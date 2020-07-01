Ходовая часть

Тормозная система

Тормозная система у машин простая, и не стоит ожидать от нее дорогих неприятностей. Компоненты ресурсные и недорогие. Так, диски выхаживают часто больше 100 тысяч, а барабаны скорее закиснут внутри, чем износятся. ​Но есть и сюрпризы. На редких машинах с моторами 1,6, бензиновым и дизельными, закисают механизмы стояночного тормоза в суппортах заднего дискового тормоза, что обычно заканчивается его заменой или дорогим ремонтом. У остальных вариантов сзади барабаны, и этой проблемы нет.

Вторая проблема – сгнивание блока АБС. Да-да, самого блока, а не проводки к нему. Причина – специфичное для французских машин расположение в самом низу слева спереди. Влага проникает под крепления насоса к блоку клапанов, убивает алюминиевый корпус и контакты. Иногда электроника выживает, но чаще нет. В дополнение к этому могут глючить и датчики АБС, которые плохо защищены от грязи и снега.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормозная система Тормозные колодки передние 3 791 Zekkert 835 Ferodo 1 922 Задние колодки 2 446 RoadHouse 1 931 Bosch 1 383 Тормозной диск передний 266x13 5 066 (2шт) RoadHouse 1 113 Ferodo 1 496 Тормозной барабан задний 18 033 Zekkert 1 931 Ferodo 2 588

Подвеска

Простенькая подвеска не так крепка, как хотелось бы, и основная проблема – это пружины. Французы применили очень мягкие бочкообразные пружины в передней и задней подвесках, и крайние витки у них обламывает еще при пробегах до 100 тысяч. Причем после облома витка пружина обычно соскакивает с опорной чашки, и машина «падает» и уже не способна передвигаться дальше. Заодно обычно ломает проводку к датчику АБС и тормозную магистраль. Неоригинальные пружины попадаются очень разного качества, многие быстро просаживаются или опять же ломаются. Ресурс сайлентблоков переднего рычага мог бы быть и повыше, но пока пружины стоят правильной высоты, они свои 50-80 тысяч километров выхаживают.

Еще опора передней стойки не лучшей конструкции. Ресурс невелик: даже оригинал мог не выходить сотни тысяч, а неоригинал – вообще меньше 50.



Ресурс ступичных подшипников тоже, по меркам субкомпактного класса, не выдающийся – тысяч 150. Ступицы очень не любят влажности и долгих простоев, ударов и других неприятностей.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска Рычаг L-образный 1 511 ММ 2 591 Sidem 4 548 Шаровая опора 2 185 ММ 552 Lemforder 1 608 Сайлентблок задней балки 1 029 Febi 912 Febest 361 Подшипник передней ступицы 3 176 Febi 4 315 Haft 1 301 Амортизатор передний 11 337 Monroe 6 121 KYB 3 191



Рулевое управление

У большинства модификаций С3 рейка с ЭУР на валу. Механизм находится в подкапотном пространстве, а не на рулевой колонке, что осложняет его обслуживание. А еще рейка не очень герметична, и внутри совсем мало масла, так что любое повреждение пыльников приводит к коррозии штока и моментальному износу втулок. Да и рабочая пара стирается быстро. В общем, следите за люфтами и проводкой на мотор.

Трансмиссия



Общие проблемы

Машины строго переднеприводные, даже псевдовнедорожная версия XTR. Ресурс приводов и ШРУС хороший, если следить за состоянием чехлов, то ходят они практически вечно.

Механические коробки

МКП серии BE4 – не образец выдающейся надежности, но с моторами до 1,4 литра и на легкой машине служат достаточно долго. С моторами 1,6 и с дизельными даже усиленная версия может страдать ранним износом подшипников уже тысячам к 120-150, хотя с уверенностью это утверждать сложно, так как у дизелей пробег скручен практически в 100% случаев.

Основная беда – это течи масла, сальники не очень удачны, а без масла подшипники долго не живут. Износ синхронизаторов при пробегах более 200 тысяч – типичная проблема, как и легкое подвывание на 5-й передаче.

Больше хлопот доставляет механизм выбора передач: закисает он сам, подклинивают и троса привода. При покупке не поленитесь включить все передачи, если не включается пятая, то тросы под замену.

Автоматические коробки

Машин с АКП серии AL4 у нас очень мало. С мотором 1,4 она неплохо уживается, хотя двигатель постоянно перекручивается, так что расход получается великоват. Ресурс самой коробки зависит в основном от ухода и температурного режима – она очень чувствительна к чистоте масла и температуре. За подробностями можно обратиться к обзорам, например, Peugeot 307 или Megane.

Гораздо чаще встречается роботизированная коробка SensoDrive. Это типичный «робот» с одним сцеплением в самой худшей его разновидности, с механическими приводами сцепления и переключения передач. На машину поставили очень «сырой» его вариант и доводили в процессе производства. В итоге есть примерно 8 несовместимых вариантов блока управления и других узлов.



Сайлентблок задней балки 1 029 рублей

Типичные проблемы при пробегах за 100-150 тысяч километров – это повышенный износ сцеплений, шестерен и мотора привода сцепления, а также сбои механизма выбора передач и управляющей электроники.



Сам механизм не слишком сложен, вполне поддается ремонту, но диагностика крайне проблемная. Просто имея на руках сканер Lexia (применяемый для диагностики моделей PSA), мало что можно сделать: блок управления может выдавать кучу ошибок из-за сбоев прошивок и проблем по питанию приводов.

