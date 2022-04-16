Из Европы без пробега по России: стоит ли покупать подержанные шины и как их выбрать

Шины и аккумулятор – долгоиграющие, но дорогостоящие расходники, которые время от времени приходится покупать любому автовладельцу, даже если он предпочитает ездить на свежих машинах. А ведь замена шин – удовольствие недешевое: комплект «среднестатистических» колёс какого-нибудь 15-дюймового типоразмера обойдется тысяч в 20-25, а ценник на комплект именитых шин большого диаметра может быть уже шестизначным. Поэтому желание «немного скроить» иногда возникает даже у технически грамотного и обеспеченного автомобилиста. Кто-то начинает изучать рынок бюджетных моделей, копаясь в производителях и заводах, а кто-то идет еще дальше и задумывается о приобретении подержанных покрышек. Тем более что предложений сейчас хватает: есть даже компании, которые специализируются на продаже «шин из Европы без пробега по России». Попробуем же разобраться в том, откуда берутся подержанные шины, что в них хорошего и не очень, а также как их выбирать и стоит ли вообще связываться.

Откуда приезжают шины и почему их так много?



Найти в продаже резину, на которой уже кто-то ездил, не проблема. «Бэушные» колёса есть в интернете и встречаются на развалах – стихийных точках возле шиномонтажек, а местами даже в небольших магазинчиках.

Бывшие в употреблении шины у нас часто продаются вперемешку с новыми и нередко хранятся под открытым небом, что не добавляет «здоровья и долголетия» ни тем, ни другим

На каждый товар есть свой покупатель: «бэушными» бывают не только покрышки любого сезона и типоразмера, но и колёса в сборе.



Происхождение товара на «вторичке» разное. Самый простой и «естественный» вариант – это когда колёса непосредственно пытается сбыть их первый владелец. Так бывает, когда машина продана, а летние (или зимние) шины в виде второго комплекта не были отданы с автомобилем при продаже, а по какой-то причине остались. Второй «благополучный» вариант – тюнинг или переход на другую размерность, что в наше непростое время встречается всё реже. Наконец, третья причина – самая «правильная» и понятная: владелец просто решил не «доезжать» свою старую резину до состояния «полусликов» и поменял колёса, а теперь пытается избавиться от старых шин по остаточной (но не всегда символичной) стоимости.

ИНОГДА НЕСКОЛЬКО РАЗНОМАСТНЫХ КОМПЛЕКТОВ В ПРОДАЖЕ У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ВЫДАЮТ В НЁМ «ПЕРЕКУПА» – ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПОСТОЯННОЙ ПЕРЕПРОДАЖЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ И НЕ ГНУШАЮЩЕГОСЯ В КАЧЕСТВЕ СОПУСТВУЮЩЕГО МИКРОБИЗНЕСА ПРОДАВАТЬ ОТДЕЛЬНО ДОСТАВШИЕСЯ ВМЕСТЕ С МАШИНОЙ КОЛЁСА.

Однако кроме физлиц, продающих собственные покрышки, можно встретить и неплохо организованную торговлю подержанной резиной практически в промышленных масштабах. При этом шины – отнюдь не «клумбы», а вполне себе живые и довольно презентабельно выглядящие. Ну а для привлечения покупателей продавцы часто используют тот же прием, что и для автомобилей, указывая, что их шины «из Европы без пробега по России».

На контакт продавцы подобного товара идут неохотно, но нам удалось получить подтверждения, что бэушные шины действительно «просачивались» в страны СНГ из Европы. Откуда же они там берутся в виде подобного товара? В основном из автосервисов и автомагазинов, предоставляющих услуги по продаже и замене шин. Ведь именно они снимают с дисков, казалось бы, еще вполне приличные по глубине протектора шины, заставляя владельца автомобиля приобретать новый комплект.

Дата изготовления резины указана на боковине. Первые две цифры обозначают календарную неделю, вторая пара – год производства 1 / 3 Дата изготовления резины указана на боковине. Первые две цифры обозначают календарную неделю, вторая пара – год производства 2 / 3 Дата изготовления резины указана на боковине. Первые две цифры обозначают календарную неделю, вторая пара – год производства 3 / 3

Ездить на таких «сликах» нельзя ни у нас, ни за границей. Но во втором случае шансы получить штраф ощутимо выше, как и размер наказания 1 / 4 Ездить на таких «сликах» нельзя ни у нас, ни за границей. Но во втором случае шансы получить штраф ощутимо выше, как и размер наказания 2 / 4 Ездить на таких «сликах» нельзя ни у нас, ни за границей. Но во втором случае шансы получить штраф ощутимо выше, как и размер наказания 3 / 4 Ездить на таких «сликах» нельзя ни у нас, ни за границей. Но во втором случае шансы получить штраф ощутимо выше, как и размер наказания 4 / 4

