Честно говоря, я не думал, что продажа машины сегодня – это сложное мероприятие. Чумовые накрутки и дефицит новых машин в автосалонах, помноженные на странное паническое настроение общества потребителей, породили невероятный рост цен и на вторичном рынке. Поэтому там тоже хватают всё, что плохо (то есть, дорого) лежит. Но хватают не только приличные люди, но и те, кто занимается этим профессионально. И это беда.

Focus вместо BMW Х5



Я долго буду вспоминать двух «разводил», которые приехали покупать мой старый Фокус на не менее старом Х5. Один из этих бородатых людей изображал покупателя, второй – подборщика.

Пока первый стоял рядом, другой ходил вокруг машины, выискивал её «косяки» и очень громко сообщал о них «покупателю». Он тыкал толщиномером ET-11P в кузов машины и выкрикивал странные цифры. Точно такой же толщиномер лежал у меня в кармане двери (он мне иногда нужен по работе), и он меня нисколько не пугал. В своё время этот же ET-11P так же придирчиво щупал эту машину, когда я покупал её себе. Поэтому я не переживал. Но тот, который как бы подборщик, очень громко цокал языком, а потом показал мне цифры, поражающие воображение: 1500 мкм на водительской двери. Далее этот клоун заявил, что не крашена только крыша, а машина – просто ведро с болтами.

Я не стал спорить. На этом толщиномере можно нажать кнопку калибровки и заставить его показывать всё что угодно, только не толщину ЛКП. Понятно, что эта парочка – два перекупа. И нет там никакого покупателя и нанятого подборщика. Эти дети гор на раздолбанном Х5 приехали за ложку плова забрать мой Фокус. Что ж, давайте дальше.

Дальше на божий свет появился, разумеется, сканер ELM 327. Буквально месяц до этого я своим сканером (не ELM, а куда более дорогим и продвинутым Delphi DS150E) искал причину троения мотора (и нашёл пробитую катушку зажигания – были пропуски во втором цилиндре), отчего знал, что никаких ошибок в ЭБУ нет.

Однако у меня глаза на лоб полезли: рассинхронизация фаз! На старом фордовском 100-сильном 1,6? Да ладно! Подборщик полазил по своему телефону и заявил, что нужно менять фазорегулятор. Которого на этом моторе, признаться, ни черта нет. И ещё нашли какие-то ошибки в АКП.

С учётом найденных «подборщиком» неисправностей меня попросили скинуть 150 тысяч рублей. То есть почти половину стоимости. Двое из ларца долго и громко возмущались состоянием машины и тем, что я заставил их ехать через весь город смотреть это убитое ведро, не сказав ни слова о том, насколько оно убито. Они на меня очень обиделись, но быстро остыли и были готовы простить меня хотя бы за сто тысяч рублей скидки (на 150 я не согласился).

На это я запер машину, попрощался и пошёл домой. Клоуны остались ходить вокруг машины и цокать языками (видимо, от восторга). Но им я ничего не продал бы и за полную стоимость – не люблю мошенников.

Я думал, что это всего лишь случайный эпизод. Но нет. По схеме «два клоуна на одного продавца» сейчас, оказывается, работают многие. Принцип простой: актёр, играющий подборщика, довольно агрессивно или по крайней мере авторитетно-напористо перечисляет актёру-покупателю все якобы найденные недостатки автомобиля. Если продавец не слишком силён в технике, он потихоньку убеждается, что его машина доживает последние дни и просто необходимо как можно быстрее слить эти дрова кому угодно. Хотя бы вот этим парням, которые, несмотря на чудовищное состояние машины, готовы прямо сейчас дать за неё живые деньги. Наверное, с кем-то это срабатывает, потому что свои роли эти клоуны играют убедительно.

Очевидно, мастерство перекупщиков растёт постоянно. Куда деваться – рынок диктует свои правила.

Я – профессионал!

Второй сорт людей, которые попили мне крови во время продажи автомобиля, – это неподдельные «профессиональные» подборщики. Они порют благостную чушь не намного реже перекупщиков, потому что этих подборщиков развелось как мух в деревенском туалете, и все они, само собой, просто автомобильные гуру.

Я уже как-то рассказывал историю о том, как один такой чудак сбросил показания среднего расхода топлива на БК моей машины, а после десяти минут работы мотора на месте показал потенциальному покупатели расход под 20 литров (причём в час, а не на сто километров) и заявил, что двигатель неисправен, потому «жрёт много бензина». Хотелось взять этого профессионала, облить бензином и сжечь. Но тогда, всего лишь года четыре назад, такие красавчики были редкостью. Сейчас каждый второй покупатель приезжал на осмотр в сопровождении «эксперта». Стоит признать, что некоторые из них действительно что-то соображают. Но один из них мне запомнился особенно ярко.

У моей машины один порог был перекрашен, другой – заменён и перекрашен. Куда деваться: 14 лет в нашем климате и дорожных реагентах – это очень много. В объявлении я этого факта не скрывал.

Подборщик тоже заметил перекраску порогов. Замену одного из них, однако, пропустил. И начал отговаривать покупателей: мол, всё плохо, вон даже порог варить пришлось. Мне была немного смешно, но потом я расстроился, потому что он нёс несусветную чушь про мою машину, а его при этом внимательно слушали. Подборщик явно выслуживался, и ему очень не хотелось покупать мою машину.

