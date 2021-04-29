Сегодня моечный аппарат высокого давления – весьма доступное по деньгам устройство, и многим кажется, что оно позволит им качественнее ухаживать за своим автомобилем, вдобавок экономя деньги на обычных автомойках и не простаивая в очередях из таксистов на комплексах самообслуживания. Но так ли это?

Близится лето, и магазины инструмента и садовой техники начали активно рекламировать моечные аппараты высокого давления. Много подобной рекламы появляется и на щитах вдоль автострад, поскольку автовладельцы – первейшая целевая аудитория для такого оборудования. Но, к сожалению, многие покупатели по незнанию переоценивают мойки высокого давления и оказываются разочарованными покупкой. Давайте разберемся, почему так происходит.



Оговоримся сразу, что речь пойдет в первую очередь о самом большом сегменте моек высокого давления – о бытовых. Профессиональные и полупрофессиональные аппараты стоят весьма существенно и чаще всего покупаются с пониманием вопроса. А вот «бытовуха» привлекает массу обычных граждан, которые воодушевляются стоимостью в 5-7 тысяч рублей, не особо вникая в детали дальнейшей эксплуатации. Бюджетная мойка – это типичная «спонтанная покупка»… Многим кажется, что, поставив такую технику в собственном гараже, они приобретут массу удобств.

Цена и мощность

При выборе подобной техники важнее мощность, а не цена в чистом виде, хотя на практике часто происходит ровно наоборот… А зависимость цены от мощности тут прямая. В самом низу ценовой линейки находятся мойки с давлением водяной струи 80-100 бар. Это совершенно бессмысленные для помывки автомобиля гаджеты. Они пригодны лишь для очистки от грязи садовых дорожек и мытья газонокосилок от травяной мякоти.

Следующая группа – аппараты с давлением 120-150 бар, которые для ухода за машиной практически столь же бессмысленны: ими можно разве что пыль сбить с чистого кузова. Да и то – свежую, а не застарелую…

Поэтому первый и самый простой тезис звучит так: если вы планируете мыть автомобиль, то на моечные аппараты с давлением менее 180-200 бар лучше не смотреть в принципе!



Вода и ее источник

Для гаражного использования в характеристиках моечного аппарата обязательно должна быть указана функция самовсасывания. Это означает, что мойка будет работать, если шланг от нее опустить в канистру или даже ведро с водой. Все аппараты без этой возможности требуют подключения к водопроводу с давлением, который в 99% гаражей отсутствует.

Тем не менее даже у самовсасывающей мойки просто так опустить заборный шланг в канистру, скорее всего, не получится. Большинство помп, встроенных в такие аппараты, не способны прокачать пустую систему. А значит, перед началом использования нужно будет заполнить шланг из бутылки или чайника (кстати, из чайника реально удобно!), после чего быстро сунуть его в основную емкость и нажать кнопку пуска. И делать так придется каждый раз при смене пустой емкости на полную! Вроде мелочь, но это только начало.

Поскольку с источником воды уже понятно – она будет привозная, сразу дарим лайфхак: следует заехать на любую бесконтактную автомойку и приобрести там пару пластиковых канистр от концентрата шампуня. Вам их с радостью продадут по 50-100 рублей за штуку, что будет существенно дешевле покупки аналогичных новых в хозяйственном супермаркете. Канистры такого типа имеют объем 20 или 25 литров (последние предпочтительнее), очень прочные стенки и качественные герметичные пробки. Возить в них воду удобнее всего.



Расход воды

Вот это первая серьезная проблема, которую желательно осознать прежде, чем будет совершена «спонтанная покупка». Несмотря на крайне низкую производительность насосов маленьких и дешевых моек, на машину в конечном итоге уйдет приличный объем воды. Который вам придется таскать на своем горбу из квартиры до парковки во дворе, грузить в багажник, выгружать в гараже… Две объемные 25-килограммовые «гири». Взрослому мужику – нормально, а вот женщины, пенсионеры и те, кто срывал спину, вряд ли потянут… Распределять этот объем по 10-литровым канистрам или тем более – 5-литровым баклажкам, вообще не вариант. Нелепая мышиная возня с кучей емкостей, которые потом нужно еще и переливать в одну общую…