При этом все заботы по «утилизации» комплекта, к радости покупателя, ложатся на шинный центр. Часть резины в Европе принято сдавать на восстановление – в СССР такие покрышки называли «наваркой». Однако рынок восстановленных шин не столь обширен, чтобы в «безотходный цикл» получилось включить все снятые покрышки. А утилизировать их не так-то и просто, ведь в спальных районах европейских городов закапывать старую резину в качестве импровизированных клумб не принято, равно как и выбрасывать её за гаражами. Так что сервисы и шинные магазины отдают такие колёса оптовым покупателям из стран СНГ почти бесплатно – что называется, дешевле только даром.



В продаже по «сходной» цене можно встретить даже такие вот изрядно «уезженные» покрышки. За рубежом же их с радостью подарят любому желающему

Правда, ввезти «бэушные» покрышки в Россию иногда сродни настоящему квесту. Так, в 2020 и 2021 году Калининградская областная таможня начала блокировать ввоз в регион подобных колёс, хотя только в этой области в силу её географического расположения подобным бизнесом на тот момент занималось около десятка компаний, а оборот каждой составлял от 10 до 50 миллионов рублей. Конфликт таможенников с шинными предпринимателями начался еще в 2015-м, когда таможня неожиданно стала классифицировать б/у шины как опасные отходы, для ввоза которых требуется специальная лицензия, выдаваемая Росприроднадзором. В действительности же происходил самый настоящий произвол – превышение служебных полномочий, поскольку если «физические и химические характеристики товара», то есть покрышек позволяют использовать их по назначению, то они не является отходами.



В обычном же порядке ввоз подержанных шин как товара с собственным кодом ТН ВЭД допускается безо всякой специальной лицензии при условии помещения данного товара под одну из таможенных процедур с обязательной уплатой таможенных платежей. Физическое лицо теоретически даже может беспошлинно ввезти из-за границы для личного пользования в течение двух календарных лет как новые, так и б/у колеса, но только к транспортному средству, на которое есть документальное подтверждение права собственности.

Поговорим о финансовой стороне. Если новые покрышки – удовольствие не из дешевых, то подержанные радуют хорошим дисконтом. Если отвлечься от скачущих рублевых ценников и для простоты понимания взять стоимость нового изделия за 100 процентов, то оно же в виде «б/у», проделав длинный тернистый путь к следующему владельцу, будет стоить примерно треть цены, не превышая 40-50% от первоначальной величины. Таким образом, еще красивая покрышка с приятной для глаз надписью на боковине и даже хорошо различимым протектором по цене будет конкурировать разве что с самыми бюджетными отечественными покрышками или «китайцами» нижнего ценового диапазона. Многое зависит от возраста, состояния, типоразмера и марки, но в общем и целом тенденция именно такая. Соответственно, кажется, что купить за треть цены шину именитого производителя, способную проехать около половины пробега от новой экономически вполне выгодно. Как правило, в продаже оказываются шины с глубиной протектора от 4 до 6 мм – более «лысые» покрышки из Европы практически не поступают, а старые, но мало изношенные тоже встречаются, хоть и нечасто.

Если вспомнить требования российских ПДД и Техрегламента к шинам, то можно понять, что приезжающая из Европы «вторичка» полностью им соответствует. Ведь у нас летние шины должны иметь остаточную глубину протектора не менее 1,6 мм. Возможно, европейское законодательство подходит к этому вопросу строже? На самом деле нет – требования европейских стран практически не отличаются от наших. Минимальная остаточная глубина протектора обычно составляет те же 1,6 миллиметра, и конкретных ограничений по возрасту шин тоже нет. Ощутимо отличается разве что тщательность и обязательность проведения техосмотра, однако предписание заменить старые, но отвечающие требованиям шины может носить исключительно рекомендательный характер.

