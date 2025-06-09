Эксперт, который знает всё: как искусственный интеллект помогает выбрать машину с пробегом

Задача со звёздочкой
Основная сложность при покупке машины с пробегом – это оценка технического состояния. Современные методы кузовного ремонта могут быть настолько совершенными, что не разбирающемуся в технике человеку сложно понять, бывала машина в серьёзной аварии или нет. На некоторых популярных автомобилях проще заменить целиком двери, капот, крышку багажника и крылья, чем пытаться что-то восстановить шпатлёвкой. И толщиномер против такого ремонта беспомощен: лакокрасочное покрытие – в один слой, так что, на первый взгляд, всё нормально. А если копнуть глубже, можно обнаружить всё что угодно вплоть до ушедшей геометрии кузова.
Приблизительно такая же ситуация возможна и с двигателем, и с коробкой передач. Бывает, что блестящий отмытый мотор скрывает в себе существенные недостатки, заметные только профессиональному механику со специальным оборудованием, которым ещё нужно уметь пользоваться. Без него диагностировать мотор и современную автоматическую коробку невозможно. Как и подтвердить истинность пробега.
Всё вышесказанное – это только надводная часть айсберга. На самом деле важно знать ещё и историю планового обслуживания автомобиля, и его ремонтов. Очень хороший механик может заметить много интересного, но новичок этого не увидит. И никакой механик не скажет, не наложены ли на машину ограничения на регистрационные действия. Конечно, никто не запретит нанять специалиста, который за весьма существенные деньги подберёт хороший вариант, но можно пойти и другим путём –воспользоваться помощью искусственного интеллекта.
О чём речь?
Наверняка многие слышали про Автотеку. Мы в своих материал о выборе машины на вторичном рынке неоднократно упоминали о том, что Автотека и прочие подобные сервисы – полезные инструменты, которыми нужно активно пользоваться. Можно, конечно, попытаться самому собрать всю информацию:
- об истории обслуживания автомобиля
- о прохождении ТО
- о юридической чистоте
- об участии в ДТП и аукционах аварийных автомобилей
- о работе в такси и каршеринге
- о попадании под отзывные кампании
На это придётся потратить много часов, и проверка автомобиля по всем доступным базам получится очень долгой и сложной.
Автотека уже давно «умеет» собирать сведения из открытых и закрытых баз, например:
- о пробеге;
- об истории обслуживания и ремонта;
- о работе в такси и каршеринге;
- об истории продаж.
И ещё около 20 пунктов проверки.
А недавно сервис обрёл собственный интеллект (само собой, искусственный), который позволяет ему давать заключение об автомобиле. И подсказывать, стоит ли ехать на осмотр или лучше не рисковать. Подсказка Автотеки может сэкономить время и ресурсы не только на поиске и анализе информации, но и на звонках, общении с продавцами и осмотрах заведомо неподходящих вариантов.
Основывается сервис не только на тех данных, которые были получены из баз, но и на методиках и опыте профессиональных автоэкспертов. И теперь этот сервис способен проделать весь тот объём работы, который раньше приходилось выполнять покупателю. Автотека проанализирует все доступные ей данные самостоятельно и выдаст одну из своих рекомендаций. Рекомендации эти могут быть разными, и прежде чем проверить возможности искусственного интеллекта, разберёмся, что они означают.
Сервисом предусмотрены пять разных рекомендаций, которые отличаются цветами. Зелёным цветом помечены рекомендации «Срочно на осмотр» и «Выезжайте на осмотр», жёлтым – «Можно осмотреть» и «Нужен взгляд эксперта», а красным – «Не стоит рисковать». «Срочно на осмотр» – это лучшее, что может посоветовать Автотека. Такая рекомендация означает, что у машины не нашлось недостатков: есть история обслуживания, нет никаких запретов на регистрационные действия, она не попадала в ДТП, у неё реальный пробег, который соответствует возрасту, не было неоправданно много владельцев, в базах нет записей о страховых выплатах или ремонтах кузова. Одним словом – идеальный вариант, который, скорее всего, найдёт нового владельца очень быстро. Поэтому и затягивать не стоит – нужно как можно быстрее выезжать на осмотр.
«Выезжайте на осмотр» – это тоже очень позитивный совет. Он означает, что автомобиль практически без недостатков – у него прозрачная история, нет никаких запретов и юридических ограничений, его не эксплуатировали в режиме такси и каршеринга и нет никаких других причин, по которым от машины нужно отказываться. Но при этом есть детали, которые стоит уточнить у продавца. Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим для своего года выпуска пробегом.
