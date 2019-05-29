И немцу хорошо, и русскому неплохо: запущен завод каркасов кабин для грузовиков КамАЗ и Mercedes-Benz

И немцу хорошо, и русскому неплохо: запущен завод каркасов кабин для грузовиков КамАЗ и Mercedes-Benz

531 0 0
В Набережных Челнах 27 мая торжественно (очень торжественно!) открыли новый завод каркасов кабин. Новое предприятие – дитя нежной любви сразу трёх компаний: КамАЗ, Daimler AG и «Даймлер КамАЗ РУС». Зачем это надо, кому от этого станет хорошо, и кто впадёт от этого в благородную коммерческую ярость, расскажем ниже.
 

История любви

Сотрудничество КамАЗа и Daimler AG началось давно. Ещё в 2008 году немецкий концерн приобрёл 10% уставного капитала тогда ещё ОАО «КамАЗ» (сейчас это ПАО). С тех пор доля немцев в автогиганте сильно не повысилась и составляет всего 15%. Зато они получили множество приятных “плюшек” в виде сервисной сети КамАЗа. А других отечественных магистральных тягачей в России нет, так что ход Даймлера в этом отношении был очень хорош.

КамАЗ тоже получил своё. Хотя бы — возможность поднять качество своих машин (которые пользовались более-менее приличной популярностью исключительно из-за сравнительно низкой цены). Теперь в Набережных Челнах появилось оборудование, которым не брезгует даже Мерседес, стал более строгим контроль качества, были внедрены новые технологии.

DSC_0345

Время шло, и щупальца двух производителей переплетались всё больше и больше. В июне 2012 года Daimler Trucks и ОАО «КамАЗ» подписали соглашение, в рамках которого Mерседес предоставлял КамАЗу технологию производства кабин своего Axor. Эти кабины удивительным образом подошли новому на то время КамАЗ-5490. Кстати, эта же машина получила и немецкие моторы, и коробки, и мосты. Русские люди стали посматривать на татарский грузовик с подозрением: какой-то он не русский. Но эта коллаборация пошла КамАЗу только на пользу. Всё-таки машина с кабиной от Аксора, дизелем ОМ457 и коробкой ZF (в том числе и автоматической) выглядит не так страшно, как КамАЗ-5410 с мотором КамАЗ-740, который простоял на конвейере 30 лет.

Правда, стоимость 5490 тоже подросла. И всё же он смог остаться вполне бюджетным (в сравнении с европейскими грузовиками, конечно.)

Ну, а что Мерседес? Он тоже получил свой профит. С начала сотрудничества с КамАЗом «Даймлер КамАЗ РУС» в Татарстане локализовал сборку Actros, Axor и Atego с различными колёсными формулами. Само собой, машины получили российские VIN, что не могло не отразиться на продажах: на них стали распространяться все льготные условия приобретения, недоступные для иномарок. Можно сказать, что КамАЗ спас продажи Мерседеса: в начале 2000-х покупатели этими машинами явно пренебрегали, предпочитая, например, MAN. Даймлер здорово рискнул, начав строительство своего сборочного завода. Но он рискнул и выиграл. И польза от сотрудничества с КамАЗом стала настолько очевидной, что в 2016 году производители сделали ещё один шаг в объятия друг друга: начали строить завод каркасов кабин.

Запутанные дела с кабинами

Что и говорить: кабина — это лицо грузовика. А ещё очень дорогая и достаточно сложная в производстве деталь. А у Мерседеса — ещё и красивая.

Я уже говорил, что на КамАЗе-5490 отлично себя чувствует кабина Mercedes-Benz Axor. Она же стоит на самосвалах КамАЗ-6580. Сборку этой кабины в Челнах освоили давно. Правда, именно сборку — основная масса деталей приходила из Германии, хотя периодически степень локализации пытались повышать.

