Не секрет, что ЛЮБУЮ машину при желании можно доукомплектовать самостоятельно почти ЧЕМ УГОДНО – так сказать, «афтемаркетным» образом. Даже в стареньком «жигуленке» можно заиметь добрую половину всех опций, функций и сервисов, имеющихся в новых современных авто. За исключением разве что изначально глубоко интегрированных в электронную платформу автомобиля возможностей… Ну и вопрос рентабельности глубокой «прокачки» бюджетных тачек никто не отменял…
Если ваше авто не богато на разного рода современные электронные опции, добавить в него целый комплекс полезностей можно без глубоких вложений и лютого «колхоза». Например, если точечно имплантировать их в виде многофункционального мультимедийного устройства на операционной системе Android, которая допускает чрезвычайную гибкость расширения функционала и настроек. Сегодня подобные системы чаще всего предлагаются в виде головных устройств – «магнитол», говоря по старинке. Но есть и совсем простой метод внедрения в авто мультимедийно-сервисного комплекса, не требующий вмешательства в интерьер машины и предполагающий минимум арматурных и электромонтажных работ по салону, – установка «андроидного» зеркала-дисплея. Сегмент подобных гаджетов мы сегодня изучим на примере модели aMirror 12 Android Future от TrendVision.
TrendVision aMirror 12 Android Future
TrendVision aMirror 12 не так-то просто охарактеризовать как класс гаджетов. Даже весьма емкий термин «комбо-устройство» он явно перерос. Назвать его «андроидным зеркалом заднего вида», конечно, можно, но это не раскрывает всей полноты картины…
Поэтому попробуем сперва обозначить спецификации устройства, а затем – его возможности.
TrendVision aMirror 12 технически представляет собой планшет на базе операционной системы Android, выполненный в формате накладного автомобильного зеркала заднего вида и оптимизированный для использования за рулем. Внутри него находятся:
- Операционная система – Android 8.1.
- Процессор – 4-ядерный Spreadtrum SL8541E 1,4 гГц + графическое ядро Mali-820.
- Оперативная память – 2 Гб.
- Встроенная память – 32 Гб.
- Дисплей – 11 дюймов, сенсорный, емкостный.
- Беспроводные интерфейсы – GSM 3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth, FM-трансмиттер.
- GPS/ ГЛОНАСС – выносной модуль.
- Видеорегистратор – встроенная камера FullHD 1920х1080 30fps.
- Парковочная камера – выносная камера HD 1280х720 на кабеле 6 метров.
Теперь что TrendVision aMirror 12 умеет. В его активе такие функции:
- Видеорегистратор с фронтальной камерой FullHD.
- Система предупреждения о сходе с полосы и опасном приближении к идущей впереди машине ADAC (работает на основе фронтальной камеры).
- Парковочная камера заднего вида.
- Навигация с ведением по маршруту.
- GPS/ ГЛОНАСС-информатор о камерах и радарах.
- Система поиска машины CarKeeper, присылающая на смартфон по запросу точное местоположение автомобиля на карте.
- Тач-меню, специально оптимизированное для узкого и широкого дисплея и использования в движении.
- Воспроизведение музыки и видео на дисплее устройства.
- Трансляция подсказок навигации, музыки и звука видео через встроенный динамик или на FM-радиоприемник штатной аудиосистемы автомобиля.
- Поддержка карт памяти до 128 Гб + встроенная память 32 Гб.
- Слот для СИМ-карты мобильного интернета.
- Полноценный интернет-браузер.
- Возможность раздавать интернет в салоне машины с СИМ-карты устройства как с точки доступа.
- Возможность при необходимости принимать Wi-Fi интернет с любого смартфона в салоне авто, включенного в режиме точки доступа.
Это функции, что называется, «из коробки». Однако aMirror 12 – полноценный Android-гаджет, поэтому в нем, разумеется, есть доступ в магазин приложений Google Play, из которого можно скачать и установить массу приложений по вкусу.
Не нравится встроенный Яндекс-Навигатор? Странно, конечно, но пожалуйста – десятки навигационных программ к вашим услугам! Привыкли к какому-то конкретному приложению-информеру, сообщающему о камерах и радарах? Их доступна масса, платных и бесплатных. Не нравится ограниченная поддержка форматов видео у штатного плеера – скачайте любимый мультиформатный проигрыватель. Имеется Bluetooth-OBD2-сканер – поставьте приложение для чтения и сброса ошибок.
