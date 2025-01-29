Лет двадцать назад недорогой Hyundai Accent таганрогской сборки произвел небольшую революцию в бюджетном сегменте. Ведь это была иномарка за сумму, сравнимую с ценой ВАЗов, да еще с АКП и очень хорошим качеством. Но после этого сам Hyundai выпустил на наш рынок модели, которые заставили покупателей забыть об этой некогда популярнейшей машине. Сейчас Accent интересен в основном тем, что цены на самые дешевые экземпляры начинаются со 150 тысяч рублей. Значит ли это, что и ничего живого в них не осталось? Попробуем выяснить – в конце концов, в Таганроге их выпускали аж до 2011 года, так что самым «молодым» машинам исполняется 14 лет. В первой части материала выясним, что осталось от кузова, салона и электрической начинки этих автомобилей, а во второй разберемся с подвесками, моторами и коробками передач.

Техника

В начале двухтысячных годов Hyundai все еще активно задействовала лицензии компании Mitsubishi, что выражалось в использовании как платформ, так и моторов, родственных японским. Если присмотреться к семейству Accent, то станет понятно, что поколение LC/LC2 – это реинкарнация очень удачного семейства Mitsubishi Colt/Lancer CA/CB/CC выпуска 1991 года. У них одна колесная база 2440 мм, схожие подвески и очень похожие по устройству моторы. Да и в конструкции кузова явно видны черты японских предков, достаточно открыть капот и взглянуть на силовую структуру передка: чашки у них взаимозаменяемые, совершенно одинакового устройства и с той же пластиной-усилителем сверху. А у Accent WRC под капотом стоял знаменитый 4G63t в корейском исполнении. Правда, задняя подвеска конструктивно у машин разная: в Hyundai использовали облегченную подвеску со стойкой МакФерсона сзади, тогда как на более тяжелых Lancer была полноценная многорычажка или подвеска со скручиваемой балкой. Впрочем, соплатформенный с Accent Hyundai Getz тоже получил скручиваемую балку сзади.

Кузов у Accent полностью стальной, трех-, четырех- или пятидверный, но колесная база у всех вариантов одинаковая – те же 2440 мм. Подвески спереди и сзади независимые, типа МакФерсон, привод – только передний. Расположение агрегатов – рядно-линейное. Основная часть моторов – бензиновые агрегаты семейства Alfa, 12-клапанные SOHC на 1,3 и 1,5 литра и 16-клапанные DOHC на 1,5 и 1,6 литра. А вот в Европе был доступен и трехцилиндровый дизель на 1,5 литра серии RA325 совместной разработки с VM Motori. Коробки передач – или пятиступенчатые МКП, или четырехступенчатые АКП собственного производства на базе патентов Mitsubishi.

Хронология

Ноябрь 1999 года. Выходит второе поколение модели Hyundai Accent, кузов получил обозначение LC. Гамма кузовов включает четырехдверный седан, трехдверный хэтчбек и пятидверный хэтчбек. Моторы – бензиновые 1,3 серии G4EH на 84 л.с., 1,5 серии G4EK на 87 л.с. и 1,5 серии G4EC на 102 л.с. Моторы объемом 1,5 литра могли оснащаться АКП, но базовой коробкой была 5-ступенчатая механика. Кондиционер – опция для комплектаций выше минимальной, ABS – опция для всех рынков, кроме Европы и США. Производят машины не только в Корее: почти сразу развернуто производство в Турции, Индии, Индонезии и Египте.

Апрель 2001 года. Первый Accent российской сборки выпущен в Таганроге, на заводе ТаГАЗ. Мотор – 1,5-литровый на 102 л.с., кузов – только седан.

Февраль 2002 года. Рестайлинг модели. Он включает в себя изменения во внешности, модернизацию моторов для соответствия стандарту Евро-4 и доработку салона. Версия, собираемая на ТаГАЗ, изменений внешности не получила, но линейка моторов, электрика и салон частично обновились.

Лето 2002 года. На ТаГАЗ начали собирать машины с АКП.

Февраль 2003 года. На рынке США и Европы двигатель 1,5 заменен на двигатель 1,6 серии G4ED мощностью 103 л.с.

Март 2005 года. Представлено следующее поколение модели, в России более известное как Hyundai Verna. Машину у нас представили под корейским названием, чтобы не мешать продажам автомобилей таганрогской сборки.

2011 год. Производство модели на ТаГАЗ свернуто.

2019 год. Производство модели в Индии свернуто.