Тем временем на КамАЗе усиленно разрабатывали новое поколение машин. Им полагается новый рядный мотор Р6 и, само собой, новая кабина, куда бы этот мотор можно было бы спрятать. Какой эта кабина будет? Многие ломали над этим голову (на самом деле нет, большинству всё равно, что там будет за кабина). Строили разные предположения, самое популярное из которых заключалось в том, что логично было бы наладить сборку в Челнах кабины третьего поколения Mercedes-Benz Actros. Но решение, принятое «Даймлер КамАЗ РУС», было более революционным. Решили строить новый завод, который выпускал бы каркас кабин. Почему каркас? Потому что одни и те же каркасы используются и на Mercedes-Benz Actros, и на КамАЗах. С КамАЗом всё понятно — речь идёт о новом поколении К5. А вот с Актросом не угадали, и кабина эта стоит на машинах не третьего, а четвёртого поколения. Правда, в Германии есть уже и Actros пятого поколения, но нам оно пока не светит. В Челнах выпускают именно четвёртое поколение, и именно его считают у нас актуальным. Кроме того, эти Actros этого же поколения собирают в Турции.

DSC_0428

Итак, в 2016 году стартовало строительство нового завода. И надо отдать должное, строили его очень быстро. К середине 2017 году здание было закончено (а это, между прочим, 60 тысяч квадратных метров!), и начался монтаж оборудования. В 2018 году сделали тестовый пуск, а в 2019 помпезно его открыли.

Что ты такое — завод каркасов кабин?

Мы уже разобрались, почему так важно не путать понятие кабины и каркаса: каркас у Актроса и КамАЗа одинаковый, но весь “обвес” — разный. При этом речь идёт не только о пластмассовых мелочах, но и о панелях дверей, передней части кабины, подножках и других деталях. Может показаться, что остаётся пустяк: пол, крыша и стенки. На самом деле, это не совсем так. Каркас этой кабины только сварных точек имеет более 4 600! А это много. И сварить всё это надо точно.

Цех, где варят кабины, называется кузовным (есть ещё цех окраски и логистический). Его архитектуру тут называют “рыбьим хребтом”: есть средняя линия, где идёт основная сборка, а от неё отходят “рёбра” линий подсборки. И на сборке мне показалось, что она вымерла: людей нет, темно… Оказывается, тут почти везде работают роботы. А свет им не нужен.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Роботов много — более ста. Одних только сварочных клещей больше 170. И основная задача людей — контролировать то, что делают роботы. Для этого есть лаборатория с двумя измерительными машинами, которые с точностью до 80 мкм измеряют геометрию кабин и её деталей. Выглядит этот процесс интересно: стоит образец с контрольными точками, рядом закреплена измеряемая деталь. И измерительные машины проводят замеры в 1 500 точках. По результатам они строят картинку, где зелёным цветом отмечены те зоны, где всё получилось точно, синим — зоны, где металл выпирает наружу, красным — где он оказался вдавленным внутрь. И на этой модели сразу видно, что и где получилось не так, как надо. Если где-то контрольная точка ушла больше чем на 1,5 мм, деталь приходится браковать и разбираться, где и что пошло не так. Кстати, в лаборатории всегда поддерживают одинаковую температуру воздуха и влажность — перемена погоды никак не должна отразиться на замерах.

1 / 2
2 / 2

Разумеется, каждую кабину так не проверяют — это слишком долго. Сейчас такой контроль проходит каждая десятая деталь одного вида, но в будущем их количество снизится с 10% до 3%. Пока завод только начал работать, контроль идёт чуть строже.

А вот в 120 точках кабины проверяют поголовно, так что кривого КамАЗа К5 мы, скорее всего, не увидим.

Лаборатория-проверки-качества1

Готовая кабина отправляется в покраску. Тут тоже не обошлось без небольшого ноу-хау: здесь используют технологию “мокрым по мокрому”. Интересно? Тогда расскажу об этом чуть ниже.

Чтобы попасть в цех окраски, надо надеть комбинезон и бахилы — пыли в нём нет. Само собой, в цехе поддерживают давление чуть выше атмосферного. Таким образом избавляются от пыли.