Почему же в Европе автовладельцы, несмотря на отсутствие законодательных ограничений, чаще спешат избавляться от неновых покрышек? Самые популярные случаи мы уже описали выше: это перепродажа машины, при которой покупателю попутно продают и комплект новых шин, а также смена шин по рекомендации или по возрасту. Например, многие организации вроде ADAC рекомендуют менять летнюю резину при остаточной высоте протектора менее 3 мм. Прохождение техосмотра тоже может стать поводом для поездки в магазин: проверяющие могут обратить внимание не только на глубину протектора, но и, например, на растрескивание шин. В некоторых странах – в частности, в Германии – при ДТП водитель на шинах с «незаконным» остатком протектора менее 1,6 мм получит дополнительный штраф, и это тоже побуждает кого-то менять шины «досрочно». Ну а помимо внешних причин есть и простая личная – безопасность. Например, та же Германия с ее скоростными автобанами позволяет ездить очень быстро, а с ростом скорости у многих водителей растет и чувство самосохранения. Если по сухому покрытию держак шины с изношенным протектором может оставаться стабильным, то в дождь и просто на мокрой дороге ситуация меняется просто драматически. Аквапланирование – очень неприятное явление, когда шины теряют сцепление с дорогой из-за того, что вода не отводится от пятна контакта протектора с дорогой, и колесо буквально «всплывает», теряя сцепление с поверхностью. А тормозной путь шины с минимальным остатком протектора (2 мм) по сравнению с новыми увеличивается на 10-30%, и эти несколько метров могут быть критически важными.

Изношенная покрышка весьма опасна при езде в дождь и просто по мокрому покрытию

Наши ПДД не менее лояльны к владельцу автомобиля, чем европейские. Во-первых, у нас сезонная смена шин прописана только в Техрегламенте, но не в ПДД, и наказания за нарушение нет. Во-вторых, в России тоже отсутствуют возрастные ограничения – то есть, не нарушая закон, можно спокойно кататься и на десятилетних покрышках. Поэтому на «бэушке» у нас вполне можно ездить на законных же основаниях.



Снежинка внутри горы или надпись M+S указывает на то, что шина предназначена для эксплуатации в зимний период 1 / 3 Снежинка внутри горы или надпись M+S указывает на то, что шина предназначена для эксплуатации в зимний период 2 / 3 Снежинка внутри горы или надпись M+S указывает на то, что шина предназначена для эксплуатации в зимний период 3 / 3

Таким образом, главным ограничивающим фактором для покупки и эксплуатации подержанных шин становится их возраст. И здесь все тоже может укладываться в рамки не только правил, но и здравого смысла. Например, производители обычно подтверждают, что срок службы шин составляет 10 лет – само собой, без учета износа, при нормальной эксплуатации и правильном хранении. Таким образом, даже на хорошо сохранившихся «бэушных» шинах можно проездить еще несколько лет, обращая внимание на состояние протектора и отсутствие микротрещин, а не на штампик с датой производства.



Скажем пару слов о восстановленной резине – так называемой «наварке». При её производстве используется уже бывшая в эксплуатации основа покрышки (каркас, корд, слои брекера), на которые в производственных условиях наваривается новый протектор.

«Наварка» выглядит как новая шина первого эшелона, но ею не является

В Польше существует довольно большой завод, где делают «наварку» с рисунком шин Michelin, Continental, Dunlop и Kleber, Yokohama, Nokian, Goodyear и др. По цене такие восстановленные колеса сравнимы с «бюджетниками» из Китая и стран СНГ, а также б/у шинами.

Хорошо знакомый рисунок и привлекательная цена – вот основные слагаемые успеха восстановленных шин 1 / 5 Хорошо знакомый рисунок и привлекательная цена – вот основные слагаемые успеха восстановленных шин 2 / 5 Хорошо знакомый рисунок и привлекательная цена – вот основные слагаемые успеха восстановленных шин 3 / 5 Хорошо знакомый рисунок и привлекательная цена – вот основные слагаемые успеха восстановленных шин 4 / 5 Хорошо знакомый рисунок и привлекательная цена – вот основные слагаемые успеха восстановленных шин 5 / 5

Конечно, несмотря на узнаваемый протектор, после заводского обновления оригинальным Michelin или Continental польская продукция не становится, однако у «наварки» есть свой круг почитателей, предпочитающих их как бывшим в употреблении колёсам, так и дешевым азиатским и отечественным покрышкам. Однако статистика по эксплуатации восстановленных легковых шин скудна, а редкие тесты показывают, что они уступают по характеристикам даже новым бюджетным покрышкам, и рекомендовать их как реальную альтернативу мы не возьмемся. Да и рыночная доля у таких шин в России крошечная – популярностью они не пользуются, и предложений о продаже крайне мало.



Советы по выбору

Итак, мы определились с тем, что покупка подержанных шин – идея не самая лучшая, но допустимая и иногда оправданная. Однако приобретение комплекта таких покрышек сильно отличается от поездки в магазин за новыми. Прежде всего, нужно учитывать, что найти среди десятков колёс комплект одинаковых не так-то и просто – их чаще продают парами, если мы говорим о «коммерческой» торговле. Частные владельцы обычно как раз продают по четыре покрышки, но нередко состояние двух из них хуже, чем пары остальных, что характерно для шин, которые стояли на управляющей и/или ведущей оси.

