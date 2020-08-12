Судьба Opel Astra J в России чем-то схожа с одноклассником от Ford – неплохой старт, кризис 2014 года и уход марки из России. Взлет и падение были даже более стремительными, чем у Focus III , который терял аудиторию чуть медленнее. А ведь они были похожи не только классом: у Astra J также были и локализация, и широкий выбор кузовов, и отличный фундамент народного расположения, заложенный предшественницей, Astra H . Понятно, что проблемы у Opel были не только в России, а в целом в Европе, но его уход из России – больше политическое решение руководства GM, нежели отсутствие перспектив на нашем рынке. Что ж, давайте посмотрим, как пятилетнее официальное отсутствие сказалось на вторичном рынке и спросе на некогда популярную модель, а также узнаем, насколько новые Астры дороже старых и как выбрать хороший вариант.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Opel ушел из России значительно раньше и резче, чем Ford, так что, несмотря на жизненный цикл Astra J, официально продлившийся до 2017 года, у нас трехлетних машин не найти. В лучшем случае это остатки 2015 года, часть из которых вдобавок – это «приукрашенные» продавцами машины 2014 года, простоявшие на складе до 2015-го. А ведь в первые годы все было отлично: пусть Astra и не дотягивала по объемам продаж до того же «третьего» Фокуса и родственного Chevrolet Cruze, но свои 50 тысяч в год имела и в 2011, и в 2012, стабильно входя в топ-15 самых продаваемых моделей (правда, суммарно с предшественницей, продававшейся параллельно с приставкой Family). В 2013 году продажи чуть пошатнулись до 42 тысяч, а в 2014 Astra как в воду канула – Opel суммарно продал 65 тысяч машин, что выбило марку из серьезных топов. Ну а в 2015 об Астре вспоминали только в контексте распродаж остатков со складов – уже в начале года Opel объявил об уходе с российского рынка.

С учетом общности класса, минимальные цены на подержанные Astra схожи с теми, что мы видели у Ford Focus III. Самые дешевые варианты 2010-2012 годов стоят 300-350 тысяч рублей, и хотя Astra в такси распространена не была, что-то подсказывает, что это все равно не самая удачная покупка. Более поздние машины подрастают в цене тысяч до 400, а редкие экземпляры 2015 года выпуска стабильно дороги – более полумиллиона рублей. При этом между самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями – настоящая пропасть, цены тут отличаются в два и более раза. Запросы владельцев машин 2011 года доходят до 700 тысяч, дальше прыгают до 750-800, ну а за пятилетние автомобили некоторые просят более 900 тысяч! И если вы думаете, что планку перекашивают кабриолеты, то это не так – версия с откидным верхом в этом поколении была выделена в отдельную модель Cascada, так что в нашей статистике ее нет. В общем, помня цены тех лет, которые составляли примерно от 700 до 950 тысяч рублей, можно сделать классический вывод: в России с ее валютными потрясениями покупка автомобиля может оказаться неплохой рублевой инвестицией.

А вот картина реальных средних цен более щадящая, разве что более размытая, чем у некоторых других моделей. Обычно мы стараемся уложить среднегодовые цены в пределах вилки в 50 тысяч рублей, однако у Astra только автомобили 2010 года выпуска уверенно попадают большинством в промежуток от 400 до 450 тысяч. Варианты 2011 года уже абсолютно равномерно распределены в категории от 400 до 500 тысяч рублей с крошечным пиком на 400-450. С уменьшением возраста средние цены традиционно растут примерно на 50 тысяч в год, оставаясь в пределах стотысячного коридора. Так, восьмилетние Астры стоят 450-550 тысяч, семилетние 500-600, а шестилетние 550-650. И только штучные пятилетние машины дороги: они подпрыгивают сразу на 150 тысяч, до 650-700 тысяч рублей. И на них при планировании бюджета ориентироваться не стоит: статистика и сервис оценки Autocheck показывают, что на хороший экземпляр достаточно заложить тысяч 500-550.

Но чтобы полностью представлять себе ценовую картину по рынку, нужно взглянуть не только на средние цены, но и на число предложений в зависимости от возраста. Здесь вновь вспоминаются все наши отсылки к Фокусу: с учетом старта продаж в 2010-м подавляющее большинство машин на вторичном рынке относится к 2011-2012 годам, они формируют 60% рынка, и еще 20% дают экземпляры 2013 года. Оставшиеся крохи размазаны по первому и последним годам продаж модели. Дополнительные сложности ожидают тех, кто захочет купить Astra не в кузове хэтчбек. Дело в том, что пятидверки в общем объеме рынка занимают добрые 60%, а еще 20% – это красивые трехдверки. На долю седанов остается всего 15%, а уж универсалов и вовсе почти нет – немногим более 5%. Что ж, остается утешать себя тем, что Астры нечасто покупали для работы в такси, предпочитая что-то более привычное – то же Ford Focus или Kia Ceed, например. А теперь давайте убедимся в том, что облик вторичного рынка будет искажен диспропорцией числа предложений по возрасту.

