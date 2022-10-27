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Что такое Е-ОСАГО

27.10.2022 47 0 0

При появлении страховых случаев права третьих лиц сможет защитить полис ОСАГО. Автовладелец имеет возможность купить онлайн страховку ОСАГО через интернет. Бумажный вариант при желании можно получить в офисе без доплаты. Однако на деле для предъявления сотрудникам ГИБДД достаточно электронного формата на смартфоне.

 

Преимущества страхового полиса онлайн

Пользователь интернета оформляет страховку Е-ОСАГО в удобное для себя время. Электронный документ приходит на email. Плюсы получения полиса онлайн:

  • доступность: пользователь интернета может подобрать подходящую страховую компанию;
  • удобство: Е-ОСАГО находится в личном кабинете портала страховой компании или в почтовом ящике автовладельца;
  • покупка полиса производится в любое время: автолюбителю не требуется посещение офиса и затраты лишнего времени на это.

Способ оформления страховки не влияет на ее стоимость, которая рассчитывается с учетом тарифов на водительский стаж, возраст, мощность автомобиля, внесенное количество лиц для управления транспортным средством. Если до 2021 года Е-ОСАГО начинало работать после оплаты через 72 часа, то сейчас страховые компании сами устанавливают этот срок.

Е-ОСАГО аналогичен классическому документу. Он также страхует ответственность автовладельца. В случае аварии пострадавшая сторона получит возмещение ущерба от страховой организации виновника.

Оформление страховки онлайн

Для покупки онлайн страховки ОСАГО от заказчика требуется предоставление удостоверения личности (главной страницы, листа регистрации), СТС, ПТС, водительских прав лиц, внесенных в страховку. Необходимость в диагностической карте сегодня отменена.

Полис ОСАГО должны оформлять онлайн любые компании с наличием лицензии на данную сферу деятельности. Организации, занимающиеся продажей страховых полисов, обязаны обеспечить их реализацию и через интернет.

Каждый документ имеет свой уникальный номер, с которым полис заносится в БД РСА. Страхователь сможет убедиться в подлинности своего полиса, если внесет информацию на сайте компании. Пользователь получит при этом выписку, которая формируется системой по данным страховки. Используя базу РСА, можно выполнить проверку КБМ водителя.

Е-ОСАГО

Онлайн-полис ничем не отличается от бумажного документа. В нем имеются все те же данные: номер, серия, основная информация.

Если сотрудник ГИБДД требует предъявить полис, то водитель, который приобрел ОСАГО на бумажном носителе, должен показать оригинал документа. Его можно сфотографировать и показывать на экране гаджета, как и страховку, приобретенную в электронной форме.

В случае ДТП порядок оформления аварии при наличии е-ОСАГО не изменился. Нужно заполнить извещение о дорожном происшествии.

При аварии требуется:

  • остановить машину, включить аварийку, установить соответствующей знак;
  • сообщить об аварии в страховую компанию, на портале которой выполнялось онлайн-страхование;
  • позвонить 112 в ГИБДД;
  • выполнить видеосъемку или сфотографировать аварию. На снимке должны быть видны автомобили, являющиеся участниками ДТП. Важными деталями также служат знаки и разметка;
  • заполнить европротокол или бланк извещения.

Видеодоказательства позволят получить максимальный размер компенсационных выплат. Европротокол может использоваться, если оба участника происшествия имеют ОСАГО, а ущерб нанесен только автомобилям.

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