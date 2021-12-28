… все это – один-единственный гаджет с габаритами чуть больше смартфона! Плюс еще вдобавок фонарь и цифровой манометр. А компрессор – с функцией автоматического отключения при достижении заданного давления! Проверим, насколько удобен в эксплуатации столь насыщенный талантами гибрид?

На тесте «Колес» побывало огромное количество гаджетов. Пусковые аккумуляторные бустеры всех видов и размеров мы повидали всякие, от совсем крошечных до огромных. Компрессоры для накачки шин – тоже. И субминиатюрные, размером с фломастер-переросток (да еще и со встроенной батареей!), и с электронным управлением (с цифровой установкой давления и автоотключением). Однако столь компактный и при этом мультифункциональный гибрид, откровенно говоря, попался нам в руки впервые…



Устройство марки Dunobil называется «Luft Power». Представляет оно собой гибрид абсолютно всего, что может потребоваться водителю в ситуации, когда в пути что-то пошло не так:

Пусковое устройство с пиковым током 800 ампер.

Компрессор с максимальным давлением до 10 Бар с функцией предустановки давления и автоматическим отключением.

Цифровой манометр.

Пауэрбанк на 8800 мАч с USB-выходом и током 2 ампера.

Встроенный фонарь.

Прячется гаджет в полужестком кейсе на молнии – весьма небольшого размера, ненамного больше любого 6,5-дюймового смартфона в профиль. В «сундучок» таких габаритов обычно помещается либо пусковой бустер, либо компрессор – но не оба сразу!



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Кейс внутри сделан, как книжка – разделен на два отсека плотной тканевой «страницей», защищающей содержимое от ударов друг о друга (в первую очередь – чтобы не повредить дисплей и кнопочную панель устройства). Мелкие же аксессуары хранятся в сетчатом отделении на крышке:



Сам прибор имеет габариты 1350х130х38 мм и вес 680 граммов. На передней панели расположен цифровой дисплей компрессора и клавиши управления индикацией давления (аж в четырех системах измерения – в Bar, Psi, KPA и кг/см2). Экран отображает реальное давление в шине в режиме манометра, давление предустановки автоматического отключения (выбирается кнопками «+» и «–» с шагом 0,1 любой единицы измерений) и остаток заряда батареи.



На верхнем торце корпуса находится силовой разъем для «крокодилов» пускового бустера под резиновой крышкой, резьбовой штуцер для шланга компрессора, линза фонаря, а также два гнезда – полноразмерный выход USB с током 2 ампера и USB Type-C для зарядки встроенного аккумулятора.



Рассмотрим Dunobil Luft Power в трех его основных ипостасях!



Первая – это, конечно, пусковое устройство. Как и у всех таких гаджетов, «крокодилы» подключаются к прибору через многоступенчатый защитный блок, который не допускает проблем, если перепутать плюс и минус, а также защищает батарею Luft Power от короткого замыкания, обратного тока, переразряда и любых иных нештатных ситуаций по вине человека или техники.



В спецификации Dunobil Luft Power обозначен пиковый пусковой ток 800 ампер – такой мощности достаточно, чтобы заводить бензиновые и дизельные моторы объемом до 6-7 литров. Ну а «малолитражки» с объемом 1,5-2 литра стартуют и вовсе «со свистом» – в том числе и вообще без штатного аккумулятора, если снять с него массовую клемму и подключить к ней черный «крокодил» Luft Power напрямую!



Вторая из главных функций – это встроенный компрессор. Он миниатюрен, однако выполнен без использования пластика в конструкции насосного блока и имеет медную поршневую систему (гильзу и поршень). Чтобы превратить гаджет в компрессор, достаточно прикрутить к нему шланг с резьбовым штуцером с одной стороны и классическим зажимным наконечником для ниппеля – с другой.



Максимальное давление – 10 Бар, чего хватит для любого легкового авто, и даже для малых коммерческих машин. Отсутствие необходимости подключать питание компрессора проводами оценят и владельцы малой мототехники (мотоциклы, квадрики), а также те, кто возит прицеп, до колес которого проводные компрессоры не дотягиваются.



Полностью (до нуля) спущенное автомобильное колесо R15 185/60 компрессор наполнил до 1,8 Бар за 7 минут! Ну а типовая проверка всех четырех колес с выравниванием давления заняла и вовсе 5 минут – эту важную процедуру, кстати, многие забывают делать зимой, когда давление в шинах падает на морозе... А ведь одно и то же колесо с давлением 2 Бара и 1 Бар визуально почти не отличаются – особенно если машина стоит на снегу!



Ну и третья из ключевых функций Dunobil Luft Power – мощный универсальный powerbank. Он выручит автомобилиста, если вдруг перегорел предохранитель гнезда прикуривателя, а нужно срочно включить навигатор или видеорегистратор. А также если требуется зарядить телефоны задним пассажирам, а свободного гнезда для зарядки в автомобиле нет. Да и вне автомобиля ресурс энергии всегда будет полезен!



Кстати, нельзя напоследок не сказать об одной важной мелочи! Любые гаджеты с литий-ионной батареей не любят мороза, и Dunobil Luft Power тут не исключение. То, что бустеры нельзя зимой хранить в автомобиле, знает большинство их владельцев, но Luft Power кто-то может воспринять как в первую очередь компрессор, а лишь во вторую – бустер. А компрессоры традиционно держат в багажниках и домой не уносят.



Подобную ситуацию производитель предусмотрел и положил в комплект удобный и прочный мешочек-чехол из плотной ткани. Обычно его не кладут в комплект гаджетов, которые снабжаются жестким или полужестким кейсом, но Luft Power же не такой, как все! Поэтому на зиму пользователю предлагается иной сценарий: можно оставлять в бардачке или багажнике машины кейс с аксессуарами – пусковыми «крокодилами» и накачным шлангом, а домой в тепло забирать лишь сам основной блок в мешочке – он и легче, и компактнее!