Кузов

Внешние панели

Учитывая возраст и класс автомобиля, сложно ожидать от него чего-то сверхъестественного. Машины выпуска до 2007 года из Москвы и Петербурга, да к тому же ценой до 350 тысяч проверять стоит только на наличие сквозных дыр, окраску валиком и следы работы скульпторов по шпаклевке. Ну и следы серьезных ДТП тоже стоит поискать: если уж кто-то и брался за восстановление бюджетного автомобиля, то вряд ли делал это качественно. Сколько-нибудь разборчивым можно быть при покупке машины в южных регионах и в более высокой ценовой категории. Однако объявления о продаже Accent за 700-800 тысяч, а то и миллион рублей даже на современном вторичном рынке явно отдают безумием. Так что большей части покупателей интересны варианты в «проблемной» ценовой категории, где нужно найти жемчужину.

Гниет у машины абсолютно все. Понятно, что пороги и низы дверей, а также кромки колесных арок – это те места, где коррозия в первую очередь создает дыры. Для бюджетной модели до 2008 года выпуска это даже ожидаемо. Течи лобового стекла из-за прогнившей рамки – вроде как типовая беда, старые Opel и Mercedes c BMW уже приучили мастеров искать такого рода неприятности. А вот дыру из передней колесной арки в салон уже можно считать интересным сюрпризом. Как и, например, дыры под задним сиденьем или вываливающиеся полы. Такое хоть и редко, но случается, если владелец долгие годы игнорирует коррозию.

В целом, смотреть придется все и тщательно, выискивая в основном глобальные проблемы, а не банальные следы перекраски или скрытую коррозию. Если машина не имеет серьезных видимых проблем даже с дверями и арками, то это уже хороший вариант для покупки – конечно, если цена не запредельная. Но снизу ее точно стоит осмотреть.

Снизу

Большая часть проблем по нижней части видна и без подъемника: пороги открыты взгляду и имеют тонкий металл наружной части. Так что если машина уже начала гнить, то в большинстве случаев это будет заметно сразу. Проверка подъемником – это уже серьезное испытание: хорошо, если поддомкратники целы. У самых дешевых машин часто лапы подъемника уже заводят под еще целое железо лонжеронов, поскольку порог отгнивает вместе с вертикальным усилителем, коробчатым усилителем и кусками пола. К чести Accent, задние лонжероны в арках часто еще вполне живы, металл достаточно толстый, а порог варится очень легко. Его внутренний основной усилитель вертикальный и сплошной, коробчатый усилитель завязан только на верхнюю кромку и нижний стык с вертикальным усилителем. При этом задние карманы кузова под бампером могут быть целы даже на очень гнилых машинах.

Еще одно проблемное место – это задняя внутренняя арка. До какого-то момента ее можно переваривать частями, но у большинства владельцев арка в итоге сгнивает целиком, и стойка подвески проваливается в салон. В первую очередь страдает зона со стороны салона и верхний стык с наружной аркой. В дальнейшем начинает сгнивать более толстый металл сверху у крепления стойки подвески. Настоятельно не рекомендую покупать машину, у которой в арке уже стоят латки или на шурупы привинчен «усилитель» – такие встречаются. Ремонтные арки есть, но общая цена операции не совместима со здравым смыслом на фоне цены автомобиля. А вот коррозия наружной арки не так страшна: ремонтные арки есть в продаже, как и ремонтные панели порогов.

Коррозия панелей днища умеренная. В основном нужно опасаться коррозии изнутри, поскольку салон протекает во множестве мест, даже если арки еще не сгнили насквозь и цела рамка лобового стекла. Например, уплотнители дверей качеством не отличаются, и при мойке под высоким давлением салон можно залить. Снизу коррозия днища проявляет себя в основном вокруг сливных пробок и в задней части, у крепления рычагов задней подвески, над топливным баком и, конечно же, у ниши запасного колеса. И обратите внимание на сам бензобак: у машин нашей сборки он точно пластиковый, а вот американские ранних выпусков могут иметь стальной – со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле последствиями.

Полы салона и багажника тоже стоит самым наилучшим образом проверить. Если нет времени или возможности для снятия боковых накладок и подъема напольного ковра, то обратите внимание на состояние салазок сидений и их крепежа, а также кронштейнов педалей: коррозия на них явно намекает на то, что вас ждет под ковром.

В передних арках та же беда, что в задних: со стороны салона сгнивает шов, и открывается дыра в салон. Карман переднего крыла просто отгнивает со временем, формируя дыру в порог, ну и передняя часть у фары тоже постепенно корродирует. Само крыло сгнивает изнутри по кромке и у стыка с порогом. В остальном в передних арках все неплохо.

