Недавно мы рассказывали о том, что значат буквы режимов в автоматических коробках передач, и в том числе упоминали кнопку O/D или O/D OFF, которая заведует отключением и включением овердрайва. А что такое овердрайв вообще и почему он удостоился отдельной кнопки управления? Как он работает и зачем его может быть полезно отключать?

Что такое овердрайв?

В базовом понимании слово «овердрайв» – это повышающая передача. В автомобильном контексте оно главным образом относится к повышающей передаче в автоматической коробке передач. Ведь именно рядом с селектором автомата в некоторых машинах можно найти кнопку O/D или O/D OFF, которая выключает режим овердрайва – то есть, отключает использование повышенной передачи.

Почему овердрайв вообще удостоился отдельного внимания?

Сегодня не совсем понятно, почему обычная повышающая передача вообще удостоилась такого внимания. Чтобы это понять, нужно заглянуть в далекое прошлое, где коробки передач конструировались так, что высшей передачей в них была так называемая прямая передача с передаточным отношением, равным 1. Она, как правило, работала за счет физического соединения входного и выходного валов коробки передач, сокращая трансмиссионные потери. Все остальные передачи в коробке были понижающими – то есть, имели передаточное отношение больше 1.

Однако с ростом мощности и скорости появилась новая задача: повысить комфорт при движении по трассе, снизив обороты двигателя, а заодно уменьшив тем самым расход топлива. Задача была решена добавлением еще одного редуктора – повышающего, где передаточное отношение было меньше 1 и выходной вал вращался быстрее входного. А управлялся этот редуктор отдельным рычагом или кнопкой – то есть, была возможность повышающую передачу включить или выключить принудительно. В некоторых случаях овердрайв можно было даже использовать с любой передачей – таким образом, фактическое число передач увеличивалось вдвое. Но обычно овердрайв был предназначен для использования с высшей передачей в коробке при езде по трассе с постоянной скоростью. Платой за снижение оборотов двигателя и экономию топлива было снижение крутящего момента и, соответственно, динамики на повышающей передаче. Но для обгона или подъема в горку овердрайв можно было отключить, снова получив повышенные обороты.

Со временем техника прогрессировала, и повышающая передача уже могла быть не отдельным узлом, а частью коробки передач, но режим «овердрайва» сохранился. Правда, сохранился он в старых АКП – как правило, трех- и четырехступенчатых. В четырехступенчатых коробках третья передача обычно прямая, а четвертая – уже повышающая, то есть, она и есть тот самый овердрайв. Но возможность ограничения его использования сохраняли – для тех же целей, что и раньше.

Как пользоваться овердрайвом?

Овердрайв нужно считать тем, чем он и является – повышающей передачей, и применять соответственно – аналогично тому, как используются повышенные и пониженные передачи в ручной коробке передач.

Кнопка O/D или O/D OFF принудительно отключает овердрайв – то есть, делает четырехступенчатую коробку трехступенчатой, где высшая третья передача – прямая (с передаточным отношением, равным 1). При выключенном овердрайве АКП будет последовательно переключаться только между первой, второй и третьей передачами. Это может быть необходимо в случаях, когда важно сохранять максимальный крутящий момент и точнее управлять тягой. В частности, это актуально при движении по скользкой зимней дороге, при движении по грязи и бездорожью, при движении на подъем, при буксировке прицепа или другого автомобиля, а также при необходимости резкого ускорения – например, для обгона. Во всех этих случаях мотор должен работать на достаточно высоких оборотах, обеспечивая большой крутящий момент на колесах – то есть, тяга и контроль над ней важнее экономии топлива.

Стоит ли выключать овердрайв в повседневном вождении?

В обычных условиях движения выключать овердрайв не нужно – это просто не имеет смысла. При езде в городе и по трассе с включенным овердрайвом коробка будет задействовать в том числе повышающую четвертую передачу – мотор на ней работает на пониженных оборотах, и расход топлива уменьшается. Собственно, в этом и есть смысл повышающей передачи, поэтому такой режим трансмиссии считается штатным, и на приборной панели при включенном овердрайве не горят никакие дополнительные символы. А вот отключение овердрайва как раз сопровождается включением соответствующего сигнала на приборной панели – надписи «O/D OFF» или чего-то аналогичного.

Почему овердрайв переходит в категорию устаревших понятий?

Сегодня рассказ про кнопку овердрайва уже можно считать почти «историческим экскурсом», потому что само понятие «овердрайв» переходит в категорию устаревших. Автомобили со старыми 4-ступенчатыми АКП до сих пор производятся, и в них даже сегодня можно встретить кнопку овердрайва. Но подавляющее большинство современных машин оснащается гораздо более новыми и технологически продвинутыми АКП на 7-8, а то и 9-10 ступеней, в которых сразу несколько повышающих передач и нет необходимости управлять ими отдельно. Так что для следующего поколения водителей термин «овердрайв» присоединится к словам вроде «магнето» или «баббит».