Собственно, главное ограничение тут – здравый смысл. Все же aMirror 12 – автомобильный гаджет, тем более – стационарно расположенный над головой. Так что, наверное, программу-ридер для чтения книг, приложение для редактирования фото или софт для онлайн-шопинга на него устанавливать все же неразумно... Хотя опять же – принципиальных ограничений к этому нет.
Конструкция и комплектация
Внешне TrendVision aMirror 12 выглядит достаточно скромно и неброско – это важное и нужное свойство для гаджета, который не всякий осилит каждый вечер перед парковкой во дворе снимать и уносить домой на ночь… Даже установленный на зеркале заднего вида, он практически незаметен снаружи – с одной стороны обычная зеркальная поверхность, с другой – черная, без каких-либо бросающихся в глаза контрастных или блестящих элементов.
В комплектацию устройства входят:
- Модуль питания от бортовой сети автомобиля.
- Камера заднего вида с 6-метровым проводом и комплектом крепления на скотч или саморезы.
- Выносной GPS/ ГЛОНАСС-приемник для навигации, спидометра и удаленного поиска машины.
- Два комплекта силиконовых фиксаторов для крепления aMirror 12 на салонном зеркале заднего вида любого размера.
Гаджет устанавливается на штатное внутрисалонное зеркало автомобиля, несколько превышая по длине большинство штатных зеркал. Соответственно, в выступающей части слева находится модуль камеры видеорегистратора, а справа – динамик озвучки.
Фиксация к зеркалу осуществляется за счет упругих силиконовых стяжек со «ступеньками» регулировки длины. Вместе с TrendVision aMirror 12 поставляется два комплекта стяжек – длинные и короткие (нам потребовались короткие). Установка с помощью упругих стяжек получается очень надежная, исключающая вибрации камеры в отличие от аналогичных устройств, которые крепятся к зеркалам за счет жестких пружинных «лапок».
Чтобы можно было выставить оптимальное положение камеры относительно дороги, объектив выполнен подвижным, на шаровом шарнире:
Для работы многих функций гаджета требуются координаты GPS. Навигация, спидометр, поиск автомобиля, наложение меток скорости на видео с регистратора и т. п. Но поскольку прибор крепится на внутрисалонное зеркало, его корпус оказывается прикрытым металлом крыши автомобиля, как зонтиком! Не сказать, что это полностью перекрывает прием сигналов спутников, но как минимум существенно его ухудшает и увеличивает время холодного старта. Поэтому у TrendVision aMirror 12 GPS/ ГЛОНАСС-приемник выполнен в виде отдельного модуля, подключаемого проводом. Приемник монтируется на простой двусторонний скотч на стекло – обычно в районе шелкографической сетки перед зеркалом. А лишний провод прячется под обшивку потолка. Запас же кабеля нужен, если по каким-то причинам вы решите закрепить GPS на заднем стекле – длины хватает!
У устройства всего одна кнопка, расположенная внизу, на нижней горизонтальной кромке корпуса. Это включение (при удержании) и переход в спящий режим (коротким нажатием) – как у любого смартфона или планшета. Других кнопок на корпусе нет – все управление осуществляется через экран.
Сверху на корпусе расположены два слота – для карты памяти и для СИМ-карты мобильного интернета. Там же находится маленькое круглое гнездо для «джека» задней парковочной камеры, разъем питания и разъем GPS.
Задняя камера может крепиться на двусторонний скотч внутри салона на стекло, а также на саморезы снаружи – на номерную рамку или пластиковый молдинг подсветки номера.
Меню и управление
Меню гаджета не вызовет проблем у любого, кто хорошо знаком со смартфонами и планшетами на Android. Впрочем, и «яблочник» со стажем с ним разберется достаточно быстро. Рабочий стол зеркала упрощен и оптимизирован для облегчения управления в движении (хотя для любых манипуляций все-таки лучше остановиться!) – все функции, нужные водителю в пути, управляются крупными кнопками и огромными иконками: включение камеры, навигации, Bluetooth-Hands Free и т. п. Ну а вспомогательные, не самые необходимые (типа настроек, меню всех установленных приложений и иконок дополнительных приложений) – мелкие. Для их использования уже, конечно, однозначно нужно припарковаться и обеспечить безопасную обстановку.
