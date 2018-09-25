“Черная молния”: стоит ли покупать ретрокар-кинозвезду ГАЗ-21 за 600 тысяч рублей?

“Черная молния”: стоит ли покупать ретрокар-кинозвезду ГАЗ-21 за 600 тысяч рублей?

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Три серии, пятнадцать лет производства, более 600 тысяч выпущенных экземпляров, версии с автоматической коробкой передач и даже с двигателем V8 – первая Волга с заводским именем ГАЗ-21 знаменита многим, но сегодня ее любят просто за воспоминания и эмоции, которые она дарит. Ну а эта конкретная Волга – не просто ретрокар в отличном состоянии, но еще и кинозвезда: седан сыграл главную роль в фильме «Черная молния». Стоит ли она эти 600 тысяч?

Первые серийные экземпляры «двадцать первой» Волги сошли с конвейера в 1956 году, а закончился выпуск в 1970-м. Именно в этом году произвели автомобиль из объявления – то есть, с коллекционной точки зрения это не такая редкость, как образцы второй или тем более первой серии. «Ранних» машин было выпущено всего около 30 тысяч, в то время как третья серия стала самой массовой, разойдясь тиражом почти в полмиллиона штук. Здесь уже не было версий с автоматической коробкой передач, зато мотор получил легкую прибавку к мощности – до 75 л.с.

ГАЗ-М21 Волга (I) '10.1956–11.1958

ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

С технической точки зрения автомобиль был вполне классическим для своего времени: несущий кузов, продольное расположение двигателя, привод на заднюю ось, независимая подвеска спереди и рессоры сзади. Из того, что кажется непривычным для легкового автомобиля в наши дни, можно отметить, к примеру, шкворневую переднюю подвеску и трансмиссионный стояночный тормоз – то есть, рычаг «ручника» зажимал не тормоза у колес, а специальный тормозной барабан у коробки передач. А вот «автоматические» версии ГАЗ-21 массовыми, к сожалению, не стали: ни завод, ни покупатели не оказались готовы к производству и правильной эксплуатации таких агрегатов, и потому к третьей, самой массовой серии Волга подошла без автомата – эту историю мы даже рассказывали в отдельном материале.

ГАЗ-21 Волга '1962–65 схема

Внешность Волги – это одновременно одно из ее главных преимуществ и недостатков. Недостатком она, впрочем, была исключительно в годы производства: смелый и элегантный дизайн, созданный в соответствии с тенденциями тех лет, без регулярного обновления быстро оказался устаревшим. Однако если говорить об облике автомобиля в отрыве от истории развития мирового автомобильного дизайна, то он был равнозначно хорош как на момент выпуска, так и сейчас.

ГАЗ-21Л Волга (III) '1962–65

ГАЗ-21Л Волга (III) ‘1962–65

Впрочем, в наши дни мало кого всерьез интересуют эксплуатационные нюансы пятидесятилетнего автомобиля – ведь он покупается не для каждодневной езды. Кто-то воспринимает его как машину выходного дня, кто-то – как культурно-историческую ценность, а кто-то и как долгосрочную инвестицию: ведь старые автомобили в достойном оригинальном состоянии давно перестали дешеветь, а наоборот, становятся только ценнее с годами. В этом отношении «Черная молния» кажется вдвойне интересной и выгодной покупкой: продавец на Avito утверждает, что седан принадлежит самому Тимуру Бекмаметову – режиссеру, снявшему фильм. Ну а то, что машина отлично сохранилась и пребывает «в хорошем рабочем состоянии», дополняет образ любопытного коллекционного экземпляра.

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Фото: kinopoisk.ru
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Фото: kinopoisk.ru

Если все, что указано в объявлении – чистая правда, то 600 тысяч рублей, да еще и с учетом «уместного торга», выглядят вполне приемлемой суммой за столь интересный образец. К примеру, средняя стоимость более-менее прилично сохранившихся ГАЗ-21 на Avito составляет около 150-200 тысяч рублей, а за «музейные» экземпляры просят по 3-5 миллионов. Есть и совсем уж специфичные варианты: к примеру, «догонялка» на базе 21-й Волги с мотором V8 от Чайки за 17 миллионов рублей – о таких машинах для советских спецслужб мы рассказывали в специальном материале.

объявление-ГАЗ-21-Волга

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В общем, не нужно быть фанатом российского кино и лично Тимура Бекмамбетова, чтобы задуматься о том, стоит ли заплатить за приличную «двадцать первую» 600 тысяч. Что скажете?

Теги: Авто Недели , ретро , ретро автомобили , ретроавтомобили , ретрокар , советские автомобили , ГАЗ
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