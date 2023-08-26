Brembo, Sparco, NOS и прочие из Need for Speed Underground: кто они и существуют ли сейчас

Источник фото: AdvancedClutch
Мощный двигатель – это хорошо, но ведь выдаваемые мотором «лошадки» еще нужно передать на ведущие колёса! Это значит, что без надёжного и выносливого сцепления тюнинговая машина долго не проездит. Еще со времен выхода самого первого Need For Speed, то есть с 1994 года компания Advanced Clutch Technology специализируется на выпуске компонентов трансмиссии, проектируя и разрабатывая продукты с учетом многолетнего опыта работы на треке и в условиях уличных гонок. И нет ничего удивительного в том, что она находится в Ланкастере, штат Калифорния. С 1999 года продукция ACT представлена на сайте компании в интернете – и уже тогда это были усиленные маховики, корзины и диски сцепления, а также гоночные комплекты с керамическими накладками.
В 2003 году на сайте компании можно было ознакомиться со списком «спонсорских автомобилей», а также с графиком спортивных соревнований – различных гоночных чемпионатов, дрифт-фестивалей и просто выставок.
Сегодня компания остаётся верной себе, являясь производителем компонентов трансмиссии, которые проходят этапы от разработки, 3D-моделирования, лабораторных испытаний до «живого» тестирования. Компания предлагает свои комплекты сцеплений для пяти десятков (!) различных марок, но с одним важным «но»: АСТ выпускает детали только для автомобилей с механической коробкой передач.
Источник фото: clutchmasters1976
Еще один поставщик хорошего сцепления внутри машины для Underground – калифорнийская компания Clutch Masters. Она сконцентрировала своё внимание не только на том, что усиленное сцепление должно быть достаточно прочным механически, но и на том, что при этом педаль не должна быть слишком тяжелой, ведь гонщик, пусть и уличный, вынужден много и часто переключать передачи, постоянно работая левой ногой.
Именно поэтому продукцию этой компании выбирают те, кто занимается дрифтом, участвует в драг-рейсинге и даже пробует свои силы на кольце. Ну а широкие народные массы узнали об этом бренде именно из игры.
Компания присутствует во Всемирной паутине с мая 1998 года, а первый пик её популярности пришелся как раз на 2004 год, то есть налицо причинно-следственная связь между выходом Underground и рыночным успехом Clutch Masters.
KVR Performance – не совсем типичный вариант «прокачки» тормозной системы автомобилей как в «Андеграунде», так и в реальной жизни. Во-первых, эта компания находится не в США, а в канадской Оттаве. При этом в 2003 году курс для конвертации американской валюты в канадскую составлял 1,45, а на сайте особо подчеркивалось, что «любое несоответствие между ценой, которую вы указали, и фактической суммой, взимаемой компанией-эмитентом вашей кредитной карты, является исключительно спорным вопросом между вами и компанией-эмитентом вашей кредитной карты». Не самая клиентоориентированная формулировка для компании, стремящейся набрать популярность, не правда ли?
Во-вторых, KVR Performance предлагала «кастомные» комплекты более производительных тормозных систем, используя компоненты чужого производства – в частности, AP Racing и Willwood.
В разгар мирового финансового кризиса дела у компании шли не очень хорошо, а чересчур лаконичный дизайн их сайта не менялся вообще годами, что также наводит на мысль о том, что KVR Performance пережила свой расцвет как раз во времена выхода NFS Underground. К слову, данных о дате основания компании тоже найти не удалось, а всё, что можно понять из информации с их былого официального сайта, так это то, что компания и сама производила тормозные диски с кадмиевым покрытием и колодки из углеродного волокна. Но, похоже, собственные производственные дела так и не пошли в гору, а на перепродаже запчастей далеко не уедешь: с середины 2021 года при попытке открыть сайт появляется заставка с текстом «these are not the pages you are looking for». Что ж, парни, вам виднее…
Источник фото: WilwoodDiscBrakes
Быстро ездить, громко звучать и красиво светиться – это хорошо, но ведь машина должна и не менее быстро останавливаться! Одним из брендов этого направления в NFS Underground cтала фирма Wilwood – опять и снова калифорнийская. Она вышла на рынок еще в 1977 году и получила известность и признание не только в сфере выпуска тормозных компонентов для всех видов автоспорта, но также производит тормозные системы и компоненты для сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования, внедорожников, снегоходов, квадроциклов, мотоциклов и военной техники.
