Курс рубля совершил очередное пике: за доллар или евро нужно отдать около сотни рублей. Расходники и запчасти по-прежнему есть в наличии, с ними проблем нет. А вот цены предсказуемо поползли вверх. Насколько высоко?

Напомним нашу методику: мы отслеживаем изменение цен на пакет из нескольких ходовых позиций для наиболее массовых моделей российского рынка, включающий оригинальные детали и самые дешевые заменители. В компанию добавили и заведомо редкие и «заказные» запчасти. Их и раньше было проблематично найти даже в мегаполисах, и это позволяет оценить принципиальную доступность и сроки поставок. В третьей группе моторное масло и шины – как из массового сегмента, так и из премиального. Цены на запчасти мониторим по данным крупнейших интернет-агрегаторов и у фирменных магазинов производителей, если они не ушли с рынка.

В таблицах мы приводим изменения цен относительно пиковых значений, которые на волне паники установились в мае прошлого года, и по сравнению с предыдущим отчетом. Он вышел в мае нынешнего года, и на тот момент экономическая ситуация была стабильнее. С тех пор курсы доллара и евро заметно подросли. Если в конце весны за них давали около 80 и 86,5 рубля соответственно, то сейчас – 99 и 104. Российская валюта потеряла порядка 20%. Как на это отреагировали продавцы запчастей?

«В среднем по больнице» ожидаемо прослеживается тенденция к росту, но есть немало нюансов. Так, по данным Российского Союза Автостраховщиков, стоимость автозапчастей в справочниках РСА с 19 сентября увеличилась на 1,4% (на фоне прошлогодней версии, когда снижение цен составило 9,3%). Однако стоит учитывать специфическую методику расчета РСА, главная задача которой – выйти на реальные цены, принимаемые в расчет при формировании тарифов на ОСАГО. Так что показатели РСА стоит брать во внимание в основном при аналитике цен на кузовные детали и оптику.

Такое ощущение, что максимальная цена запчастей на отечественную Lada Granta пришлась на май не 2022-го, а 2023-го, ведь за последние месяцы почти все позиции подешевели. Естественно, не стоит питать иллюзий, что отечественные запчасти не зависят от импорта, поэтому курсы доллара и евро на них сказываются несильно. На дальнейшее снижение надеяться наивно, а вот подорожание уже прошло – с начала сентября АО «Лада-Имидж» подняло цены на все запчасти в среднем на 2,7%. Остается утешаться только тем, что вазовские детали всё равно в числе наиболее дешевых на рынке. Но и тут есть нюанс: дорожает обслуживание, и съездить к дилеру на ТО уже не всем по карману. Так, стоимость обслуживания на 90 000 км, самого обширного по перечню работ, для некоторых версий уже переваливает за 50 000 рублей.

Безоблачной перспективы не сулит и включение АвтоВАЗа в санкционный список США. Несмотря на отчет руководства завода о локализации более чем тысячи различных компонентов с начала 2022 года и прогноз на выпуск в текущем году 400 000 автомобилей, даже оно признает возможные сбои в поставках комплектующих от поставщиков второго/третьего уровней, которые небезосновательно опасаются попадания под вторичные санкции. Да, без Лады не останемся, но в теории возможны остановки конвейера, и цены почти наверняка продолжат подъем.

Народные иномарки Kia Rio и Ford Focus демонстрируют позитивную картину. По большинству деталей повышение цен или совсем небольшое, или они даже подешевели. Это неожиданно. Продавцы не успели отреагировать на новый курс рубля? Глупости, они всегда работают на опережение и с запасом. И посмотрите, какое существенное снижение цен, если сравнить нынешний месяц с маем 2022-го. Вероятно, происходит тонкая логистическая настройка, так что жить можно.

А вот Volkswagen Tiguan и Toyota Camry таким похвастаться не могут. На их запчасти цены, напротив, идут вверх. Особенно драматичная картина с фарами и деталями ходовой. На «немца» многие позиции нынче стоят дороже, чем даже в мае 2022-го! Volkswagen становится роскошью? Выручить может более-менее приличный выбор заменителей и доступность б/у деталей в силу распространенности модели.

В силу того, что все поставки сейчас «серые», а на рынке присутствуют сотни небольших фирм-продавцов, делать какие-то выводы о причинах разнонаправленной динамики сложно. Ведь каждый везет, что найдет, а цены ставит на свое усмотрение. Предполагаем, что здесь играет какую-то роль и статус самих моделей. Выбранные нами Tiguan и Camry свежее, чем Focus и Rio, и класс у них выше – а заодно и цены.

Предложение по шинам за последние месяцы неоднородно. С одной стороны, отечественные бренды предлагают покрышки по фактически прежним ценам. На другом полюсе – породистые европейские и азиатские бренды, которые прибавили добрые 20-25%.

Ситуация с маслом тоже неоднозначная. Доступность технических жидкостей вроде бы неплохая, но, по некоторым данным, каждая третья канистра масла, купленная в 2023 году – контрафакт. Это косвенно подтверждает и тот факт, что в автосервисах отмечается всплеск заявок на капитальный ремонт двигателей (конечно, тут нельзя сбрасывать со счетов и старение автопарка, и применение некачественных запчастей). Редкие кузовные детали прибавили и относительно мая 2023-го, и по сравнению с маем 2022-го. Тут всё предсказуемо: все они идут под заказ, и актуальная стоимость калькулируется пересчетом текущих курсов валют.



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Есть ли повод для оптимизма? Ну, например, хорошо, что не оправдались мрачные прошлогодние прогнозы о тотальном дефиците. Почти всё необходимое есть в наличии, и что-то даже по сравнительно невысоким ценам. Причина – в существенном росте доли неоригинальных деталей китайского производства. Часто их выпускают на более новом оборудовании в сравнении даже с оригиналом корейского, японского или европейского происхождения. Увы, как это нередко бывает с китайскими товарами, качество продукта на выходе может быть как великолепным, так и весьма посредственным.

Даже с учетом изобилия неоригинала в целом приходится мириться и со значительно подорожавшим содержанием автомобиля, и с ратянувшимися сроками поставок запчастей. Курс рубля к доллару и евро не радует, однако последние полтора месяца хотя бы стабилен. Это внушает надежду на то, что логистику в очередной раз не придется перестраивать, и потрясений с ценами в ближайшее время не случится.