Citroen C3 I с пробегом: ржавые пороги не беда, но с электрикой не соскучишься

Допустим, большая машина вам не нужна, и хочется чего-то оригинального. Сitroen C3 первого поколения в 2020 году можно купить за 150-200 тысяч рублей, то есть совсем недорого. Слава у старых французских авто достаточно дурная, но, может быть, техническая простота сыграет на руку маленькой машине? Разберемся в этом в двух частях обзора – в первой изучим особенности кузова, салона и электрики, а во второй – ходовой части, трансмиссии и моторов.

Техника

Citroen C3 построен на платформе PF1 – весьма долгоиграющей тележке, разработанной еще в конце 90-х для Peugeot 206 и актуальной, по состоянию на 2020 год, до сих пор. На ней сделаны все PSA-шные субкомпакты – и Peugeot 207, и 208, и Citroen C4 Cactus, и кроссоверы Peugeot 2008 и Citroen C3 Aircross, и многие другие.

Конструктивно машина достаточно простая. Стальной кузов без особых изысков, с максимальным внутренним объемом и с очень рациональной силовой схемой. Практически отсутствующий подрамник для удешевления обслуживания, простейшие подвески – спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка. Привод только передний, моторы бензиновые и дизельные, от 60 до 109 л.с.

Оснащение большинства С3 достаточно бедное – нет ни круиз-контроля, ни электропривода стеклоподъемников, ни противотуманных фар. И самое печальное, что машины до рестайлинга, продаваемые в России, могли не иметь даже АБС, не говоря уже о ESP.



Таймлайн

Сентябрь 2001 года. Дебют на Франкфуртском автосалоне.

Апрель 2002 года. Запуск базовой модели в производство. Моторы бензиновые (1,1 60 л.с., 1,4 73 л.с., 1,6 16v 109 л.с.) и дизельные (1,4 HDi – 8-клапанные 68 л.с. и 16-клапанные 90 л.с.). Трансмиссия – 5-ступенчатая МКП или роботизированная коробка SensoDrive.

Июль 2003 года. Запуск кабриолета C3 Pluriel. В линейку моторов хэтчбека добавлен 16-клапанный мотор 1,4 мощностью 88 л.с. и автоматическая коробка передач AL4.

Октябрь 2005. Фэйслифтинг модели. Обновление внешности, приборной панели, салона. Мотор 1.4 HDi 90 л.с. заменен на более мощный 1,6 HDi с сажевым фильтром и мощностью 90 или 109 л.с.

Ноябрь 2009 года. Запуск следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Стальной кузов с оцинкованными внешними панелями собран достаточно аккуратно, и конструкция продумана неплохо, но возраст берет свое. У многих машин подгнивают пороги, низы дверей и задняя дверь, проявляются жучки на рамке лобового стекла, крыше и передней кромке капота. Иногда можно обнаружить и повреждения по аркам и у ручек дверей.

Пороги отгнивают качественно, у некоторых машин повреждения начинаются от накладки порога и до самого низа, сгнивает и усилитель. Проблема в негерметичности задней арки, неудачном сливе и в немалой степени в полном отсутствии обработки внутренних полостей с завода.



Гнилые пороги – не приговор, они сравнительно недороги, комплект стоит 6-10 тысяч рублей, а внутренние усилители простой квадратной формы, их обычно варят «по месту» или ставят от других машин, в том числе от ВАЗов.

С задней дверью все еще проще – большая часть вариантов легко варится, а если все плохо, то деталь целиком есть на разборках и стоит недорого.



Снизу

Днище с завода очень слабо обработано антикором, а локеры в арках чисто номинальные. Если машину не обрабатывали, а ЛКП повреждалось камнями и пескоструем, то коррозия может быть достаточно серьезной. К счастью, у городских авто обычно проблемы поверхностные, и речь о дырах в полу и сгнивших лонжеронах и стойках не идет.

Бампер передний 14 577 рублей

Обратите внимание на шов усилителя порога, часто тут видны следы внутренних разрушений, притом что наружный металл порога может быть совершенно целым. Активно ржавеет подвеска, но опасность представляет только задняя балка, которая от коррозии может потрескаться в центральной части.