Штатный «лаунчер» (рабочий стол) TrendVision aMirror 12 выглядит так.
Слева – постоянно активная область переключения камер, крупные кнопки «домой», «на шаг назад» и путь к настройкам, которые у андроид-смартфонов находятся в меню верхней полоски экрана (яркость дисплея, включение беспроводных сетей, точки доступа и т. п.)
Справа – экран идущей видеосъемки регистратора.
В центре – пролистываемая по горизонтали линейка из восьми крупных иконок-плиток, из которых на экране постоянно находятся четыре:
- «Навигация», запускающая предустановленный Яндекс-навигатор с GPS-информатором о камерах и радарах.
- «Камера», нужная для возврата на рабочий стол окошка видеорегистратора, если он свернулся, закрытый другими приложениями.
- «Музыка» запускает предустановленный онлайн-сервис Яндекс-музыка (требуется аккаунт и подписка).
- «Bluetooth» для использования зеркала в качестве хендс-фри.
- «FM» активирует FM-трансмиттер (передатчик), позволяющий транслировать все звуки устройства на салонную аудиосистему через радиоприемник магнитолы.
- «Видео» – интерфейс для просмотра отснятых регистратором роликов.
- «Настройки» – настройки системы.
- «Приложения» – полный список иконок всех установленных приложений, включая Google Play, из которого можно установить и любые дополнительные.
Меню установленных приложений:
При активации какого-либо приложения его окно открывается на месте линейки из иконок-плиток. Возврат к ним осуществляется клавишами «шаг назад» или «домой». Как пример – широкое окно браузера Google Chrome:
Навигация – на весь экран и в тандеме с экраном видеорегистратора. Набирать адрес можно как канонично – вручную, так и с помощью Алисы, что гораздо удобнее! Навигационная программа одновременно реализует и функции GPS-информатора, предупреждающего о камерах, радарах и мобильных засадах. Постоянно и автоматически обновляемая база Яндекса как наиболее развитой и поддерживаемой программы в этом вопросе – вне конкуренции. Хотя, повторимся, ничто не мешает скачать любой иной информатор – например, популярные «MapcamDroid», «CamSam», «Стрелку» и другие.
FM-трансмиттер – отличная и очень удобная функция для вывода звука на штатные колонки аудиосистемы автомобиля (хотя и звук встроенного динамика, дабы быть объективным, весьма громкий и сочный, без «телефонного эффекта»). Для передачи доступна любая частота на выбор во всем диапазоне, от 87,5 до 108 мГц.
Радиопередатчик в aMirror 12 очень мощный, для него даже не обязательно перестраивать приемник на пустую частоту, как это приходится делать при использовании мелких FM-трансмиттеров с флешками, втыкаемыми в прикуриватель. Передатчик в зеркале спокойно и чисто перебивает сигнал станции, будучи настроенным на ту же частоту.
Отдельная фишка – функция ADAS+, обозначенная в окне видеозаписи кнопкой «S». Это система предупреждения о сходе с полосы и об опасном сокращении дистанции до впереди идущей машины. Работает она в интерфейсе камеры видеорегистратора и включается отдельной кнопкой. Кстати, на этом же принципе (с помощью камеры, а не радара) действует система электронных помощников водителя Subaru EyeSight .
ADAS+ в TrendVision aMirror 12 – штука небесполезная и порой действительно помогающая. Но будем откровенны: по эффективности она все же существенно уступает схожим по функционалу системам, устанавливаемым на автомобили штатно. ADAS+ частенько теряет разметку и порой молчит, когда следовало бы оповещать...
Отдельный сервис – функция контроля местоположения и поиска машины удаленно. Для ее использования нужно скачать на свой смартфон из Маркета бесплатное приложении CarKeeper, затем запустить это же приложение на зеркале (на нем оно уже предустановлено) и сфотографировать смартфоном появившийся на экране зеркала QR-код. После этого устройства спариваются, и на экране телефона вы будете видеть местоположение своего авто на карте из любого места. По сути – функция трекера.