Пока он исправен, можно смириться с затянутыми переключениями и нелогичностью переключений – на легкой машине, да еще не в полной загрузке это не страшно. Но любые проблемы делают передвижение совсем уж некомфортным, к тому же при серьезных ошибках блок управления робота не даст запустить мотор. Поэтому частенько при проблемах эту коробку переделывают в обычную МКП, благо в основе – та же ВЕ4, что и в случае с механикой.

Моторы

Общие проблемы

В России модель представлена в основном с двумя вариантами мотора 1,4, в 8- и 16-клапанном исполнении, на втором месте по популярности – версии с бензиновым мотором 1,6. Машины с моторами 1,1 и тем более дизельные у нас редкость.

Компоновка моторного отсека достаточно плотная, так что даже маленькие моторы помещаются с трудом; 16-клапанные моторы, что дизельные, что бензиновые обслуживать уже тяжеловато.

Сравнительно небольшая площадь радиаторов заставляет тщательнее следить за их чистотой, особенно на машинах с кондиционером. Ресурс шлангов системы вентиляции картерных газов на машинах до рестайлинга обычно уже выработан, нужно проверять их состояние.

Увидите сверкающий чистотой моторный отсек – отказывайтесь от покупки. Мыть его нельзя, тут расположен блок BSM, который очень не любит влаги, и любая чистка может закончиться плачевно. Так что если моторы текут, лучше чистить их специальными составами, и лишь со стороны ГРМ можно сделать очистку паром.

Ресурс опор двигателя на всех модификациях невелик, поэтому постарайтесь почувствовать вибрации и проверьте резинки на трещины.

Несколько параноидальная система управления бензиновых моторов готова выдавать Antipollution Fault при любых сбоях с системой управления, что не добавляет радости владельцам и обычно требует частого использования диагностического сканера и программы FAP для понимания, что там в моторе не так на этот раз.



Чаще всего ошибки несущественные, достаточно сбросить их и еще десяток тысяч километров не думать о них. А в отсутствии сканера придется мириться с чуть повышенным расходом топлива и снижением динамики.



Бензиновые моторы

Основной мотор для C3 – это 8-клапанный 1,4 TU3A/TU3JP. Это простой и надежный двигатель с чугунными блоком, ременным ГРМ и распределенным впрыском. Экземпляры, прошедшие 300+ тысяч без капремонта, совсем не редкость, но на российском рынке пробеги обычно смотаны, так что «страшных» цифр на одометрах вы обычно не увидите.

Состояние сильно зависит от ухода за системой управления. Грязные форсунки, подсосы воздуха, старый модуль зажигания и старые провода серьезно вредят работе двигателя и сказываются на ресурсе. Но серьезный износ поршневой группы обычно наблюдается только при пробегах 250+ и очень плохом обслуживании. И даже в этом случае ничего страшного – выбор бэушных агрегатов все еще весьма широк.

Модуль зажигания 4 681 рубль

Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,4 серии ET3J4 и конструктивно с ним схожий 1,6 мотор TU5JP4 отличаются друг от друга минимально, но на ET3 есть еще фазорегулятор впускного вала и связанные с его наличием изменения в конструкции распредвала и ГБЦ.

В целом это тоже очень крепкие моторы с ресурсом 300+, но они мощнее, сложнее, под капотом маленького Citroen более склонны к перегреву. Модуль зажигания дороже и порождает больше сбоев, система вентиляции картера более нагружена, а ГРМ предсказуемо сложнее. Быстрее изнашиваются опоры двигателя.

Впрочем, увеличение сложности окупается повышенной мощностью и динамикой, при том же расходе топлива, а с мотором 1.6 легкая машина ощущается почти «зажигалкой».

Дизельные моторы

В Европе Citroen C3 популярен именно с дизелями, но у нас они представлены единичными экземплярами, менее 2% популяции. Дизельные моторы 1,4 – это серия DV4, а двигатели 1,6 – DV6.

Самые маломощные варианты – это 8-клапанные моторы DV4TD 68 л.с., их устанавливали с начала и до конца выпуска, незначительно модернизировав в 2005 году. Более мощный 16-клапанный DV4TED4 на 90 л.с после рестайлинга заменили на чуть дефорсированный вариант с индексом DV6ATED4.



Все варианты моторов после рестайлинга с сажевым фильтром. Топливная аппаратура у 8-клапанных 1,4 Bosch, у 16-клапанных 1,4 и 1,6 Delphi, и последняя считается более дорогой в обслуживании. У всех моторов очень неудачное расположение топливного фильтра и очень плотная компоновка в моторном отсеке.

У двигателей 1,6 есть проблемы с уплотнениями форсунок, коррозией гильз цилиндров, и топливная аппаратура более нежная, чем у 1,4, а турбина более дорогая. Зато именно с дизельным мотором 1,6 Citroen C3 имеет наилучшую динамику, тем более что мотор сравнительно безболезненно форсируется с базовых 109 сил до 160 и выше.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Двигатель Радиатор 6 709 NRF 4 570 AVA 3 288 Ремкомплект ГРМ 1.6/1.4 3 458 Contitech 3 448 Dayco 3 629 Ремень ГРМ 1.6 1 221 Bosch 948 Hutchinson 1 762 Модуль зажигания 4 681 Hella 3 504 Стартвольт 2 667 Маслонасос 1.6 5 447 Kolbenschmidt 5 173 BGA 3 791 Помпа 1.6 2 457 Airtex 1 236 Hepu 2 071

Брать или не брать?

В целом ничего страшного при покупке пожилого Ситроена вам не грозит. Выбор «правильной» модификации сводится к тому, чтобы избегать машин с роботом. Впрочем, если «у вас лапки», и вы не любите ковыряться с диагностическим сканером, возможно, стоит подобрать нечто без блоков BSI и прочих радостей.