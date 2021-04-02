Продвинутые комплектации автомобиля с многочисленными электронными опциями резко задирают вверх его стоимость, которая у большинства машин и так уже не слишком адекватна даже в базе «благодаря» курсам валют… Можно ли сэкономить, приобретя максимально пустую версию авто и доукомплектовав ее полезными фишками с помощью быстросъемного гаджета?

Не секрет, что ЛЮБУЮ машину при желании можно доукомплектовать самостоятельно почти ЧЕМ УГОДНО – так сказать, «афтемаркетным» образом. Даже в стареньком «жигуленке» можно заиметь добрую половину всех опций, функций и сервисов, имеющихся в новых современных авто. За исключением разве что изначально глубоко интегрированных в электронную платформу автомобиля возможностей… Ну и вопрос рентабельности глубокой «прокачки» бюджетных тачек никто не отменял…

Если ваше авто не богато на разного рода современные электронные опции, добавить в него целый комплекс полезностей можно без глубоких вложений и лютого «колхоза». Например, если точечно имплантировать их в виде многофункционального мультимедийного устройства на операционной системе Android, которая допускает чрезвычайную гибкость расширения функционала и настроек. Сегодня подобные системы чаще всего предлагаются в виде головных устройств – «магнитол», говоря по старинке. Но есть и совсем простой метод внедрения в авто мультимедийно-сервисного комплекса, не требующий вмешательства в интерьер машины и предполагающий минимум арматурных и электромонтажных работ по салону, – установка «андроидного» зеркала-дисплея. Сегмент подобных гаджетов мы сегодня изучим на примере модели aMirror 12 Android Future от TrendVision.

TrendVision aMirror 12 Android Future

TrendVision aMirror 12 не так-то просто охарактеризовать как класс гаджетов. Даже весьма емкий термин «комбо-устройство» он явно перерос. Назвать его «андроидным зеркалом заднего вида», конечно, можно, но это не раскрывает всей полноты картины…

Поэтому попробуем сперва обозначить спецификации устройства, а затем – его возможности.



TrendVision aMirror 12 технически представляет собой планшет на базе операционной системы Android, выполненный в формате накладного автомобильного зеркала заднего вида и оптимизированный для использования за рулем. Внутри него находятся:



Операционная система – Android 8.1.

Процессор – 4-ядерный Spreadtrum SL8541E 1,4 гГц + графическое ядро Mali-820.

Оперативная память – 2 Гб.

Встроенная память – 32 Гб.

Дисплей – 11 дюймов, сенсорный, емкостный.

Беспроводные интерфейсы – GSM 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, FM-трансмиттер.

GPS/ ГЛОНАСС – выносной модуль.

Видеорегистратор – встроенная камера FullHD 1920х1080 30fps.

Парковочная камера – выносная камера HD 1280х720 на кабеле 6 метров.

Теперь что TrendVision aMirror 12 умеет. В его активе такие функции:

Видеорегистратор с фронтальной камерой FullHD.

Система предупреждения о сходе с полосы и опасном приближении к идущей впереди машине ADAC (работает на основе фронтальной камеры).

Парковочная камера заднего вида.

Навигация с ведением по маршруту.

GPS/ ГЛОНАСС-информатор о камерах и радарах.

Система поиска машины CarKeeper, присылающая на смартфон по запросу точное местоположение автомобиля на карте.

Тач-меню, специально оптимизированное для узкого и широкого дисплея и использования в движении.

Воспроизведение музыки и видео на дисплее устройства.

Трансляция подсказок навигации, музыки и звука видео через встроенный динамик или на FM-радиоприемник штатной аудиосистемы автомобиля.

Поддержка карт памяти до 128 Гб + встроенная память 32 Гб.

Слот для СИМ-карты мобильного интернета.

Полноценный интернет-браузер.

Возможность раздавать интернет в салоне машины с СИМ-карты устройства как с точки доступа.

Возможность при необходимости принимать Wi-Fi интернет с любого смартфона в салоне авто, включенного в режиме точки доступа.

Это функции, что называется, «из коробки». Однако aMirror 12 – полноценный Android-гаджет, поэтому в нем, разумеется, есть доступ в магазин приложений Google Play, из которого можно скачать и установить массу приложений по вкусу.