Жёлтые рекомендации призывают осматривать автомобиль более внимательно – у него точно есть какие-то недостатки. Совет «Можно осмотреть» говорит о том, что у машины мог быть в истории кузовной ремонт, она побывала в ДТП или на ней числятся какие-то неоплаченные штрафы. Конечно, всё это – не приговор, но все эти моменты нужно будет обязательно обсудить с продавцом. Рекомендация «Нужен взгляд эксперта» предупреждает, что без проверки автомобиля с профессионалом вы здорово рискуете. Перед покупкой такого автомобиля ему нужно провести комплексную диагностику, а иногда есть смысл и привлечь юриста: могут быть какие-то подводные камни с точки зрения юридической чистоты автомобиля. Красная рекомендация «Не стоит рисковать» говорит о том, что машина имеет существенные недостатки (например, ограничения на регистрацию или участие в ДТП с серьёзными повреждениями кузова), и покупать себе такую машину не стоит.
Что же, проверим, как это работает в жизни.
Видно всё!
Суть нашего эксперимента не слишком сложная. Мы возьмём несколько случайных объявлений о продаже популярных автомобилей и внимательно изучим их фотографии и описания. А затем попробуем сделать свой вывод. В конце концов, эксперты мы или нет? Эксперты! А значит, что-то точно увидим. Но потом всё-таки проверим, насколько лучше с задачей справилась Автотека и какой совет она нам дала. Заодно изучим, на какие данные она опирается, формулируя свои рекомендации в каждом конкретном случае.
Мы не будем брать заведомо проблемные автомобили. Например, свежие машины с дубликатами ПТС или двадцатью владельцами в истории: не хочется выбирать сомнительный вариант. Не будем смотреть и те машины, которые даже при первом взгляде на фотографии вызывают тоску: объявления такого рода желательно игнорировать по умолчанию, и для этого не нужно быть экспертом. Наша цель – найти действительно хороший вариант и проверить, не обнаружит ли Автотека чего-то, что мы в объявлении заметить не смогли. Ну или не могли сделать этого даже теоретически, потому что, например, нахождение автомобиля в залоге у банка по его фотографии определить просто невозможно. Итак, поехали!
Первый автомобиль – неплохой Kia Sportage 2018 года с пробегом 77 800 км за полтора миллиона рублей.
Судя по тексту объявления, тут всё прекрасно: ТО по регламенту, а ДТП – незначительные.
В общем-то, некоторые подкрашенные царапины и незначительные дефекты – это некритично. В крупных городах они часто появляются очень рано, так что если в остальном машина хорошая, то это не повод отказываться от покупки. Но что можно увидеть на фотографиях?
Следов ДТП, указанных в объявлении, найти не удалось: всё отремонтировано на совесть. К салону вопросов тоже нет, и пробег похож на настоящий. Это хорошо. Плохо, что даже на фотографии видно, что машину били спереди: зазоры передних крыльев и капота с бампером неровные. Можно сказать даже точнее: они очень кривые. Странно, что в тексте объявления о фронтальном ударе ничего не сказано. Что же, вот тут как раз и требуется помощь Автотеки. Что она скажет?
Машину действительно били спереди, причём серьёзнее, чем сбоку и сзади.
Автотека помогла убедиться, что наши сомнения были не напрасны, и подтвердила наши опасения по поводу зазоров. И вряд ли бы их заметил человек без опыта. Какова же рекомендация сервиса?
Вердикт «Можно осмотреть» вынесен не случайно: автомобиль действительно побывал в ДТП, а среди его владельцев присутствовало юридическое лицо. Более того, есть тут и неоплаченные штрафы. Напомним, что если они просрочены, в МРЭО могут отказать в постановке на учёт.
Что же, в целом наша оценка такая же: с учётом не самой высокой стоимости осмотреть машину можно. Но очень внимательно и убедившись, что продавец оплатил штрафы. Мы ничего этого делать не будем, а поищем вариант получше.
Второй автомобиль – Lada Vesta того же 2018 года выпуска с пробегом 106 000 километров за 925 000 рублей.
Судя по описанию – автомобиль прекрасный и почти что новый.
Но не будем слишком доверчивыми и изучим фотографии.
Фотографий не очень много, но, судя по ним, это действительно прекрасный вариант. Что по этому поводу скажет искусственный интеллект Автотеки?
Тут наши мнения совпали полностью! У машины всё прекрасно, но есть один не очень существенный недостаток: трещина на лобовом стекле.
До визита в МРЭО повреждённое стекло придётся заменить. Само собой, это не повод отказываться от покупки, но в качестве повода для торга этот факт нужно иметь в виду.