Где искать машину?

Никаких особых сюрпризов в распределении модели по стране нет. Astra – это не Vesta и не Largus, так что в Москве традиционно осело 20% из всех машин в продаже. Еще 5% забрал Санкт-Петербург, а 15% объявлений собраны на юге России. В Поволжье вариантов чуть больше, чем в Москве, но тоже около 20%. Урал занимает 10% от объема вторичного рынка, а в Сибири шансы купить Astra невелики: здесь прописаны менее 5% машин в продаже. На Дальнем Востоке чуда не произошло, здесь Opel не слишком силен, и объявления в буквальном смысле штучные.

Ценовая картина по регионам еще более ожидаемая: с учетом распределения машин по возрасту она равномерно низка по всей стране. Если смотреть только на средний показатель, то он практически во всех регионах составляет 450-500 тысяч рублей. Более тщательный анализ позволяет отметить легкие отличия: так, если в Москве и Санкт-Петербурге 450-500 тысяч – это преобладающий показатель, то на юге, в Поволжье и на Урале машин за 500-550 тысяч ненамного меньше. А вот в Сибири Astra дороже всего: здесь цены распределены равномерно от 450 до 600 тысяч, но маленький пик приходится на верхний порог в 550-600 тысяч. Если не брать в расчет Сибирь, то здесь, как и в случае с Focus III, может сложиться иллюзия низких цен, хотя она ближе к реальности за счет отсутствия совсем уж свежих машин возрастом в 1-3 года. Тем не менее желающим купить максимально молодую Астру придется готовить заметно больше среднего.

Зато тем, кто рассчитывает найти вариант в рынке и не переплачивать, Астру будет найти попроще, чем Фокус. Ford, как и Kia Ceed, был довольно популярен в столичных автопарках, так что универсалов от частников в продаже мало, а седаны приходится проверять с пристрастием. Opel же любви таксистов избежал, так что крошечная доля универсалов тут оставляет шансы на успех, а уж хэтчбеки, особенно трехдверные, и вовсе почти вне зоны риска. Но не стоит думать, что средние пробеги у Astra будут так уж низки. Да, эти машины нередко покупали женщины, и «рабочей лошадкой» модель не была, но в мегаполисах поездила изрядно. Давайте взглянем, какие пробеги владельцы считают оптимальными при продаже и насколько правдоподобно это выглядит.

На какой пробег рассчитывать?

В случае с Astra составить полноценное впечатление о честности пробегов чуть сложнее из-за короткой рыночной жизни модели. На чудо рассчитывать в любом случае не приходится: возраст машин составляет не менее шести лет, что даже при нашем расчетном показателе в 15 тысяч километров в год обещает около ста тысяч на одометре.

Автомобили 2014 года это подтверждают: при расчетной цифре в 90 тысяч большинство машин уже прошло более 100. Самые многочисленные варианты 2012-2013 годов продолжают топтаться у стотысячной отметки: по нашей логике им положено пройти более ста тысяч, но при этом 30-40% машин якобы еще не достигли шестизначного пробега. Но по-настоящему не любят продавцы Astra рубежа в 150 тысяч пробега. Лишь пятая часть автомобилей в продаже преодолела этот показатель, а для экземпляров 2010 года, которым уже положено это сделать, смелостью отметились всего 30% владельцев. В общем, как и в случае с Focus, на одометре большинства машин вы увидите что-то между 100 и 150 тысячами пробега.

Поняв классический принцип продавцов «ложь во благо, но только собственное», давайте выясним, насколько важно несоответствие реального пробега приятному показателю в объявлении. Ведь в этом поколении Astra избавилась от ненавистных роботов EasyTronic в пользу классических автоматов, а моторная гамма была очень широка.

На что обратить внимание при покупке

Десятилетний возраст – уже достаточный для того, чтобы назвать машину немолодой, так что возрастные проблемы начинают себя проявлять. Чтобы не пытаться объять необъятное, за их подробным разбором мы направим вас к отдельным материалам по Astra J: в первом мы рассказывали о кузове и ходовой части, а во втором – о моторах и коробках. Ну а здесь давайте кратко обозначим основные вопросы, которые могут возникнуть при выборе.

