Нет смысла перечислять все достижения и успехи Ford Focus II, особенно в России – для своего времени это был невероятно успешный и очень неплохой автомобиль. Но не все знают, что Volvo S40 второго поколения был его родственником – автомобили делили платформу, двигатели и прочую техническую начинку. Но сегодня нас интересует не только это. Ведь тогда, в двухтысячных, Focus не был ровней S40, живущему в премиум-сегменте, а сегодня возраст практически уравнял цены на эти модели. Отличный Ford мы год назад выбирали за 400 тысяч , а коллеги из Авито Авто утверждают, что лучшие экземпляры Volvo S40 стоят ненамного дороже – около 500. Есть ли смысл переплачивать, где получится сэкономить и есть ли риск действительно «премиальных» вложений?

Конвейерная жизнь у Volvo S40 оказалась даже подлиннее, чем у собрата-простолюдина: модель выпускалась с 2004 по 2012 годы. Зато рестайлинг 2007 года принес минимум изменений, так что «поздний» Focus опознать легко, а S40 – сложно. Впрочем, это мелочи: куда важнее то, что Ford и Volvo действительно различались не только внешностью, но и инжинирингом. И он хорошо заметен уже снаружи – в кузове.



Volvo S40 2004–12



Focus и S40 отличаются качеством металла, окраски и сборки, и не потому, что выпускались на разных заводах (и уж тем более не из-за локализации российских Фордов во Всеволожске), а банально из-за индивидуального проектирования. Разница, разумеется, здесь в пользу «шведа»: если оцинковкой листа, из которого выполнены кузовные панели, никого не удивишь, то чуть иная толщина этого листа и более прочное ЛКП однозначно продлевают жизнь кузову. К тому же ухаживают за Volvo обычно чуть лучше: в первые 5-7 лет еще работал статус «премиума», а потом – образ «машины для ценителей». В результате состояние кузова у не битых всерьез экземпляров даже сейчас ощутимо лучше по сравнению с Focus. Если у последнего нередко гниют пороги и задние крылья, бамперы протирают краску до металла в зоне стыка с крыльями, а двери корродируют по нижней кромке, то у Volvo будет все то же самое, но в значительно меньшей степени. Обычно дело ограничивается поверхностной очаговой коррозией, с которой можно и нужно бороться на ранних стадиях. Даже проблемы в нише номерного знака на крышке багажника здесь – не норма, а скорее исключение.

Конечно, в запущенных случаях некоторые преимущества «шведа» оборачиваются против него. Так, пластиковые щитки и экраны на днище могут годами накапливать под собой грязь и маскировать зарождающуюся ржавчину, а пористая шумоизоляция в арках собирает и держит в себе влагу, которая тоже точит кузов изнутри, там, где этого не видно. Так что при осмотре машины стоит проинспектировать не только очевидные места вроде швов порогов, низов дверей, капота и рамки лобового стекла, но и труднодоступные вроде полостей арок и швов багажника и подкапотного пространства. Не забудьте проверить сухость полов в салоне, ведь уплотнителям уже 10-15 лет, люк в крыше повышает риски из-за забитых дренажей, да и плохо вклеенное лобовое стекло может годами подливать воды под коврики.

Volvo S40 2004–12



Как видно, при должном уходе Volvo может выглядеть лучше, чем Ford сравнимого возраста. К тому же в мелочах S40 продуманней и удобней, чем Focus: взять хотя бы капот, где нет ненавидимого владельцами Фордов механизма открывания ключом снаружи, зато есть газовый упор. Однако здесь есть и плата за оригинальность, главным образом выражающаяся в стоимости некоторых запчастей. Разумеется, S40 – не эксклюзив вроде Hummer H2 или Audi TT, и многие «ходовые» запчасти можно найти неоригинальными за умеренную цену. К примеру, лобовое стекло можно купить тысяч за 8-10 вместо 18-25, капот за 15 вместо 50, а переднее крыло за 7 вместо 15. Но вот удар сзади будет куда более разорительным: одна только крышка багажника стоимостью под 70 тысяч и без аналогов заставит искать решение на разборках, да и двери по 40 тысяч не порадуют. Фронтальный удар может быть особенно неприятным для владельцев машин с биксеноновыми фарами: цены на них начинаются тысяч с 20, в то время как галогеновую реально купить за 8-10. В общем, стоимость восстановления машины после ДТП может быть ощутимой, а «затовариться оптом» на ближайшей разборке не получится – не Focus ведь. Но все же шокирующими цены даже на большинство оригинальных внешних деталей назвать нельзя, так что бояться S40 из-за этого не стоит.