Автотека советует: в случае с этой Вестой лучше не тянуть время.
Зелёная рекомендация «Выезжайте на осмотр» в случае с этим автомобилем вполне оправдана: никаких серьёзных недостатков у него нет. Но кое-что мы без этого сервиса всё равно проглядели: поводом для некоторых сомнений Автотеки стала отзывная компания, которую она нашла в базах.
В общем-то, это мелочь, так что совет сервиса «Выезжайте на осмотр» полностью совпадает с появившимся у нас желанием изучить этот автомобиль подробнее и даже, может, купить его. Но такой цели у нас нет. Наша цель – посмотреть, что ещё способна сказать Автотека по поводу автомобилей с пробегом.
Третья машина – очень свежий кроссовер Geely Tugella 2023 года выпуска с пробегом 7500 км за 3 070 000 рублей.
Как бы внимательно мы ни разглядывали фотографии, недостатков обнаружить не удалось. Машина выглядит практически новой.
Иногда автомобили так идеально смотрятся после работы над ними профессиональных продавцов. Это неплохо, но нужно убедиться, что в случае с нашим экземпляром качественной предпродажной подготовкой не пытались скрыть какие-либо его недостатки. Поэтому посмотрим, что нам скажет Автотека.
Автотека полностью разделяет наше мнение – надо осматривать! Причём она советует выезжать на осмотр срочно. Видимо, чтобы такую красоту не увели у нас из-под носа. Собственно, так оно и есть. Это автомобиль с отличной историей, с которым в целом всё в порядке. В отчёте также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и прочие приятные вещи. И такие машины действительно довольно быстро находят новых владельцев.
Следующий автомобиль – пока не слишком популярный, но интересный Hongqi E-HS9 2021 года выпуска с пробегом всего 21,5 тысячи километров за 3,95 миллиона рублей.
Судя по описанию, предложение интересное: состояние хорошее, о недостатках ничего не сказано.
Фотографии – не лучшего качества, но какого-то явного криминала на них точно не заметно. Кузов, салон – всё действительно выглядит прекрасно.
Давайте посмотрим отчёт Автотеки.
Сюрприз! На фотографиях следов ремонта нет, а сам ремонт всё-таки был. Впрочем, в случае с дорогими новыми автомобилями такое встречается часто: ремонтируют их обычно качественно, и без тщательного осмотра профессионала понять, побывала машина в ДТП или нет, бывает невозможно. В нашем случае вместо профессионала эффективно сработала Автотека. Ну а каким же стало её заключение?
Автотека предлагает осмотреть этот автомобиль. С ней трудно не согласиться: стоимость заметно ниже средней, так что если повреждения были действительно не слишком серьёзными, а восстановление – качественным, осмотреть автомобиль можно. Впрочем, сервис нашёл ещё один недостаток: неоплаченные штрафы. Но это вопрос решаемый. Главное, знать, что такие штрафы есть.
Слушать или нет?
Нужно ли слушаться советов Автотеки? Да, однозначно. В первом случае не было информации о серьёзных повреждениях автомобиля при фронтальном ударе, но сервис их нашёл и рекомендовал осмотреть машину особо внимательно. Мы, правда, следы этого ДТП заметили на фотографиях, но это может сделать не каждый. И в случае с этим Kia Sportage покупатель с недостаточным опытом мог бы купить не совсем то, чего хотелось бы. Тут Автотека оказалась наиболее полезной.
Впрочем, в случае с Vesta, Tugella и Hongqi она тоже давала дельные советы. Причём кроме технических недостатков сервис выявил и недостатки другого порядка: неоплаченные штрафы и отзывную компанию. А главное – Автотека свела к минимуму риски и здорово сэкономила время на осмотрах. Например, для осмотра Sportage на севере города мне потребовалось бы либо добираться туда на общественном транспорте и потратить на дорогу в оба конца больше двух часов, либо заплатить за такси около двух тысяч. Соответственно, на осмотр трёх машин в разных районах Петербурга я бы потратил как минимум один день. А разъезжая на такси – ещё и минимум тысячи четыре рублей. Искусственный интеллект сберёг мне и время, и деньги, потому что дал понять, что можно найти более интересный вариант.
А кому-то она ещё и поможет значительно снизить затраты на услуги автоподборщика. За осмотр одной машины в Санкт-Петербурге или Москве специалист может потребовать и 20 тысяч, если речь идёт о технически сложном автомобиле и качественном осмотре. Лучше эти деньги вложить в покупку хорошей машины, которую на вторичном рынке можно найти всегда.
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