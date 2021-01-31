К началу Второй мировой Италия, истерзанная локальными войнами и втянутая в единый блок с Германией, имела самый богатый военный опыт, не спасший её в русской кампании под Сталинградом. Однако этой небольшой стране с невысокой степенью индустриализации по техническому уровню ряда образцов армейской автотехники удалось превзойти некоторые страны Европы.

Трудно представить, что в годы войны большинство итальянских армейских автомобилей не просто соответствовали жёстким требованиям Германии, а во многом превосходили их. При разработке своих машин конструкторы не копировали полностью немецкие образцы, а приспосабливали их к особым условиям эксплуатации и производственным возможностям своей страны. К основным достижениям в этой сфере относилась максимальная дизелизация грузовиков с передовыми конструктивными решениями, нетрадиционный дизайн и высокие скоростные данные войсковой техники, но до переноса правосторонних органов управления дело не дошло.

Военизированные легковые автомобили

Лёгкие военные автомобили, о которых мы кратко рассказывали, являлись доработанными версиями серийных легковушек с плоскими панелями кузовов, в которых просвечивало влияние любимых в Италии быстроходных родстеров со свойственной им привлекательностью. Их направляли в различные «горячие» точки, где они обычно служили штабными машинами.

Своеобразные итальянские джипы, служившие в «нормальном» климате, имели в маркировке дополнительный индекс М (Militare), для пустынных регионов и африканских колоний – С (Coloniale), означавшие «военный» и «колониальный».

FIAT 508C Militare/Coloniale (1939-1945 гг.)

После первых неудачных попыток в конце 30-х корпорация ФИАТ начала выпуск четырёхместной военной малолитражки 508С Coloniale 1100 с 1,1-литровым мотором в 30 сил. Она выделялась традиционным упрощённым открытым кузовом с плоскими дверями, капотом и прямоугольной облицовкой радиатора.



Лёгкий «колониальный» автомобиль FIAT 508C Coloniale 1100 с упрощённым кузовом

Открытый салон штабной машины FIAT 508C на серийном легковом шасси Balilla 1100

Alfa Romeo 6С2500 Coloniale/Militare (1939-1942 гг.)



В среде высшего итальянского партийного и военного руководства, включая диктатора Бенито Муссолини, самыми «ходовыми» представительскими машинами считались полуспортивные 90-сильные кабриолеты 6С2500СМ известной фирмы «Альфа Ромео». Они оснащалась блокировкой дифференциала, запасными колёсами в нишах передних крыльев и разгонялись до рекордной скорости 127 км/ч.



Быстроходный военный автомобиль Alfa Romeo 6С2500СМ из коллекции римского Военно-исторического музея военной автотехники

Bianchi S6M (1938-1940 гг.)



В конце 30-х фирма «Бьянки» выпускала серию военизированных машин на базе серийных легковушек с характерными открытыми кузовами с короткими полудверями и боковыми «запасками». Из них самым известным стал низкопрофильный вариант S6M с верхнеклапанным 52-сильным двигателем, собранный для итальянской армии в 100 экземплярах.



Разъездной автомобиль Бенито Муссолини – кабриолет Bianchi S6M с короткими полудверями. 1940 год

Lancia Aprilia 639С (1940-1942 гг.)



В начале 40-х, когда Италия проводила Североафриканскую кампанию против британских войск, компания «Лянча» взялась за переделку своих легковушек в штабные и санитарные версии с кузовами дизайнерского бюро Viotti. Наиболее распространенным был 46-сильный вариант Aprilia 639C с передней независимой подвеской, задней свечной и вместительным багажником.



Солидный штабной автомобиль Lancia Aprilia 639 Colоniale c бензиновым мотором V4

Уникальные армейские грузовики​

Выпускать военные грузовики 4х2 Италия начала в середине 30-х, когда активно участвовала в локальных конфликтах, предшествовавших Второй мировой войне. Их применение в суровых дорожных и климатических условиях привело к созданию капотных и бескапотных семейств дизельных автомобилей с вместительными кабинами. Местные дизайнеры постарались сделать машины наиболее удобными и привлекательными, но их качество и надёжность оставляли желать большего.

На военных грузовиках применялась развернутая буквенная индексация: N – дизельный двигатель, B – бензиновый, U – унифицированный, L – лёгкий, P – тяжёлый и т.д.

