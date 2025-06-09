Эксперт, который знает всё: как искусственный интеллект помогает выбрать машину с пробегом

Основная сложность при покупке машины с пробегом – это оценка технического состояния. Современные методы кузовного ремонта могут быть настолько совершенными, что не разбирающемуся в технике человеку сложно понять, бывала машина в серьёзной аварии или нет. На некоторых популярных автомобилях проще заменить целиком двери, капот, крышку багажника и крылья, чем пытаться что-то восстановить шпатлёвкой. И толщиномер против такого ремонта беспомощен: лакокрасочное покрытие – в один слой, так что, на первый взгляд, всё нормально. А если копнуть глубже, можно обнаружить всё что угодно вплоть до ушедшей геометрии кузова.

Приблизительно такая же ситуация возможна и с двигателем, и с коробкой передач. Бывает, что блестящий отмытый мотор скрывает в себе существенные недостатки, заметные только профессиональному механику со специальным оборудованием, которым ещё нужно уметь пользоваться. Без него диагностировать мотор и современную автоматическую коробку невозможно. Как и подтвердить истинность пробега.

Всё вышесказанное – это только надводная часть айсберга. На самом деле важно знать ещё и историю планового обслуживания автомобиля, и его ремонтов. Очень хороший механик может заметить много интересного, но новичок этого не увидит. И никакой механик не скажет, не наложены ли на машину ограничения на регистрационные действия. Конечно, никто не запретит нанять специалиста, который за весьма существенные деньги подберёт хороший вариант, но можно пойти и другим путём –воспользоваться помощью искусственного интеллекта.

Наверняка многие слышали про Автотеку. Мы в своих материал о выборе машины на вторичном рынке неоднократно упоминали о том, что Автотека и прочие подобные сервисы – полезные инструменты, которыми нужно активно пользоваться. Можно, конечно, попытаться самому собрать всю информацию:

На это придётся потратить много часов, и проверка автомобиля по всем доступным базам получится очень долгой и сложной.

Автотека уже давно «умеет» собирать сведения из открытых и закрытых баз, например:

И ещё около 20 пунктов проверки.

А недавно сервис обрёл собственный интеллект (само собой, искусственный), который позволяет ему давать заключение об автомобиле. И подсказывать, стоит ли ехать на осмотр или лучше не рисковать. Подсказка Автотеки может сэкономить время и ресурсы не только на поиске и анализе информации, но и на звонках, общении с продавцами и осмотрах заведомо неподходящих вариантов.

Основывается сервис не только на тех данных, которые были получены из баз, но и на методиках и опыте профессиональных автоэкспертов. И теперь этот сервис способен проделать весь тот объём работы, который раньше приходилось выполнять покупателю. Автотека проанализирует все доступные ей данные самостоятельно и выдаст одну из своих рекомендаций. Рекомендации эти могут быть разными, и прежде чем проверить возможности искусственного интеллекта, разберёмся, что они означают.

Сервисом предусмотрены пять разных рекомендаций, которые отличаются цветами. Зелёным цветом помечены рекомендации «Срочно на осмотр» и «Выезжайте на осмотр», жёлтым – «Можно осмотреть» и «Нужен взгляд эксперта», а красным – «Не стоит рисковать». «Срочно на осмотр» – это лучшее, что может посоветовать Автотека. Такая рекомендация означает, что у машины не нашлось недостатков: есть история обслуживания, нет никаких запретов на регистрационные действия, она не попадала в ДТП, у неё реальный пробег, который соответствует возрасту, не было неоправданно много владельцев, в базах нет записей о страховых выплатах или ремонтах кузова. Одним словом – идеальный вариант, который, скорее всего, найдёт нового владельца очень быстро. Поэтому и затягивать не стоит – нужно как можно быстрее выезжать на осмотр.

