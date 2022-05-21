Дефицит и отсутствие спроса: какие машины еще остались в автосалонах и сколько они стоят

Полтора месяца назад в материале о ситуации на рынке новых автомобилей мы предлагали не торопиться с покупкой машины в момент полнейшей неопределенности и доминирования спекулятивных настроений. Сейчас рубль полностью отыграл мартовский обвал и даже укрепился относительно позиций, которые занимал пару лет назад. Значит ли, что машины подешевели? Не будьте наивны: чтобы купить что-то, как и два месяца назад, нужно быть реальным миллионером, однако шансы на скидки выросли.

Некоторые мои знакомые, занимающиеся производством автомобильных гаджетов и поставками запчастей, рассказывают в последние дни, что поставки из Китая и Южной Кореи идут сравнительно неплохо. Причем расчеты происходят по курсу, близкому к официальному. То есть, у товаров есть даже предпосылки к снижению цены. Увы, этот тренд не распространяется на автомобили. Поставки практически прекращены. Даже не присоединившийся к санкциям Китай не удовлетворяет имеющийся спрос: сохраняется нехватка компонентов, немало производств остановилось из-за новой вспышки коронавируса. А собранные машины везут через европейские порты, что сейчас сулит массу сложностей и задержек. На рынке дефицит, поэтому официальные прайс-листы не спешат переписывать в сторону понижения вслед за курсом рубля.



Лада

У дилеров лидера российского рынка в остром дефиците Niva Travel и все модели с автоматизированными коробками передач. Классическую Ниву мне предложили как минимум за 1,45 млн рублей, что почти вдвое превышает рекомендованную розничную цену (РРЦ). Веста дешевле, от 1,4 миллиона, при этом ее РРЦ – от 1,12 млн рублей. Гранту легко можно найти дешевле миллиона, что по нынешним временам уже удача. Официально никаких акций и скидок у Лады нет, но между строк менеджеры выразили готовность поторговаться. После телефонных звонков я заглянул в пару вазовских дилерских центров. Во всех – тишь и гладь. Из посетителей – только пригнавшие машины на ТО владельцы, а покупателей нет.

Lada Niva Travel 2020–н.в.



УАЗ

Ульяновцы в период острой фазы кризиса убрали прайс-листы с сайта. Дилеры получали актуальные цены раз в несколько дней и не стеснялись накручивать сверху. Аргументировали тем, что желающие на дорогущие УАЗы находятся. И все же небольшое снижение реальных цен есть. Если в марте мне предложили Патриот с автоматом минимум за 2,35 млн рублей при неизвестной РРЦ, то сейчас – от 2,2 млн при официальной стоимости от 1,94 млн. По нынешним временам, считай, почти без накрутки. Но разброс всё равно очень большой. Где-то предлагают купить не самый упакованный внедорожник с автоматом почти за 4 млн. Так или иначе, по состоянию на конец мая УАЗ, в отличие от АвтоВАЗа, сумел выйти из простоя и возобновить выпуск машин.

УАЗ Патриот 2016–н.в.



Volkswagen

Немецкая марка выждала, пока закончится обвал рубля, и снова опубликовала рекомендованные цены. Правда, без учета укрепления курса, поэтому официально Polo стоит от 1,62 млн рублей, Tiguan – от 3,38 млн, а Touareg вообще от 8,67 млн. Завод стоит, поставок из Европы нет, складские запасы потихоньку тают. Но и продаж, судя по настроению менеджеров, тоже нет. Поэтому на сделанную дилером накрутку готовы сделать скидку при сдаче машины в трейд-ин. Финальная цена вполне может оказаться равной рекомендованной. Только вот выбирать особо не из чего…

Volkswagen Polo 2020–н.в.

Skoda



Чехи, как и при нашем мартовском исследовании, ведут себя аналогично родственному Volkswagen. Цены есть, и они кусаются: Rapid – от 1,6 млн, Octavia – от 2,61 млн, Kodiaq – от 3,36 млн. Реальная «уличная» цена моделей близка к указанной в прайсах на сайте. Интереснее всего ситуация со Skoda Kodiaq. Автомобилей в наличии негусто, но среди них еще есть дорестайлинговые 2021 года выпуска. В базовой комплектации на «ручке» такой можно сторговать за 2,8-2,9 млн рублей, при этом некоторые дилеры еще и готовы дать скидку за трейд-ин.

Škoda Kodiaq 2021–н.в.

Toyota



У Тойоты РРЦ за два месяца не изменились: Camry с мотором 2,5 якобы должна стоить от 2,9 млн рублей, Land Cruiser 300 в средней версии Комфорт плюс – около 8,8 млн. Но если представители других марок готовы отдавать машины по ценам, близким к официальным, то у японцев продолжается жизнь в какой-то параллельной вселенной. На Camry накручивают по полтора-два миллиона! «Трехсотка» стоит минимум в полтора раза дороже РРЦ. Может, поэтому и ассортимент для нынешних времен неплохой? На вопрос о торге и скидках менеджеры ответили утвердительно, но как-то без энтузиазма. Видимо, отчаялись продать что-то даже с ними. Конкретные суммы вам назовут при личной встрече и предметном интересе.

Toyota Camry 2018–21

Kia



Формально марка полноценно работает на российском рынке. Реально – заводы стоят, новых поставок нет. На Rio автосалоны в среднем накручивают 200-300 тысяч рублей к рекомендованной цене, на Seltos – 300-500 тысяч. А вот Sportage сразу в двух местах предложили по РРЦ. В обычное время можно было бы объяснить покладистость продавцов ожиданием выхода нового поколения. Но сейчас дата появления у нас преемника непонятна, и, следовательно, причин для щедрости нет. Тем не менее это факт: лучше прицениться к более крупному Sportage, нежели компактному Seltos за те же деньги.

Kia Seltos 2020–н.в.

Renault



Реальность дилеров Renault – плюс 300-500 тысяч к РРЦ на популярные кроссоверы. В остром дефиците Duster с топовым турбомотором 1,3. Остальные варианты можно подыскать в наличии. Покупателей, как и у остальных дилеров, нет совсем, менеджеры томятся от скуки. Впрочем, тут ожидают некоторого оживления. Ведь на днях подтвердилось, что новых Renault в России больше не будет. В лучшем случае останется Duster с эмблемой Лады. Но такие еще когда появятся… Поэтому, как не без юмора заметил один из продавцов, сейчас побегут с деньгами те, кто хочет успеть купить «иномарку», а не отечественный автомобиль.

Renault Duster 2021–22

***



Ситуация стабилизировалась, цены – тоже. Ситуация парадоксальная. Машины по-прежнему дороги, предпосылок к снижению официальных цен нет. Дефицит соседствует с почти полным отсутствием покупателей. Дилеры готовы торговаться и давать какие-то скидки. Это хороший знак на общем удручающем фоне. Некоторые китайские марки пересмотрели цены в сторону небольшого уменьшения, ввели прямые скидки (которые не зависят от дополнительных условий сделки) и даже беспроцентную рассрочку. Автомобили из Поднебесной сейчас покупать приятнее и выгоднее, чем из других стран.

Если вы пересидели панические март и апрель, а новая машина по-прежнему остро необходима, сейчас можно попробовать получить неплохое для нынешних времен предложение. Если набраться терпения и подождать, возможно, есть шансы увидеть и еще более приятные (насколько этот эпитет вообще сейчас уместен) цены. Спрос встал, а дилерам нужно иметь хоть какой-то оборот. Вот только подпитки новыми поставками нет, и выбирать скоро станет совсем не из чего.