Alfa Romeo

Только с началом войны легендарная фирма «Альфа Ромео» взялась за изготовление дизельных армейских грузовиков. Первыми в этом ряду стояли капотные 75-сильные трёхтонки 500RE и 6,5-тонный бескапотный вариант 800RE с 108-сильным двигателем и непосредственным впрыском топлива.



Длиннобазный автомобиль Alfa Romeo 500RE с оборудованием полевой механической мастерской. 1939-1944 гг.

Тяжёлый грузовик Alfa Romeo 800RE с оригинальной формой кабины и облицовки. 1940-1944 гг.

В 1942-м появился четырёхтонный 80-сильный войсковой автомобиль 430RE с привлекательным мягким дизайном и характерными выпуклыми очертаниями обтекаемой цельнометаллической кабины над двигателем. В разгар войны благодаря своей легкомысленно мирной внешности он вовсе не напоминал суровые формы военной техники. Вскоре после войны на одном из конкурсов его признали самым красивым армейским грузовиком Второй мировой.



Автомобиль Alfa Romeo 430RE, получивший титул самого красивого грузовика Второй мировой войны. 1942-1950 гг.

Bianchi



Фирма «Бьянки» встретила войну с капотной 65-сильной трёхтонкой Miles («Солдат») с округлыми обводами передка и боковыми воздухозаборниками в виде коротких крылышек. Её особенностями были задний самоблокирующийся дифференциал и вакуумный усилитель в тормозном гидроприводе. В эту серию входили также армейские автобусы и санитарные фургоны.



Армейский грузовик Bianchi Miles со скругленными формами кабины, капота и передних крыльев. 1939 год

Доработанный автомобиль Bianchi Miles для итальянских войск в Северной Африке. 1940-1944 гг.

Isotta Fraschini



В автомобильной истории фирма «Изотта-Фраскини» была известна роскошными легковыми машинами, но в преддверии войны взялась за изготовление армейских грузовиков. Её военную гамму составляли простенький бескапотный вариант D65UMB грузоподъемностью 3,5 тонны и эффектный 6,5-тонный капотный автомобиль D80COM с пневматической тормозной системой. Первый оснастили бензиновым мотором в 80 л.с., второй снабжался дизелем мощностью 95 сил и редким электростартером.



Многоцелевой военный автомобиль Isotta Fraschini D65UMB с тентованным кузовом. 1943-1944 гг.

Сохранившийся в Италии грузовик Isotta Fraschini D65UMB с откидными лобовыми стёклами

Lancia



В середине 30-х, в преддверии новых войн, которые Италия вела на заморских территориях в Эфиопии, Ливии и Сомали, фирма «Лянча» выпускала массивный и громоздкий пятитонный грузовик RO с трёхметровой габаритной высотой. Эти особенности подтверждал вертикальный двухцилиндровый двухтактный 64-сильный дизель с двумя поршнями в каждом цилиндре, собранный по лицензии немецкой фирмой Junkers.



Тяжёлый грузовой автомобиль Lancia RO NM на колёсах с массивными шинами. 1934-1938 гг.

Его развитием был приземистый 6,5-тонный вариант 3RO с «нормальным» рядным пятицилиндровым мотором в 93 силы, ставший основным тяжёлым грузовиком итальянских вооруженных сил. Некоторые исполнения не имели аккумуляторных батарей и снабжались пневматическими стартерами.



Lancia 3RO для доставки тяжёлых грузов и установки артиллерийского вооружения. 1939-1943 гг.

Удлиненная грузовая платформа модели 3RO позволяла монтировать различные надстройки и перевозить лёгкую бронетехнику с боевыми расчётами и боезапасом. В разгар войны на этом шасси устанавливали также тяжёлые 90-мм артиллерийские системы, состоявшие на вооружении береговой охраны южных регионов Италии.



Противокорабельная система на шасси Lancia 3RO в транспортном положении. 1941-1943 гг.

Мощная артиллерийская установка береговой обороны с 90-мм пушкой Ansaldo в боевом положении

ОМ



Малоизвестная аббревиатура ОМ принадлежала Миланской машиностроительной компании Officine Meccaniche, которая по лицензии австрийского филиала компании Saurer выпускала военизированные грузовики марки ОМ. Главным военным автомобилем этого периода стал многоцелевой трёхтонный 67-сильный грузовик Taurus N с упрощённой кабиной, кузовом со складными скамьями и пневматическим стартером.