Кузов – меньшая из сложностей при выборе подержанной Астры. Оцинковка позволяет довольно успешно сопротивляться возрасту, и у машин без крупных ДТП в истории возможные дефекты обычно ограничиваются типовыми мелочами. Осмотрите колесные арки и пороги на предмет глубоких сколов и расходящейся коррозии, а в полостях арок уделите внимание состоянию железа под локерами. Низы дверей еще не должны иметь заметной коррозии в швах, а целостность крыльев на стыках с бамперами подтвердит отсутствие мелких ДТП и проблем с зазорами пластика. Разве что осмотру днища можно посвятить побольше времени, чтобы убедиться в отсутствии глубокой ржавчины. Но обычно проблемы редко встречаются в одном месте – внимательные владельцы успевают устранять дефекты на ранней стадии. И еще по внешности: помните, что адаптивная оптика, предлагавшаяся для Astra в качестве опции, недешева. Если обычную фару от Depo или Hella можно купить за 7-10 тысяч рублей, то адаптивный биксенон – это уже 40 тысяч, так что разбитая фара стоимостью в 10% от автомобиля – точно повод поторговаться.

Ходовая часть на обычных Астрах довольно простая: МакФерсон впереди и полузависимая балка сзади. Внимание на себя обращает разве что механизм Уатта на задней оси, который добавили для лучшей поперечной устойчивости в поворотах. Осмотрите его на предмет корректности геометрии и подвижности соединений. В эксплуатации он не особо усложняет жизнь, просто увеличивая число сайлентблоков для замены на очередном ТО: сами сайлентблоки стоят 400-800 рублей, а центральный рычаг от Lemforder обойдется тысячи в 3. Куда дороже будет ремонт машины с адаптивными амортизаторами FlexRide: здесь вместо неоригинала от Bilstein по 5 тысяч за штуку придется раскошелиться как минимум на 20-25 тысяч за каждый амортизатор. Доплаты потребует и содержание трехдверной Astra с отдельными передними поворотными кулаками, которые снижают эффект силового подруливания.

Рулевое управление может иметь электрический или электрогидравлический усилитель. Электрическая рейка проще в содержании, но дороже в ремонте: новая в сборе с мотором обойдется в 35-40 тысяч. На этом фоне ЭГУР отличается вдвое более низкой ценой восстановленной рейки, но повышает требования к содержанию: здесь нужно как минимум регулярно менять масло.

Вопросы с коробками передач, которые были у покупателей предыдущего поколения Astra, здесь решились, но частично. Ручные коробки – и пятиступенчатая F17, и шестиступенчатая М32 – не входят в число абсолютно идеальных. Их ресурс довольно сильно зависит от стиля эксплуатации и качества обслуживания – если менять масло, следить за его уровнем и не рвать коробку, то проблем можно не видеть тысяч до 200, но агрессивная езда и грязное масло могут прикончить агрегат гораздо раньше. При покупке стоит провести пробную поездку и послушать коробку на подъемнике на предмет шумов. Автоматические коробки серий 6T30, 6T40 и 6T45 в зависимости от мотора – тоже не без греха: на момент появления Astra J они были новыми и «обкатывались» по мере производства машины. Мелких и не очень проблем хватало, так что сегодня до 150-200 тысяч без вскрытия могут пройти немногие машины, где часто меняли масло, а также своевременно озаботились вопросом его охлаждения и фильтрации. К чистоте масла коробка крайне чувствительна, как и к стилю езды, так что не надейтесь на чудо и закладывайте запас на обслуживание и возможный ремонт.

С моторами ситуация попроще. Те, кто хочет просто ездить, могут обратить внимание на знакомые по Astra H атмосферные двигатели на 1,4-1,8 литра. Они просты и сравнительно беспроблемны, а впечатляющую динамику вы не получите даже с турбомоторами, которые тоже есть в гамме. Они, впрочем, тоже довольно неплохи, хотя и гораздо более требовательны к маслу, топливу и охлаждению. Самым сложным вариантом можно считать 1,6-литровый SIDI, который к наддуву добавляет еще и непосредственный впрыск, увеличивающий стоимость потенциального ремонта. Хотя однозначно сказать, что тот или иной мотор лучше не покупать, нельзя – нужно просто заранее определиться с собственными требованиями к машине и бюджетом на ремонт и обслуживание, а также ознакомиться с особенностями конкретного двигателя. И помнить об их сочетаниях с коробками передач, разумеется: Astra J – это тот случай, когда можно вытянуть неудачное комбо в виде силового агрегата целиком.