Подвески у Volvo, разумеется, независимые: МакФерсон впереди и многорычажка сзади. И вот ходовая часть – повод выдохнуть: пусть здесь тоже есть дорогие исключения, но общность подвески с Ford и Mazda позволяет содержать ее за сущие копейки, особенно по меркам цен на оригинал. В оригинальном каталоге есть и ступичные подшипники по 15 тысяч, и стойки стабилизатора по 5 за штуку, и прочие ужасы. Но даже если для какой-то детали рядом нет слова «Ford», это не значит, что она с ним не унифицирована, а в крайнем случае можно обратиться к каталогу Mazda. В общем, ищите и обрящете – так можно купить и стойки стабилизатора от 300 рублей, и сайлентблоки за несколько сотен, и дешевые рычаги, и шаровые опоры… Разве что ступичные подшипники в сборе со ступицей здесь номинально свои, хотя и их можно подобрать «по образу и подобию».

Volvo S40 2004–12



Единственное обещанное нами дорогое исключение – система Nivomat, автоматически выравнивающая высоту кузова при загрузке и включающая в себя безальтернативно оригинальные задние амортизаторы за 25-30 тысяч за штуку. Само собой, давно освоена процедура упрощения конструкции до обычных амортизаторов, которые можно купить тысячи за 3-5, так что объем затрат на ремонт можно выбирать самому. Но однозначно важно, во-первых, не увлекаться излишней экономией при обслуживании машины с претензией на премиум, а во-вторых, правильно подбирать компоненты с учетом своей вариации подвески: слова Comfort, Sport, Dynamic и так далее – не пустой звук, а намек на тонкую настройку ходовой части.

Тормозная система тоже практически идентична фордовской, разве что сзади не встретить барабанов, которые применялись на базовых Focus без ESP. Ну и размер дисков не был ограничен так строго. Здесь, как и на Форде, применяются передние диски диаметром 278, 300 или 320 мм, но если у Focus «старшие» тормоза положены только версии ST, то у Volvo их можно увидеть и на «гражданских» версиях. Соответственно, цена запчастей невелика, выбор широк, и при осмотре машины стоит лишь убедиться в том, что суппорты не запущены, а магистрали не подгнили.

Volvo S40 2004–12



Рулевое управление «швед» тоже разделил с собратом. Машинам с мотором 1,6 литра достался обычный гидроусилитель, а вот всем остальным положен электрогидравлический механизм с электрическим насосом. В целом и тот, и другой варианты вполне надежны, не считая возможных стуков, но в ремонте ЭГУР все же будет подороже. Если цены на восстановленные рейки начинаются с 17-20 тысяч (оригинал – от 70), то в случае серьезной поломки электронасоса придется потратить еще 25-30 тысяч даже на неоригинальный узел. Поэтому прислушивайтесь к его работе, проверяйте состояние и уровень масла в системе, а также герметичность масляных магистралей.

Volvo S40 2004–12



Важное отличие S40 с точки зрения трансмиссии – наличие полноприводных версий с муфтой Haldex. Однако они существуют в штучных экземплярах и в продаже практически не попадаются, так что можно лишь одной строкой напомнить об их существовании и выборе. В целом система вполне надежна, однако требует регулярной замены масла хотя бы раз в 40 тысяч километров. При поиске именно полноприводной машины стоит помнить, что помимо потенциальной переборки самой муфты придется думать и о состоянии углового редуктора, и о сложностях ремонта цельного кардана, и о заднем редукторе – в общем, переплата за полный привод должна быть осознанной.

Выбор коробки передач на Volvo формально сводился к механике и автомату, хотя, если углубиться в детали, агрегатов здесь целый ворох. Даже у ручных коробок ассортимент широчайший – от жиденькой пятиступенчатой IB5 на машинах с мотором 1,6 литра и старой, но крепкой MTX-75 на 5 ступеней до шестиступенчатых B6 от Ford и M66 от Getrag. Хорошая новость – то, что все они вполне хороши и нормально живут с теми моторами, с которыми сочетаются, пока речь не идет о тюнинге. То есть S40 с механикой можно брать без оглядки на коробку, а подробно о многих вариантах мы рассказывали в материале о Ford S-Max. Не очень хорошая новость – цена двухмассовых маховиков, без которых не обойтись. Если комплект сцепления можно купить за 10-15 тысяч, то загремевший маховик – это минимум 25-30 тысяч за деталь от Luk. Так что при выборе машины прислушивайтесь к работе не только подшипников и синхронизаторов, но и сцепления.

