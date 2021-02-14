Большинство военной автотехники итальянские фирмы разрабатывали и выпускали самостоятельно, используя официально приобретенные лицензии на сложные агрегаты. Их главными достижениями мирового уровня считались специальные тягачи со всеми ведущими и управляемыми колёсами с бортовым приводом каждого из них. Все машины имели правостороннее управление и были приспособлены для работы на бездорожье Восточного фронта, в горах Испании и пустынях Африки. Так в Италии было создано самобытное поколение оригинальных армейских автомобилей, не похожих на все другие, правда, надёжность и качество этой слишком сложной и тяжёлой техники оставляли желать лучшего.
Дополнительно к маркировке военизированных легковушек М и С для армейской автотехники применялась расширенная цифровая индексация: N – дизельный двигатель, B – бензиновый, U – унифицированный, L – лёгкий, Р – тяжёлый и т. д.
SPA СL39/CLF39 (1939-1943 гг.)
Эта малоизвестная аббревиатура расшифровывалась как «Пьемонтское автомобильное общество Ансальди-Чейрано» (Societa Piemontese Automobili Ansaldi-Cеirano, SPA), которое в 20-е годы выкупил концерн FIAT, превратив в свой военный филиал.
Особое место среди компактных военных машин в программе SPA занимали оригинальные однотонные тягачи CL39 (4´2) с коротким капотом и открытой двухместной кабиной, служившие для сопровождения конницы, службы в горнострелковых частях и полевых госпиталях. Специальный «пехотный тягач» CLF39 применялся для буксировки полевых орудий массой до 800 килограммов.
На машинах обоих типов устанавливали 24-сильный бензиновый мотор, пятиступенчатую коробку передач, неразрезные мосты на рессорной подвеске, гидропривод барабанных тормозов и все односкатные колёса. На них также же монтировали дорожные литые и пневматические шины, «колониальные» широкопрофильные и пуленепробиваемые.
SPA TL37/AS37 (1936-1948 гг.)
С середины 30-х первым в категории полноприводной военной автотехники с бортовым приводом всех ведущих и управляемых односкатных колёс стал лёгкий артиллерийский тягач TL37 (4´4), выпускавшийся в капотном и пробном полукапотном исполнениях для буксировки пушек калибра до 100 мм.
В моторном отсеке этих машин помещались 57-сильный бензиновый движок и пятиступенчатая коробка передач с межосевым самоблокирующимся дифференциалом, передававшая крутящий момент на центральный конический редуктор, расположенный под полом салона, от которого он поступал на конические шестерни четырёх карданных валов всех колёс.
Тягачи получили открытый металлический шестиместный кузов с двумя рядами сидений с отсеками для амуниции и лебёдку заднего расположения. Передние колёса имели пружинную подвеску с гидроамортизаторами, задние монтировались на продольных рессорах, механический привод тормозов снабжался усилителем.
В 1938-м для итальянских войск в Африке на шасси TL37 был создан «сахарский» автомобиль-тягач AS37 Sahariano с упрощенным низким деревянным кузовом с двумя продольными скамьями и средней откидной частью заднего борта, в котором можно было устанавливать довольно мощное крупнокалиберное вооружение.
SPA TM40 (1940-1948 гг.)
Конструктивным развитием модели TL37 стал средний бескапотный тягач ТМ40 (4´4), рассчитанный на работу с орудиями калибра 150 мм и массой до шести тонн. На нём также применялась бортовая система привода всех колёс на независимой подвеске с гидроамортизаторами двойного действия и шинами размером 24 или 32 дюйма.
95-сильный дизель размещался между передними сиденьями, за которыми находился открытый отсек для шести членов расчёта буксируемого орудия, располагавшихся на одном заднем и двух индивидуальных сиденьях, обращённых спинками против движения.
Несмотря на бомбардировки союзнической авиации в ноябре 1942-го и в 1943-1944 годах, завод SPA продолжал работать, поставляя свои машины в Германию для монтажа деревянных эрзац-кабин.
Breda 32/33 (1932-1940 гг.)
Первой автомобильной продукцией военно-промышленной компании «Бреда» был тяжёлый короткобазный артиллерийский тягач Breda 32 (4´4) с колесной базой 2,65 метров для буксировки орудий калибром до 150 мм. Он получил угловатую кабину и короткую платформу для балласта и сцепных устройств, передние одиночные управляемые 32-дюймовые колёса и задние двухскатные.
