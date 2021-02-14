«Боевые Фиаты» на службе у Муссолини: уникальная итальянская автотехника Второй мировой

В начале 1930-х итальянское военное ведомство приняло программу унификации своей военной автотехники. И уже через несколько лет Италия первой в Европе начала активную милитаризацию страны, привлекая изготовителей заказами на уникальные автомобили-тягачи оригинальных конструкций, которые испытывались в ходе локальных войн и во время Второй мировой.

Большинство военной автотехники итальянские фирмы разрабатывали и выпускали самостоятельно, используя официально приобретенные лицензии на сложные агрегаты. Их главными достижениями мирового уровня считались специальные тягачи со всеми ведущими и управляемыми колёсами с бортовым приводом каждого из них. Все машины имели правостороннее управление и были приспособлены для работы на бездорожье Восточного фронта, в горах Испании и пустынях Африки. Так в Италии было создано самобытное поколение оригинальных армейских автомобилей, не похожих на все другие, правда, надёжность и качество этой слишком сложной и тяжёлой техники оставляли желать лучшего.

Дополнительно к маркировке военизированных легковушек М и С для армейской автотехники применялась расширенная цифровая индексация: N – дизельный двигатель, B – бензиновый, U – унифицированный, L – лёгкий, Р – тяжёлый и т. д.

Оригинальный и редкий для армии заднеприводный тягач SPA CL39 с высокобортным кузовом

SPA СL39/CLF39 (1939-1943 гг.)



Эта малоизвестная аббревиатура расшифровывалась как «Пьемонтское автомобильное общество Ансальди-Чейрано» (Societa Piemontese Automobili Ansaldi-Cеirano, SPA), которое в 20-е годы выкупил концерн FIAT, превратив в свой военный филиал.

Тягач SPA CL39 c деревянным кузовом и прицепом на службе Вермахта

Особое место среди компактных военных машин в программе SPA занимали оригинальные однотонные тягачи CL39 (4´2) с коротким капотом и открытой двухместной кабиной, служившие для сопровождения конницы, службы в горнострелковых частях и полевых госпиталях. Специальный «пехотный тягач» CLF39 применялся для буксировки полевых орудий массой до 800 килограммов.



Специальный тягач CLF39 с высоким кузовом для перевозки боевых расчётов буксируемых пушек и амуниции

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Автомобиль-фургон SPA CL39 с полевой душевой установкой, заменявшей обычную баню

На машинах обоих типов устанавливали 24-сильный бензиновый мотор, пятиступенчатую коробку передач, неразрезные мосты на рессорной подвеске, гидропривод барабанных тормозов и все односкатные колёса. На них также же монтировали дорожные литые и пневматические шины, «колониальные» широкопрофильные и пуленепробиваемые.



SPA TL37/AS37 (1936-1948 гг.)

С середины 30-х первым в категории полноприводной военной автотехники с бортовым приводом всех ведущих и управляемых односкатных колёс стал лёгкий артиллерийский тягач TL37 (4´4), выпускавшийся в капотном и пробном полукапотном исполнениях для буксировки пушек калибра до 100 мм.

Тягач SPA TL37 со всеми ведущими и управляемыми колёсами развивал максимальную скорость 38 км/ч

Редкий опытный полукапотный вариант артиллерийского тягача SPA TL37. 1937 год

В моторном отсеке этих машин помещались 57-сильный бензиновый движок и пятиступенчатая коробка передач с межосевым самоблокирующимся дифференциалом, передававшая крутящий момент на центральный конический редуктор, расположенный под полом салона, от которого он поступал на конические шестерни четырёх карданных валов всех колёс.



Приёмочная комиссия на испытаниях полноприводного тягача TL37 с прицепом. 1936 год

Итальянские военные на автомобиле TL37 в начале русской кампании на территории Украины. 1942 год

Тягачи получили открытый металлический шестиместный кузов с двумя рядами сидений с отсеками для амуниции и лебёдку заднего расположения. Передние колёса имели пружинную подвеску с гидроамортизаторами, задние монтировались на продольных рессорах, механический привод тормозов снабжался усилителем.