Volvo S40 2004–12



Автоматические коробки – это в основном классический автомат Aisin с индексом AW55-50/51SN. Агрегат неидеальный и довольно сильно зависимый от чистоты масла и его температуры: со штатным охлаждением и активной ездой он точно не протянет больше 150-200 тысяч. Установка внешнего радиатора и замена масла раз в 40 тысяч способны продлить ему жизнь – если не в два раза, то в полтора точно. Однако сейчас с учетом возраста стоит интересоваться не остаточным ресурсом, а историей ремонтов. И дополнительный радиатор на не ремонтировавшейся коробке – иногда попытка оттянуть ремонт погибающей АКП, а не мудрость владельца. В общем, закладывайте бюджет на диагностику. В принципе, она не менее важна и для альтернативного варианта: роботизированной коробки PowerShift с индексом MPS6 (в девичестве 6DCT450) от Getrag, которая появилась в паре с двухлитровым мотором после рестайлинга. Хотя здесь все сложнее: ресурс сцеплений в масляной ванне, мехатроника и гидроблока не очень прогнозируемый. Некоторых огорчает и не самая плавная работа коробки. В общем, при покупке машины с роботом лучше иметь представление о том, что может произойти и как быть при поломках.

С моторами все попроще: здесь фордовские подарки пришлись к месту. Базовыми для S40 стали четырехцилиндровые двигатели Ford на 1,6, 1,8 и 2 литра, а вишенкой на торте были шведские рядные «пятерки» на 2,4 и 2,5 литра. Косвенный недостаток Focus в виде слабоватой коробки IB5 в паре с 1,8-литровым мотором для Volvo не актуален – здесь с ним работает MTX-75. Ну а сами по себе все моторы весьма удачные и крепкие, да к тому же не самые сложные. Двигатели Ford можно адресовать тем, кто хочет минимальных вложений: все они давно известны и немолоды, ресурс уверенный, а ремонт или замена на контрактный всегда доступны. Младший 1,6-литровый мотор имеет ременной ГРМ, а агрегаты на 1,8 и 2 литра – цепные, что, впрочем, не означает бесконечного ресурса цепи. Если лить приличное масло, вовремя регулировать клапаны, следить за охлаждением (моторы довольно горячие) и чистотой впуска, то можно рассчитывать на ресурс более 300 тысяч километров. Правда, верить в заявленные многими пробеги в 150-170 тысяч сейчас точно не стоит, так что для понимания остаточного ресурса лучше проверить историю машины – например, с помощью Автотеки, где фиксируются не только ДТП, ограничения и работа в такси, но и показания пробега в разное время.

Volvo S40 2004–12



Пятицилиндровые моторы Volvo тоже хороши, да к тому же дарят машине неплохую динамику. Однако они не только посложнее, но к тому же оснащены наддувом, так что помимо внимания к системе зажигания, вентиляции картера и системе смазки здесь стоит помнить и собственно о наддуве. Турбина, интегрированная в выпускной коллектор, обойдется в сборе тысяч в 40-60, так что для многих предпочтительнее будет ремонт. Тем не менее при хорошем бюджете шансы найти живой мотор вполне есть, а ломается здесь не все и сразу, так что и содержать его многим вполне по силам. К тому же даже по мощности моторы укладываются либо в 200, либо в 250 сил, так что можно выбрать оптимальное для себя соотношение динамики и транспортного налога.

На S40 ставили и целый ряд дизельных моторов, но у нас дизельные машины исчезающе редки, так что рассуждать о выборе особого смысла нет. Впрочем, можно сказать, что дизели здесь вполне неплохи и для знающего человека могут стать неплохим выбором. Разве что 1,6-литровый DW10 французского происхождения – вариант неудачный, а вот остальные вполне могут радовать долго, хоть и с поправкой на традиционно недешевый ремонт наддува и топливной аппаратуры.

Volvo S40 2004–12



Ну а теперь, поняв, что S40 на практике практически ничем не страшнее, чем Focus, можно составить портрет хорошего экземпляра для покупки. С учетом нашего бюджета стоит искать рестайлинговую машину с пробегом до 200 тысяч километров. Выбор мотора здесь чуть осложнен: фордовские 1,6 литра обычно означают скудную комплектацию, а с двухлитровым мотором сочетается капризный PowerShift. Так что есть смысл не экономить на динамике и искать автомобиль в приличной комплектации с пятицилиндровым турбомотором – примерно вот такой. И если не покупать Volvo на последние деньги и не экономить на обслуживании, то покупка S40 себя вполне оправдает: здесь можно будет ощутить тот «налет премиума», который до сих пор отделяет его от обычных Фокусов.

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