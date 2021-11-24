Допуски, вязкость и температурные пределы: интервью с испытателем моторного масла

Пока пробы масла, взятого в ходе серии холодных пусков Volkswagen Crafter при температуре минус 25°С, едут в независимую лабораторию – Международный Испытательный Центр по горюче-смазочным материалам, мы побеседовали с главным инженером научно-технического центра «ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ», в котором и проходил эксперимент, Александром Ткаченко о важности применяемого масла.

Kolesa.ru: Александр, насколько применение качественного масла облегчает пуск мотора в глубокий минус и увеличивает ресурс?

Главный инженер научно-технического центра «ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ» Александр Ткаченко

Александ Ткаченко: Если мы будем применять моторные масла, не соответствующие рекомендациям завода-изготовителя автомобилей, или некачественные моторные масла, есть риск либо не запустить мотор в принципе, либо просто испортить автомобиль. В состав масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W30 с допусками Volkswagen 504 00 и 507 00 входят полиальфаолефины, поэтому масло обладает отличными низкотемпературными свойствами и низкой испаряемостью. Благодаря температуре застывания масла в -41°С несколько десятков наших пусков и прошли уверенно.

К: В чем особенность холодного пуска мотора?

АТ: Пуск холодного двигателя зимой – это повышенный износ цилиндро-поршневой группы и преждевременное старение моторного масла, вызванное рядом химических процессов протекающих в двигателе при перемене температуры.

Применение неправильного масла способно спровоцировать цепную реакцию проблем. Например, если вязкость масла при низких температурах слишком высока, это не только не позволит стартеру вращать коленчатый вал с требуемой для старта скоростью. Густое масло не будет должным образом смазывать движущиеся элементы мотора, что приведет к износу цилиндро-поршневой группы. Смазка начнет попадать в камеру сгорания через кольца, выгорать в цилиндрах и способна повредить систему очистки отработавших газов, в первую очередь – сажевый фильтр и каталитический нейтрализатор.

Увеличенный расход масла нетрудно пропустить, и тогда мотору грозит масляное голодание. Первым в зоне риска оказывается газораспределительный механизм, но критически низкий уровень масла нередко становится причиной заклинивания коленчатого вала и поршней. Заключительный этап апокалиптической картинки – деформация головки блока цилиндров или даже разрушение самого блока.

Но вернемся к нашему эксперименту и выслушаем вердикт Международного Испытательного Центра по горюче-смазочным материалам – эта компания одобрена зарубежными производителями техники; она единственная профильная структура в России с тремя лабораториями, связанными в единую систему.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Специалисты МИЦ провели оценку образцов масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W30 на физико-химическое состояние: кислотное и щелочное числа, РН-кислотность, степень окисления и нитрования, сажу, примесь топлива или антифриза, определили состав и концентрацию продуктов износа.



После серии стартов без подогрева двигателя физико-химические показатели масла практически не изменились. Специалистами независимой лаборатории установлена лишь незначительная динамика накопления элементов износа, в частности железа. Это абсолютно естественный процесс. При анализе образцов, взятых в ходе пусков с догревателем, мы видим схожую динамику накопления железа.

Хотя формально при холодном пуске процессы износа идут сопоставимыми темпами, в реальной жизни догреватель, бесспорно, способствует меньшему износу мотора. Ведь двигатель прогревается быстрее, а значит, движение происходит в более благоприятном температурном режиме.

ЛУКОЙЛ декларирует стойкость загустителя к деструкции и стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации масла, низкий уровень зольности и сокращение образования неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах. И действительно, показатели зольности и образования неорганических отложений в соответствии с итоговым протоколом лаборатории тоже на высоте – значит, фильтру сажевых частиц и каталитическому нейтрализатору не грозит преждевременный выход из строя.

За весь цикл испытаний в климатической камере масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W30 практически не потеряло эксплуатационных свойств, продемонстрировало стойкость загустителя к деструкции, стабильную вязкость и спокойно отработает до плановой замены.

Что касается вечного вопроса «греть или не греть двигатель зимой», то эксперимент подтвердил правоту Volkswagen, рекомендующего начинать движение практически сразу же после старта. Высокое выходное давление масляного насоса и конструктив системы подачи масла к узлам трения современных дизельных и бензиновых моторов гарантируют безопасную с точки зрения ресурса работу агрегата. Кроме того, нагрев топливно-воздушной смеси на горячем моторе происходит по оптимальному сценарию, значит, увеличивается мощность и снижается расход топлива.

Конечно же, во всем нужен разумный подход. Необходимо обязательно подбирать масла в соответствии с рекомендациями автопроизводителя и с соответствующими низкотемпературными свойствами применительно к вашему региону. Ну и, конечно же, начинать движение в тепле и с оттаявшими стеклами комфортнее и безопаснее. И вот тут очень пригодится послепусковой догреватель, который стоял на нашем подопытном Volkswagen Crafter. Качественное моторное масло делает пуск холодного мотора надежным и безопасным в любом случае, а догреватель обеспечит комфорт в начале движения после короткого прогрева.

Редакция благодарит ООО НТЦ «ЦЕЛЬСИЙ-ПРОФ», ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ» и марку ФОЛЬКСВАГЕН Коммерческие автомобили за помощь в подготовке материалов.