В 1938-м для итальянских войск в Африке на шасси TL37 был создан «сахарский» автомобиль-тягач AS37 Sahariano с упрощенным низким деревянным кузовом с двумя продольными скамьями и средней откидной частью заднего борта, в котором можно было устанавливать довольно мощное крупнокалиберное вооружение.

Специальное шасси SPA AS37 для северной Африки с деревянным восьмиместным кузовом. 1938 год

Пустынный боевой автомобиль SPA AS37 Sahariano с полным набором вооружения и питьевой воды

SPA TM40 (1940-1948 гг.)



Конструктивным развитием модели TL37 стал средний бескапотный тягач ТМ40 (4´4), рассчитанный на работу с орудиями калибра 150 мм и массой до шести тонн. На нём также применялась бортовая система привода всех колёс на независимой подвеске с гидроамортизаторами двойного действия и шинами размером 24 или 32 дюйма.

Тягачи SPA ТМ40 со всеми ведущими и управляемыми колёсами и кузовом с тремя рядами сидений

95-сильный дизель размещался между передними сиденьями, за которыми находился открытый отсек для шести членов расчёта буксируемого орудия, располагавшихся на одном заднем и двух индивидуальных сиденьях, обращённых спинками против движения.

Тягач SPA TM40 во время военных действий буксирует двухосную 90-мм гаубицу

Несмотря на бомбардировки союзнической авиации в ноябре 1942-го и в 1943-1944 годах, завод SPA продолжал работать, поставляя свои машины в Германию для монтажа деревянных эрзац-кабин.



Breda 32/33 (1932-1940 гг.)

Первой автомобильной продукцией военно-промышленной компании «Бреда» был тяжёлый короткобазный артиллерийский тягач Breda 32 (4´4) с колесной базой 2,65 метров для буксировки орудий калибром до 150 мм. Он получил угловатую кабину и короткую платформу для балласта и сцепных устройств, передние одиночные управляемые 32-дюймовые колёса и задние двухскатные.

Тяжёлый артиллерийский тягач Breda 32 с бортовой системой привода всех четырёх колёс

Главной особенностью машины являлась сложная и тяжёлая бортовая конструкция индивидуального привода каждого колеса. При переднем расположении 84-сильного бензинового мотора коробка передач с межосевым дифференциалом была отнесена к задним колёсам и передавала крутящий момент на центральный конический редуктор, откуда карданные валы диагонального расположения передавали его на редукторы каждого колеса.



Короткобазный тягач Breda 32 с двухосной гаубицей калибра 149 мм. 1932 год

Другими особенностями машины являлись передняя независимая подвеска и задняя на поперечной рессоре, лебёдка-кабестан, укрепленная под кузовом, и одна барабанная 7,5-тонная, расположенная сбоку под кабиной. На специальном шасси была собрана партия грузовых машин Breda 33.



Четырёхтонный тягач Breda 33 с удлинённой до 3,8 метра колёсной базой. 1933-1934 гг.

Breda 40/41 (1941-1944 гг.)

Развитием модели Breda 32 стал удлиненный 115-сильный дизельный вариант Breda 40 (4´4) для буксировки орудий массой до 15 тонн. Он разрушил устоявшийся примитивистский внешний облик машин этой марки, получивших обтекаемые кабину и капот, полукруглые крылья и пневматические шины низкого давления.

Обновлённый дизельный артиллерийский тягач Breda 40 в Военно-историческом музее военной автотехники

Параллельно выпускался вариант Breda 41 (4´4) с изменённой передней облицовкой и передним съёмным механическим пятитонным краном-балкой, послуживший основой ремонтно-эвакуационных машин и тяжёлых тягачей.



Специальный вариант Breda 41 с металлическим кузовом и встроенными в передний бампер фарами

Ремонтно-эвакуационная машина на шасси Breda 41 с разборным краном, весившая свыше 11 тонн

SPA Dovunque 33/35 (1933-1948 гг.)



В отличие от других стран в вооруженных силах Италии состоял только один специальный многоцелевой армейский грузовик SPA Dovunque (6´4) с узнаваемой поджарой тупоносой внешностью и чуть выдвинутыми вперед передними управляемыми колёсами.