1 / 2
2 / 2

Кабины проходят целых 12 различных ванн — их отмывают и отправляют на электрокатофарез. Ну, это процедура стандартная, тут удивляться нечему. Как и тому, что после “купания” кабины отправляются в печь для сушки. Интересное начинается непосредственно в покраске. Тут не ждут, когда высохнет грунт (белый или серый в зависимости от будущего цвета кабины), а наносят краску сразу на мокрый грунт. Это и называется технологией “мокрым по мокрому”. Говорят, получается не только красиво, но и стойко к коррозии.

Затем кабину сушат и проверяют качество окраски. И делают это опять же инструментально. Контролируют не только толщину и равномерность слоя ЛКП, но и шагрень, качество глянца и точность цвета.

Ещё одна интересная особенность цеха — кабину тут нигде не трогают руками. Крутят эти кабины в ваннах и красят исключительно роботы. Мы же говорили, что их много… Правда, при всём этом герметиком кабину проходят четыре мужика вручную. Говорят, так получается экономически выгодно. Ещё бы!

Нанесение-герметика

Остаётся посмотреть только цех логистики, но там, если честно, ничего нет. Очень узкие проходы для экономии места, по которым ездят штабелеры и тележки. Точность и скукота — больше сказать нечего.

Дальше — больше

Теперь нам остаётся только узнать, когда мы увидим плоды вложенных в завод 14 миллиардов рублей.

Первые результаты уже есть — тут получили работу около семисот человек. А значит, скоро будут и машины.

DSC_0355

Планируется, что 80% выпущенных каркасов пойдут на кабины КамАЗов К5, а 20% достанутся Мерседесу. Всего в год будут выпускать 55 тысяч каркасов. И они, конечно же, будут и дальше расти в плане локализации. Сталь используют российскую (которую очень тщательно проверяли немцы — им не хочется, чтобы их Мерседесы стали хуже). Кроме того, локализованы и некоторые детали кабин. Например, зеркала, лобовое стекло, климатическая система, дверные петли и педальный узел будут российскими даже на Актросах.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Первыми КамАЗами с кабиной К5 станут тягачи 54901. И только после них в продаже появится строительная техника с этими кабинами. В первую очередь — самосвалы, а потом и другие модификации.

Ждать осталось немного, и нельзя не радоваться тому, что темпы КамАЗ с Даймлером набрали хорошие, и сроки пока выдерживают. Теперь остаётся, чтобы наши покупатели выдержали их цены. Хотя и тут есть пусть и небольшая, но радость: наш КамАЗ-54901 должен быть процентов на 15-20 дешевле Актроса с такой же кабиной. Почти Мерседес, но почти доступный. С учётом того, что продажи у «большой семерки» европейских производителей грузовиков (EU7) последний год оказались не самыми успешными, эта немецко-татарская дружба может оказаться очень выгодной. Хотя бы немцам и татарам.

Интересно Daimler КАМАЗ
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Авторынок
Путин и Си Цзиньпин откроют завод Haval в Тульской области

Об этом редакции Kolesa.ru стало известно из нескольких собственных источников.

2594 10 0
Новые статьи Смотреть все
Новости / Авторынок
Путин и Си Цзиньпин откроют завод Haval в Тульской области

Об этом редакции Kolesa.ru стало известно из нескольких собственных источников.

2594 10 0
Статьи / Интервью
Сергей Цвелодуб, Bosch: “Без дизеля достичь целей в борьбе с глобальным потеплением нереально”

Можно ли доустановить разнообразные “умные” системы на уже выпущенные автомобили? Почему электромобили – не универсальное решение всех проблем с экологией, и почему двигатели внутреннего сгорания останутся актуальными…

644 0 2
Статьи / Авто Недели
Сложность широкого выбора: стоит ли покупать BMW 3 Series E46 за 500 тысяч рублей

Не так давно мы выбирали «пятерку» BMW в кузове E39 и выяснили, что это крайне непростая задача, а за приличную машину придется заплатить около полумиллиона. Сегодня же мы обратим внимание на аналогичную ей по возрасту,…

6032 1 12
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

2908 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

2851 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

8784 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47879 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36428 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18641 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

31223 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23464 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6148 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59488 8 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43684 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16105 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75245 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56764 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53846 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?