«Выезжайте на осмотр» – это тоже очень позитивный совет. Он означает, что автомобиль практически без недостатков – у него прозрачная история, нет никаких запретов и юридических ограничений, его не эксплуатировали в режиме такси и каршеринга и нет никаких других причин, по которым от машины нужно отказываться. Но при этом есть детали, которые стоит уточнить у продавца. Например, если автомобиль не зарегистрирован в ГИБДД или машина с большим для своего года выпуска пробегом.

Жёлтые рекомендации призывают осматривать автомобиль более внимательно – у него точно есть какие-то недостатки. Совет «Можно осмотреть» говорит о том, что у машины мог быть в истории кузовной ремонт, она побывала в ДТП или на ней числятся какие-то неоплаченные штрафы. Конечно, всё это – не приговор, но все эти моменты нужно будет обязательно обсудить с продавцом. Рекомендация «Нужен взгляд эксперта» предупреждает, что без проверки автомобиля с профессионалом вы здорово рискуете. Перед покупкой такого автомобиля ему нужно провести комплексную диагностику, а иногда есть смысл и привлечь юриста: могут быть какие-то подводные камни с точки зрения юридической чистоты автомобиля. Красная рекомендация «Не стоит рисковать» говорит о том, что машина имеет существенные недостатки (например, ограничения на регистрацию или участие в ДТП с серьёзными повреждениями кузова), и покупать себе такую машину не стоит.

Что же, проверим, как это работает в жизни.

Видно всё!

Суть нашего эксперимента не слишком сложная. Мы возьмём несколько случайных объявлений о продаже популярных автомобилей и внимательно изучим их фотографии и описания. А затем попробуем сделать свой вывод. В конце концов, эксперты мы или нет? Эксперты! А значит, что-то точно увидим. Но потом всё-таки проверим, насколько лучше с задачей справилась Автотека и какой совет она нам дала. Заодно изучим, на какие данные она опирается, формулируя свои рекомендации в каждом конкретном случае.

Мы не будем брать заведомо проблемные автомобили. Например, свежие машины с дубликатами ПТС или двадцатью владельцами в истории: не хочется выбирать сомнительный вариант. Не будем смотреть и те машины, которые даже при первом взгляде на фотографии вызывают тоску: объявления такого рода желательно игнорировать по умолчанию, и для этого не нужно быть экспертом. Наша цель – найти действительно хороший вариант и проверить, не обнаружит ли Автотека чего-то, что мы в объявлении заметить не смогли. Ну или не могли сделать этого даже теоретически, потому что, например, нахождение автомобиля в залоге у банка по его фотографии определить просто невозможно. Итак, поехали!

Первый автомобиль – неплохой Kia Sportage 2018 года с пробегом 77 800 км за полтора миллиона рублей.

Судя по тексту объявления, тут всё прекрасно: ТО по регламенту, а ДТП – незначительные.

В общем-то, некоторые подкрашенные царапины и незначительные дефекты – это некритично. В крупных городах они часто появляются очень рано, так что если в остальном машина хорошая, то это не повод отказываться от покупки. Но что можно увидеть на фотографиях?

Передний бампер отличается по цвету, заметны у него и неравномерные зазоры. С других ракурсов автомобиль выглядит отлично 1 / 5 Передний бампер отличается по цвету, заметны у него и неравномерные зазоры. С других ракурсов автомобиль выглядит отлично 2 / 5 Передний бампер отличается по цвету, заметны у него и неравномерные зазоры. С других ракурсов автомобиль выглядит отлично 3 / 5 Передний бампер отличается по цвету, заметны у него и неравномерные зазоры. С других ракурсов автомобиль выглядит отлично 4 / 5 Передний бампер отличается по цвету, заметны у него и неравномерные зазоры. С других ракурсов автомобиль выглядит отлично 5 / 5

Следов ДТП, указанных в объявлении, найти не удалось: всё отремонтировано на совесть. К салону вопросов тоже нет, и пробег похож на настоящий. Это хорошо. Плохо, что даже на фотографии видно, что машину били спереди: зазоры передних крыльев и капота с бампером неровные. Можно сказать даже точнее: они очень кривые. Странно, что в тексте объявления о фронтальном ударе ничего не сказано. Что же, вот тут как раз и требуется помощь Автотеки. Что она скажет?

