Чешский рекорд скорости: как Skoda Octavia стала самой быстрой машиной в мире

Skoda Octavia второго поколения – неплохой автомобиль. Достаточно сбалансированно выглядевший в своё время, он был относительно доступен и при этом практичен – словом, добротное семейное транспортное средство. Но… как насчет того, чтобы установить на нём мировой рекорд скорости? Вы не ослышались: более десятилетия назад английский журналист разогнался на Октавии до 365 километров в час! Это позволило ей стать самым быстрым из серийных турбированных автомобилей с двигателем объемом два литра, причем до сих пор рекорд не побит!

Путь к победе

Началось всё с того, что на встрече с главой английского представительства Skoda Робертом Хезелвудом журналист издания EVO Ричард Миден предложил интересную идею: дескать, а не отметить ли десятилетний юбилей с момента производства «спортивной» версии Octavia vRS каким-нибудь необычным способом?

Так выглядела первая Skoda Octavia vRS, вышедшая в 2001 году 1 / 2 Так выглядела первая Skoda Octavia vRS, вышедшая в 2001 году 2 / 2

Например, перекрыть своим достижением установленный в 1998 году рекорд скорости для двухлитровых автомобилей, который составлял 260 миль/ч (347 км/ч). Амбициозная идея показалась Хезелвуду интересной, тем более что достичь желаемого результата решили на ежегодном культовом фестивале «Неделя скорости», который традиционно проходит на высохшем соляном озере Бонневиль (штат Юта, США) в августе.

Заготовка для рекорда – рестайлинговая Octavia vRS второго поколения. Её двухлитровый TSI развивал 200 «лошадок» 1 / 2 Заготовка для рекорда – рестайлинговая Octavia vRS второго поколения. Её двухлитровый TSI развивал 200 «лошадок» 2 / 2

Оставался совсем небольшой вопрос: а кто именно сделает так, что едущая «в стоке» 237 км/ч Octavia vRS сможет поехать на сто с лишним километров в час быстрее, став настоящим скоростным болидом?

Энергия Revo

Выбор пал на компанию Revo Technik, которая специализировалась на доработках автомобилей Volkswagen Group. Им удалось поднять значение максимальной мощности втрое (!) традиционными для подобных проектов способами. Во-первых, это производительный турбокомпрессор Garrett, «раздувающийся» до 2 бар, во-вторых, альтернативная прошивка блока управления двигателем, другой впуск (чтобы мотору легче дышалось), прямоточная выпускная система и другая система охлаждения – не стоит забывать, что становиться рекордсменкой машине предстояло по высохшему солевому покрытию при температуре свыше 40 градусов по Цельсию. Все доработки привели к задуманному показателю: 600 л.с. и 450 Нм крутящего момента, что несколько превосходило штатные 200 л.с. и 280 Нм.

С самого начала возникли сложности. Сроки для подготовки автомобиля были настолько сжатыми, что Рики Элдер – гонщик, руководитель и один из ключевых инженеров проекта – отметил, что некоторые детали ему пришлось везти самому в частном порядке, просвечивая чемоданы с запчастями перед сотрудниками службы безопасности аэропортов.

Разумеется, это ещё не всё: подвеску занизили на 8 см и зажали, установив более короткие пружины и жесткие амортизаторы. Штатные 18-дюймовые колеса заменили... 15-дюймовыми «штамповками» с аэродинамическими колпаками, обув колёса в специальные шины Goodyear Eagle Land Speed.

Из-за перехода на маленький диаметр дисков штатные тормоза RS в них просто не влезли, поэтому от них отказались. Чтобы облегчить машину, демонтировали обшивки, сиденья и задний диван, стеклоподъемники, шумоизоляцию, аудиосистему, кондиционер – в общем, все не слишком нужные вещи, когда ты двигаешься со скоростью 350 км/ч.

«Интерьер», если можно так выразиться, получился даже брутальным

Инженеры Revo Technik столкнулись с тем, что при работе на максимальных оборотах штатные форсунки работают на полную мощность. Но этого всё равно было недостаточно для прокачивания необходимого количества топлива, чтобы выдать на-гора 600 «лошадок». Да и обычный бензин здесь тоже не годился, поэтому в бак пришлось заливать адскую смесь из метанола и специального бензина с октановым числом 120. Во впускной коллектор пришлось установить пару дополнительных форсунок, которые подавали метанол, смешанный с водой в пропорции 1:1, для охлаждения топливной смеси.