В режиме сна экран зеркала гаснет, отображая только часы и дату. В этом режиме поверхность дисплея TrendVision aMirror 12 работает как обычное зеркало, дающее разве что слегка приглушенное изображение – как тонированное. Плюс небольшой красный огонек показывает, что продолжает идти видеозапись.
Настройки видеорегистратора расположены отдельно от общих системных настроек и вызываются из окна видеозаписи. К счастью, ручных установок не слишком много, я бы даже сказал – минимум. Это очень хорошо, поскольку многие производители видеорегистраторов откровенно злоупотребляют их обилием, лишь запутывая пользователя. Дело в том, что в движущемся автомобиле условия съемки (направление на солнце, освещенность, поляризация света и прочее) постоянно меняются, и регулировать их вручную, как правило, нет никакого смысла – разве что если вы долго стоите на месте. Поэтому автоматические настройки большинства параметров – это оптимальное решение для большинства ситуаций.
Качество видеосъемки весьма достойное, тем более с учетом того, что у камеры TrendVision aMirror 12 – не модные сегодня ультра-разрешения, а классическое FullHD. В немалой степени на съемку положительно влияет отсутствие вибраций, которое у многих видеорегистраторов образуется в кронштейне крепления на лобовое стекло. Тут же в роли кронштейна выступает штатное зеркало, и если его «нога» исправна и не разболтана, то жесткость крепления очень высокая.
Дневная съемка:
Ночная съемка:
Подключение
Подключение «андроидного зеркала» чрезвычайно простое, доступное любому автолюбителю, способному заменить лампочку и предохранитель в собственном авто.
Питается гаджет от идущего в комплекте специального преобразователя, делающего из 12-24 вольт бортсети 5 вольт на разъеме miniUSB. Преобразователь подключается к блоку предохранителей в салоне.
В принципе гаджет может питаться и обычного USB-адаптера в прикуриватель со шнуром с соответствующим разъемом, но такое подключение не будет корректным: прибор не сможет автоматически включаться и запускать видеозапись – это придется каждый раз делать вручную, кнопкой на корпусе, что неудобно. Также не будет работать и удаленный поиск местоположения автомобиля, поскольку и спящий режим, и GPS выключаются вместе с зажиганием. Не получится использовать и функцию записи событий на парковке.
А вот с помощью родного шнура питания все работает правильно, поскольку он подключается как к постоянному плюсу, так и к зажиганию. Первый провод обеспечивает работу функций в дежурном режиме, без горящего экрана, а второй – автоматическое пробуждение прибора и начало видеозаписи. Подключить их несложно. Провода питания имеют на концах десятиамперные предохранители (тип «mini»), и их нужно вставить в блок предохранителей вместо двух штатных предохранителей, на одном из которых +12 вольт присутствует всегда, а на втором +12 должны появляться при включении зажигания. Такой способ позволяет запитать прибор без разрезания проводов. Найти же оптимальные точки подключения можно самостоятельно с помощью простейшего автотестера с лампочкой, ну или с этим за несколько минут справится любой автоэлектрик.
Ах, да! – и массу, конечно же, нужно не забыть: ее клемма зажимается под любой болт под торпедо!
Заключительным мероприятием в подключении TrendVision aMirror 12 является подача питания на заднюю парковочную камеру. Из ее кабеля выходит короткий зачищенный на конце проводок в красной изоляции, который необходимо удлинить и подсоединить к плюсу лампы фонаря заднего хода в багажнике. Процедура в целом простая, но, возможно, потребуются некоторые арматурные работы по снятию обшивок в багажнике (необязательно, зависит от конструкции авто) и/или извлечение заднего фонаря в сборе. Опять же эта работа не слишком сложна для рукастого автовладельца, обслуживающего машину самостоятельно, и уж тем более – для любого автоэлектрика-универсала.
Формат «андроидного зеркала», наверное – самый простой путь к получению в любом автомобиле весьма интересного и насыщенного мультимедийно-сервисного функционала, потенциал которого можно расширять в дальнейшем разными полезными приложениями. Плюс немаловажно, что эти вложения в машину – обратимые. В случае использования андроидной мультимедийной магнитолы вам при смене автомобиля придется ее фактически подарить новому владельцу, а зеркало снимается одним движением, и за полчаса без следа демонтируется проводка питания и парковочной камеры. После чего его можно в обратном порядке установить на свежекупленный авто!
Для комментирования вам необходимо авторизоваться