Ну а теперь, зная, где, что и за сколько искать, давайте посмотрим на реальные примеры хороших и плохих машин, которые мы в Automama встретили за время работы.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Astra в нашей практике – не редкий гость, так что примеров, особенно удачных, у нас в Automama хватает. Первый на сегодня – образец того, что внешние дефекты не всегда говорят о том, что автомобиль плохой. Красный Opel Astra к нам в московский офис привезла его владелица в конце зимы, и на ярко-красном автомобиле взгляд сразу притягивала перекрашенная правая передняя дверь: разнотон был виден за версту безо всяких экспертных навыков. В остальном автомобиль был вполне типичен для своего 2011 года: 180-сильный мотор 1,6, пробег 153 тысячи километров и три владельца по ПТС. Прекрасно понимая, что плохо покрашенная дверь – это невеликая беда, мы приступили к осмотру. На фото хорошо видно, что дверь была самым заметным, но не единственным из видимых дефектов: еще у этого Opel были небольшие вмятины на обоих порогах и задней левой двери, а также типичные для возраста мелкие сколы и царапины. Салон тоже имел логичные следы регулярной эксплуатации, но без критичных недостатков. Однако общее впечатление от автомобиля, несмотря на эти мелочи, было положительным: было видно, что за машиной следили. Тест-драйв также не выявил проблем, так что мы с чистой совестью отправили машину на комплексную диагностику.

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Диагностика подтвердила наше положительное впечатление от автомобиля, хотя и вынесла несколько рекомендаций по ремонту: замена текущего левого переднего амортизатора и трех надорванных сайлентблоков. Такие мелочи нас, разумеется, не испугали, так что мы предложили владелице полностью устраивающую ее сумму и в тот же день приобрели эту Astra. После покупки автомобиль отправился в наш филиал в Ростове-на-Дону, где получил новый амортизатор, прошел полную предпродажную подготовку и уже через месяц нашел нового хозяина.

Второй Opel из нашей практики отправлять на юг не пришлось, он изначально имел южную «прописку», прибыв в наш офис в Краснодаре, причем практически одновременно с предыдущим. Astra 2011 года выпуска имела на одометре 120 тысяч километров и на вид тоже была неидеальной. В глаза сразу бросалась коррозия в зоне «пескоструя» за передним левым колесом, на пороге. Кроме того, инструментальная проверка показала, что вся правая сторона, включая оба крыла и обе двери, была перекрашена. Однако детальный осмотр показал, что окраска была косметической, без серьезных повреждений кузова и дефектов внутренних элементов, что подтверждало слова владельца о том, что это было результатом легкого ДТП, в котором ему притерли весь правый бок. Небольшой «компенсацией» служила богатая комплектация и хорошее состояние салона. Так что после короткого тест-драйва, который не выявил проблем, мы отправили автомобиль на комплексную диагностику.

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В этот раз была пара важных рекомендаций. Помимо текущего заднего левого амортизатора нужно было заменить прокладки теплообменника для подогрева и охлаждения масла, что можно назвать типовой возрастной проблемой мотора Z16XER: со временем течь прокладок вызывает попадание масла в антифриз, а иногда и наоборот. Эти проблемы были легко решаемыми и нас не пугали, так что причин отказываться от покупки не оставалось, и сделка состоялась. После покупки мы отправили Opel на ремонт и предпродажную подготовку, а поиск нового владельца занял всего две недели.

Вспоминать неудачный пример Opel Astra из нашей практики долго не пришлось: пусть эта встреча и состоялась более года назад, но запомнилась прекрасно. Astra 2011 года на нашу площадку привез ее владелец, и машина с самого начала слегка огорчила пробегом в 270 тысяч километров и базовой комплектацией, что вкупе с кузовом универсал наводило на разные неутешительные мысли. Однако более близкое знакомство расстроило еще сильнее: эксперт с толщиномером один за другим выявлял перекрашенные элементы со слоем покрытия от 300 до 1450 микрон. Автомобиль оказался перекрашен полностью, включая проемы. Уже на этом этапе было точно ясно, что этот экземпляр далек от розничных стандартов Automama, но мы решили копнуть чуть глубже и проверить его по базам. Самым «забавным» был пробег: казалось бы, 270 тысяч – это уже раза в полтора выше нормы, но на самом деле за год до этого автомобиль отметился пробегом в 350 тысяч километров. На этой ноте мы решили не тратить время дальше и не искать скрытые дефекты, а просто предложили клиенту экспресс-аукцион. Однако предварительная сумма, которую можно было бы выручить на аукционе, его не устроила, и от наших услуг он отказался. И это расставание можно назвать мажорной нотой, если бы мы не были почти уверены в том, что рано или поздно эта машина все равно найдет менее внимательного и опытного покупателя.