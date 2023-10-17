Финал RDS GP в Сочи: дебютант против гранда

Напряжение накалилось уже на стадии квалификации. Лидером, заработав 98 баллов, стал Георгий Чивчян. А Дамир из борьбы за чемпионство выбыл: чтобы сохранить шансы на титул, ему нужна была победа в квалификационных заездах и непопадание в топ-32 четырех лидеров личного зачета. В целом результаты квалификации в Сочи поразили невероятной плотностью: более 90 баллов получили сразу 12 пилотов, а победителя и обладателя 12 места разделили всего 6 баллов!
Гоча, Чарльз НГ и Дмитрий Ермохин получили путевку в топ-16 через проезд без соперника, или «bye run». А дальше в лучших традициях дрифта начались «валидольные» заезды. В топ-32 в заезде сокомандников Антона Козлова и Никиты Шикова, Никита, выступая в роли преследователя, на постановке допустил контакт с машиной Антона, а на пути к разворотной петле и вовсе пошел на таран. В результате столкновения Козлов продолжить заезд не смог, но виновником в данной ситуации судьи признали Шикова, поэтому Антон прошел в топ-16.
В паре Евгений Лосев / Данила Скоробогатов судьи не смогли выявить сильнейшего с первой дуэли, поэтому назначили OMT (one more time), а потом еще один. Борьба соперников закончилась серьезной аварией: Скоробогатов, будучи преследователем, «навалился» на автомобиль лидера, в результате чего на машине Лосева оказалась сломана передняя подвеска, и две Toyota Supra в плотном контакте друг с другом врезались в отбойник. Виновным в инциденте признали Данилу, Евгений прошел дальше, но механикам предстояло серьезно потрудиться, чтобы восстановить пострадавший автомобиль.
Технический сход оформил Николай Горковенко. Таким образом, топ-16 сформировался окончательно, и началась решающая стадия борьбы за чемпионство.
По итогам заездов пары соперников в топ-16 выглядели следующим образом:
- Георгий Чивчян — Антон Клямко
- Илья Федоров — Анатолий Щербак
- Дамир Идиятулин — Денис Сорокопуд
- Аркадий Цареградцев — Евгений Лосев
- Дмитрий Ермохин — Леонид Шнайдер
- Антон Козлов — Григорий Гусев
- Чарльз НГ — Андрей Астапов
- Роман Тиводар — Максим Гроссман
Георгий Чивчян обошел Антона Клямко и прошел в топ-8, где победил Анатолия Щербака. Аркадий Цареградцев в топ-16 обошел Евгения Лосева, а Андрей Астапов объехал Чарльза НГ. В паре Антон Козлов / Григорий Гусев второй на постановке не смог подстроиться под темп соперника и дважды ударил машину Козлова. Судьи признали виновником столкновения Григория, так что дальше прошел Антон. Таким образом, в топ-8 оказались два претендента на чемпионство: Георгий Чивчян и Антон Козлов.
В полуфинале соперником Гочи стал Аркадий Цареградцев, одержавший в топ-8 победу над Дамиром Идиятулиным. Заезды Гочи и Царя стали одними из самых ярких за этот уик-энд. В финал прошел Гоча.
Во втором полуфинале встретились Антон Козлов и Андрей Астапов, но у Андрея возникли сложности с автомобилем, устранить которые в течение пяти минут, отведенных регламентом, не удалось. Пилоту пришлось объявить о техническом сходе. В финал прошел Антон.
Решающая дуэль двух сильнейших пилотов сезона 2023 привела к one more time: с первой попытки судьям не удалось выявить сильнейшего. Ну а главным итогом дня во втором заезде стала победа Чивчяна.
Вместе с первым местом на Сочи Автодроме Гоча взял четвертый чемпионский титул в RDS GP. А коллектив Takayama Forward Auto второй год подряд стал победителем серии в командном зачете.
Антон Козлов стал вторым на этапе. Третье место занял Аркадий Цареградцев.
Второе место на этапе в командном зачете занял коллектив Carville Racing, третье место – у TimeUp.
Результаты личного зачета RDS GP 2023:
- Георгий Чивчян
- Антон Козлов
- Чарльз НГ
Результаты командного зачета RDS GP 2023:
- Takayama Forward Auto
- «Sintec • Fresh Маркетплейс»
- Star Pёr Stars Aimol
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