Не нравится встроенный Яндекс-Навигатор? Странно, конечно, но пожалуйста – десятки навигационных программ к вашим услугам! Привыкли к какому-то конкретному приложению-информеру, сообщающему о камерах и радарах? Их доступна масса, платных и бесплатных. Не нравится ограниченная поддержка форматов видео у штатного плеера – скачайте любимый мультиформатный проигрыватель. Имеется Bluetooth-OBD2-сканер – поставьте приложение для чтения и сброса ошибок.

Собственно, главное ограничение тут – здравый смысл. Все же aMirror 12 – автомобильный гаджет, тем более – стационарно расположенный над головой. Так что, наверное, программу-ридер для чтения книг, приложение для редактирования фото или софт для онлайн-шопинга на него устанавливать все же неразумно... Хотя опять же – принципиальных ограничений к этому нет.

Конструкция и комплектация

Внешне TrendVision aMirror 12 выглядит достаточно скромно и неброско – это важное и нужное свойство для гаджета, который не всякий осилит каждый вечер перед парковкой во дворе снимать и уносить домой на ночь… Даже установленный на зеркале заднего вида, он практически незаметен снаружи – с одной стороны обычная зеркальная поверхность, с другой – черная, без каких-либо бросающихся в глаза контрастных или блестящих элементов.



В комплектацию устройства входят:



Модуль питания от бортовой сети автомобиля.

Камера заднего вида с 6-метровым проводом и комплектом крепления на скотч или саморезы.

Выносной GPS/ ГЛОНАСС-приемник для навигации, спидометра и удаленного поиска машины.

Два комплекта силиконовых фиксаторов для крепления aMirror 12 на салонном зеркале заднего вида любого размера.

Гаджет устанавливается на штатное внутрисалонное зеркало автомобиля, несколько превышая по длине большинство штатных зеркал. Соответственно, в выступающей части слева находится модуль камеры видеорегистратора, а справа – динамик озвучки.



Фиксация к зеркалу осуществляется за счет упругих силиконовых стяжек со «ступеньками» регулировки длины. Вместе с TrendVision aMirror 12 поставляется два комплекта стяжек – длинные и короткие (нам потребовались короткие). Установка с помощью упругих стяжек получается очень надежная, исключающая вибрации камеры в отличие от аналогичных устройств, которые крепятся к зеркалам за счет жестких пружинных «лапок».



Чтобы можно было выставить оптимальное положение камеры относительно дороги, объектив выполнен подвижным, на шаровом шарнире:



Для работы многих функций гаджета требуются координаты GPS. Навигация, спидометр, поиск автомобиля, наложение меток скорости на видео с регистратора и т. п. Но поскольку прибор крепится на внутрисалонное зеркало, его корпус оказывается прикрытым металлом крыши автомобиля, как зонтиком! Не сказать, что это полностью перекрывает прием сигналов спутников, но как минимум существенно его ухудшает и увеличивает время холодного старта. Поэтому у TrendVision aMirror 12 GPS/ ГЛОНАСС-приемник выполнен в виде отдельного модуля, подключаемого проводом. Приемник монтируется на простой двусторонний скотч на стекло – обычно в районе шелкографической сетки перед зеркалом. А лишний провод прячется под обшивку потолка. Запас же кабеля нужен, если по каким-то причинам вы решите закрепить GPS на заднем стекле – длины хватает!



У устройства всего одна кнопка, расположенная внизу, на нижней горизонтальной кромке корпуса. Это включение (при удержании) и переход в спящий режим (коротким нажатием) – как у любого смартфона или планшета. Других кнопок на корпусе нет – все управление осуществляется через экран.



Сверху на корпусе расположены два слота – для карты памяти и для СИМ-карты мобильного интернета. Там же находится маленькое круглое гнездо для «джека» задней парковочной камеры, разъем питания и разъем GPS.



Задняя камера может крепиться на двусторонний скотч внутри салона на стекло, а также на саморезы снаружи – на номерную рамку или пластиковый молдинг подсветки номера.



Меню и управление



Меню гаджета не вызовет проблем у любого, кто хорошо знаком со смартфонами и планшетами на Android. Впрочем, и «яблочник» со стажем с ним разберется достаточно быстро. Рабочий стол зеркала упрощен и оптимизирован для облегчения управления в движении (хотя для любых манипуляций все-таки лучше остановиться!) – все функции, нужные водителю в пути, управляются крупными кнопками и огромными иконками: включение камеры, навигации, Bluetooth-Hands Free и т. п. Ну а вспомогательные, не самые необходимые (типа настроек, меню всех установленных приложений и иконок дополнительных приложений) – мелкие. Для их использования уже, конечно, однозначно нужно припарковаться и обеспечить безопасную обстановку.



