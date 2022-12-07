Что такое Лангепас – это люди, нефть и газ!

Сегодня мы публикуем впечатления Алексея Жирухина и Сергея Лысенко о дне, который завершает первую половину пути «от скважины до потребителя», и расскажем о том, откуда Лангепас получил такое странное название, а также почему водители фур предпочитают покупать моторное масло в железных канистрах. Подробнее о проекте можно прочитать в первой части цикла .

О белках



Вот они – крайний север и крайняя восточная точка нашего путешествия! Мы приближаемся к Лангепасу. Этот город расположен в Западной Сибири, на правом берегу Каюковской протоки и протоки Лангепас в 12 километрах от реки Оби.

Современный, ухоженный и компактный, с населением чуть больше 45 тысяч человек, город органично вписывается в окружающий природный ландшафт. Основанный как призаводской поселок, ставший в дальнейшем городом, он активно развивается.



Город окружает смешанная тайга, богатая флорой и фауной. Поговаривают, что рядом с городом встречаются медвежьи берлоги. А в лесах много пушного зверя: ондатра, лисица, бурундук, а также главный символ города – белка. И это не случайно: слово «лангепас» с хантыйского языка переводится как беличье угодье. Кстати, именно «Беличьи угодья» стали основой установленного здесь монумента, ставшего одной из главных достопримечательностей города. Каждая его деталь содержит смысл и отражает труд, чаянья и быт живущих тут людей. Весь Лангепас опрятен, украшен памятниками, композициями, пронизан своей короткой, но насыщенной историей. Как говорят жители, Лангепас – город, который мы делаем и строим сами.



Местный климат, как и во всем ХМАО, суровый. Расположение города относят к Крайнему северу, и нет ничего странного в том, что абсолютный минимум температуры в Лангепасе был зарегистрирован на отметке −59 °C. В предыдущей статье мы рассказали Вам, как выбрать масло для северных широт, но в таком холоде ведь и моторное масло может замёрзнуть. Особенно если выбрать неподходящее по свойствам. Залили такое масло, бахнул сильный минус (пусть даже не минус 59, а привычные для региона минус 40), и всё – машина не едет. Что делать, куда бежать? Сергей рекомендует:



В этой ситуации лучшим выходом будет доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе или на буксире, где его можно отогреть в отапливаемом помещении. Буквально за несколько часов масло в моторе и коробке станет жидким, и автомобиль можно будет использовать дальше.



Можно попробовать отогреть машину и своими силами – местные жители знают много способов это сделать. Электрические тепловые пушки, чехлы-одеяла… Способов много, но без опыта к таким методам лучше не прибегать.

Ну и если залитое масло категорически не подходит под конкретные климатические условия, придётся его заменить на более подходящее. Не возить же машину каждое утро в тёплое помещение для отогревания, не так ли?

Однако вернемся к истории, а именно – к связи города с залитым в автомобиль Алексея Жирухина и Сергея Лысенко моторным маслом. Как вы помните, название бренда «ЛУКОЙЛ» происходит от первых букв городов-нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil – нефть). Мы посетили все три, и каждый – самобытен и своеобразен. Увидели, как сотни тысяч людей работают в нефтедобывающей отрасли, ознакомились и, надо сказать прямо, удивлены условиям, созданным для быта. Осознали, какое невообразимое количество тысяч тонн нефти отправляется на переработку, чтобы получить масла и прочие полезные продукты из этого богатого, красивого, морозного края. На этом часть нашего путешествия по нефтепромыслам ханты-мансийского автономного округа заканчивается. Мы прощаемся с Югрой и перемещаемся в Тюменскую область. Где имеется не только добыча, но и производство. Позади у нас уже почти 4500 км, но впереди их осталось ещё больше: длина всего маршрута, напомним, 12 000 км.



И духовно, и богато

Тюмень. Первый русский город в Сибири. Город, который приобрел особую известность в 1960-х годах благодаря обнаруженным здесь крупным залежам «чёрного золота». Освоение этой территории было самой большой промышленной эпопеей в мире. Ни до, ни после ничего подобного не происходило: в рекордно короткие сроки на совершенно безлюдных болотистых пространствах вырастали не только крупнейшие в мире предприятия, но и целые города. В Тюмени в 1959 году насчитывалось 150 тысяч жителей, сегодня – более 600 тысяч. За полвека город вырос в четыре раза.



В Тюмени есть всё для того, чтобы богатеть не только материально, но и духовно. Двадцать восемь храмов, церквей и четырнадцать мечетей.



С 1858 года здесь работает Драматический театр, один из первых в России, в 2008 году для него построили новое большое здание. Не так давно состоялось открытие обновленного Тюменского цирка. Тюменцы по праву гордятся и своей современной библиотекой им. Д. И. Менделеева, оборудованной по последнему слову техники. А Тюменский музейный комплекс ведет свой отсчет аж с 1879 года и является не только старейшим, но и крупнейшим среди всех региональных на сегодняшний день. В конце 19 века его собрание сравнивали с наиболее значимыми европейскими музейными коллекциями.



Теперь перейдём к материальному. «Небольшое» по меркам отрасли предприятие – это высокотехнологичный производственный комплекс, ориентированный в основном на производство смазочных материалов ЛУКОЙЛ. Оно не относится к предприятиям полного цикла, здесь происходит только финальное смешивание компонентов для более чем 200 различных масел, а мощность предприятия позволяет выпускать в год около 50 тыс. тонн продукции, отвечающей самым современным и строгим требованиям ведущих зарубежных и отечественных производителей техники и оборудования.



О духовном и материальном поговорили. Что насчёт тела? О, тут тоже есть что посмотреть! В Тюмени есть невероятные термальные источники, и после прогулки по городу мы отправляемся в один из них. Искупаться в мороз под -20 на улице – это бесценно!



О технике

Наверняка у многих возникает вопрос: как себя ведёт автомобиль путешественников – взятый напрокат Great Wall Wingle 7? Везёт и не подводит. Масло доливать ни разу не пришлось и, скорее всего, не придётся. Кстати, не знаете, почему дальнобойщики для доливки часто предпочитают покупать масло в железных канистрах, а не в пластиковых? Дело не в качестве: современная пластиковая упаковка имеет очень много элементов защиты, так что отличить подделку не так уж и сложно. На самом деле всё определяется предпочтениями покупателей. Водители фур ценят металлические канистры из-за формы, устойчивости и объёма, а также –﻿ возможности последующего использования этой тары для других нужд. А вот пластиковая канистра больше востребована у обычных автовладельцев, которые пустые канистры обычно просто выбрасывают, а не придумывают им другое применение. И на сохранности эксплуатационных свойств смазки тип заводской тары тоже никак не сказывается. А вот что на нее действительно влияет, так это срок годности продукции и соблюдение водителем условий хранения. И самое главное – покупать масло у проверенных поставщиков, чтобы не попасться на подделки. Самый безопасный способ покупки – это покупка в фирменном интернет-магазине смазочных материалов.



Пожалуй, на сегодня всё. Из Тюмени предстоит переезд в Уфу (или как её иногда называют местные – «Три шурупа»), и об этом мы расскажем в следующей части дневника увлекательной поездки.



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