Машину действительно били спереди, причём серьёзнее, чем сбоку и сзади.

Автотека помогла убедиться, что наши сомнения были не напрасны, и подтвердила наши опасения по поводу зазоров. И вряд ли бы их заметил человек без опыта. Какова же рекомендация сервиса?

Вердикт «Можно осмотреть» вынесен не случайно: автомобиль действительно побывал в ДТП, а среди его владельцев присутствовало юридическое лицо. Более того, есть тут и неоплаченные штрафы. Напомним, что если они просрочены, в МРЭО могут отказать в постановке на учёт.

Что же, в целом наша оценка такая же: с учётом не самой высокой стоимости осмотреть машину можно. Но очень внимательно и убедившись, что продавец оплатил штрафы. Мы ничего этого делать не будем, а поищем вариант получше.

Второй автомобиль – Lada Vesta того же 2018 года выпуска с пробегом 106 000 километров за 925 000 рублей.

Судя по описанию – автомобиль прекрасный и почти что новый.

Но не будем слишком доверчивыми и изучим фотографии.

Никаких вопросов к автомобилю эти фотографии не вызывают 1 / 5 Никаких вопросов к автомобилю эти фотографии не вызывают 2 / 5 Никаких вопросов к автомобилю эти фотографии не вызывают 3 / 5 Никаких вопросов к автомобилю эти фотографии не вызывают 4 / 5 Никаких вопросов к автомобилю эти фотографии не вызывают 5 / 5

Фотографий не очень много, но, судя по ним, это действительно прекрасный вариант. Что по этому поводу скажет искусственный интеллект Автотеки?

Тут наши мнения совпали полностью! У машины всё прекрасно, но есть один не очень существенный недостаток: трещина на лобовом стекле.

Единственный заметный на фотографиях недостаток — трещина на лобовом стекле

До визита в МРЭО повреждённое стекло придётся заменить. Само собой, это не повод отказываться от покупки, но в качестве повода для торга этот факт нужно иметь в виду.

Автотека советует: в случае с этой Вестой лучше не тянуть время.

Зелёная рекомендация «Выезжайте на осмотр» в случае с этим автомобилем вполне оправдана: никаких серьёзных недостатков у него нет. Но кое-что мы без этого сервиса всё равно проглядели: поводом для некоторых сомнений Автотеки стала отзывная компания, которую она нашла в базах.

В общем-то, это мелочь, так что совет сервиса «Выезжайте на осмотр» полностью совпадает с появившимся у нас желанием изучить этот автомобиль подробнее и даже, может, купить его. Но такой цели у нас нет. Наша цель – посмотреть, что ещё способна сказать Автотека по поводу автомобилей с пробегом.

Третья машина – очень свежий кроссовер Geely Tugella 2023 года выпуска с пробегом 7500 км за 3 070 000 рублей.

Как бы внимательно мы ни разглядывали фотографии, недостатков обнаружить не удалось. Машина выглядит практически новой.

Отличный вариант, никаких замечаний нет 1 / 7 Отличный вариант, никаких замечаний нет 2 / 7 Отличный вариант, никаких замечаний нет 3 / 7 Отличный вариант, никаких замечаний нет 4 / 7 Отличный вариант, никаких замечаний нет 5 / 7 Отличный вариант, никаких замечаний нет 6 / 7 Отличный вариант, никаких замечаний нет 7 / 7

Иногда автомобили так идеально смотрятся после работы над ними профессиональных продавцов. Это неплохо, но нужно убедиться, что в случае с нашим экземпляром качественной предпродажной подготовкой не пытались скрыть какие-либо его недостатки. Поэтому посмотрим, что нам скажет Автотека.

