Индекс воздушного фильтра, май 2023: как изменились цены на запчасти за последний год

Вот уже год мы следим за изменением цен на новые запчасти и расходники для самых разных легковых машин. За прошедший период рубль не раз прокатился на американских горках, рушились и перестраивались транспортные коридоры, вырабатывались новые схемы импорта. К счастью, без запчастей мы не остались, хотя без неприятных сюрпризов не обошлось.

Напомним нашу методику: мы отслеживаем изменение цен на пакет из нескольких ходовых позиций для наиболее массовых моделей российского рынка, включающий оригинальные детали и самые дешевые заменители. В компанию добавили и заведомо редкие и «заказные» запчасти. Их и раньше было проблематично найти даже в мегаполисах, и это позволяет оценить принципиальную доступность и сроки поставок. В третьей группе моторное масло и шины, как из массового сегмента, так и из премиального. Цены на запчасти мониторим по данным крупнейших интернет-агрегаторов и у фирменных магазинов производителей, если они не ушли с рынка.

На этот раз в таблице мы привели изменение цен в процентах относительно и предыдущего отчета двухмесячной давности, и мая прошлого года. Как вы можете видеть, движение вверх относительно марта 2023 есть, однако пик цен пришелся именно на весну 2022-го. Интересно, что запчасти по запредельно высоким ценам из-за девальвировавшегося рубля на тот момент еще не успели дойти до розничных покупателей. Продавцы заранее переписали ценники.

Паника была связана с полной неопределенностью: что если каналы поставок перекроют? А если рубль продолжит свободное падение? Некоторые автомобилисты тоже поддались психозу и начали скупать расходники впрок. В результате на ажиотажном спросе цены подскочили относительно 2021 года вдвое, а то и в три-четыре раза.

Лето принесло внезапное укрепление рубля относительно евро и доллара: с заоблачных «сто плюс» до, казалось бы, навсегда пройденных 52-57 рублей. Параллельно шло и логистическое переосмысление поставок по альтернативным каналам. Все это ожидаемо привело к снижению цен, хотя в пересчете на невиданный с 2018 года курс коррекции не произошло – продавцы не особо поверили в дешевый доллар и заложили все курсовые риски в цены.

Под конец 2022-го получили неприятный сюрприз владельцы, казалось бы, исконно российской марки: лидером роста цен стала Lada. Вероятно, тут вновь сыграл спекулятивный фактор: на фоне массового исхода иностранных брендов вместе с народными моделями именно Lada ставила рекорд за рекордом по продажам новых машин. Спрос на запчасти ожидаемо подскочил, потянув за собой и цены.

В нашей выборке Lada остается лидером по росту цен в процентном соотношении относительно весны 2022-го, хотя многие позиции подешевели и в сравнении с апрелем 2023-го. Любопытно, что некоторые неоригинальные расходники догнали в цене заводские. Так что выбор неоригинала по умолчанию больше не означает экономию – нужно все перепроверять. Еще одна неприятная тенденция для покупателей Лад – вслед за запчастями дорожает и обслуживание. Так, расценки на обширное ТО при 90 000 км для большинства моделей Lada подобрались к 50 000 рублей и, похоже, останавливаться не собираются.

Что касается иностранных марок, то тут ситуация в среднем оптимистичная. На народную любимицу Kia Rio ключевые позиции подешевели, однако предложение по деталям в наличии несколько просело. Аналогичная ситуация сложилась и с Ford Focus, причем цены снизились еще существеннее.

Вернулось в разумные рамки и ценообразование в более дорогом сегменте. На Volkswagen Tiguan заметно подорожали только рычаги подвески, а по остальным расходникам наметилось снижение. И без того не избалованные дешевыми запчастями владельцы Toyota Camry тоже вздохнули свободнее: на модель стали доступнее почти все расходники и детали, причем некоторые очень существенно. Так, оригинальную фару, стоившую год назад 109 тысяч, сейчас можно найти за 80 тысяч.

Взлетевшие было до небес цены на масла ушедших брендов вернулись к прошлогодней планке. Что это – параллельный импорт в действии или явление контрафакта? Сказать сложно, но факт остается фактом: если в мае 2022-го канистра Castrol доходила в цене до семи тысяч, то сейчас ее ее готовы продавать за 2800 рублей. Похожую динамику демонстрируют и шины, хотя в этом сегменте как ни в каком другом силен сезонный фактор, и колебания цен менее предсказуемы.

В общем, катастрофы не случилось. О дефиците даже редких деталей речь не идет, заказать как и прежде можно всё. Да, сроки увеличились с одной двух недель до месяца и даже больше, но главное – все по-прежнему в доступе.

Что нам готовят грядущие месяцы? Осторожно звучат даже прогнозы по снижению ценовой планки еще на 5-10% к концу 2023-го. Оптимизм основан на постоянно растущем числе игроков в сфере запчастей: от крупных импортеров до фирм и фирмочек из разных стран и даже производителей собственной продукции. Конечно, в последнем случае речь идет о совсем уж простых расходниках, высокотехнологичные оригинальные детали заменить не получится.

Самым же важным позитивным фактором будет стабилизация курса рубля, пусть и на сегодняшнем не самом приятном для импортеров уровне. Ведь, как известно, деньги любят тишину.