами творчества Триппеля были периферийные бортовые конструкции против воздействия высоких волн, среднее расположение одного или двух радиаторов между двигателями и салоном, четырёхместные грузопассажирские машины с плавучими прицепами, а также удлинённые версии «Пионер» для перевозки до 16 солдат и вооружения.



Восстановленная амфибия Trippel SG6/38 с центральным расположением радиатора и короткими боковыми дверцами

С 1941-го завод Триппеля выпускал скромную амфибию SG6/41, у которой в носовой части умещались агрегаты от «Опеля», а самоблокирующиеся дифференциалы, гидротормоза и откидные гребные винты диаметром 380 мм переместили в кормовую нишу корпуса. На шоссе машина развивала скорость 72 км/ч, на плаву – 12–13 км/ч.



Открытая 55-сильная амфибия SG6/41 с шириной колеи 2,5 метра и пружинной подвеской, созданная по заказу ВМФ.

До 1944 года в общей сложности Триппель собрал около 800 военных амфибий серии SG6.



Под красивым именем Aqua Cheetah (1941-1943 гг.)

В начале 40-х под красивым названием Aqua Cheetah («Морской гепард») некоторое время скрывалась американская лёгкая разведывательная амфибия, которая в истории считалась идейным прототипом военных полноприводных машин Ford GPA.



Испытания амфибии «Морской гепард» (4х4) с шестиместным корпусом и центральным расположением двигателя. 1941 год

Свою необычную машину изобретатель Роджер Хофхейнс представил на военных испытаниях в мае 1941-го. Шестиместная амфибия Aqua Cheetah снабжалась автомобильным двигателем, установленным в центральной части водоизмещающего корпуса, небольшим гребным винтом, индивидуальными цепными приводами колёс и подвесками на одной пружине.



Второй четырёхместный вариант Aqua Cheetah XAC-2. Май 1942 год Третья улучшенная плавающая машина Aqua Cheetah XAC-3. 1943 год

Для расширения этих работ была образована фирма Amphibian Car Co., где собрали перспективный образец ХАС-2 с задним расположением 99-сильного двигателя Dodge, коробками передач и мостами от американских вездеходов, а также барабанами для самовытаскивания машин на берег. В 1943-м на варианте ХАС-3 применяли агрегаты от вездеходов Dodge Т215. В общей сложности построили до 12 амфибий.



Водоплавающие мелочи: голландский DAF

С момента рождения в 1932 году голландский «Завод прицепов братьев ван Доорне» (Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek, DAF) автомобилями не занимался, а отличался выпуском различных карданов и лёгких джипов к ним.



Уникальная военная амфибия DAF МС-139 симметричной формы со всеми ведущими и управляемыми колёсами

Лишь в 1939 году появился собственный военный автомобиль. Это была лёгкая машина DAF МС-139 (4х4) с четырьмя «рабочими» колёсами и двумя постами управления. Двигатель Citroёn-7CV в 48 сил и коробка передач размещались поперечно в центре шасси, а спереди и сзади, спинками друг к другу, располагались двухместные сиденья. Странная машина передвигалась передним или задним ходом со скоростью до 70 км/ч.



После капитуляции голландских вооруженных сил дальнейшие разработки амфибии DAF были прекращены. Май 1940 года

Водоплавающие мелочи: британский Hexonaut



В 1940 году английская фирма Humber построила три необычных компактных десантируемых амфибии Hexonaut (6х6) с бортовыми системами поворота. Каждая снабжалась двумя наборами из трёх ведущих бортовых колёс большого диаметра, смонтированных с обеих сторон автомобиля. Для управления машиной путём подтормаживания колёс той или иной гусеницы служили два двигателя Hillman 14НР, каждый из которых приводил одну из сторон автомобиля.



Компактный плавающий тягач Humber Hexonaut с двумя 50-сильными моторами из коллекции Мемориального музея Victory. 1940 год

При длине 3,4 метра Hexonaut имел ширину всего 1,3 метра, но весил около трёх тонн. Машины получились слишком сложными и тяжёлыми, в производство не пошли и ни разу с самолетов не десантировались.



Британские тяжелые амфибии Terrapin (1943-1944 гг.)

В 1942-м компания Thornycroft начала разработку колёсных четырёхтонных военных амфибий. Прототип Terrapin Mk-I (8х8) появился в июне 43-го, а в июле выпуск был передан компании Morris-Commercial. Тут же её нарекли первой в мире тяжёлой серийной плавающей машиной, превосходившей американские 2,5-тонные амфибии GMC DUKW-353.



Тяжёлые амфибии Thornycroft Terrapin Mk-I, выпускавшиеся фирмой Morris-Commercial​

В центральной части сварного корпуса автомобиля помещались два двигателя Ford V8 по 85 сил, две бортовые трансмиссии, главные червячные передачи каждого колеса и простейшая резиновая подвеска. Приподнятая установка передних и задних пар ведущих колёс включалась в работу только на пересечённой местности и в прибрежной полосе. На шоссе она перемещалась на четыре средних колёса и маневрировала бортовым способом. Движение на плаву обеспечивали два гребных винта.



Одна из 500 построенных машин «Террэпин Mk-I» с двумя моторами, бортовой трансмиссией и системой поворотов. 1943-1944 гг.

Главным недостатком «Террэпина» была неустойчивость на плаву, поэтому в ноябре 1944-го построили один опытный пятитонный вариант Terrapin Mk-II с передним расположением двигателя, регулировкой давления в шинах и эвакуационным краном для перегрузки артсистем калибра до 57 мм.



Единственная пятитонная амфибия Terrapin Mk-II, рассчитанная на применение в Тихом океане. 1944 год

Плавающие германские восьминожки (1940-1942 гг.)



Секретные работы по многоосными грузовикам в Германии проводились с середины 1920-х в рамках создания мощных стандартизованных транспортных средств для Вермахта, за которыми последовали самодеятельные плавающие автомобили-шасси.

В 1938-м фирма «МАН» представила свой революционный 120-сильный грузовик с восемью односкатными ведущими колёсами. Для доказательства неисчерпаемых возможностей многоосных автомобилей в 1940-1941 годах две таких машины были переделаны в амфибии с колёсной формулой 8х8.



Первая специализированная 150-сильная амфибия MAN на испытаниях в австрийском городе Гмюнден. 1941-1942 гг.

Плавающая машина MAN с рамным цельнометаллическим корпусом, тентом и задними двухстворчатыми дверями

Уникальные автомобили оборудовали открытыми водоизмещающими корпусами с 150-сильным дизельным двигателем, трансмиссией с редукторами отбора мощности на два гребных винта, двумя барабанными лебёдками с общим тяговым усилием 40 тс, жёстким настилом на верхнюю поверхность кузова и цепями на колёсах.



Пробная погрузка на крышу амфибии гражданского 70-сильного грузовика MAN Е3000 при помощи двух аппарелей. 1942 год

Самая удивительная немецкая амфибия – автомобиль-шасси Büssing-NAG (10х10) с бортовой системой поворотов. 1932 год

На заглавной фотографии – немецкая военная амфибия Trippel SG6/41 позднего выпуска, сохранённая во французском Музее бронетехники в городе Сомюр.



В статье использованы аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