Можно ли обойтись меньшим объемом? Ну, с большой-большой натяжкой... 20-25 литров может хватить, чтобы только смыть пыль с чистого в целом авто небольших габаритов или очень грубо сбить с него же крупную грязь после проезда по бездорожью. Но это, как вы понимаете, не называется МОЙКОЙ автомобиля. Под процессом мойки понимается все же предварительное сбивание основного слоя грязи, нанесение щелочной активной пены и ее тщательное смывание вместе с грязью. И самое главное – чистота в итоге. Так что две канистры по 25 литров – это, к сожалению, базовый минимум на среднестатистический седан или небольшой кроссовер. И для того, чтобы в него вписаться, еще потребуется и некоторый опыт! А все те, кто заявляет про умение отмыть машину одним-двумя ведрами, увы, лукавят…



Время, которое деньги​

Собственный моечный аппарат многие считают весьма выгодным в плане времени. И в смысле его экономии, и в смысле его наличия. На обычных автомойках можно простоять в ожидании и полчаса, и час, да и комплексы-«самомойки» зачастую оккупированы караванами из таксистов. А с собственным аппаратом мимо этих очередей можно проезжать с гордой ухмылкой! И не нужно торопиться и суетиться, дабы успеть закончить помывку, пока тикает таймер, что зачастую сказывается на качестве. Когда моечный аппарат твой личный, ты сам хозяин своего времени.

С этим в целом не поспоришь. Но есть нюансы… Вот так, как на фото ниже, делать вряд ли получится (в смысле, мыть с расстояния в полметра и больше). Чтобы струя маломощного и недорогого моечного аппарата высокого давления обладала достаточной силой, вам придется сделать факел с минимальным углом (сменой насадок или регулировкой универсальной насадки – последнее, кстати, сильно хуже) и максимально приблизить его к поверхности кузова. К чему все это? А к тому, что эффективная рабочая поверхность водяного «лезвия» будет достаточно узкой, 40-50 мм шириной. И водить ей по кузову придется методично и долго. В качестве аналогии: чем быстрее покрасить квадратный метр – кистью шириной 50 миллиметров или кистью шириной 120-150 миллиметров? То-то же… Так что экономия времени тут под большим вопросом. Погрузка-разгрузка воды, развертывание моечной установки, заполнение шланга из чайника (не забыли?) и весьма неспешная в силу малой производительности агрегата помывка. И это еще не весь список, кстати – мы его расширим чуть ниже!



Качество помывки​

Вот это – самый больной вопрос во всей истории… Очень многие владельцы бюджетных моечных аппаратов быстро обнаруживают, что хотя мокрый автомобиль после мойки и смотрится чистым, после высыхания кузов выглядит «дымчатым» – в любом месте можно провести пальцем и увидеть четкий след по полупрозрачному слою неотмытой грязи… На качественную такая помывка никак не тянет.



Причина этого та же, что и при аналогичном результате после помывки на мойке самообслуживания. А именно – низкая концентрация моющего средства, распыляемого из встроенного бачка или пеногенератора в виде насадки на пистолет, и (что важнее) слабое давление воды. Да, даже 200 бар (которых на деле обычно нет – номинальное давление заявляется производителем при работе от водопровода, а из канистры или ведра оно обычно меньше) – это все же не вполне достаточно для качественной очистки кузова автомобиля. Даже использование профессиональной химии и нанесение ее с помощью садового бачка-распылителя в оптимальной концентрации (а не той, которую обеспечивает автоматическая подача аппарата) не решает проблему – грязь нужно смывать под высоким давлением и с большим расходом воды…



Как же быть? Начнем издалека…



Многим кажется, что правильная процедура мойки состоит из трех этапов – предварительное сбивание грязи, нанесение моющего средства с несколькими минутами ожидания, чтобы оно сработало и размягчило грязь, и финальное смывание. Так оно и есть, но опытные автомойщики знают, что на СЛЕГКА загрязненную машину моющее средство эффективнее наносить сразу, НАСУХУЮ. Почему? Дело в том, что основная задача моющего состава – пропитать самый нижний слой грязи, непосредственно сцепляющийся с лакокрасочным покрытием кузова, и разорвать эту «сцепку». Грязь под микроскопом выглядит как пористая рыхлая структура, которая должна насытиться шампунем. А когда мы проводим предварительное сбивание грязи простой водой, то поры оставшегося тонкого слоя загрязнений пропитывает и заполняет простая вода, занимая то место, которое должна была бы по-хорошему занять моющая химия. И химия работает уже заметно слабее... Однако предварительная проходка водой – неизбежная процедура при толстом слое грязи, который не сможет в достаточной степени пропитаться шампунем насухую, поэтому с некоторым снижением эффективности моющего средства приходится мириться, просто увеличивая его концентрацию.

