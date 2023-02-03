В последнее время в новостях всё чаще говорят о том, что некоторые европейские производители решили добить наш авторынок отключением дилерского оборудования от своих серверов и отказом от поддержки мобильных приложений. Чем всё это грозит и что на самом деле происходит в этой отрасли? Сейчас разберёмся.

Что плохого?



Давайте в двух словах уточним, о чём вообще идёт речь. В целом, ничего критичного в отключении приложений нет. Владельцы Логанов и Солярисов этой беды вообще никогда не узнают, а вот обладателям новых Мерседесов и прочих БМВ обещают нечто страшное: они больше не смогут (а иногда говорят – уже не могут) с помощью телефона открыть или закрыть свои автомобили, заранее их прогреть, посмотреть остаток топлива в баке или поморгать фарами. Грустно, конечно, ведь за это им в своё время тоже пришлось заплатить. Но фактически ни один из автомобилей немецкой тройки от этого не станет хуже. Так что отключение приложений – это по большому счёту мелочь. Другое дело – дилерское оборудование. Вот с ним ситуация сложнее.

Чем грозит отключение от сервера производителя дилерских сканеров? Тут последствий может быть много. Во-первых, производитель может выпускать новые версии прошивок отдельных блоков, которые будут недоступны для скачивания. Во-вторых, доступ часто нужен именно для диагностики. В-третьих, иногда нужно обновлять программное обеспечение самих сканеров. В-четвёртых, доступ нужен для обеспечения того самого «орднунга», без которого немцы жить не умеют. Например, для проверки ПО блоков автомобиля на предмет его модификации (то есть, чип-тюнинга) или записи истории техобслуживания.

И то, и другое требуется не только и не столько для обслуживания и ремонта машины, сколько для того, чтобы всегда был повод отказать в гарантийном ремонте. Перепрошился – всё, гарантии нет; провёл ТО в гараже и не сбросил межсервисный пробег с передачей данных немцам – «адьё» отсюда. Вот это, пожалуй, основное, что требуется от доступа к серверам. Иногда, правда, говорят о чём-то невероятно опасном. Мол, без этого доступа теперь не вкрутить поршень суппорта при замене колодок на старом Пассате с электронным стояночным тормозом. На самом деле, конечно, это не так. Да, VAG-COM для этой процедуры иметь неплохо, но доступ к каким-то серверам тут совсем не нужен, так что некоторые страшилки – это всё-таки страшилки и ничего более.

И всё же надо признать, что жить без онлайн-поддержки сложнее. Но насколько эта опасность существуют в действительности? С этим вопросом я обратился к нашим давним партнёрам, тюнинг-ателье «Лаборатория Скорости. Тюнинг моторов». Там точно знают, что происходит в этой сфере и как теперь нам жить дальше. Во всяком случае, можно узнать, какая ситуация сложилась не в дилерских центрах, а в сторонних сервисах.

Что говорят эксперты?

В компании я получил следующий комментарий: «По каким маркам больше всего наблюдается тревожность? Да, если взять немецкую тройку, то по слухам где-то какой-то онлайн-доступ им отключён. Но мы не ограничены рамками использования одного специализированного программного обеспечения. Даже если какой-то софт могут заблокировать, есть неофициальные программно-аппаратные комплексы для диагностики. И они работают вполне прекрасно».

По поводу приложений в «Лаборатории скорости» выразились осторожно. Скорее всего, да – если приложение отключили, владелец машину с телефона не заведёт. Но и большой паники по этому поводу пока нет.

Диагностика в сторонних компаниях (а не в дилерском центре) имеет свои особенности. У дилера спектр используемых программ ограничен, поэтому в случае отказа в доступе проблемы действительно возможны. В обычных сервисах таких ограничений нет, и там в качестве инструмента могут выбирать тот комплекс программ и оборудования, который посчитают нужным в конкретной ситуации. И то оборудование, которое используют в «Лаборатории скорости», не заблокировано.

Следующий вопрос касается сброса сервисного интервала при замене масла. Его прокомментировали следующим образом: «Мы сервис сбросить можем, но, скорее всего, информация об этом не будет зарегистрирована на сервере производителя, как это было бы через дилерскую сеть». Действительно, без участия дилера можно не только сделать сброс интервала, но и записать в саму машину факт проведения сервисного обслуживания. Но у производителя эта информация по понятным причинам продублирована не будет.