Источник фото: https://www.brembo.com/
Шестьдесят лет – это возраст, когда большинство людей уходит на пенсию или готовится к ней. Два года назад, в 2021-м, компания Brembo отпраздновала своё шестидесятилетие – срок, немалый даже по человеческим меркам. За это время имя Brembo стало практически нарицательным, поэтому нет ничего удивительного, что тормоза этого производителя появились в самой первой части NFSU.
Начав с производства тормозных дисков для Alfa Romeo в 1964 году, за это время (точнее, полвека назад!) компания полностью спроектировала тормозную систему для мотоциклов Moto Guzzi и Laverda, а в 1975-м именно Brembo стала штатным поставщиком тормозов для Ferrari в чемпионате Формула-1. И это еще не всё: в восьмидесятые годы именно эта итальянская компания стала первым производителем алюминиевых суппортов и углеродных тормозных дисков.
А в следующем десятилетии компания вышла на миланскую фондовую биржу, став не просто известным производителем тормозных компонентов, но и важным экономическим игроком. Одновременно с этим последовало открытие новых заводов в разных странах.
В начале двухтысячных, когда Need For Speed Underground еще была в разработке, Brembo начинает экспансию на латиноамериканский рынок, которая воплотилась в приобретении бразильской компании Alfa Real Minas. Также итальянцы приобрели английскую компанию AP Racing Limited (помните такую из прошлой части?) и 70% акций компании Marchesini, которая специализировалась на производства колес из магниевых сплавов для гоночных мотоциклов.
Одновременно с этим руководство Brembo принимает стратегическое решение о выходе на китайский рынок, создав совместное предприятие с Yuejin Motor Group, и основанию компании Nanjing Yuejin Automotive Brake System по производству тормозных систем для легковых и коммерческих автомобилей. Не забывают итальянцы и про важный с точки зрения мотоциклетных компонентов индийский рынок, создав совместное предприятие KBX Motorbike Products Private Ltd.
Словом, к моменту выхода Need for Speed Underground итальянцы не просто успешно работали уже свыше 40 лет, но и успели добиться технологических успехов и закрепиться практически на всех континентах. Так что еще неизвестно, для кого сотрудничество было более необходимым – для самой Brembo или для Electronic Arts.
Как раз в тот год, когда геймеры всего мира открыли для себя новую версию NFS, в которой можно было установить тормоза Brembo, итальянцы основали компанию Brembo Ceramic Brake Systems SpA – совместное предприятие с Daimler Chrysler AG для разработки и выпуска тормозных дисков из углерод-керамических материалов. В наше время немецкий филиал Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. обслуживает таких именитых клиентов, как Aston Martin, Audi, Bentley, Bugatti, Daimler, Ferrari, General Motors, Lamborghini и Porsche.
А группа компания Brembo сегодня владеет не только собственной маркой, но и такими брендами, как AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini и SBS Friction.
Источник фото: SparcoOfficial
Как и NOS, двадцать лет назад после выхода Форсажа и Андеграунда надпись Sparco можно было встретить даже на Запорожце, ставшем объектом утех для подростков. А ведь эта итальянская компания, невзирая на подобный «имидж» в каждой деревне нашей страны, является серьезнейшим производителем комплектующих для профессионального автоспорта: в их ассортименте рули, сиденья, одежда для гонщиков и многое другое.
А основали её в 1977 году двое раллийных пилотов, которые хотели создать огнеупорные комбинезоны. С 1994 года Sparco официально представлена в России, ну а популярность (и просто известность) у обычных автомобилистов продукция этой фирмы получила как раз после выхода комбо-связки в виде киноблокбастера и компьютерной игры, о которой мы говорим сегодня.