Штатный «лаунчер» (рабочий стол) TrendVision aMirror 12 выглядит так.

Слева – постоянно активная область переключения камер, крупные кнопки «домой», «на шаг назад» и путь к настройкам, которые у андроид-смартфонов находятся в меню верхней полоски экрана (яркость дисплея, включение беспроводных сетей, точки доступа и т. п.)

Справа – экран идущей видеосъемки регистратора.

В центре – пролистываемая по горизонтали линейка из восьми крупных иконок-плиток, из которых на экране постоянно находятся четыре:

«Навигация», запускающая предустановленный Яндекс-навигатор с GPS-информатором о камерах и радарах.

«Камера», нужная для возврата на рабочий стол окошка видеорегистратора, если он свернулся, закрытый другими приложениями.

«Музыка» запускает предустановленный онлайн-сервис Яндекс-музыка (требуется аккаунт и подписка).

«Bluetooth» для использования зеркала в качестве хендс-фри.

«FM» активирует FM-трансмиттер (передатчик), позволяющий транслировать все звуки устройства на салонную аудиосистему через радиоприемник магнитолы.

«Видео» – интерфейс для просмотра отснятых регистратором роликов.

«Настройки» – настройки системы.

«Приложения» – полный список иконок всех установленных приложений, включая Google Play, из которого можно установить и любые дополнительные.

Меню установленных приложений:



При активации какого-либо приложения его окно открывается на месте линейки из иконок-плиток. Возврат к ним осуществляется клавишами «шаг назад» или «домой». Как пример – широкое окно браузера Google Chrome:



Навигация – на весь экран и в тандеме с экраном видеорегистратора. Набирать адрес можно как канонично – вручную, так и с помощью Алисы, что гораздо удобнее! Навигационная программа одновременно реализует и функции GPS-информатора, предупреждающего о камерах, радарах и мобильных засадах. Постоянно и автоматически обновляемая база Яндекса как наиболее развитой и поддерживаемой программы в этом вопросе – вне конкуренции. Хотя, повторимся, ничто не мешает скачать любой иной информатор – например, популярные «MapcamDroid», «CamSam», «Стрелку» и другие.



FM-трансмиттер – отличная и очень удобная функция для вывода звука на штатные колонки аудиосистемы автомобиля (хотя и звук встроенного динамика, дабы быть объективным, весьма громкий и сочный, без «телефонного эффекта»). Для передачи доступна любая частота на выбор во всем диапазоне, от 87,5 до 108 мГц.



Радиопередатчик в aMirror 12 очень мощный, для него даже не обязательно перестраивать приемник на пустую частоту, как это приходится делать при использовании мелких FM-трансмиттеров с флешками, втыкаемыми в прикуриватель. Передатчик в зеркале спокойно и чисто перебивает сигнал станции, будучи настроенным на ту же частоту.



Отдельная фишка – функция ADAS+, обозначенная в окне видеозаписи кнопкой «S». Это система предупреждения о сходе с полосы и об опасном сокращении дистанции до впереди идущей машины. Работает она в интерфейсе камеры видеорегистратора и включается отдельной кнопкой. Кстати, на этом же принципе (с помощью камеры, а не радара) действует система электронных помощников водителя Subaru EyeSight .



ADAS+ в TrendVision aMirror 12 – штука небесполезная и порой действительно помогающая. Но будем откровенны: по эффективности она все же существенно уступает схожим по функционалу системам, устанавливаемым на автомобили штатно. ADAS+ частенько теряет разметку и порой молчит, когда следовало бы оповещать...



Отдельный сервис – функция контроля местоположения и поиска машины удаленно. Для ее использования нужно скачать на свой смартфон из Маркета бесплатное приложении CarKeeper, затем запустить это же приложение на зеркале (на нем оно уже предустановлено) и сфотографировать смартфоном появившийся на экране зеркала QR-код. После этого устройства спариваются, и на экране телефона вы будете видеть местоположение своего авто на карте из любого места. По сути – функция трекера.