Я стал рассказывать, что было сделано в автомобиле ещё. Дошёл до замены радиаторов системы охлаждения и климат-контроля. «Ага!», – обрадовался подборщик. – «Оба потекли? Значит, давление высокое. Всё забито».

«Что – всё?», – хотел спросить я. Мне было очень интересно, что можно так забить, чтобы давление внезапно выросло и в системе охлаждения, и в испарителе кондиционера (ха-ха). Но я ничего спросить не успел. Подборщик ловким движением руки повернул крышку расширительного бачка на горячем моторе. Да, давление там действительно есть. И ещё там есть очень горячий антифриз. «Мгновенная карма», – подумал я и пошёл искать крышку бачка, которую он с перепугу отбросил в сторону.

Ясное дело, с этим товарищем продажа тоже не состоялась. Потому что порог крашеный и «всё забито».

Услуги подборщиков – это хорошо. На вторичном рынке действительно полно дров. Но люди, пожалуйста, ищите действительно профессионалов! А не этих вот с обожжёнными руками…

И на бумаге…

О том, как пытаются мухлевать с документами, рассказано много. Честно говоря, бог миловал: сам я с этим видом мухлежа не сталкивался. Но слышал свежую историю о разводе, который, скорее всего, появился не так давно. И появился он благодаря юристам.

Дело в том, что у нас почти невозможно вернуть машину продавцу. Для этого нужно не только найти существенные недостатки и доказать, что на момент покупки покупатель о них не знал. Надо выполнить ещё несколько условий. Например, доказать, что эти недостатки на момент покупки уже были. Для этого надо искать независимого эксперта, который не только опишет эти недостатки, но и убедит в суд в том, что они на момент покупки они уже существовали, а продавец умышленно ввёл в заблуждение покупателя и получил от этого выгоду. Доказать это очень сложно. Но так как вторичный рынок у нас развивается, то откусить от него свой кусок пытаются не только перекупщики и подборщики, но и мамкины юристы. Они прицепились к одной фразе в договоре купли-продажи: «Транспортное средство полностью исправно». Вот тут есть одна тонкость.

Чаще всего либо этой фразы нет, либо есть отдельный акт приёма-передачи, в который при желании можно вписать некоторые недостатки машины (хотя этого никто не делает). Фраза «Транспортное средство полностью исправно» говорит однозначно о том, что у машины нет ни одного недостатка. А недостатки у машины с пробегом есть всегда.

Итак, машина куплена не очень честными людьми, в ДКП есть эти слова про полную исправность. Покупатель уезжает, через несколько дней возвращается и требует вернуть деньги. Мол, по договору машина идеальная, по факту – пора менять тормозные колодки. Ввели меня в заблуждение, так сказать. Покупатель при этом грозит судом и прочими несчастьями. Если при этом его поддерживают его юристы, то совсем беда: задавят своими формулировками и авторитетом. Некоторым кажется, что машину проще забрать от греха подальше, а деньги вернуть покупателю. Оно бы ничего, если бы в этом случае вернули машину в том состоянии, в котором её покупали. Но возвращают её со старым аккумулятором, украденным катализатором, старыми генератором, стартером, чужой АКП... Список можно продолжать бесконечно. И ещё – с убитым разделом диагностики в ЭБУ (чтобы не горел «чек»). Само собой, такое делают только с дорогими и свежими машинами, запчасти на которые стоят приличных денег. Но потихоньку такие истории начинают встречаться все чаще. Может быть, эта практика у мошенников существовала и раньше, но я про неё ничего не слышал.

«Ключ поверни« или «выхода нет»

Вторичный рынок у нас становится тем более диким, чем цивилизованнее его хотят сделать. Даже приличные автосалоны и официальные дилеры уже не считают грехом продавать убитые вёдра, сданные им в трейд-ин, лишь бы что-то заработать. Обмануть могут везде. Причём нагло. Плевать им, что можно скачать отчёт и посмотреть, что у машины в два раза скручен пробег и она пять раз побывала в ДТП – врут и не краснеют. И выхода из этой ситуации нет: у нас нет рабочего механизма наказания нечестных продавцов. Однако тут хотя бы пытаются бороться с совсем уж наглыми ворами.

А вот при продаже автомобиля опасностей может быть даже больше. Тут сложность в том, что абсолютно все глупости продавец совершает самостоятельно. Да, часто это происходит под влиянием психологов-перекупов или просто мошенников, но происходит.

Иногда велик соблазн сдать машину в трейд-ин за якобы большую скидку на новый автомобиль, а по факту – отдать его туда за бесценок. Или тоже за бесценок, но уже без скидок – крупным частным перекупщикам типа компании, название которой начинается на «К» и заканчивается на «прайс». И в итоге продажа машины происходит не всегда легче выбора относительно новой на вторичном рынке. И с этим придётся как-то жить дальше, потому что этот рынок лучше вряд ли когда-нибудь станет. Так что будьте очень осторожны, внимательны и даже немного подозрительны. И пусть все эти перекупщики горят в аду.