Несмотря на то, что в игре Sparco фигурировала именно в качестве поставщика тюнинговых компонентов для тормозной системы, в наше время итальянцы выпускают что угодно – одежду, рули, шлемы, перчатки, накладки на педали, сиденья, но только не тормоза, хотя в их архивах нам всё же удалось отыскать несколько фото.
Источник фото: KONIglobal
Гоночную машину (даже если речь идёт о соревнованиях в уличном формате) невозможно представить без низкой посадки и жесткой подвески, обеспечивающей надёжную управляемость даже на высоких скоростях. А в автомобильной отрасли есть не так много производителей, способных похвастать тем фактом, что их история началась еще в позапрошлом веке.
Голландская компания KONI – как раз из таких, ведь она была основана в городе Ауд-Бейерланд (Нидерланды) еще в 1857 году. Изначально Ари де Конинг занимался изготовлением отнюдь не амортизаторов, а конской упряжи. Однако незадолго до начала Второй мировой войны компания пересмотрела собственный профиль деятельности и занялась производством фрикционных (то есть не имевших жидкости) амортизаторов. В послевоенный период голландцы занялись выпуском телескопических амортизаторов.
В начале пятидесятых годов уже прошлого века KONI уходит в большой спорт – точнее, для укрепления собственных позиций голландцы начинают производить не просто качественные «гражданские» амортизаторы, а продукцию для спортивных и гоночных автомобилей. В 1955 KONI впервые приняла участие в международном ралли Tulpenrallye, а спустя небольшое время голландская компания стала официальным поставщиком амортизаторов для Формулы-1. В 1956 именно специалисты KONI помогли гоночной команде Ferrari решить проблемы с настройками подвесок, причем произошло это не где-нибудь, а на трассе Нордшляйфе в Германии.
Первый Гран-При с официальным участием KONI прошел уже в 1958 году – и это была Scuderia Rossa. Уже в 1971-м KONI одержала победу в Чемпионате мира команда «Tyrrell Ford» выиграла чемпионат пилотов и конструкторов. Так имя KONI стало ассоциироваться с продукцией, которую широко использовали как в кольцевых гонках, так и в ралли. Сегодня KONI является официальным поставщиком амортизаторов для Формулы-1 и Формулы-3, серий GP3 и GP2, а также ADAC GT Masters.
Компания производит как тюнинговые амортизаторы для легковых автомобилей и внедорожников, так и изделия для автобусов, грузовых автомобилей и даже железнодорожного транспорта.
А присутствие этой прославленной в мире автоспорта марки в Underground было закономерным, ведь мало кто из остальных производителей амортизаторов может похвастать столь длинной и успешной историей, а также глубокой интеграцией в мир профессиональных автогонок. Да и просто столь крутым имиджем, если говорить языком игры для подростков.
Источник фото: apexsuspensionuk
«Без посадки авто нет» – именно так любят говорить поклонники субкультуры БПАН. Однако заниженный автомобиль действительно лучше управляется и эффектнее выглядит даже со «стоковой» внешностью. Именно поэтому в «андерграунд» подвеску можно было «прокачать», установив укороченные пружины. Например, фирмы Apex. Она вышла на рынок еще в 1984 году, то есть почти 40 лет назад. Apex Automotive (не путать с фирмой A’PEXi, также засветившейся в игре!) изначально являлась частью крупной австрийской группы Pewag, которая имеет огромный опыт работы с металлическими изделиями и является одним из крупнейших производителей цепей противоскольжения в мире. Однако в спортивной продукции в Apex тоже разбираются, причем сталь в их пружинах сравнима с той же, что используется на конвейере. Однако сами упругие элементы позволяют машине «припасть» к земле и более точно управляться – особенно если они приобретены в кит-наборе с амортизаторами Koni, причем выпускаются и те, и другие в Голландии.
Впрочем, мы не можем не вспомнить здесь и остальных производителей этой продукции, доступных в игре, среди которых Bilstein, Eibach, H&R и KYB.