Главной особенностью машины являлась сложная и тяжёлая бортовая конструкция индивидуального привода каждого колеса. При переднем расположении 84-сильного бензинового мотора коробка передач с межосевым дифференциалом была отнесена к задним колёсам и передавала крутящий момент на центральный конический редуктор, откуда карданные валы диагонального расположения передавали его на редукторы каждого колеса.
Другими особенностями машины являлись передняя независимая подвеска и задняя на поперечной рессоре, лебёдка-кабестан, укрепленная под кузовом, и одна барабанная 7,5-тонная, расположенная сбоку под кабиной. На специальном шасси была собрана партия грузовых машин Breda 33.
Breda 40/41 (1941-1944 гг.)
Развитием модели Breda 32 стал удлиненный 115-сильный дизельный вариант Breda 40 (4´4) для буксировки орудий массой до 15 тонн. Он разрушил устоявшийся примитивистский внешний облик машин этой марки, получивших обтекаемые кабину и капот, полукруглые крылья и пневматические шины низкого давления.
Параллельно выпускался вариант Breda 41 (4´4) с изменённой передней облицовкой и передним съёмным механическим пятитонным краном-балкой, послуживший основой ремонтно-эвакуационных машин и тяжёлых тягачей.
SPA Dovunque 33/35 (1933-1948 гг.)
В отличие от других стран в вооруженных силах Италии состоял только один специальный многоцелевой армейский грузовик SPA Dovunque (6´4) с узнаваемой поджарой тупоносой внешностью и чуть выдвинутыми вперед передними управляемыми колёсами.
Разработки этой машины начались с создания и испытаний первого двухтонного образца Dovunque 33 без лебёдки, оборудованного бензиновым 46-сильным двигателем, четырёхступенчатой коробкой передач с демультипликатором и гидравлическим тормозным приводом.
В последующие годы серийно выпускался известный 2,5-тонный вариант Dovunque 35 («Вездеход») с моноблочным бензиновым силовым агрегатом в 57 л.с., сухим двухдисковым сцеплением, вакуумным усилителем привода тормозов и трёхтонной лебёдкой. Его главными визуальными элементами являлись открытая кабина с мягким верхом и откидными лобовыми стёклами, характерным высоким капотом и трубчатым ограждением радиатора. Две боковые низко расположенные и свободно вращавшиеся «запаски» служили для преодоления высоких препятствий.
Автомобили применялись для буксировки пушек среднего калибра и установки вооружения, в том числе зенитных пушек. На них монтировали специальные кузова-фургоны фирмы Viberti, в том числе цельнометаллические с интегрированной кабиной, а также упрощённые открытые бронекорпуса и опытные башенные системы от бронеавтомобилей.
В общей сложности их собрали около тысячи экземпляров.
SPA Dovunque 41 (1943-1948 гг.)
На завершающем этапе войны фирма SPA выпускала тактический автомобиль-тягач Dovunque 41 (6´6) классической компоновки с мощностью дизеля 110 л.с. Он снабжался открытой или полностью закрытой цельнометаллической кабиной, металлической бортовой платформой для перевозки 5-6 тонн грузов и грузопассажирским кузовом на 12 мест с задним отсеком для амуниции.
На этой машине использовали коробку передач с двухступенчатым редуктором, блокируемыми межколёсными дифференциалами и гидропневматическую тормозную систему. Все колёса были односкатными 24-дюймовыми, по бокам кузова крепились вращавшиеся поддерживающие «запаски».
Breda 51/53 (1941-1944 гг.)
В ходе Второй мировой войны компания «Бреда» занималась созданием 115-сильных автомобилей-шасси Breda (6´4) с открытой кабиной, задними двускатными колёсами, гидравлическими опорами и поворотным столом для монтажа 90-мм артиллерийских установок Ansaldo, главный удар которых был направлен на Восточный фронт.
Первые образцы Breda 51, оснащённые задними неразрезными мостами, четырехступенчатой коробкой передач и передней независимой подвеской, остались в опытных образцах.
За ним появился носитель тяжелого вооружения Breda 52 с закрытой или открытой цельнометаллической кабиной, усиленной рамой и пятиступенчатой коробкой передач, собранный в количестве до 120 единиц.
Следующий 130-сильный вариант Breda 53 был собран для замены аналогичных систем на двухосных шасси Lancia 3RO и в 1943-1944 годах использовался в Вермахте. Все трёхоски «Бреда» оказались маломощными, громоздкими и неспособными оперативно перемещаться как в горной местности, так и на городских улицах.
На заглавной фотографии – оригинальный артиллерийский тягач SPA ТМ40 с бортовым приводом всех ведущих и управляемых колёс.
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