Для того, чтобы установить большой интеркулер, пришлось изготовить подрамник передней подвески. На этом конструкторы не остановились: для пущего снижения веса установили пластиковые кузовные панели, хотя внешне автомобиль оставался практически обычной Октавией. Southern California Timing Association, организаторы «Недели скорости», требуют обязательной установки усиленного каркаса безопасности, системы пожаротушения, гоночных ковша и рулевого колеса, а также тормозного парашюта (вот почему мощные передние тормоза оказались больше не нужны). В трансмиссию также добавили дифференциал повышенного трения.

Octavia vRS Bonneville Special получила специальную ливрею

Гоночный автомобиль, рекорд-кар или скоростной болид – называйте, как хотите 1 / 5 Гоночный автомобиль, рекорд-кар или скоростной болид – называйте, как хотите 2 / 5 Гоночный автомобиль, рекорд-кар или скоростной болид – называйте, как хотите 3 / 5 Гоночный автомобиль, рекорд-кар или скоростной болид – называйте, как хотите 4 / 5 Гоночный автомобиль, рекорд-кар или скоростной болид – называйте, как хотите 5 / 5

Вместо обычной комбинации приборов появилась спортивная электронная панель

Категория G/PS – серийные автомобили с турбодвигателем объёмом 2,0 литра

Видно, что изначально автомобиль был красного цвета

Единственный, пожалуй, условно серийный агрегат, оставшийся в «рекордной» машине, это коробка передач – пятиступенчатая механика от модификации Greenline. Специалисты тюнинг-ателье посчитали, что он сможет «переварить» почти вдвое больший крутящий момент во время заезда.

Клуб 200 миль в час – это удел избранных. Octavia vRS Bonneville Special после доработок от Revo Technik сумела стать его новым членом – и еще одним автомобилем, который смог установить рекорд на высохшем озере у Солт-Лейк-Сити. Также это автоматически сделало её самой быстрой моделью Skoda в истории – возможно, даже навсегда.

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Достичь скорости за 300 км/ч на двухлитровом моторе – не такая уж и простая задача, ведь на это сильно влияют метеоусловия. Прежний рекорд не могли установить целых девять месяцев. Однако Миден очень быстро взял планку «200» – точнее, 202 миль/ч или 325,33 км/ч, оказавшись не так и далеко от прежних 347 км/ч.

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К концу фестиваля он смог улучшить собственный результат, показав уже 214,756 миль/ч или 345,616 км/ч. То есть, до нового рекорда оказалось буквально рукой подать – а точнее, ногой по педали газа. Спустя несколько дней, 19 августа 2021 года, чудо произошло – рекордная Octavia с Миденом за рулём смогла развить 227,08 м/ч (365 км/ч).

Впрочем, волшебства здесь не было: желание энтузиаста, помноженное на технический потенциал – вот залог успеха. Ну и везение в отсутствии встречного ветра, конечно.

Интересно, что к десятилетию рекорда автомобиль привели в его лучшую форму и установили стандартные колёса и шины, что позволило машине появиться на дорогах общего пользования.

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Но не они были целью: помня о достижении 2011 года, 19 августа 1921-го Шкода-рекордсменка проехалась по овалу полигона Миллбрук в Бедфорде, Великобритания.

Но как только я оказываюсь в чаше кольцевой трассы, Octavia оживает. Этот ревущий выхлоп не утихает ни на секунду, но здесь это ключевая часть впечатлений, как и определенно не медленная динамика. Я был ограничен лимитом скорости трека, и пейс-кар, за которым я должен был следовать, придерживался его неукоснительно (оправдания, оправдания!), поэтому я не выжимал из машины все лошадиные силы, а жал на педаль буквально одним пальцем ноги на средних оборотах, и даже несмотря на длинные передачи, она все равно откликалась резким рывком с соответствующим хриплым оглушительным саундтреком. Это абсолютно захватывающе. Джейк Грувс (Jake Groves), Car Magazine, 19 августа 2021 года

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