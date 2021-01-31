Трудно представить, что в годы войны большинство итальянских армейских автомобилей не просто соответствовали жёстким требованиям Германии, а во многом превосходили их. При разработке своих машин конструкторы не копировали полностью немецкие образцы, а приспосабливали их к особым условиям эксплуатации и производственным возможностям своей страны. К основным достижениям в этой сфере относилась максимальная дизелизация грузовиков с передовыми конструктивными решениями, нетрадиционный дизайн и высокие скоростные данные войсковой техники, но до переноса правосторонних органов управления дело не дошло.
Военизированные легковые автомобили
Лёгкие военные автомобили, о которых мы кратко рассказывали, являлись доработанными версиями серийных легковушек с плоскими панелями кузовов, в которых просвечивало влияние любимых в Италии быстроходных родстеров со свойственной им привлекательностью. Их направляли в различные «горячие» точки, где они обычно служили штабными машинами.
Своеобразные итальянские джипы, служившие в «нормальном» климате, имели в маркировке дополнительный индекс М (Militare), для пустынных регионов и африканских колоний – С (Coloniale), означавшие «военный» и «колониальный».
FIAT 508C Militare/Coloniale (1939-1945 гг.)
После первых неудачных попыток в конце 30-х корпорация ФИАТ начала выпуск четырёхместной военной малолитражки 508С Coloniale 1100 с 1,1-литровым мотором в 30 сил. Она выделялась традиционным упрощённым открытым кузовом с плоскими дверями, капотом и прямоугольной облицовкой радиатора.
Alfa Romeo 6С2500 Coloniale/Militare (1939-1942 гг.)
В среде высшего итальянского партийного и военного руководства, включая диктатора Бенито Муссолини, самыми «ходовыми» представительскими машинами считались полуспортивные 90-сильные кабриолеты 6С2500СМ известной фирмы «Альфа Ромео». Они оснащалась блокировкой дифференциала, запасными колёсами в нишах передних крыльев и разгонялись до рекордной скорости 127 км/ч.
Bianchi S6M (1938-1940 гг.)
В конце 30-х фирма «Бьянки» выпускала серию военизированных машин на базе серийных легковушек с характерными открытыми кузовами с короткими полудверями и боковыми «запасками». Из них самым известным стал низкопрофильный вариант S6M с верхнеклапанным 52-сильным двигателем, собранный для итальянской армии в 100 экземплярах.
Lancia Aprilia 639С (1940-1942 гг.)
В начале 40-х, когда Италия проводила Североафриканскую кампанию против британских войск, компания «Лянча» взялась за переделку своих легковушек в штабные и санитарные версии с кузовами дизайнерского бюро Viotti. Наиболее распространенным был 46-сильный вариант Aprilia 639C с передней независимой подвеской, задней свечной и вместительным багажником.
Уникальные армейские грузовики
Выпускать военные грузовики 4х2 Италия начала в середине 30-х, когда активно участвовала в локальных конфликтах, предшествовавших Второй мировой войне. Их применение в суровых дорожных и климатических условиях привело к созданию капотных и бескапотных семейств дизельных автомобилей с вместительными кабинами. Местные дизайнеры постарались сделать машины наиболее удобными и привлекательными, но их качество и надёжность оставляли желать большего.
На военных грузовиках применялась развернутая буквенная индексация: N – дизельный двигатель, B – бензиновый, U – унифицированный, L – лёгкий, P – тяжёлый и т.д.
Alfa Romeo
Только с началом войны легендарная фирма «Альфа Ромео» взялась за изготовление дизельных армейских грузовиков. Первыми в этом ряду стояли капотные 75-сильные трёхтонки 500RE и 6,5-тонный бескапотный вариант 800RE с 108-сильным двигателем и непосредственным впрыском топлива.
В 1942-м появился четырёхтонный 80-сильный войсковой автомобиль 430RE с привлекательным мягким дизайном и характерными выпуклыми очертаниями обтекаемой цельнометаллической кабины над двигателем. В разгар войны благодаря своей легкомысленно мирной внешности он вовсе не напоминал суровые формы военной техники. Вскоре после войны на одном из конкурсов его признали самым красивым армейским грузовиком Второй мировой.
Bianchi
Фирма «Бьянки» встретила войну с капотной 65-сильной трёхтонкой Miles («Солдат») с округлыми обводами передка и боковыми воздухозаборниками в виде коротких крылышек. Её особенностями были задний самоблокирующийся дифференциал и вакуумный усилитель в тормозном гидроприводе. В эту серию входили также армейские автобусы и санитарные фургоны.