Полы кузова в задней части обычно повреждены сильнее, чем в центральной, но их осмотр лучше проводить не на подъемнике, а сверху, из салона и багажника. Полы в ногах водителя часто страдают от течей с патрубков печки – уплотнительные кольца тут не лучшей конструкции, их нужно регулярно менять. А если течь случилась, то надо сушить салон со снятием ковров, ибо шумоизоляция впитывает влагу как губка. Металл с мокрой шумкой долго не выдерживает. Мокрые полы в задней части могут говорить о наличии дыр в задней арке – случай редкий, но примеры имеются. Ржавеет все на удивление медленно, но это не повод брать машину с запущенными проблемами такого рода, благо ухоженных экземпляров по скромным ценам хватает.

Еще одно проблемное место – чашки стоек передней подвески. Если из моторного отсека виден ржавеющий шов, то дело плохо. Качественно и недорого устранить эту беду уже не выйдет. Виноваты нагрузки и сама конструкция кузова: в зоне шва скапливается вода, и если не промывать углы надмоторной ниши, то под пластиком копится грязь. Она долго сохраняет влажность. А сам шов очень нагружен, особенно если дороги неровные и амортизаторы на машине не первой свежести.



Чашки подвески лучше осматривать не только сверху, но и снизу, после хорошей мойки – здесь пригодится эндоскоп. Особое внимание уделите обратной стороне колесной арки, стыку крыла с порогом и швам брызговика моторного отсека и лонжерона. Поверхностная ржавчина в этой зоне скорее правило, чем исключение, вопрос только в том, насколько глубоко она проникает в металл. Кстати, оцените коррозию пружин, им тоже достается.



Оборудование кузова

Затирающиеся фары и мертвые противотуманки – типичная история. Если у вас не одна из редких комплектаций вроде D&G, то замена стоит копейки, можно поставить сразу с рестайлинга.

Слабенькие дверные ручки легко можно вырвать, но вставить на место обычно несложно. Дверные уплотнители, петли и замки имеют небольшой ресурс, но регулировочные прокладки и новые уплотнители есть в продаже.



Бамперы слабые, да еще традиционно закрепленные на длинных кронштейнах и фарах – из-за вечно потерянного нижнего пыльника моторного отсека их нужно беречь. Особенно зимой.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара галоген 9 165 TYC 4 530 Magneto Marelli (MM) 13 993 Стекло лобовое 17 554 Pilkington 7 984 Spektr 4 167 Крыло переднее 12 132 Polcar 6 334 Api 3 674 Бампер передний 14 577 Нет в продаже Капот 21 242 BodyParts 5 775 Loro 4 665



Салон

Салон у машины с претензией на оригинальность. Износ не щадит руль, рычаг коробки передач и дверные ручки – обычно они выглядят на общем фоне наиболее пострадавшими. Сравнительно быстро протираются сиденья, особенно у тяжелых водителей.

Комплектации, как уже было сказано, бедные – и это не только плохо, но и хорошо. По крайней мере, потенциальных поломок довольно мало. Из серьезных проблем – лишь течи печки из-за неудачного уплотнения трубок и очень слабый радиатор кондиционера. Впрочем, эта опция в рабочем виде встречается нечасто. Еще бывают проблемы с включением передач на механике – тут виновата изношенная кулиса и закисшие тросы привода.



1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Электрика

Казалось бы, машина технически проста, значит – ломаться нечему? Увы, это не так, особенно на дорестайлинговых машинах. Электрика здесь прогрессивная, с мультиплексными шинами и интеллектуальным управлением питанием. Больше всего проблем обеспечивают блоки BSI и BSM, про которые мы писали много – например, в материале про Peugeot 307.



Но не блоками едиными – так, даже генератор имеет реле-регулятор, работающий с низкоскоростной LIN шиной, а значит, у машины наблюдаются все «прелести» техники, на которой нужно «прошивать» новый аккумулятор.



С точки зрения качества сборки собрано все неплохо, но при больших пробегах проводку в гофрах дверей и багажника стоит проверить. Типичная проблема С3 – скачки напряжения, которые приводят к неожиданным ошибкам по мотору и не только. Бороться с этим в общем-то невозможно.

Промежуточный итог

Увы, про С3 нельзя сказать, что он настолько прост, что в обслуживании потребует минимум. Например, проблемы по электрике могут повлечь за собой неожиданно большие для В-класса затраты. Кузов тоже неидеален, однако в запущенном состоянии машин все еще немного, а если рассматривать покупку в верхнем для модели ценовом сегменте (то есть больше 250 тысяч рублей), то можно найти действительно ухоженный экземпляр.

