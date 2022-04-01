В последнее время всё чаще звучат предупреждения о том, что на фоне роста стоимости запчастей и их возможного дефицита стоит ждать роста количества автоугонов . Само собой, возникает вопрос: существуют ли достаточно эффективные способы обезопасить свою машину? И, само собой, они есть. Но простыми их назвать не получится. В качестве эксперта мы попросили выступить Алексея Зюзгина, профессионала в области охранных систем с почти 25-летним стажем, сертифицированного специалиста StarLine и «Призрак», работающего на сегодняшний момент в одном из дилерских центров Петербурга. Итак, до чего дорос рынок «противоугонок» к 2022 году?

Их много, и они разные​

Сначала вспомним основы: какие типы охранных систем существуют и чем они друг от друга отличаются. Всего существует четыре основных вида систем: сигнализации без обратной связи, сигнализации с обратной связью, сигнализации с обратной связью с функцией автозапуска и охранные комплексы с использованием спутниковой системы оповещения (GSM, GPS и ГЛОНАСС).

Понятно, что системы без обратной связи (или односторонние) не способны оповещать клиента о проникновении в автомобиль злоумышленника или об угоне – это их основной недостаток. Сигнализация с обратной связью (та, что имеет брелок с жидкокристаллическим дисплеем) это делать умеет. Кроме того, если в этой системе предусмотрены датчики наклона и движения, они не только среагируют на попытку взломать машину, но и сообщат об этом её владельцу. И ещё одно важное преимущество таких систем – это дальность срабатывания брелока. Если у первых сигнализаций она ограничена сотнями метров, то брелок сигнализации с обратной связью «видит» на машину на расстоянии до четырёх километров (иногда меньше – в зависимости от модели сигнализации).

Сигнализации с обратной связью с функцией автозапуска отличаются от предыдущего типа только наличием этой самой функции. Правда, это очень нравится многим автовладельцам, поэтому такие сигнализации сейчас получают всё большее распространение. Тем более что на наиболее массовых автомобилях (ВАЗ, Renault, Kia, Hyundai) при установке такой сигнализации нет никаких сложностей с обходом штатного иммобилайзера, который необходимо выполнить охранной системе для дистанционного пуска мотора. Несложно поставить такую сигнализацию и на многие Skoda и Volkswagen.

Ну а основное преимущество охранных комплексов с использованием спутниковой системы оповещения – это дальность работы (читай: оповещения в случае заинтересованности автомобилем угонщиками). А если стоят дополнительные антенны (GPS или ГЛОНАСС), то в случае угона найти машину намного проще: точность определения позиции сужается до десяти метров. Кроме того, такие комплексы в случае угона машины позволяют заглушить (заблокировать) мотор машины в любом месте, где бы она ни была на территории России. Главное, чтобы в этом месте была связь со спутником.

Ну а теперь посмотрим, что из этого работает лучше или хуже другого. Начнём с простых штатных систем.

Итак, история из практики. Года до 2014-2015 актуальные на то время поколения Мерседесов почти не угоняли – их штатная защита была довольно сложной. Однако потом кто-то купил и привёз в Петербург граббер, который стоил несколько тысяч американских рублей – это устройство позволяет перехватывать сигналы от брелока к блоку сигнализации в машине. И всё – Мерседесы поехали от хозяев один за другим, больше их штатные системы никого не останавливали. И это – Мерседес. Чего уж говорить про штатные системы бюджетных автомобилей – наших ВАЗов, Рено и почти уже родных «корейцев». Там штатный иммобилайзер сразу обходили так легко, что иногда угонщики его просто не замечали. Ведь достаточно двух-трёх секунд, чтобы считать информацию о машине и уехать на ней на разборку. Поэтому надеяться на штатные иммобилайзеры не стоит – это несерьёзно.

Интересно, а насколько тогда эффективны современные нештатные противоугонки и какие из них лучше?

По большому счёту, у нас массово ставят только только шесть видов сигнализаций: StarLine, Pandora, «Призрак», Autolis, «Аркан» и «Цезарь Сателлит». С началом кризиса, вызванного пандемией, Autolis свою активность существенно снизил (скорее всего, из-за нехватки электронных компонентов – эта отрасль сильно страдает от отсутствия чипов). Pandora лишилась пары линеек, и она сама по себе довольно дорогая, хотя не имеет заметных преимуществ. «Аркан» пользуется технологиями StarLine (теперь технически это одно и то же). Так что выбор сейчас небольшой, и мы можем хотя бы коротко назвать преимущества каждого бренда, присутствующего сегодня на нашем рынке.