Разработки этой машины начались с создания и испытаний первого двухтонного образца Dovunque 33 без лебёдки, оборудованного бензиновым 46-сильным двигателем, четырёхступенчатой коробкой передач с демультипликатором и гидравлическим тормозным приводом.

Прототип трёхосного грузовика SPA Dovunque 33 с задними двухскатными колёсами. 1933 год

В последующие годы серийно выпускался известный 2,5-тонный вариант Dovunque 35 («Вездеход») с моноблочным бензиновым силовым агрегатом в 57 л.с., сухим двухдисковым сцеплением, вакуумным усилителем привода тормозов и трёхтонной лебёдкой. Его главными визуальными элементами являлись открытая кабина с мягким верхом и откидными лобовыми стёклами, характерным высоким капотом и трубчатым ограждением радиатора. Две боковые низко расположенные и свободно вращавшиеся «запаски» служили для преодоления высоких препятствий.



Известный итальянский военный грузовик SPA Dovunque 35 с хорошо узнаваемой внешностью. 1935 год

Доработанный «колониальный» вариант SPA Dovunque 35 для вооружённых сил Италии в Северной Африке

Автомобили применялись для буксировки пушек среднего калибра и установки вооружения, в том числе зенитных пушек. На них монтировали специальные кузова-фургоны фирмы Viberti, в том числе цельнометаллические с интегрированной кабиной, а также упрощённые открытые бронекорпуса и опытные башенные системы от бронеавтомобилей.



В общей сложности их собрали около тысячи экземпляров.

Полевая радиостанция на экранированном шасси Dovunque 35 со встроенной кабиной

Зенитная установка калибра 20 мм на открытом грузовике SPA Dovunque 35 в Северной Африке

SPA Dovunque 41 (1943-1948 гг.)



На завершающем этапе войны фирма SPA выпускала тактический автомобиль-тягач Dovunque 41 (6´6) классической компоновки с мощностью дизеля 110 л.с. Он снабжался открытой или полностью закрытой цельнометаллической кабиной, металлической бортовой платформой для перевозки 5-6 тонн грузов и грузопассажирским кузовом на 12 мест с задним отсеком для амуниции.

Передовой армейский грузовик SPA Dovunque 41 с открытой кабиной и грузопассажирским отсеком

Шасси Dovunque 41 с цельнометаллической кабиной и ремонтно-эвакуационным оснащением в Музее военной автотехники

На этой машине использовали коробку передач с двухступенчатым редуктором, блокируемыми межколёсными дифференциалами и гидропневматическую тормозную систему. Все колёса были односкатными 24-дюймовыми, по бокам кузова крепились вращавшиеся поддерживающие «запаски».



Breda 51/53 (1941-1944 гг.)

В ходе Второй мировой войны компания «Бреда» занималась созданием 115-сильных автомобилей-шасси Breda (6´4) с открытой кабиной, задними двускатными колёсами, гидравлическими опорами и поворотным столом для монтажа 90-мм артиллерийских установок Ansaldo, главный удар которых был направлен на Восточный фронт.

Первые образцы Breda 51, оснащённые задними неразрезными мостами, четырехступенчатой коробкой передач и передней независимой подвеской, остались в опытных образцах.

Первый неудачный вариант автомобиля Breda 51 с пушкой калибра 90 мм. 1941-1942 гг.

За ним появился носитель тяжелого вооружения Breda 52 с закрытой или открытой цельнометаллической кабиной, усиленной рамой и пятиступенчатой коробкой передач, собранный в количестве до 120 единиц.



Бескапотное шасси Breda 52 классической конструкции с 8,5-литровым дизельным двигателем. 1942-1943 гг.

Опытный образец шасси Breda 52 с передними двускатными колёсами и съёмными задними гусеницами. 1943 год

Следующий 130-сильный вариант Breda 53 был собран для замены аналогичных систем на двухосных шасси Lancia 3RO и в 1943-1944 годах использовался в Вермахте. Все трёхоски «Бреда» оказались маломощными, громоздкими и неспособными оперативно перемещаться как в горной местности, так и на городских улицах.



На заглавной фотографии – оригинальный артиллерийский тягач SPA ТМ40 с бортовым приводом всех ведущих и управляемых колёс.