Автотека полностью разделяет наше мнение – надо осматривать! Причём она советует выезжать на осмотр срочно. Видимо, чтобы такую красоту не увели у нас из-под носа. Собственно, так оно и есть. Это автомобиль с отличной историей, с которым в целом всё в порядке. В отчёте также указаны положительные факторы: реальный пробег, история обслуживания, юридическая чистота и прочие приятные вещи. И такие машины действительно довольно быстро находят новых владельцев.

Следующий автомобиль – пока не слишком популярный, но интересный Hongqi E-HS9 2021 года выпуска с пробегом всего 21,5 тысячи километров за 3,95 миллиона рублей.

Судя по описанию, предложение интересное: состояние хорошее, о недостатках ничего не сказано.

Фотографии – не лучшего качества, но какого-то явного криминала на них точно не заметно. Кузов, салон – всё действительно выглядит прекрасно.

На фотографиях Hongqi E-HS9 нет никаких следов кузовного ремонта 1 / 5 На фотографиях Hongqi E-HS9 нет никаких следов кузовного ремонта 2 / 5 На фотографиях Hongqi E-HS9 нет никаких следов кузовного ремонта 3 / 5 На фотографиях Hongqi E-HS9 нет никаких следов кузовного ремонта 4 / 5 На фотографиях Hongqi E-HS9 нет никаких следов кузовного ремонта 5 / 5

Давайте посмотрим отчёт Автотеки.

Сюрприз! На фотографиях следов ремонта нет, а сам ремонт всё-таки был. Впрочем, в случае с дорогими новыми автомобилями такое встречается часто: ремонтируют их обычно качественно, и без тщательного осмотра профессионала понять, побывала машина в ДТП или нет, бывает невозможно. В нашем случае вместо профессионала эффективно сработала Автотека. Ну а каким же стало её заключение?

Автотека предлагает осмотреть этот автомобиль. С ней трудно не согласиться: стоимость заметно ниже средней, так что если повреждения были действительно не слишком серьёзными, а восстановление – качественным, осмотреть автомобиль можно. Впрочем, сервис нашёл ещё один недостаток: неоплаченные штрафы. Но это вопрос решаемый. Главное, знать, что такие штрафы есть.

Слушать или нет?

Нужно ли слушаться советов Автотеки? Да, однозначно. В первом случае не было информации о серьёзных повреждениях автомобиля при фронтальном ударе, но сервис их нашёл и рекомендовал осмотреть машину особо внимательно. Мы, правда, следы этого ДТП заметили на фотографиях, но это может сделать не каждый. И в случае с этим Kia Sportage покупатель с недостаточным опытом мог бы купить не совсем то, чего хотелось бы. Тут Автотека оказалась наиболее полезной.

Впрочем, в случае с Vesta, Tugella и Hongqi она тоже давала дельные советы. Причём кроме технических недостатков сервис выявил и недостатки другого порядка: неоплаченные штрафы и отзывную компанию. А главное – Автотека свела к минимуму риски и здорово сэкономила время на осмотрах. Например, для осмотра Sportage на севере города мне потребовалось бы либо добираться туда на общественном транспорте и потратить на дорогу в оба конца больше двух часов, либо заплатить за такси около двух тысяч. Соответственно, на осмотр трёх машин в разных районах Петербурга я бы потратил как минимум один день. А разъезжая на такси – ещё и минимум тысячи четыре рублей. Искусственный интеллект сберёг мне и время, и деньги, потому что дал понять, что можно найти более интересный вариант.

А кому-то она ещё и поможет значительно снизить затраты на услуги автоподборщика. За осмотр одной машины в Санкт-Петербурге или Москве специалист может потребовать и 20 тысяч, если речь идёт о технически сложном автомобиле и качественном осмотре. Лучше эти деньги вложить в покупку хорошей машины, которую на вторичном рынке можно найти всегда.