В мире тюнинга есть не так и много брендов с длинной историей. Этот производитель как раз живёт и здравствует вот уже более семидесяти лет: в 1951 году Хайнрих Айбах (Heinrich Eibach), отработав во время войны несколько лет на пружинном заводе в Дортмунде, основал собственную компанию по выпуску пружин для промышленного оборудования, которые он производил в небольшом деревенском доме. За эти десятилетия компания смогла пройти длинный путь, став известным разработчиком и производителем автомобильных пружин и систем подвески.
Бизнес очень быстро стал семейным: уже в начале пятидесятых годов его сын Вилфрид Айбах помогал отцу в свободное от учёбы время, а с 1959 году начал работать полноценно. И уже к 1960 году всего четыре служащих фирмы Eibach (вместе с Вилфридом) достигли годового оборота в 200 000 немецких марок!
Сегодня Eibach производит стандартные, спортивные, заниженные и завышенные пружины, которые позволяют изменять клиренс по желанию клиента без ухудшения характеристик подвески. Компания предлагает также тюнинговые стабилизаторы поперечной устойчивости, колесные проставки и электронные модули. Интересно, что большая часть продукции Eibach прекрасно работает в паре с амортизаторами KONI и Bilstein, поскольку этот производитель пружин тесно и всерьез сотрудничает с обеими «подвесочными» компаниями. И если в своё время Хайнрих с сыном просто выполнял однотипные заказы, причем преимущественно промышленные, то теперь уже достаточно долго компания выпускает автомобильные пружины с четко регламентированными характеристиками, допусками, количеством циклов на отказ, гарантией от коррозии и подробной технической документацией. Впрочем, продукцию этой фирмы можно встретить не только на каком-нибудь крутом заниженном BMW, но и на спецтранспорте, в двигателях крупных дизельных судов и даже горнолыжных подъемниках, мостах и детских площадках! Самая длинная пружина Eibach имеет длину в 50 метров – речь идёт о спирали конвейера, а самая тяжелая винтовая пружина сжатия весит целых 140 кг.
До того, как фирма Eibach закрепилась в мире в качестве одного из самых авторитетных производителей автомобильных пружин, этому элементу подвески не уделяли достаточно внимания даже при тюнинге ходовой части, в то время как названия производителей амортизаторов были у всех на слуху. Однако специалисты Eibach смогли убедительно доказать, что жесткая и заниженная подвеска не может правильно работать без грамотно сконструированных и подобранных пружин.
Сегодня Eibach – это не только производство в «родном» немецком Финнентропе, но и в Калифорнии и Шанхае, а складские комплексы в Австралии, Англии, Японии и Южной Африке позволяют немцам обслуживать клиентов в более чем 80 странах мира.
Официальный сайт компании заработал в 1999 году, а в 2003-м многие будущие клиенты Eibach открыли для себя этот бренд именно благодаря игре Need For Speed Underground. И когда пришло время пересаживаться из какой-нибудь виртуальной Супры в реальный VW Golf GTI или Subaru Impreza WRX, они уже знали, что делать, чтобы машина обрела правильные посадку и повадки.
Источник фото: BILSTEIN.de
Еще в девяностые годы некоторые постсоветские автоспортсмены произносили название этой фирмы с придыханием, утверждая, что «бывают Бильштайны, а бывают другие амортизаторы». Согласитесь, столь высокая оценка продукции этой немецкой фирмы со стороны автогонщиков – это уже интрига.
Как и в случае с фирмой KONI, история Bilstein началась еще в позапрошлом веке: в 1873 году Аугуст Бильштайн, являвшийся сыном Фердинанда Бильштайна, основателя фирмы FEBI, наладил производство оконной и дверной мануфактуры. Предприятие получило название AUBI – сокращение от первых букв имени и фамилии основателя. После первой Мировой войны Аугуст закупил несколько прокатных станов, ставших неплохим подспорьем в производстве. Однако спустя небольшой промежуток времени Бильштайн уступает бразды правления своему сыну Гансу, который как раз вернулся из США, где проходил обучение. Бильштайн-младший решил сконцентрироваться именно на прокате металла, попутно воплощая идеи хромирования – точнее, обработки металла хромоникелевым сплавом. В то время большинство автопроизводителей широко использовало хром в декоре экстерьера, поэтому у фабрики было поистине огромное поле для деятельности, причем непаханое.
