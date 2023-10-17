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Финал RDS GP в Сочи: дебютант против гранда

17.10.2023 76 0 0

В минувшие выходные, 14-15 октября, Сочи Автодром принял у себя финальный раунд Гран При Российской Дрифт Серии. Развязка сезона обещала быть интригующей, ведь перед стартом заключительного этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2023 шансы на титул имели сразу пять пилотов, причем с минимальным отрывом по очкам: Антон Козлов, Чарльз НГ, Георгий Чивчян, Евгений Лосев и Дамир Идиятулин. Перед каждым из них стояла задача опередить друг друга по баллам в сражении за звание чемпиона. Кому это удалось?

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Напряжение накалилось уже на стадии квалификации. Лидером, заработав 98 баллов, стал Георгий Чивчян. А Дамир из борьбы за чемпионство выбыл: чтобы сохранить шансы на титул, ему нужна была победа в квалификационных заездах и непопадание в топ-32 четырех лидеров личного зачета. В целом результаты квалификации в Сочи поразили невероятной плотностью: более 90 баллов получили сразу 12 пилотов, а победителя и обладателя 12 места разделили всего 6 баллов!

Гоча, Чарльз НГ и Дмитрий Ермохин получили путевку в топ-16 через проезд без соперника, или «bye run». А дальше в лучших традициях дрифта начались «валидольные» заезды. В топ-32 в заезде сокомандников Антона Козлова и Никиты Шикова, Никита, выступая в роли преследователя, на постановке допустил контакт с машиной Антона, а на пути к разворотной петле и вовсе пошел на таран. В результате столкновения Козлов продолжить заезд не смог, но виновником в данной ситуации судьи признали Шикова, поэтому Антон прошел в топ-16.

В паре Евгений Лосев / Данила Скоробогатов судьи не смогли выявить сильнейшего с первой дуэли, поэтому назначили OMT (one more time), а потом еще один. Борьба соперников закончилась серьезной аварией: Скоробогатов, будучи преследователем, «навалился» на автомобиль лидера, в результате чего на машине Лосева оказалась сломана передняя подвеска, и две Toyota Supra в плотном контакте друг с другом врезались в отбойник. Виновным в инциденте признали Данилу, Евгений прошел дальше, но механикам предстояло серьезно потрудиться, чтобы восстановить пострадавший автомобиль.

Технический сход оформил Николай Горковенко. Таким образом, топ-16 сформировался окончательно, и началась решающая стадия борьбы за чемпионство.

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По итогам заездов пары соперников в топ-16 выглядели следующим образом:

  • Георгий Чивчян — Антон Клямко
  • Илья Федоров — Анатолий Щербак
  • Дамир Идиятулин — Денис Сорокопуд
  • Аркадий Цареградцев — Евгений Лосев
  • Дмитрий Ермохин — Леонид Шнайдер
  • Антон Козлов — Григорий Гусев
  • Чарльз НГ — Андрей Астапов
  • Роман Тиводар — Максим Гроссман

Георгий Чивчян обошел Антона Клямко и прошел в топ-8, где победил Анатолия Щербака. Аркадий Цареградцев в топ-16 обошел Евгения Лосева, а Андрей Астапов объехал Чарльза НГ. В паре Антон Козлов / Григорий Гусев второй на постановке не смог подстроиться под темп соперника и дважды ударил машину Козлова. Судьи признали виновником столкновения Григория, так что дальше прошел Антон. Таким образом, в топ-8 оказались два претендента на чемпионство: Георгий Чивчян и Антон Козлов.

В полуфинале соперником Гочи стал Аркадий Цареградцев, одержавший  в топ-8 победу над Дамиром Идиятулиным. Заезды Гочи и Царя стали одними из самых ярких за этот уик-энд. В финал прошел Гоча.

Во втором полуфинале встретились Антон Козлов и Андрей Астапов, но у Андрея возникли сложности с автомобилем, устранить которые в течение пяти минут, отведенных регламентом, не удалось. Пилоту пришлось объявить о техническом сходе. В финал прошел Антон.

Решающая дуэль двух сильнейших пилотов сезона 2023 привела к one more time: с первой попытки судьям не удалось выявить сильнейшего. Ну а главным итогом дня во втором заезде стала победа Чивчяна.

Вместе с первым местом на Сочи Автодроме Гоча взял четвертый чемпионский титул в RDS GP. А коллектив Takayama Forward Auto второй год подряд стал победителем серии в командном зачете.

Антон Козлов стал вторым на этапе. Третье место занял Аркадий Цареградцев.

Второе место на этапе в командном зачете занял коллектив Carville Racing, третье место – у TimeUp.

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Результаты личного зачета RDS GP 2023:

  1. Георгий Чивчян
  2. Антон Козлов
  3. Чарльз НГ

Результаты командного зачета RDS GP 2023:

  1. Takayama Forward Auto
  2. «Sintec • Fresh Маркетплейс»
  3. Star Pёr Stars Aimol
спортивные авто автоспорт дрифт

 

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