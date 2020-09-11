Совсем недавно мы рассуждали о покупке Opel Astra J , попутно поминая как первоначальные успехи GM, так и его стремительный уход из России. Однако даже Астре не удалось стать такой же популярной на пике, как соплатформенному Chevrolet Cruze, который обладал более привычным дизайном и был чуть ближе к народу. По части техники ему на руку играли простые атмосферные моторы и более мягкая «американская» подвеска. Дополняла картину цена, которая частично оправдывала более простой дизайн и скромные материалы отделки. Давайте кратко вспомним, почему локализация не помогла Cruze задержаться надолго в списке самых продаваемых моделей, а затем посмотрим, насколько эти машины ценятся на вторичном рынке и на какие варианты стоит обратить внимание.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Cruze весьма успешно стартовал как в мире, так и в России, причем у нас модель даже оперативно локализовали на заводе GM в Шушарах под Санкт-Петербургом. В результате с 2010 года продажи исчислялись десятками тысяч и постоянно разгонялись: в 2011 россияне купили более 38 тысяч машин, а в 2012 модель вошла в топ-10 самых продаваемых с результатом в 63 тысячи штук. Однако удержаться на пике не удалось: уже в 2013 объемы сократились до 54 тысяч, в 2014 на фоне постоянного роста цен упали до 29, а в начале 2015 GM объявил об уходе с российского рынка. Пожалуй, для Chevrolet такое пике было даже обиднее, чем для Opel с их Astra, которая даже в лучшие годы набирала меньше клиентов, чем Cruze. Однако в очередной раз вспоминать о решении GM, которое было минимум наполовину политическим, смысла нет – здесь лишь достаточно добавить, что локализация около 25% не позволила удержать цены на конкурентоспособном уровне.

Анализ цен на вторичном рынке показывает, что Cruze остается более «народным» и сейчас, будучи подержанным. Если даже самые дешевые Astra J стоят 300-350 тысяч, то для Chevrolet минимальная планка составляет 260-300 тысяч рублей, причем за эти деньги предлагают машины 2009-2012 годов. Более свежие варианты 2013-2014 годов стоят уже от 350 тысяч, ну а редкие экземпляры 2015 года дороги – от 450 тысяч. При этом максимальные цены стоит признать умеренно странными: здесь редки абсурдные предложения о продаже машины по цене новой в максимальной комплектации на момент покупки. За ранние варианты самые «нуждающиеся» продавцы просят 500-550 тысяч, а экземпляры 2012-2014 года стабильно стоят до 650 тысяч рублей. Конечно, это достаточно много на фоне того, что в 2009-2011 годах новый Cruze стоил от 550 до 750 тысяч. Но стоит помнить и о том, что в последние годы продаж цены постоянно росли вместе с курсами валют, из-за чего к концу 2014 года пробили отметку в 900 тысяч.

Средние цены еще более разумные. За экземпляры возрастом в 10-11 лет просят 350-400 тысяч, и дальше запросы продавцов плавно растут примерно на 50 тысяч каждые два года. Легкий рестайлинг 2012 года, кстати, почти не сказывается на стоимости подержанных автомобилей – к 2012 году она доходит до 400-450 тысяч. А вот дальше в дело вступает не столько рестайлинг, сколько логика продавцов, которые считают, что машины последних годов выпуска должны стоить дороже, и поднимают цены на 50 тысяч в год: до 450-500 в 2013-м и 500-550 в 2014-м. Крайне немногочисленные варианты 2015 года стоят еще дороже ввиду все того же роста цен в те годы. Так что вывод относительно бюджета покупки прост: и статистика, и сервис оценки Autocheck показывают, что полумиллиона рублей точно хватит для покупки хорошего экземпляра, если не гнаться непременно за пятилетними автомобилями.

Вторичный рынок при этом абсолютно наглядно отражает статистику продаж новых Cruze. Пиковый 2012 год формирует и пик на графике числа объявлений о продаже подержанных машин: треть из них, или около тысячи в штучном выражении – это именно восьмилетние экземпляры. Еще почти половину рынка составляют машины 2011 и 2013 годов, ну а остатки размазаны по «пограничным» вехам ближе к старту и окончанию продаж. Распределение по типам кузова тоже очень четкое: подавляющее большинство машин – это седаны. Хэтчбеки составляют менее четверти рынка, а универсалы, которые появились с рестайлингом 2012 года, – большая редкость, их в продаже всего около сотни, или менее 5% от общего объема.

Где искать машину?