Isotta Fraschini
В автомобильной истории фирма «Изотта-Фраскини» была известна роскошными легковыми машинами, но в преддверии войны взялась за изготовление армейских грузовиков. Её военную гамму составляли простенький бескапотный вариант D65UMB грузоподъемностью 3,5 тонны и эффектный 6,5-тонный капотный автомобиль D80COM с пневматической тормозной системой. Первый оснастили бензиновым мотором в 80 л.с., второй снабжался дизелем мощностью 95 сил и редким электростартером.
Lancia
В середине 30-х, в преддверии новых войн, которые Италия вела на заморских территориях в Эфиопии, Ливии и Сомали, фирма «Лянча» выпускала массивный и громоздкий пятитонный грузовик RO с трёхметровой габаритной высотой. Эти особенности подтверждал вертикальный двухцилиндровый двухтактный 64-сильный дизель с двумя поршнями в каждом цилиндре, собранный по лицензии немецкой фирмой Junkers.
Его развитием был приземистый 6,5-тонный вариант 3RO с «нормальным» рядным пятицилиндровым мотором в 93 силы, ставший основным тяжёлым грузовиком итальянских вооруженных сил. Некоторые исполнения не имели аккумуляторных батарей и снабжались пневматическими стартерами.
Удлиненная грузовая платформа модели 3RO позволяла монтировать различные надстройки и перевозить лёгкую бронетехнику с боевыми расчётами и боезапасом. В разгар войны на этом шасси устанавливали также тяжёлые 90-мм артиллерийские системы, состоявшие на вооружении береговой охраны южных регионов Италии.
ОМ
Малоизвестная аббревиатура ОМ принадлежала Миланской машиностроительной компании Officine Meccaniche, которая по лицензии австрийского филиала компании Saurer выпускала военизированные грузовики марки ОМ. Главным военным автомобилем этого периода стал многоцелевой трёхтонный 67-сильный грузовик Taurus N с упрощённой кабиной, кузовом со складными скамьями и пневматическим стартером.
Самым крупным итальянским армейским автомобилем был лицензионный многоцелевой грузовик Titano с шестицилиндровым дизелем рабочим объёмом 11,5 литров, развивавшим мощность 137 сил.
SPA
Помимо специальных армейских тягачей и транспортно-боевых машин фирма SPA выпускала упрощённые «нормальные» 2,5-тонные грузовички марок 36R и 38R с бензиновыми моторами в 50-55 сил.
FIAT
Накануне войны автомобильный концерн FIAT выпускал пятитонный капотный грузовик 633NM на коммерческом шасси 633N с удлинённым капотом, 50-сильным двигателем, главной червячной передачей и массивными пневматическими или литыми шинами.
Основным армейским трёхтонным грузовиком Второй мировой был вариант 626NM с упрощённой цельнометаллической кабиной над двигателем, шестицилиндровым верхнеклапанным дизелем в 70 л.с. с непосредственным впрыском топлива и камерами сгорания в поршнях, пятиступенчатой коробкой передач и гидроприводом тормозов. Его разновидностями были удлиненный бензиновый вариант 626BL, штабные машины и санитарные автобусы для армии и ВВС.
Одновременно в программе ФИАТа появился шеститонный автомобиль 666NM на обычных 20-дюймовых колёсах, унифицированный с моделью 665NM. Он отличался регулировками двигателя на мощности от 95 до 105 л.с. и удлинённой на 90 сантиметров колёсной базой. Он развивал максимальную скорость 48 км/ч и буксировал прицепы и артиллерийские орудия массой до 12 тонн.
В начале 40-х для итальянских войск в Восточной Африке было построено 110 пятитонных грузовиков 665NM с 110-сильным вариантом двигателя от модели 666NM с четырьмя клапанами на каждый цилиндр, двухступенчатым редуктором в трансмиссии, гидропневматической тормозной системой и «пустынными» 24-дюймовыми колёсами.
Осенью 1943-го, после раздела Италии на два самостоятельных «государства», северная часть страны, где остались главные автомобильные заводы, была оккупирована Германией. В результате до апреля 1945 года итальянские военные грузовики исправно поступали на вооружение Вермахта, а после войны некоторые из них оставались в производстве вплоть до 1950 года.
Для участия в затяжной военной кампании в Северной Африке на шасси FIAT 665NMB совместно с Вермахтом были построены транспортные машины для перевозки военнослужащих, оборудованные бронекабиной с бойницами и бронированной капсулой с верхними наклонными стальными листами вместо кузова.
На заглавной фотографии – наиболее привлекательный армейский автомобиль Alfa Romeo 430RE оригинального дизайна, признанный после войны лучшим грузовиком Второй мировой войны.
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