Смотреть на производителя и модель в этом случае стоит, но их роль при износе хотя бы на 50% и пятилетнем возрасте уходит на второй план. Прежде всего, нужно обратить внимание на глубину протектора – она должна составлять не менее 4 мм для летних шин.

Ноу-хау некоторых производителей – наглядная шкала глубины протектора в миллиметрах. Капелька означает, что шины еще сохраняют свои «дождевые» характеристики 1 / 3 Ноу-хау некоторых производителей – наглядная шкала глубины протектора в миллиметрах. Капелька означает, что шины еще сохраняют свои «дождевые» характеристики 2 / 3 Ноу-хау некоторых производителей – наглядная шкала глубины протектора в миллиметрах. Капелька означает, что шины еще сохраняют свои «дождевые» характеристики 3 / 3

Затем – на отсутствие порезов и повреждений, а также «латок» на внутренней поверхности. На протекторе не должно быть следов экстренного торможения, проплешин, отслоений и надрывов. Недопустимы так называемые грыжи – вздутия на боковине, появившиеся в результате сильных ударов. Такой вид повреждения характерен для шин, поездивших по неровным дорогам и, по сути, означает, что покрышку нужно выбросить независимо от остаточной глубины протектора, поскольку корд уже поврежден. Кстати, ощупывая внутреннюю поверхность шины, нужно помнить, что торчащая проволока металлокорда может травмировать руки.



ВЫБИРАЯ МЕЖДУ БОЛЕЕ ИЗНОШЕННЫМИ ШИНАМИ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА И ЧУТЬ МЕНЕЕ «УСТАВШИМИ» ПОКРЫШКАМИ ПОПРОЩЕ, ЛУЧШЕ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПОСЛЕДНИМ. ПРАВИЛО НЕИЗМЕННО: ЧЕМ ШИНА НОВЕЕ И «ЖИВЕЕ» ПО ВИДУ, ТЕМ ОНА ЛУЧШЕ.

Собирая «комплект» из двух пар, следует учитывать, что российские ПДД не запрещают так называемую «разношинницу», то есть разные модели шин на передней и задней осях, категорически ограничивая использование разных по конструкции и состоянию покрышек только на одной оси, что понятно. Однако лучше, если передние и задние шины, пусть и разных производителей, будут совпадать по сезону, типу и степени износа протектора, а также по его особенностям. То есть, лучше всего, если направленными или асимметричными будут все четыре колеса.

Многообразие типов и рисунков протектора заставляет поломать голову при выборе шин независимо от того, новые они или нет 1 / 5 Многообразие типов и рисунков протектора заставляет поломать голову при выборе шин независимо от того, новые они или нет 2 / 5 Многообразие типов и рисунков протектора заставляет поломать голову при выборе шин независимо от того, новые они или нет 3 / 5 Многообразие типов и рисунков протектора заставляет поломать голову при выборе шин независимо от того, новые они или нет 4 / 5 Многообразие типов и рисунков протектора заставляет поломать голову при выборе шин независимо от того, новые они или нет 5 / 5

Надпись «Rotation» говорит о том, что рисунок является направленным, а стрелочка указывает на направление вращения. Ставить шины «ёлочкой назад» в этом случае недопустимо 1 / 3 Надпись «Rotation» говорит о том, что рисунок является направленным, а стрелочка указывает на направление вращения. Ставить шины «ёлочкой назад» в этом случае недопустимо 2 / 3 Надпись «Rotation» говорит о том, что рисунок является направленным, а стрелочка указывает на направление вращения. Ставить шины «ёлочкой назад» в этом случае недопустимо 3 / 3

Еще один глобальный выбор – между покупкой шин у частных продавцов и тех самых оптовых поставщиков. Однозначно сказать, у кого выбор окажется лучше, нельзя: у частников на вторичном рынке можно найти и почти новые покрышки, и откровенный мусор, который уже сам требует доплаты за утилизацию. Товар у крупных продавцов более однородный: хлам встречается редко, но и шансы найти сокровище стремятся к нулю. Однако при прочих равных покупка шин у оптовиков может быть чуть более простым и надежным вариантом. Во-первых, «местные» шины от частных продавцов гораздо чаще имеют следы ремонта. Сама по себе заплатка – еще не повод отказываться от покупки, но оценить качество ремонта шины по внешнему виду не возьмется даже работник шиномонтажной мастерской. Во-вторых, крупные продавцы обычно хоть немного, но заботятся о репутации, да и вернуться для решения спорных вопросов можно по конкретному адресу. Частный же продавец складывает с себя ответственность сразу после получения денег, в чем его тоже упрекнуть сложно. И уж совсем плохая идея – покупать подержанные покрышки с доставкой, без личного осмотра. Даже для оценки шин, лежащих перед глазами, нужно хоть немного разбираться в вопросе, а проверка состояния по фотографиям приближается по точности к гаданию на кофейной гуще. Так что поездка на «шинный развал», где можно лично найти и осмотреть несколько комплектов, для неспециалиста будет более логичным сценарием.