Чуть большая близость к народу не помешала Cruze завоевать внимание обеспеченной столичной аудитории. Так, в Москве сконцентрированы привычные 20% от всего вторичного рынка по модели в стране. Еще 5% машин прописались в Санкт-Петербурге. В Поволжье Chevrolet оказался даже популярнее, чем в столице, здесь собрано более 20% предложений о продаже. На юге страны вариантов тоже много – немногим менее 15%. Почти 10% автомобилей продаются на Урале, и еще 6% – в Сибири. А вот до Владивостока популярность ожидаемо не дошла, здесь Cruze продается поштучно, хотя и довольно дорого.

В целом же Cruze дорогим не назвать, особенно в столицах. В Москве и Санкт-Петербурге основной массив машин укладывается в 350-450 тысяч с крошечным пиком на 350-400. Это довольно типичная картина для мегаполисов, где недорогие и немолодые автомобили не особо жалуют. На юге страны и на Урале модель в среднем дороже на 50 тысяч: большая часть вариантов стоит 400-500 тысяч с легким преобладанием категории «от 400 до 450». В Поволжье Cruze ценится еще чуть выше, 400-450 тысяч – это уже преобладающая ценовая группа. Ну а лидирует по части цен Сибирь, где многие продавцы хотят за эти Chevrolet 450-500 тысяч рублей. Правда, ехать за машиной в Поволжье или, чего доброго, в Москву все равно бессмысленно – расходы на поездку себя не оправдают, и сэкономить не выйдет. Да и зачем гнаться за мнимой выгодой, если шансы найти хорошую машину есть практически в любом регионе. Cruze не стал большим любимчиком у таксистов, и в крупные таксопарки его закупали нечасто – в этом бизнесе другие герои. Крошечная доля универсалов косвенно подтверждает вышесказанное. Вдобавок они были дороже седанов, что еще больше удаляло их от работы с шашечками. Однако подержанные седаны нередко «выходят на линию» уже сейчас, в частном порядке, так что доля скепсиса при осмотре автомобиля должна быть здравой, и цифрам на одометре стоит верить с известной натяжкой. Давайте взглянем, какие вообще показатели пробега демонстрирует большинство машин.

На какой пробег рассчитывать?

Говоря об Astra J, мы выяснили, что психологическим рубежом для продавцов стала отметка в 150 тысяч километров. А что же родственный Cruze? Будет ли он превышать наш усредненный расчетный показатель в 15 тысяч километров в год? Статистика пробегов намекает на утвердительный ответ. Сотня тысяч для модели, само собой, не предел ни технически, ни психологически: это наглядно видно по машинам возрастом в 5-6 лет. Пусть выборка здесь сравнительно небольшая, но хорошо видно, что наши теоретические 75-90 тысяч километров пробега превысили 60-70% владельцев: на одометрах продаваемых ими машин уже более 100 тысяч.

К восьми годам 30% машин прошли более 150 тысяч при расчетном показателе в 120, из чего можно сделать вывод, что владельцы Cruze по сравнению с обладателями Opel Astra меньше заботятся о «красивом» пробеге. Окончательно это становится видно по машинам в возрасте 10-11 лет, когда даже наши щадящие расчеты подразумевают переход за отметку в 150 тысяч километров: здесь доля «честных» вариантов растет до 50-60%. Откуда же у владельцев Cruze такая уверенность в себе и в автомобиле, и почему здесь меньше стремятся скрутить пробег перед продажей до 120-130 тысяч? Неужели Chevrolet действительно чем-то серьезно отличается от Opel и может похвастаться большей надежностью? Давайте взглянем на технику, чтобы это понять.



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На что обратить внимание при покупке

Если ответить на поставленный выше вопрос кратко, то ответ – нет. Разумеется, глобально Cruze недалеко ушел от Astra: несмотря на корейские следы в разработке, общность платформы неизбежно подразумевает общность техники. Соответственно, как отдельные детали вроде элементов подвески и тормозной системы, так и крупные узлы и агрегаты вроде моторов и коробок передач были широко унифицированы. Однако Chevrolet достались не все, а в основном самые простые и проверенные варианты моторов, да и оснащение было несколько проще, чем у Opel, что вкупе с имиджем бренда и поспособствовало формированию разной репутации у родственных автомобилей.