Охранная система «Цезарь Сателлит»

Начнём с Pandora. Есть мнение (в том числе и самой компании), что эту сигнализацию нельзя вскрыть. Действительно, как минимум пара моделей может считаться невскрываемой, но стоят они очень больших денег. Остальные сигнализации Pandora вскрываются – для них есть грабберы. Так что не каждая Pandora так надёжна, как о ней думают.



«Призрак» тоже заявляет, что с них сигнализацией не было ни одного угона, но так ли это на самом деле, утверждать сложно. Основное их преимущество – очень быстрое приложение для смартфонов. Простое и быстрое. Других преимуществ у этих систем нет.

StarLine радует очень хорошей техподдержкой, которая, правда, более важна установщикам охранных систем, чем их пользователям. А вот пользователей должна воодушевить стоимость StarLine: по сравнению с сигналками двух предыдущих производителей стоимость похожих по функционалу моделей у StarLine будет тысяч на шесть ниже. Кроме того, эта сигнализация позволяет вместо меток прописать телефон, который будет работать как метка. Причём не один телефон, а несколько. Есть, правда, в этой системе и недостаток: так как сигнал передаётся через Bluetooth, то любая «глушилка» (например, у здания полиции) этот сигнал может заблокировать, система потеряет метку и заглушит машину. С другой стороны, малый радиус покрытия Bluetooth – это плюс, потому что чем этот радиус у метки больше, чем проще угонщику считать сигнал.

Охранная система «StarLine»

«Цезарь Сателлит» и «Аркан» – это довольно простые сигнализации с GSM/GPS. Есть компании, которые отслеживают состояние автомобиля и в случае тревоги от охранной системы оповещают клиента. Если клиент не выходит на связь, они дистанционно глушат автомобиль. Однако раньше они работали интереснее: у них был договор с вневедомственной охраной. И если клиент в течение двух минут на связь не выходил, к машине выезжал патруль. К сожалению, в последние несколько лет этой услуги нет, и это большой минус. В своё время это были очень неплохие системы.



Отдельно можно сказать несколько слов про системы «Игла» – это вполне эффективные иммобилайзеры. Очень жаль, но с нашего рынка они недавно ушли – с иностранцами работать интереснее.

Что выбрать? Однозначного ответа нет. Все производители заявляют о том, что их сигнализации взломать нельзя. Но на самом деле этого никто дотошно не проверял, а некоторые из тех, кто это делал, получали некоторое вознаграждение, после которого взломать сигнализацию не могли. Все эти охранные системы относительно надёжны и имеют право на жизнь, а каких-то значительных преимуществ, которые позволили бы сделать однозначный выбор, у них нет.

Иммобилайзер «Игла»

При этом надо отметить, что эффект от них есть, и ощутимый. И не последнюю роль в этом играет менталитет угонщиков: эти товарищи (которые нам вовсе не товарищи) в последнее время сильно обленились. Выбор машин сейчас большой, и ничего не мешает им ходить от машины к машине. Тут не получилось – мучиться не будем, пойдём к соседней. Для них основной критерий – время, поэтому возиться с защищённой машиной им не хочется: вокруг полно машин вообще без сигнализаций. И часто спасает не столько охранная система, установленная на своей машине, сколько отсутствие таковой на машине соседа.



Возникает справедливый вопрос: может быть, есть смысл ставить несколько разных систем? Или между ними возникнет конфликт?

Не больше, а лучше

В случае с недорогими сигнализациями миф оказывается правдой: лучше ставить одну сигнализацию, а сигнализации разных типов могут друг другу мешать. Однако если ставить дорогие GPS-системы, то можно использовать их преимущество в виде возможности дополнения системы цифровыми реле, которые могут разрывать разные дополнительные цепи (форсунки, замки, топливный насос или что-то другое).

А вот раньше действительно ставили по две сигнализации. Например, сканируемую и несканируемую, что могло запутать угонщиков. Сейчас в этом смысла нет, и лучше ставить комплексную электромеханическую защиту. То есть сигнализацию (лучше с GPS), а в дополнение – механический замок капота (потому что радиореле обычно стоит под капотом) и сейфы на ЭБУ и разъём OBD, через который считывается штатный иммобилайзер автомобиля.

