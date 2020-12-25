Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, хорошо. А вот насколько хороша сама услуга? Стоит ли ей пользоваться, а если стоит, то как именно? Разбираемся с вопросом вместе.

Шип заводской, шип ремонтный



Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.

Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.

Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.

Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.

Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.

Дошиповывать или нет?

Важный вопрос: в каких случаях есть смысл связываться с дошиповкой, а когда этого делать не стоит? Тут есть несколько определяющих факторов.

Одно из главных условий успешной дошиповки – это остаточная высота протектора. Тут, конечно, стоит почитать рекомендации производителей ремонтных шипов, поэтому ориентируемся на них и находим цифру 7 мм. Если остаток протектора меньше, то лучше не шиповать. Правда, ремонтные шипы бывают разных размеров, но если увлечься заталкиванием шипа в изношенную шину, можно повредить подпротекторный слой. То есть продырявить его. В этом случае шина будет «травить» в гнезде шипа (если она бескамерная).

Кстати, то же самое будет, если пытаться дошиповать слишком старую шину. Установка шипа – процесс «травмоопасный», и если состав шины утратил эластичность, гнёзда шипов начнут пропускать воздух. Такую шину будет уже проще выкинуть.

Правда, и с определением остаточной высоты протектора, и с определением возраста шины есть некоторые сложности.

Семь миллиметров – цифра точная. Но шина не всегда изнашивается равномерно. У водителей с низкой социальной ответственностью шины могут быть перекачанными или недокачанными. В первом случае, как вы знаете, быстрее изнашивается центральная часть протектора, во втором – его края. А ещё бывает, что кое-кто не хочет проверять углы установки развала и схождения. Износ шин в этом случае тоже неравномерный. Так что делать, если с одной стороны протектора осталось на 4 мм, а а с другой – на 7? По-хорошему, выбрасывать шину и разбираться с автомобилем. Но теоретически можно и дошиповать ту часть, износ которой пока позволяет это сделать. Лучше пусть хотя бы часть шипов будет, чем вообще ничего.

С возрастом тоже не всё однозначно. Рекомендуемый возраст, подходящий для дошиповки, – не старше четырёх лет с года выпуска (а не с установки на машину, что немаловажно). Однако бывает, что шины неплохо сохраняются и в более серьёзном возрасте. Поэтому в первую очередь нужно оценивать состояние. Случается, можно отлично дошиповать и семилетнюю шину.

Часто о дошиповке задумываются лишь в том случае, когда шина становится похожей на лысину Иосифа Пригожина. Это в корне неправильный подход. Шина перестаёт нормально работать не только в случае потери шипов. Изношенный шип и шип, который мотается в гнезде, тоже уже не работают. И их надо менять.

Ну и, само собой, не стоит шиповать фрикционные шины, которые не рассчитаны на установку шипов. Я не думал, что об этом надо говорить, но на одном форуме встретил вполне живую тему «Как шиповать липучку?». Видимо, для этих же людей в инструкции к микроволновке пишут о том, что в неё нельзя засовывать котят.

А что, если сам?

Самый интересный вопрос: а можно ли дошиповать шину самостоятельно? Теоретически – вполне. В продаже сейчас в наличии очень много ремонтных шипов, так что выбор есть. Главное – выбрать нормальные (бренды советовать не будем – гуглите сами). И шипы должны быть именно ремонтными – с втулкой и широким донышком. Есть ещё, правда, шипы, которые ввинчиваются в шину. Их обычно продают на всяких совсем не европейских сайтах в комплекте с отвёрткой для их вкручивания. На практике машины на таких шинах в шиномонтажках не видели. Видимо, они сразу уезжают в состоянии металлолома на авторазборку. В общем, такие шипы ставить не советуют.

Второй вопрос: чем вставлять новые шипы. Теоретически в продаже есть всякие «дошипуны» – приспособы для дошиповки. Устройство похоже на те, что используют профессионалы: три лапки, которые раздвигают бортики отверстия, и центральная часть, которая вставляет шип. Но устройство это механическое, работает без компрессора, и перешиповать им колесо полностью сможет только упоротый трудоголик. А для того, чтобы вставить пять-шесть шипов, оно дороговато (стоит несколько тысяч, хотя вставить один шип в шиномонтаже стоит 15-20 рублей). Есть и те, кто делает такие приспособы своими руками, но это не наша тема. Проще съездить в мастерскую.

Ещё один вопрос касается тюнинга шин. Звучит, наверное, немного смешно, но дошиповку можно оценивать и так: не ремонт, а тюнинг (хотя мы знаем, что у любого тюнинга ноги растут из большого ремонта). Так как ремонтные шипы сидят на своём месте намного лучше заводских, встречаются желающие перешиповать ещё вполне хорошую шину. Занятие не вредное (хотя и полезным его назвать язык тоже не поворачивается), так что предупреждаю сразу: выдернуть хороший шип из хорошей шины очень и очень трудно. Особенно если он вклеен (на некоторых шинах бывает и такое). Конечно, если шип болтается, как молочный зуб, воевать с ним не придётся. А вот если сидит крепко… В общем, подумайте, справитесь ли с этим своими руками. Работа сложная, нудная, да и шипов слишком много.

Если пришло время

Шиповку желательно осматривать перед каждым сезоном. Есть вылетевшие шипы, есть стёртые пины шипов или они изношены полностью, а возраст и состояние позволяет дошиповать? Дошиповывайте. Ничего плохого в этом нет. Те времена, когда это казалось кустарщиной и нищебродством, закончились. Сейчас это вполне эффективный способ продлить шинам жизнь. И самый главный страх («я вот сейчас денег отдам, дошипую, а все шипы повылетают») тоже устарел: ремонтные шипы вылетают намного реже заводских.

Кроме того, во время осмотра шины волей-неволей придётся оценить то, как она изнашивается. Может быть, пора подумать о посещении стенда развала/схождения или о том, что за давлением в шинах нужно следить получше. Лишнее внимание машине никогда не повредит.

И ещё немного интересной информации. Если ремонтные шипы такие замечательные, почему бы ими не шиповать шину сразу на заводе? Ответ простой: это очень дорого. В среднем один заводской шип стоит рубль-два, а ремонтный – около восьми. И в среднем одна шина получится дороже как минимум рублей на 700. А оно нам надо? Конечно же, нет. Кроме того, производители не дают гарантию на шипы. Могут дать на порезы или проколы (да не жалко, отремонтируем!), а вот на шипы – нет, ибо сколько они продержатся в шине, зависит в первую очередь от того, как и где ездить. Если шипованные шины после покупки не обкатать, а сразу вжарить на них по голому асфальту, лишиться шипов можно удивительно быстро. Впрочем, таких водителей вопросы дошиповки не волнуют вовсе.