По части кузова Chevrolet ненамного хуже, чем Opel – стареют машины небыстро и позволяют своевременно устранять мелкие эксплуатационные дефекты. Сколы ржавеют не сразу, и если их подкрашивать, коррозия развивается медленно. Главное – найти автомобиль без серьезных ДТП в биографии, чтобы потом не удивляться ржавчине там, где ее нет у других. Низы дверей, пороги, включая нижний шов, колесные арки, подкапотное пространство да днище – вот основные контрольные точки, по которым стоит пройти обязательно помимо проверки с толщиномером. Кстати, восстанавливать Cruze после ДТП тоже несколько дешевле, чем Opel. Вариантов неоригинальных запчастей так же много, а вот оснащение, о котором мы упоминали чуть выше, дает о себе знать: к примеру, дорогой ксеноновой оптики на Cruze нет, так что разбитая фара заставит раскошелиться тысяч на 12-13 за оригинал или сэкономить половину этой суммы, купив заменитель.

Подвески у Cruze во многом унифицированы с Opel – это те же МакФерсон впереди и полузависимая балка сзади. Даже механизм Уатта на задней оси здесь сохранился, что обещает Chevrolet такие же приличные ездовые повадки. Стоимость обслуживания, соответственно, схожа – к примеру, передние L-образные рычаги и другое железо, а также сайлентблоки идентичны опелевским. А вот всяких новомодных адаптивных амортизаторов и отдельных передних поворотных кулаков Cruze не видел – еще одна галочка в копилку народного имиджа и упрощение выбора на вторичном рынке.

С рулевым управлением и тормозами та же история: тормоза унифицированы и недороги как в силу ассортимента неоригинальных деталей, так и благодаря отсутствию «спортивных» вариантов. Мелкие хронические дефекты вроде стука направляющих передних суппортов не так серьезны, но работу тормозов проверить все равно стоит с пристрастием – возраст уже подразумевает как минимум одну хорошую переборку. Рулевое управление у большинства машин – с гидроусилителем, и здесь как ресурс, так и надежность вполне стандартные. При отсутствии течей и шума насоса рейка наверняка еще походит, да и в ремонте она недорога. Редкие машины с электроусилителем проще в содержании, но подороже в ремонте.

По коробкам передач ситуация схожа с опелевской: однозначно удачных вариантов мало. Даже механические коробки не решают вопроса. Пятиступенчатая F17 далека от идеала, а шестиступенчатая M32 немного получше, но сравнительно редка. При спокойной эксплуатации оба агрегата ходят 200 тысяч и больше, но флегматичный характер Cruze порой «провоцирует на грубости» даже уравновешенных водителей. Об автоматических коробках GM 6T30/6T40 мы рассказывали подробно в техническом материале об Opel Astra J, и краткий вывод здесь тоже неутешительный: коробки капризные, а сейчас, к пробегам в 120-150 тысяч километров, уже наверняка пережили как минимум одно вскрытие. Шансы на успешную эксплуатацию есть при условии установки внешнего радиатора и очень частой замены масла – раз в 30-40 тысяч километров, чего владельцы «простого Chevrolet» обычно не делают. Неприятнее всего то, что эти КПП достаточно «глупые», и всесторонне продиагностировать их сканером не представляется возможным. Поэтому закладываем деньги и на диагностику перед покупкой, и на обслуживание, и на потенциальный ремонт.

А вот моторы – как раз то, из-за чего Cruze считали более простым, чем Astra. Дело в том, что моторная гамма модели состояла из довольно простых атмосферников на 1,6 и 1,8 литра, и лишь после рестайлинга 2012 года в ней появился турбированный 1,4-литровый агрегат, который популярности ожидаемо не снискал. Все моторы Cruze – фактически опелевские, несмотря на собственные индексы. Базовые 1,6-литровые моторы F16D3 и F16D4 имеют мощность в 109 и 113 л.с. соответственно, отличаясь при этом почти одинаково вялой динамикой. Зато они просты, особенно первый – в нем нет ни фазорегуляторов, ни капризного водомасляного теплообменника, зато есть гидрокомпенсаторы. Второй 1,6-литровый мотор – ближайший родственник 1,8-литрового F18D4, и это наиболее предпочтительный вариант по сочетанию «простота – динамика».

Турбомотор A14NET на 1,4 литра даже менее мощный, чем 1,8-литровый атмосферник, – 140 сил против 141, зато тянет менее чем с 2 тысяч оборотов и потребляет меньше топлива. По надежности он тоже весьма неплох для своего класса, однако наличие наддува все же повышает требовательность к охлаждению, смазке, чистоте впуска, а также состоянию клапанов и охлаждению наддувного воздуха. Но по крайней мере здесь обошлось без непосредственного впрыска с дорогим ТНВД и форсунками. Так что если динамика для вас не на последнем месте, можно заложить бюджет побольше и поискать ухоженный автомобиль именно с турбированным двигателем.

