В четверг, 12 августа в Санкт-Петербурге повторилась гоголевская сцена. Помните этот фрагмент из «Ревизора»: «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился. Нечто подобное повторилось и у офиса «Газпром СПГ технологии», откуда стартовал рекордный пробег. Только обсуждали не колесо, а IVECO Stralis, и обсуждали не крестьяне, а журналисты. Но давайте обо всём по порядку.



Кто и что?

К сожалению, до сих пор бытует мнение о том, что газ (а именно сжиженный метан) – это не очень хорошо. Машина едет плохо, заправляться негде, а в случае ДТП газ обязательно рванёт и убьёт всех вокруг. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы эти стереотипы растворились, как сахар в чае. И сколько раз придётся повторять, что современный газовый мотор – это не Логан учалинского таксиста на пропане. С мотора, пожалуй, и начнём.

Stralis NP – это тягач на природном газе. Колёсная формула в нашем случае – 4х2, мотор – знакомый по другим IVECO 12,9-литровый рядный 6-цилиндровый Сursor. Но он газовый (13 NP), а значит, у него, в отличие от обычного дизеля, искровое зажигание. А вот основные характеристики вполне стандартные: 460 л. с. при 1900 об/мин и 2000 Н·м крутящего момента при 1100-1600 об/мин. Коробка – 12-ступенчатый робот. В общем-то, этот тягач больше ничем не отличается от других Стралисов, поэтому больше о нём рассказывать нечего и незачем.

А вот про заправки рассказать надо. На предстартовой пресс-конференции кроме Генерального директора IVECO в России Роберто Каматта присутствовал и Председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Само собой, нельзя было упустить такой шанс и не задать вопрос, волнующий всех любителей газа: что у нас происходит с заправками? Точнее, с их количеством? Ответ Алексея Кахидзе порадовал: уже сейчас можно доехать из Китая до Москвы на газе – заправки есть. Правда, ехать придётся через Казахстан, но всё-таки доехать можно. Другое дело – время заправки. Оно традиционно на СПГ довольно растянуто, отчего приходится стоять в очередях. Однако и на это есть ответ: работа идёт сразу в двух направлениях: в сторону увеличения количества заправочных станций и сокращения времени заправок. В год в среднем открывают две-три новые заправки, а вот со временем дело обстоит следующим образом. Предполагалось, что его можно сократить до пяти минут. На деле оказалось, что сделать это сложно, но уже сейчас эту процедуру укладывают в 15 минут – вполне гуманный срок. Так что дело продвигается, и это не может не радовать. Почему? Потому что у газа есть масса преимуществ.

Для начала посчитаем сами. Алексей Кахидзе поделился данными, полученными от компании Мостранс, которая уже более двух лет эксплуатирует автомобили Stralis на метане: «Солярка сейчас в среднем стоит 49,80 рублей за литр, а средний её расход на тягаче (конкретно на Стралисе) составляет 26 л/100 км (это ещё по-божески, потому что в пробках можно сжечь и 50 литров). В этом случае каждые 100 км обойдутся в 1295 рублей. Килограмм сжиженного метана стоит 29 рублей (актуальная цена на 13 августа), а его средний расход на той же машине чуть ниже – 24 кг на 100 км. Получается, что 100 км пути на СПГ будут стоить 696 руб. То есть в 1,86 раза дешевле, чем на дизельном топливе. По-моему, выгода очевидна».

Как сказал Роберто Каматта, доля рынка IVECO в Европе по продажам газовых автомобилей составляет более 50%. Уж если они могут, нам сам Бог велел.

Да, некоторые могут возразить: газомоторная техника дороже дизельной, и тот же газовый Stralis NP процентов на 40 дороже дизельного. Но если посчитать стоимость владения в рублях на километр, он в итоге получается значительно выгоднее. Кроме того, есть ещё один немаловажный фактор: сжиженный газ нельзя слить. А солярку можно. Некоторые водители считают, что даже нужно. Вроде, ситуация смешная, но проблема действительно серьёзная. СПГ эту проблему решает.

Кстати, о водителях. В этот пробег за рулём Стралиса будет сидеть только один водитель – блогер Станислав Мартынов, который будет вести видеодневник. Второй участник пробега – специалист IVECO – будет сопровождать его на легковом автомобиле. Мартынову предстоит сложная задача: при расчётном запасе хода на газе в 1630 км проехать целых 2000. Конечно, в этом ему помогут системы Стралиса: адаптивный круиз-контроль, система оценки стиля вождения, регулировка отдачи двигателя Ecoswitch и прочие. Но всё-таки может ли рядовой водитель сесть за руль газового тягача после обычного дизельного без дополнительной подготовки? Нет, не может. Обучение всё же потребуется. Но тут есть хорошая новость для водителей: отучившись, они точно попадут на новую машину (старых газовых ещё толком нет), а кроме того, им обычно больше платят (чтобы не было так обидно из-за «неукраденной» солярки). Так что газовый тягач выгоден не только владельцу, но и водителю.

Куда и как?

Маршрут пробега получился следующим. Старт, как я уже говорил, был положен в Санкт-Петербурге. Отсюда Стралис отправился в Череповец (570 км, 7 часов). Следующая остановка через 370 км в Костроме (6 часов). Оттуда тягач поедет в Киров (610 км, 7 часов) и закончит свой путь в Перми (510 км, 7 часов). Место финиша выбрано не случайно: в Перми с декабря 2014 года действует комплекс по малотоннажному производству и отгрузке сжиженного природного газа «Газпром СПГ технологии». Таким образом, маршрут получился не слишком напряжённым для водителя. Главное, чтобы хватило газа: заправляться по дороге нельзя, и за этим будут строго следить представители Книги рекордов России. Ещё на старте их специалист опломбировал бак, так что открыть его до финиша не получится. И если всё пойдет по плану, IVECO и «Газпром СПГ технологии» поставят рекорд по самому протяжённому маршруту на одной газовой заправке. Что ж, пожелаем экипажу «ни гвоздя, ни жезла». А всем остальным – рекорда. Не столько удивительного, сколько нужного и полезного. В наше время такие рекорды имеют особенную ценность.