Следующий важный параметр – размерность шины. Количество типоразмеров таково, что подобрать четыре одинаковых покрышки, да еще и строго заводской размерности не всегда представляется возможным. Некоторые вольности по размерности допустимы, но мы настаиваем, что ширина протектора и высота профиля у всего квартета покрышек должна совпадать. А вот минимальные отступления от заводских параметров допустимы. Например, вместо шин 165/80 R14 можно подобрать комплект размерности 175/65 или 175/70.

С первой и второй цифрами в индексе можно немного «поиграть» при необходимости

Нужно помнить, что меньшая или большая ширина на 1-2 см не принесет особых проблем при эксплуатации, а 5-процентные отклонения по профилю практически не влияют на показания одометра. Напомним некоторые базовые вещи: первая цифра в обозначении резины – это ширина протектора в миллиметрах, а вторая – процентное соотношение высоты профиля к первому параметру, а не высота боковины в миллиметрах. Таким образом, высота боковины у колес размерности 175/65 и 185/60 будет практически одинаковой. Но сильно отклоняться от штатных параметров всё же не стоит, поскольку слишком широкие или высокие колеса могут задевать за детали подвески или кузов, а низкопрофильные покрышки приведут к завышению показаний спидометра и просто некрасиво выглядят в «пустотах» колёсных ниш.



Более широкие и высокие покрышки не только сомнительно выглядят, но и могут задевать за арки, брызговики или бампер



БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ЗИМНИЕ ШИНЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЗНОСА ПРОТЕКТОРА МОГУТ ТРУДИТЬСЯ И ДАЛЬШЕ, НО УЖЕ В КАЧЕСТВЕ ЛЕТНИХ. ЭТОТ СТЕРЕОТИП НЕРЕДКО НАВЯЗЫВАЮТ И ПРОДВИГАЮТ В МАССЫ КАК РАЗ ПРОДАВЦЫ «БЭУШКИ». РАЗУМЕЕТСЯ, МЫ НЕ РАЗДЕЛЯЕМ ПОДОБНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНУ ПО СЕЗОНУ И НАЗНАЧЕНИЮ, ВОВРЕМЯ ЗАМЕНЯЯ ИЗНОШЕННЫЕ ШИНЫ НОВЫМИ.

Что же лучше? Китай, Россия, «бэушка» или «наварка»? Практический ответ здесь, разумеется, зависит не от пожеланий, а от бюджета покупки. Однако практика показывает, что зачастую новые шины бюджетного бренда могут быть даже лучше «пожилого» комплекта именитых покрышек.



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Конечно, в случае с более дорогой новой покрышкой приходится переплачивать не только за маркетинг, но и за реальные преимущества, но вот по соотношению цены и качества «бюджетки» однозначно выигрывают, поскольку они не настолько хуже, насколько дешевле. Так что перед тем как ехать за шинами «без пробега по России», стоит еще раз оценить свой бюджет и проверить, не уложится ли в него комплект дешевых, но новых шин.



Made in China: китайские шины для многих пока так и остались «вещью в себе», хотя они уже не первый год присутствуют на нашем рынке, и некоторые автомобилисты с удовольствием их покупают и хорошо в них ориентируются

Из явных минусов подержанной резины можно отметить её непредсказуемость. Конечно, от удара в самый неподходящий момент может «кончиться» и совершенно новая покрышка, но в случае с «бэушкой» её выход из строя намного более вероятен – ведь неизвестно, кто и как её эксплуатировал и сколько ударов судьбы в прошлой жизни она уже пережила. К тому же она может оказаться банально кривой, то есть страдать неустранимым дисбалансом вследствие деформации корда. Уважающие себя продавцы гарантируют возврат денег в случае возникновения вопросов, но только если вибрации или другие дефекты были обнаружены и предъявлены сразу же после покупки, а не спустя месяц-два. В общем, низкая цена, как всегда, предполагает повышенные риски.