Что ж, выбирать Cruze действительно немного проще, чем Astra J, хотя подумать над коробкой передач все равно придется. Ну а теперь давайте посмотрим на живые примеры автомобилей, которые побывали недавно у нас в Automama.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Как несложно догадаться, Cruze – частый гость в наших офисах, и один из последних автомобилей мы встретили в Москве в середине этого лета. Осмотр был выездным, наш эксперт отправился на встречу с владельцем Chevrolet Cruze 2013 года с автоматом и с пробегом в 133 тысячи километров. По телефону клиент сообщил, что является третьим владельцем, а также уверил, что автомобиль в отличном состоянии и даже не был в ДТП, сохранившись в родной краске. Как тут отказаться от осмотра…

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По приезду наш эксперт сразу проверил ПТС и убедился, что продавец действительно был третьим владельцем машины. Честность – добрый знак, так что мы перешли непосредственно к осмотру машины. И здесь нас ждала следующая приятная новость: обещания о родной краске тоже оказались правдой, ни одного перекрашенного элемента у автомобиля на было. Но, естественно, с учетом возраста без мелких дефектов не обошлось. По всему кузову было разбросано достаточно много сколов и царапин, на крышке багажника обнаружилась пара вмятин, на приборной панели горел «чек», и немного подсекала выхлопная система. Однако в целом автомобиль производил приятное впечатление и вполне соответствовал заявленному пробегу, который подтвердился при проверке по базам. Поэтому мы в тот же день отправились с клиентом на комплексную диагностику.

Диагностика не выявила серьезных дефектов: «чек» горел из-за удаленного катализатора, а из рекомендаций была только замена помпы. Мы быстро сошлись с клиентом по цене, и сделка состоялась в этот же день. Автомобиль отправился на ремонт: мы заменили помпу и устранили горящий Check Engine. После ремонта Cruze прошел полную предпродажную подготовку и на данный момент ждет своего нового владельца в нашем филиале в Москве.

Еще более интересный вариант мы повстречали зимой в Ростове-на-Дону. Клиент сам прибыл в наш офис на своем Cruze 2014 года с мотором 1,4 литра и АКП. На одометре значилось чуть больше ста тысяч километров, а клиент был вторым владельцем по ПТС. В общем, все было весьма неплохо, а вдобавок к этому радовала богатая комплектация машины. Приступив к осмотру, наш эксперт не выявил ни единого серьезного дефекта. Кузов был в родной краске, а из мелких недостатков можно выделить разве что пару незначительных вмятин на правом заднем крыле и правой задней двери. Сойдясь с клиентом в предварительной стоимости машины, мы отправились на комплексную диагностику, которая выявила еще меньше мелочей, чем у предыдущего автомобиля: проблем не было вообще, а единственной рекомендацией оказалась замена тормозных дисков при следующей замене колодок. Решение было очевидным, так что сделка состоялась в тот же день. Cruze прошел полную предпродажную подготовку и уже менее чем через месяц покинул наш офис, найдя нового хозяина.

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Неудачные машины мы чуть чаще встречаем в Москве, но третий на сегодня Chevrolet – наглядное доказательство того, что автохлам можно встретить везде. Cruze 2012 года с МКП и пробегом в 84 тысячи километров, который нам предложили в Краснодаре, на первый взгляд был чистым и ухоженным. Однако близкое знакомство показало, что если о чистоте говорить можно, то ухоженным он был в прошлой жизни.

Осмотр машины нашим экспертом быстро подтвердил тезис, что встречать машину по одежке не стоит: неплохой внешне автомобиль на деле был отремонтирован и перекрашен почти полностью. Проверка по базам сразу показала, что этот Cruze ранее продавал банк после серьезного ДТП. Но самое забавное даже не это, а то, что история машины стала откровением даже для ее собственника! Он вместе с нами рассматривал фотографии, где было хорошо видно замятую крышу, разбитую фронтальную часть и подкапотное пространство. Удивительно, что при такой аварии не сработали подушки безопасности – возможно, это и сподвигло «мастеров стапеля и шпатлевки» на воскрешение машины. Ну а скрученный пробег на общем фоне был уже сущим пустяком.

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Разумеется, розничным стандартам Automama этот Cruze не соответствовал и близко. Расстроенному владельцу мы могли предложить только экспресс-аукцион, но от него он отказался, так как с учетом состояния за машину можно было выручить гораздо меньше, чем он рассчитывал. К сожалению, мы почти уверены, что продавец найдет неопытного покупателя на свой автохлам по цене нормального автомобиля. Это вопрос лишь времени. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, покупайте автомобили только у проверенных продавцов, которые не только открыто расскажут о состоянии автомобиля, но и дадут на него гарантию.