В целом о проблемах с дилерским обслуживанием в «Лаборатории скорости» пока не слышали. По словам моего собеседника, создаётся такое впечатление, что эти проблемы кто-то раздувает из чего-то несущественного, так что паниковать по этому поводу не стоит. В тюнинг-ателье всё оборудование дилерского уровня по Мерседесам, Фольксваген, БМВ как работало, так и работает. И многое даже обновляется, так что тут страх тоже не слишком обоснован.

На всякий случай повторю основные моменты. Всё то оборудование, которое есть у дилеров, в «Лаборатории скорости» работает по-прежнему – никто никаких отключений не заметил. Кроме того, крупной не дилерской компании потенциально возможное отключение не так уж и страшно: есть много альтернативного оборудования из более дружественных стран, которое работать будет всегда. Допустить мысль о том, что какие-то очень умные и злые дядьки смогли отключить сканеры у дилеров, но не тронули сканеры «Лаборатории скорости», я не могу – уж очень она бредовая. Так может, вся эта проблема действительно высосана из пальца? Давайте проверять дальше.

Всё-таки работает

Сначала проведём натурные испытания приложений. Приложение My BMW на машине одного из моих знакомых работает без ограничений. Так что тут всё в порядке, хотя должен отметить, что это приложение в принципе вызывало много нареканий на стабильность работы в плане обмена данными с машиной – приходилось иногда поковыряться в меню безопасности и передавать сведения вручную. Но это не так важно. Важно, что оно в России работает. По крайней мере, пока, на момент написания материала.

Вторая машина перед глазами – Audi A4. Приложение тоже работает, и никаких проблем с ним нет. Так что по этой достаточно узкой, но все же целевой выборке можно сказать, что проблема всё-таки сильно преувеличена.

Теперь второй вопрос: а что всё-таки с дилерами немецкой тройки? Да ничего – их сканеры тоже работают. И дилеры даже приглашают автовладельцев на ТО. Причём данные о его прохождении они по-прежнему передают онлайн, так что паника пока преждевременна. Правда, если в BMW, по их словам, вообще всё шоколадно, то в Audi на эту тему слишком подробно распространяться не хотят, хотя и уверяют, что работают в прежнем режиме.

Ну а те, кто проводит обслуживание не у дилера, могут вообще не переживать: в сторонних сервисах никаких повальных отключений никто из моих знакомых не замечал. Да и не боятся их там, так как все не дилерские сервисы, как и «Лаборатория скорости», используют оборудование различных производителей, которое может успешно заменять дилерское.

Волна идёт

Получается, что все страхи напрасны? Не совсем. Например, можно вспомнить неприятную ситуацию с американской сельхозтехникой John Deere, которая произошла ещё в прошлом году. Тогда американцы решили, что в РФ нельзя поставлять блоки ЭБУ, без которых трактор, само собой, ездить и работать не способен. Если возникала необходимость менять ЭБУ, надо было брать бэушный блок, клонировать в него данные от старого блока и вдобавок ещё и инициализировать его на тракторе. И вот с этим проблемы у дилеров возникли. Вероятно, повод для тревоги тогда был вполне обоснованным: раньше с этим не сталкивались, и обращение в сторонние фирмы для решения вопроса, который был не под силу дилеру, заставляло задуматься о не совсем приятных вещах. Однако проблему с John Deere решили без участия John Deere – хватает своих умельцев. Но звоночек неприятный, и многие стали ждать, что будет дальше. Дальше пока ничего серьёзного не случилось – сканеры в кирпичи не превратились, Мерседесы не вставали посреди дорог с надписями «Пуск двигателя невозможен». Ну а если вставали, то по другим причинам, не связанным с якобы отсутствием связи программно-аппаратных комплексов с немецкими серверами.

Ну а конкретно с отключениями оборудования автомобильных брендов возникает ощущение, что паника порождена ситуацией, когда «кто-то недопонял, но додумал». А додумав, не преминул начать об этом говорить. Уж что-что, а плохие слухи у нас распространяются быстро.

Пока по состоянию на начало февраля ничего страшного со сканерами не произошло: они работают. А если их отключат, есть множество альтернатив, так что трагедии ждать не надо. Возможно, мобильные приложения действительно перестанут работать, и что делать в этом случае – пока никто сказать не может. Но без них прожить можно. Без сканеров прожить нельзя, но их много, в том числе – из лояльных к России стран. Так что с диагностикой, обслуживанием и ремонтом справиться будет явно проще, чем с паническими настроениями.