Ганс вдобавок начал производить инновационные гидравлические домкраты для автомобилей, конструкция которых позволяла поднимать автомобиль без утомительных акробатических упражнений. В то время фирма AUBI переименована в Bilstein, однако в предвоенные годы по понятным причинам автомобильный декор уступает место иным видам металлов, а после войны детище Бильштайна переживает тяжелый период, оказавшись на грани закрытия.
В 1953 году французский инженер Кристиан Бурсье де Карбон изобрёл однотрубный гидравлический амортизатор, а уже пару лет спустя именно Бильштайн подхватывает идею, приобретает патент и начинает производство таких амортизаторов, которые стали серийным оборудованием автомобилей Mercedes.
За последующее десятилетие Бильштайн получает еще полтора десятка патентов на разработки, связанные с газомасляными амортизаторами, которые благодаря своим характеристиками быстро обрели популярность среди раллийных и кольцевых гонщиков, а также стали котироваться у первых «тюнеров» вроде Амадея Гордини и основателя фирмы Alpina Буркарда Бовензипена. Общемировое признание фирма получила после выхода родоначальника так называемой «желтой» серии однотрубников – модели В6, которая обеспечивала одновременно и отличную управляемость, и высокий уровень комфорта.
Специальное подразделение компании занималось разработкой и настройкой амортизаторов для гоночных болидов. Так появились так называемые койловеры – стойки в сборе с пружиной, которые можно было настраивать под конкретную трассу. Но и «гражданские» машины не обделили – новая модель В8 с перевернутым штоком была еще спортивнее, чем старая добрая В6.
Со временем для производства спортивных амортизаторов пришлось построить новый отдельный завод, ведь продукцию Bilstein можно было встретить практически на любой «заряженной» версии BMW или Mercedes. И речь идёт не только о классических «однотрубниках», ведь уже сорок лет эта немецкая компания выпускает пневмоподвеску для Мерседесов.
Источник фото: hrspringslp
В конце семидесятых годов Вернер Хайне (Werner Heine) и Хайнц Реммен (Heinz Remmen), уже имевшие многолетний опыт работы в автомобильной отрасли, решили создать собственную подвеску для уличных гонок. Да-да, не для большого спорта или конвейерных поставок, а именно для рядовых потребителей, желавших получить лучшую устойчивость и управляемость, чем это могла предложить штатная подвеска. Причем они избрали правильный путь с инженерными расчетами и высоким качеством продукции, что позволило им получить столь важный и престижный сертификат TÜV, открывших для них не только родной немецкий рынок, но и остальные страны Европы.
Уже много лет H&R производит не только более жесткие и низкие пружины, но и койловеры, электронные модули понижения ETS, спортивные стабилизаторы, а также проставки и адаптеры. И если в игре применение пружин H&R вместо, скажем, изделий Eibach ощущалось лишь относительно, то в реальной жизни каждый производитель шел своим путём, решая, в общем-то, схожие задачи. По утверждению представителей H&R, кроме высокого качества, продукция фирмы может похвастать и отличной адаптацией к каждому конкретному автомобилю. Впрочем, так без лишнего стеснения может заявить любой из перечисленных нами «подвесочников», ведь и амортизаторы, и пружины по пути к потребителю проходят длинный и кропотливый этап доводки и настроек.
Собственный сайт появился у компании в 2000 году, а пиковая активность этого ресурса пришлась на 2004-2005 годы – не исключено, что во многом это связано как раз с «засветом» бренда в NFS.
