Volkswagen Crafter и масло LUKOIL в морозильной камере: испытания экстремальным холодом

Глубокий минус для как минимум половины автомобилистов России – вечная проблема и повод для тревог. Помимо банального «заведется или нет?» есть и другие вопросы. Как низкие температуры влияют на ресурс мотора? Способно ли качественное масло защитить двигатель даже в условиях пуска при экстремально низких температурах, снизить их негативное воздействие и продлить жизнь мотора?

Опять -25



За ответами мы отправились в научно-технический центр «Цельсий-Проф» в подмосковных Бронницах. Оборудование центра позволяет имитировать жару, иней, росу, соляной туман, различное атмосферное давление. Но нас интересует глубокая заморозка, так что добро пожаловать в термокамеру, способную менять температуры в диапазоне от +90 до –65 ºС.

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В качестве подопытного в нашем эксперименте участвует Volkswagen Crafter со 140-сильным дизельным двигателем 2,0 TDI, соответствующим экологическим нормам Евро-6. Этот современный агрегат отличает повышенная эффективность: мотор на 10% экономичнее аналогов стандарта Евро-5. В России Volkswagen Коммерческие автомобили одними из первых переводят модели на двигатели, соответствующие новым нормам.

В ходе эксперимента возьмем пробы масла и отдадим их в независимую лабораторию ООО «Международный Испытательный Центр по горюче-смазочным материалам» (МИЦ). Здесь есть все необходимое для анализа физико-химического состояния масла. По составу и концентрации продуктов износа, содержанию металлов и химических элементов мы и оценим степень износа мотора и эффективность качественного моторного масла.

Почему дизель?​

Именно дизели считаются потенциально проблемными с точки зрения морозного пуска и эксплуатации. Во-первых, конструктив – моторам с воспламенением от сжатия требуется стабильная и уверенная частота вращения коленчатого вала, чтобы обеспечить нужное для воспламенения смеси давление в конце такта сжатия. Мы исключили этот фактор, использовав пусковой стартер.

Второй нюанс – топливо. Как известно, дизельное горючее подразделяется на летнее и зимнее с разной температурой помутнения, при которой парафины кристаллизуются. Этот процесс приводит к тому, что топливо густеет, ухудшается текучесть и воспламеняемость. По принятым стандартам зимнее топливо не мутнеет до -28 °С, но мы решили исключить влияние топлива на эксперимент и залили арктическую «солярку» с температурой помутнения в -50 °С.

Специфика дизельных моторов также определяет частое использование предпусковых и послепусковых подогревателей, задача которых облегчить запуск и/или ускорить прогрев мотора и выход на рабочую температуру. На Volkswagen Crafter может быть установлен как пусковой догреватель, так и полноценный отопитель, выполняющий функцию догревателя и автономного отопителя и на стоянке, и в движении. Очевидно, что полноценный отопитель позитивно влияет на ресурс мотора, поскольку обеспечивает прогрев еще до старта. Наш же Volkswagen Crafter оснащен послепусковым догревателем. Посмотрим, как он влияет на скорость прогрева вспомогательных систем, а также старение масла и ресурс мотора.

Про масло

Естественно, масло для эксперимента мы тоже тщательно подбирали и остановились на синтетическом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оборудованных турбонаддувом, устройствами доочистки выхлопных газов (каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W30 с допусками Volkswagen 504 00 и 507 00.

Производитель декларирует стойкость загустителя к деструкции и стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации, низкий уровень зольности и сокращение образования неорганических отложений в фильтрах сажевых частиц и каталитических нейтрализаторах.

Ну и, конечно же, легкий пуск благодаря температуре застывания по ГОСТ 20287 в -41°С. За счёт входящих в состав полиальфаолефинов масло обладает превосходными низкотемпературными свойствами и низкой испаряемостью.

На старт ​

Мотор и масло заморожены до минус двадцати пяти градусов. Впереди серия пусков и самый неблагоприятный режим, имитирующий городские поездки. После каждого запуска мы не будем прогревать мотор до рабочей температуры, а станем глушить его по достижении маслом температуры 40°С. Следом – вновь заморозка до тех пор, пока температура масла не упадет до начальных -25°С. Очень важно, что в глубокий минус уходит именно масло! В реальной жизни для подобной заморозки мало бросить машину на ночь у дома даже в -35. В естественной среде остывание двигателя происходит медленнее даже в трескучий мороз – блок держит тепло довольно долго.

Как проверить, выхоложен ли двигатель до нужной температуры? Без объективного контроля никуда. Чтобы контролировать все происходящие в моторе и камере процессы, инженеры Цельсия устанавливают несколько датчиков. Термопары стоят вместо масляного щупа (температура масла), в топливном баке (температура солярки) и на впуске (температура воздуха). Специалист за пультом управления отслеживает обороты коленчатого вала на всех стадиях от пуска до прогрева, оценивает и фиксирует работу стартера, напряжение на клеммах батареи, температуру охлаждающей жидкости и масла в реальном времени.

В климатической камере перед каждым опытом устанавливается температура воздуха в минус 25°С, затем происходит выдержка до стабилизации температуры в контрольных точках, и только потом пуск.

Пуск!

Поворот ключа, и мотор легко запускается после трех секунд работы стартера. После пуска двигателя обороты коленчатого вала установились на отметке 1100 об/мин и по мере прогрева двигателя снизились до 850 об/мин. На прогрев масла до нужной температуры в таком режиме ушло 60 минут, после чего мы выполнили замер температуры воздуха на выходе из центрального дефлектора системы отопления салона. Значение температуры составило 17,1°С.

После нескольких суток круглосуточной работы и десятков циклов мы провели отбор масла и повторили опыт с догревателем двигателя, он включается автоматически по достижении температуры за бортом ниже +5°С. Нужно лишь зайти в меню настроек головной мультимедиа и поставить галочку в нужном подпункте.

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В сухом остатке

Как мы убедились во время лабораторных исследований в НТЦ «Цельсий-Проф», при использовании догревателя двигателя прогрев моторного масла и охлаждающей жидкости значительно ускоряется. Спустя час после старта с отключенным догревателем температура поднялась лишь до 30-40 градусов, тогда как с догревателем температура масла и антифриза достигла почти 70 градусов, что означает быстрый прогрев салона и оттаивание стекол. В этом мы убедились, повторно замерив температуру воздуха на выходе из центрального дефлектора – она поднялась до 26,7°С. Совсем другое дело!

Очевидно, что для уверенного старта машина должна быть не только в отличном техническом состоянии. Очень важно применять соответствующие климатическим условиям смазочные материалы. В нашем случае масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W30 позволило мотору стартовать даже в самых неблагоприятных условиях.

А как обстоят дела с износом мотора? Ответим после расшифровки проб специалистами независимой лаборатории.