Обязательно осмотрите швы в моторном отсеке. Стык «столбов» и верхнего усилителя лонжерона, все швы самих стаканов и особенно верхняя их часть в зоне крепления стойки – все это сгнивает легко и непринужденно. Передняя панель тоже активно ржавеет. Процессы коррозии панелей из двух слоев металла достаточно сложные и явно зависят от каких-то факторов, плохо поддающихся учету. К примеру, многие внешне полумертвые машины имеют меньше проблем в этой зоне, чем те, которые не видели снега. Может, дело в банальном масляном налете? Или дополнительном антикоре, сделанном когда-то. В общем, максимальная дотошность, хороший фонарик и щетка не помешают.

Оборудование кузова

Accent этого поколения – практически идеальный пример того, почему не нужно покупать возрастную машину из самого бюджетного сегмента. Все элементы сделаны не просто дешево, а максимально дешево. Замки дверей «радуют» десятком разных проблем: клином самого замка, клином ручки, грохотом и так далее. Кстати, центральный замок на машинах корейского производства до 2003 года был опцией. Фары ужасны: светят плохо, выгорают, а их корпус слабый. Клинит механизм открытия багажника, скрипят петли лючка бензобака, фары натирают кузов из-за непродуманного крепежа, петли требуют постоянной смазки, а ограничители дверей на многих машинах не работают уже много лет.

Можно быть почти уверенным, что бамперы будут держаться на честном слове и их зазоры не будут выставляться даже на небитых экземплярах. От большего количества недостатков машину спасает лишь то, что у нее обычно даже стеклоподъемники и зеркала с ручным приводом и никаких «лишних» опций просто нет, поэтому и ломать тоже попросту нечего. Если электрические стеклоподъемники есть, то с хорошей вероятностью сломаются и они – привод у них на редкость неудачный.

Салон

Бюджетный серо-черный салон прямиком из девяностых – к вашим услугам. С большой вероятностью сиденья уже просижены, ремни безопасности дубовые, все ручки люфтят, а руль затерт. Впрочем, сломать что-то глобально сложно. Основные неприятности – это слабые дверные ручки и расхлябанные обшивки дверей. При минимальном уходе это все можно привести в божеский вид, но далеко не каждый из владельцев готов потратиться на мелкий ремонт и химчистку, обычно этим занимаются перекупщики.

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Сломанные противосолнечные козырьки и ручки салона, люфты в подрулевых рычагах, ободранный рычаг коробки передач – это скорее следствие отношения к машине, но конструктивно они тоже исполнены слишком дешево. В теории, все элементы можно заменить, и стоит все не слишком дорого. Дисплеи приборной панели, сама панель, дефлекторы – все это продается неоригинальным за небольшие деньги, но лишь малая часть владельцев приводит салон в идеальный порядок. Здесь, как и с кузовом, действует правило «на скорость не влияет». Зато эргономика салона, кстати, не так плоха, как могло бы показаться.

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Климатическая система в целом проста. Отказывает в основном моторчик вентилятора, но на возрастных машинах подводит еще и радиатор печки, который забивается отложениями. Поломки тяг и ручек случаются, но обычно проблемы не представляют. А кондиционер, который и так встречается далеко не в каждой машине, редко бывает полностью исправен.

Электрика

Как ни странно, электрика в список проблем Accent не входит. Хотя, например, проводка на форсунки уже осыпается, как и проводка на ДПКВ. В силу простоты электрической схемы локальные отказы обычно не приводят к сложно диагностируемым неприятностям, да и чинится все легко электриком средней руки. Качество проводки на удивление хорошее для столь бюджетной машины – ну или тут попросту слишком мало проводов.

Промежуточный итог

Accent у нас в основном представлен машинами таганрогской сборки, и в продаже до сих пор можно найти экземпляры с небольшим пробегом в состоянии от «очень хорошее» до «как новый», пусть и за очень нелогичные деньги. Вот только стоит ли их покупать, если самой конструкции скоро исполнится 30 лет, и эта машина, будучи новой, уже была не только бюджетной, но и довольно устаревшей? Ответ на этот вопрос у каждого свой, нужно лишь понимать типовые особенности бюджетных моделей. И судя по всему, тех, кто готов ответить положительно, пока хватает, ведь больше половины рынка по Accent – это автомобили ценой выше 400 тысяч рублей. Может, подвески, моторы и коробки передач смогут объяснить такую народную любовь? Это мы и выясним во второй части материала о Hyundai Accent второго поколения.