Как нетрудно догадаться, KYB America, появившаяся в игре – это подразделение японской компании, основанной свыше ста лет назад Сиро Каяба. За столетие KYB превратилась в одну из крупнейших гидравлических компаний в мире, представленную в 89 странах и в которой работает более 15 000 человек. На 15 заводах в Азии, Европе и США годовая производственная мощность KYB составляет более 75 миллионов амортизаторов. В 1974 в США была организована дочерняя торговая компания KYB America, а с 1986-го там же было налажено и производство амортизаторов. KYB America предлагает широкую линейку амортизаторов и стоек в сборе для легковых, грузовых автомобилей, внедорожников и кроссоверов, причем не только на рынке «афтермаркет», но и в качестве первичного поставщика легковых автомобилей, внедорожников и грузовиков в Северной Америке (Lexus, Toyota, Saturn, Infiniti, Chrysler и Ford).
Узнаваемая аббревиатура не могла не появиться в игре, ведь многие американцы воспринимают эту продукцию как «родную», даже не подозревая о японском происхождении компании, которая носит фамилию Сиро Каяба.
Если вы попытаетесь загрузить в браузере адрес https://www.nitrousexpress.com/, то попытка закончится уведомлением «Не удается получить доступ к сайту». И лишь если воспользоваться альтернативными источниками информации, то можно узнать, что «Nitrous Express – производственная компания, производящая системы закиси азота для автомобилей и силовых видов спорта. NX предлагает системы закиси азота для более мощных автомобилей. Они производят системы закиси азота для всех видов автомобильного и силового спорта, а также системы впрыска водометанола». Операционный статус компании, зарегистрированной в штате Техас, до сих пор числится как «активный», а её продукцию можно встретить на некоторых интернет-площадках. Более того, воспользовавшись веб-архивом, можно убедиться, что компания до сих пор жива и неплохо себя чувствует!
Ведь с момента запуска в 1996 году с каждым годом она становилась всё более и более популярной, предлагая наборы на основе закиси азота и водно-метанольной смеси, работавшие «прямо из коробки». Много лет компания Nitrous Express сотрудничала со Snow Performance, которая производила системы впрыска воды и метанола с 2002 года. Да-да, это как раз то время, когда программисты «допиливали» очередную часть NFS, в которой как раз и появилась продукция Nitrous Express. В 2018 году сотрудничество закончилось поглощением – Nitrous Express приобрела Snow Performance. И, несмотря на странности с загрузкой официального сайта, ветеран этой специфической отрасли до сих пор в строю.
Источник фото: NitrousOxideSystemsOfficial
Словосочетание «закись азота» в начале двухтысячных словно вернуло за школьную парту тех, кто прогуливал уроки химии, ведь этот волшебный баллон после лёгкого движения руки вдыхал в мотор еще несколько десятков «лошадок», пусть и на очень короткое время, а также с риском для самого двигателя. И аббревиатуру NOS в России тогда можно было встретить на чем угодно – на обвешанных пластиком Самарах, укатанных «японцах» середины девяностых и даже каком-нибудь сельском «сороковом» Москвиче.
Использование закиси азота в качестве повышения производительности началось во времена Второй мировой войны. К ее концу был изобретен реактивный двигатель, и тема стала неактуальной. Гонщики время от времени баловались впрыском закиси азота с разными результатами. И только в конце семидесятых два гонщика усовершенствовали его применение, после чего возникла компания Nitrous Oxide Systems (NOS). В течение первых нескольких лет NOS потратила большую часть своих ресурсов на демонстрацию того, что закись азота является эффективной и безопасной формой повышения производительности.
Интересно, что именно вышедший в 2001 году блокбастер «Форсаж» наглядно показал субкультуру, к которой принадлежит NOS, обеспечив этому узнаваемому продукту популярность на долгие годы. Правда, компания сегодня тоже принадлежит не только к субкультуре, но и другой фирме – Holley, которая начинала свой путь еще в конце 19 века, а раскрутилась на производстве карбюраторов. Но это не мешает NOS оставаться и узнаваемым именем на рынке, и крупным производителем комплексных систем впрыска закиси азота.
Это еще не конец!
Как говорил Генри Форд, 80% красоты автомобиля заключается в его колёсах. Доработанных автомобилей это касается в еще большей степени, поэтому в следующий раз мы обстоятельно пройдёмся по производителям колёсных дисков, которые можно было установить на «прокачанную» машину в игре NFS Underground.
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