Типовой армейский бортовой автомобиль ОМ Taurus N с лицензионным четырёхцилиндровым дизелем. 1939-1950 гг.

Немецкий солдат под присмотром американского военного проверяет документы у водителя грузовика Taurus. Северная Италия, май 1945 года

Самым крупным итальянским армейским автомобилем был лицензионный многоцелевой грузовик Titano с шестицилиндровым дизелем рабочим объёмом 11,5 литров, развивавшим мощность 137 сил.



Семитонный грузовик OM Titano с дизельным силовым агрегатом и удлинённой кабиной. 1937-1940 гг.

SPA



Помимо специальных армейских тягачей и транспортно-боевых машин фирма SPA выпускала упрощённые «нормальные» 2,5-тонные грузовички марок 36R и 38R с бензиновыми моторами в 50-55 сил.



Простой капотный грузовой автомобиль SPA 38R с двухместной кабиной. 1937-1948 гг.

FIAT



Накануне войны автомобильный концерн FIAT выпускал пятитонный капотный грузовик 633NM на коммерческом шасси 633N с удлинённым капотом, 50-сильным двигателем, главной червячной передачей и массивными пневматическими или литыми шинами.



Типичный итальянский военный грузовик FIAT 633NM с прямоугольным капотом и резинометаллическими шинами. 1932-1938 гг.

Основным армейским трёхтонным грузовиком Второй мировой был вариант 626NM с упрощённой цельнометаллической кабиной над двигателем, шестицилиндровым верхнеклапанным дизелем в 70 л.с. с непосредственным впрыском топлива и камерами сгорания в поршнях, пятиступенчатой коробкой передач и гидроприводом тормозов. Его разновидностями были удлиненный бензиновый вариант 626BL, штабные машины и санитарные автобусы для армии и ВВС.



Бескапотный FIAT 626NM – самая распространенная итальянская трёхтонка Второй мировой. 1939-1948 гг.

Бескапотный санитарный войсковой автомобиль на шасси FIAT 626NM. 1942-1943 гг.

Отреставрированный армейский грузовик FIAT 626NM с арками для тента в римском Музее военной автотехники

Одновременно в программе ФИАТа появился шеститонный автомобиль 666NM на обычных 20-дюймовых колёсах, унифицированный с моделью 665NM. Он отличался регулировками двигателя на мощности от 95 до 105 л.с. и удлинённой на 90 сантиметров колёсной базой. Он развивал максимальную скорость 48 км/ч и буксировал прицепы и артиллерийские орудия массой до 12 тонн.



Тяжёлый грузовик-тягач FIAT 666NM с 24-клапанным дизельным двигателем. 1939-1946 гг.

Сохранившийся в римском Музее истории военной автотехники многоцелевой грузовик FIAT 666NM

В начале 40-х для итальянских войск в Восточной Африке было построено 110 пятитонных грузовиков 665NM с 110-сильным вариантом двигателя от модели 666NM с четырьмя клапанами на каждый цилиндр, двухступенчатым редуктором в трансмиссии, гидропневматической тормозной системой и «пустынными» 24-дюймовыми колёсами.



Уникальный грузовик FIAT 665NM для итальянских войск, воевавших в африканских песках. 1942-1944 гг.

Осенью 1943-го, после раздела Италии на два самостоятельных «государства», северная часть страны, где остались главные автомобильные заводы, была оккупирована Германией. В результате до апреля 1945 года итальянские военные грузовики исправно поступали на вооружение Вермахта, а после войны некоторые из них оставались в производстве вплоть до 1950 года.



Продукт краткого итало-германского сотрудничества – грузовик FIAT 626NM с немецкой деревянной эрзац-кабиной. 1943-1945 гг.

Для участия в затяжной военной кампании в Северной Африке на шасси FIAT 665NMB совместно с Вермахтом были построены транспортные машины для перевозки военнослужащих, оборудованные бронекабиной с бойницами и бронированной капсулой с верхними наклонными стальными листами вместо кузова.



Полубронированный FIAT 665NMB, созданный совместно с Вермахтом для участия в Североафриканской кампании. 1943-1944 гг.

На заглавной фотографии – наиболее привлекательный армейский автомобиль Alfa Romeo 430RE оригинального дизайна, признанный после войны лучшим грузовиком Второй мировой войны.