В режиме сна экран зеркала гаснет, отображая только часы и дату. В этом режиме поверхность дисплея TrendVision aMirror 12 работает как обычное зеркало, дающее разве что слегка приглушенное изображение – как тонированное. Плюс небольшой красный огонек показывает, что продолжает идти видеозапись.



Настройки видеорегистратора расположены отдельно от общих системных настроек и вызываются из окна видеозаписи. К счастью, ручных установок не слишком много, я бы даже сказал – минимум. Это очень хорошо, поскольку многие производители видеорегистраторов откровенно злоупотребляют их обилием, лишь запутывая пользователя. Дело в том, что в движущемся автомобиле условия съемки (направление на солнце, освещенность, поляризация света и прочее) постоянно меняются, и регулировать их вручную, как правило, нет никакого смысла – разве что если вы долго стоите на месте. Поэтому автоматические настройки большинства параметров – это оптимальное решение для большинства ситуаций.



Качество видеосъемки весьма достойное, тем более с учетом того, что у камеры TrendVision aMirror 12 – не модные сегодня ультра-разрешения, а классическое FullHD. В немалой степени на съемку положительно влияет отсутствие вибраций, которое у многих видеорегистраторов образуется в кронштейне крепления на лобовое стекло. Тут же в роли кронштейна выступает штатное зеркало, и если его «нога» исправна и не разболтана, то жесткость крепления очень высокая.



Дневная съемка:



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ночная съемка:



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Подключение

Подключение «андроидного зеркала» чрезвычайно простое, доступное любому автолюбителю, способному заменить лампочку и предохранитель в собственном авто.

Питается гаджет от идущего в комплекте специального преобразователя, делающего из 12-24 вольт бортсети 5 вольт на разъеме miniUSB. Преобразователь подключается к блоку предохранителей в салоне.



В принципе гаджет может питаться и обычного USB-адаптера в прикуриватель со шнуром с соответствующим разъемом, но такое подключение не будет корректным: прибор не сможет автоматически включаться и запускать видеозапись – это придется каждый раз делать вручную, кнопкой на корпусе, что неудобно. Также не будет работать и удаленный поиск местоположения автомобиля, поскольку и спящий режим, и GPS выключаются вместе с зажиганием. Не получится использовать и функцию записи событий на парковке.



А вот с помощью родного шнура питания все работает правильно, поскольку он подключается как к постоянному плюсу, так и к зажиганию. Первый провод обеспечивает работу функций в дежурном режиме, без горящего экрана, а второй – автоматическое пробуждение прибора и начало видеозаписи. Подключить их несложно. Провода питания имеют на концах десятиамперные предохранители (тип «mini»), и их нужно вставить в блок предохранителей вместо двух штатных предохранителей, на одном из которых +12 вольт присутствует всегда, а на втором +12 должны появляться при включении зажигания. Такой способ позволяет запитать прибор без разрезания проводов. Найти же оптимальные точки подключения можно самостоятельно с помощью простейшего автотестера с лампочкой, ну или с этим за несколько минут справится любой автоэлектрик.

Ах, да! – и массу, конечно же, нужно не забыть: ее клемма зажимается под любой болт под торпедо!



Заключительным мероприятием в подключении TrendVision aMirror 12 является подача питания на заднюю парковочную камеру. Из ее кабеля выходит короткий зачищенный на конце проводок в красной изоляции, который необходимо удлинить и подсоединить к плюсу лампы фонаря заднего хода в багажнике. Процедура в целом простая, но, возможно, потребуются некоторые арматурные работы по снятию обшивок в багажнике (необязательно, зависит от конструкции авто) и/или извлечение заднего фонаря в сборе. Опять же эта работа не слишком сложна для рукастого автовладельца, обслуживающего машину самостоятельно, и уж тем более – для любого автоэлектрика-универсала.



Формат «андроидного зеркала», наверное – самый простой путь к получению в любом автомобиле весьма интересного и насыщенного мультимедийно-сервисного функционала, потенциал которого можно расширять в дальнейшем разными полезными приложениями. Плюс немаловажно, что эти вложения в машину – обратимые. В случае использования андроидной мультимедийной магнитолы вам при смене автомобиля придется ее фактически подарить новому владельцу, а зеркало снимается одним движением, и за полчаса без следа демонтируется проводка питания и парковочной камеры. После чего его можно в обратном порядке установить на свежекупленный авто!