К чему вся эта история? Да к тому, что возможность нанести шампунь на сухой кузов – это некий условный индикатор, показывающий границы возможностей применения маломощных бюджетных моечных аппаратов высокого давления! Иными словами, если машина загрязнена слегка и можно сразу, без предварительного сбивания грязи, нанести моющее средство на сухой кузов, то дешевая мойка справится с такой задачей и отмоет более-менее чисто. Если же невооруженным глазом видно, что слой грязи значительный, и перед нанесением шампуня требуется предварительно пройтись по кузову пистолетом с водой, то персональный моечный агрегат можно и не расчехлять, а сразу ехать на полноценную автомойку. Где над машиной будут трудиться с помощью профессиональных аппаратов и концентрированного шампуня, и выпустят ее за ворота реально, а не условно чистой…

Говоря иначе, недорогая мойка высокого давления – это мойка для чистой машины… Устройство для поддержания чистоты регулярным использованием, не дожидаясь появления серьезных загрязнений на кузове.



Впрочем, любители все делать своими руками и владельцы бюджетных моечных аппаратов непременно захотят возразить – «все это фигня, и я отлично справляюсь с помощью своей 150-барной мойки за 5 тысяч рублей и двух ведер воды!». Это неудивительно, и подобных заявлений мы слышали немало… Но в каждом конкретном случае достаточно поглубже копнуть – и вылезают нюансы.



Во-первых, как ни странно, очень многие не вполне понимают разницу между «помыть» и «отмыть». И считают, что если машина с расстояния в 5-10 метров выглядит чистой, то она чистая. Хотя в любом месте кузова у таких «чистюль» можно провести пальцем и увидеть четкий след. И даже написать сакраментальное «помой меня!»…

Во-вторых, многие владельцы таких моек вытирают в конце процесса кузов полотенцем. Да, тем самым они добиваются достойной чистоты, не спорим… Однако полотенце в данном случае – палка о двух концах. Оно способно устранить дефекты помывки, оставленные хилым агрегатом, но регулярное растирание неотмытой грязной «дымки» достаточно быстро приводит к потускнению кузова, потере яркости и привлекательности. А отогнать на полную полировку даже бюджетный автомобиль B-класса – это 5-7 тысяч рублей минимум! Сопоставимо с ценой моечного аппарата, который покупался, в том числе, чтобы экономить…

Плюс не забываем, что если по-честному, то полотенце нужно включить в список потерь времени и сил. Ибо для хорошей протирки (без размазни и разводов) оно должно иметь приличные размеры, а после каждого использования (ну, в крайнем случае – через два на третий) его придется забирать домой и тщательно отстирывать. Иначе при повторном его применении автомобиль любого цвета (кроме белых и серебристых) будет нести следы грязных «мазков».



PS:

И заметьте, это мы еще для уменьшения «простыни» текста намеренно оставили за скобками необходимость увозить мойку домой на осенне-зимний сезон, поскольку хранить ее в неотапливаемом гараже нельзя, ибо замерзшая вода разорвет помпу, а полностью слить ее практически нереально. Опустили вопрос расхода и стоимости моечной химии, пластмассово-алюминиевой сущности насосов бюджетных моек, которые нередко выдерживают лишь сезон, а также абсолютной неремонтопригодности моделей начального уровня даже приличных известных брендов, не говоря уже о беспородных.

Такая техника удобна и полезна, если у вас частный дом с водопроводом и теплым гаражом, и на личном подворье она найдет еще массу применений помимо мытья машины. А вот автовладельцу, имеющему лишь типовой неотапливаемый гаражный бокс в кооперативе – наверное, не слишком… В подобных условиях личный моечный аппарат высокого давления больше обуза, чем польза…

