Почти всё есть, но дорого: примерно так можно кратко охарактеризовать ситуацию с расходниками и запчастями на российском рынке. Жизнь автомобилистам мог бы облегчить курс рубля, но успехов, которые он демонстрировал в 2022 году, нет и в помине.

Напомним идею индекса воздушного фильтра – нашего рейтинга цен запчастей. Мы составили пакет из нескольких ходовых позиций для пяти массовых моделей российского рынка, включающий оригинальные детали и самые дешевые заменители. Отдельным списком добавили моторное масло и шины (и народные, и премиальные), а также пару заведомо редких и «заказных» запчастей, которые и в прежние времена было проблематично отыскать даже в мегаполисах. Цены на запчасти мониторим по данным крупнейших интернет-агрегаторов.

Оговоримся: мы берем минимальные цены на запчасти в наличии (или под заказ, если иного не доступно) по данным крупных интернет-агрегаторов. Мы не имеем возможности проверить детали на предмет подлинности, более того, это не всегда реально и на глаз, уже после покупки – потребуется экспертиза. Но раз предложение есть, мы его показываем. В итоговых таблицах за 2023 год мы приводим сравнение цен с последним отчетным периодом (осенью 2023-го) и показателями годовой давности (декабрем 2022-го).

За год курс доллара вырос с 70 до 88 рублей, успев на пиках августа и октября выйти даже за сотню. Евро поднимался с 75 до 96 рублей, а максимальными значениями для него были 107-110 рублей. Если посмотреть на графики курсов валют, то видно, что почти весь 2023 год рубль падал. Никакой стабильности не было, соответственно, каждая следующая закупленная партия запчастей должна была обходиться российским компаниям дороже предыдущей. Это фактор ключевой, но не единственный. До сих пор не устоялись логистические схемы, да и условия от закупки к закупке могут варьироваться в зависимости от того, как стороны договорятся.

В Национальном агентстве промышленной информации подсчитали, что за 2023 год запчасти для Лад и УАЗов в среднем стали доступнее. Всего на 3,9%, но тем не менее. Правда, аналитики брали за основу так называемую страховую корзину. В нее входят детали, наиболее часто страдающие в ДТП. В нашем рейтинге из таких только фары, которые для Гранты весь год держали одну и ту же ценовую планку. Существенно прибавили в цене только рычаги подвески. Видимо, эта цельнометаллическая деталь сильно зависит от импорта. Остальные позиции подросли терпимо. Снижение отмечено не более чем на 5% и по самым дешевым расходникам. Для них это можно считать погрешностью.

Цены для Лады в целом можно назвать стабильными. Для сравнения достаточно взглянуть на картину с выбранными нами иномарками. У Kia Rio разброс за год – от снижения на 34% до роста на 64%. Ford Focus показал от -47% до +46%, Volkswagen Tiguan – от -46% до +82%, Toyota Camry – от -53% до +62%. Рынок лихорадит, и цены разительно отличаются от фирмы к фирме и от месяца к месяцу.

В общем случае можно было бы предположить, что за демпингом скрываются подделки. А как тогда объяснить, что верхняя граница зачастую улетает в космос? Чья-то конкретная жадность? При такой картине крайне сложно определить, какая цена справедлива. Тем более, нет никаких гарантий, что кто-то не продает по среднерыночной стоимости ту же подделку, что соседний магазин задарма.

Масла, шины, редкие кузовные детали – все они в течение года тоже дорожали. Приятным исключением видится отечественное масло. Хотя тут вопрос о подлинности встает еще острее – слишком велика цена ошибки.

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Выбор у покупателя остается сложным. Желание сэкономить легко понять, но и риски возрастают. В сложившейся ситуации посоветуем выбирать или давно проверенные магазины, или доверять фирменным каналам продаж тех компаний, кто продолжает официально работать в России. А еще в очередной раз порадуемся, что не сбылись предсказания тотального дефицита запчастей и расходников. Обслуживать популярные марки и модели по-прежнему можно без особых проблем. А вот в ДТП лучше не попадать: кузовные и редкие детали можно ждать многие месяцы.