И ещё одна хорошая штука – это слейв-системы, в которых нештатная сигнализация управляет штатной. Например, у самых свежих GPS-систем есть такая функция, которая программируется при установке: опрос метки по открытию двери и опрос метки по началу движения. В этом случае штатным брелоком снимается сигнализация, одновременно снимается и нештатная сигнализация. Но если в течение 20 секунд после пуска мотора и после начала движения сигнализация метку не находит, мотор глохнет, а сигнализация переключается в «панику».

Вывод один: лучший способ спасти машину от угона – ставить комплексную электромеханическую защиту. Желательно автомобиль ещё и застраховать, потому что стопроцентной гарантии от угона не даст ни одна система. Про комплекс важно помнить одну деталь: для каждой модели требуется свой комплекс, универсального не существует. А вот какие компоненты на ту или иную машину ставить надо, а какие – нет, должен решать специалист. Только где его взять?

Дилер или гараж?

Разница в стоимости установки сигнализации в дилерском центре или у хорошего стороннего специалиста небольшая. Конечно, где-то в дремучем гараже можно найти и недорогую установку, но она, как правило, будет некачественной.

А вот где поставят лучше – это вопрос. Специалистам в ДЦ платят меньше, чем специалистам, работающим в мультибрендовых сервисах, но это не значит, что среди них нет хороших. Хорошие специалисты могут быть везде. Впрочем, как и криворукие кадавры – тут как повезёт.

Другое дело – модная нынче «авторская» установка. Это, конечно, заметно дороже и дольше. Такая установка занимает несколько дней, а иногда и недель, и не может стоить дёшево. Понятно, что авторский подход потянут не все, и обычно на них приезжают владельцы премиальных автомобилей, поэтому вернёмся к обычной установке.

Лучше всего ставить сигнализацию у знакомых и проверенных людей. Если таких нет, то после установки есть смысл заехать в любой другой сервис (в том числе и к дилеру) и проверить работу там. Коллективный разум обычно побеждает.

Установка у дилера имеет одно преимущество: там знают, как в конкретной модели лучше поставить охранный комплекс. Какие цепи лучше «порвать», в какие лучше не лезть, как это сделать проще и быстрее.

При установке следует обратить внимание на одну деталь. Обычно ставят системы с так называемыми «нормально замкнутыми блокировками». В этом случае можно просто отсоединить блок, завести мотор и уехать. Делают так для того, чтобы в случае «глюка» сигнализации владелец не грузил машину на эвакуатор, а всегда мог отключить блок и уехать по своим делам. Оно бы ничего, но блок этот часто ставят открыто, и угонщики об этом знают. Им остаётся только открыть дверь, вырвать блок и уехать. Конечно же, это не совсем правильно. Поэтому блок нужно прятать, а ещё лучше делать нормально разомкнутые блокировки. Правда, работать придётся тщательнее – цена ошибки может быть выше (обидно будет не завести машину из-за того, что кто-то криво проложил провод).

Ну и, конечно же, в хорошем сервисе вам обязательно должны не только провести инструктаж, но и показать расположение блоков и продемонстрировать работу механических замков. Если что-то не нравится, нужно требовать переделки. Особенно в случае приёмки новой машины у дилера.

Немного механики

А что по поводу старых добрых железных жлыг на рули и педали? Так ли эффективны эти механические блокираторы?

Эксперт уверен: всё, что продаётся на рынке, ставить бесполезно. Всё это вскрывается за пять секунд. Однако есть и неплохие блокираторы (например, Dragon). В свободной продаже их найти трудно, но иногда они есть у дилеров или в сертифицированных центрах.

Недостаток у блокираторов один: их очень редко обновляют. Одну модель могут выпускать годами, а за это время угонщики успевают научиться с ними бороться. Если бы эти обновления конструкций производители проводили бы чаще, толку от них было бы больше. Исключения, конечно, есть: например, Prosecurity.

Угонят или нет?

К сожалению, несмотря на заверения некоторых установщиков, ни одна сигнализация не даёт стопроцентную защиту от угона. Снизить вероятность этого неприятного события она, конечно, может, но не так сильно, как хотелось бы – приблизительно в два раза. Дорогой авторский охранный комплекс может обезопасить процентов на 90, но 90 – это тоже не 100. И всё же сигнализацию, особенно сейчас, иметь надо: лучше хотя бы что-то сделать и не винить себя потом в том, что угонщик даже не особо напрягался, прежде чем уехал на вашем автомобиле на авторазборку.