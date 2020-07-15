История «третьего» Фокуса – наглядное пособие к тому, как разрушить успех, выстроенный за долгие годы. Казалось бы, у модели есть все, чтобы как минимум не растерять достижения популярнейшего Focus II: локализация производства в России, включая производство моторов в Елабуге, разнообразие кузовов, линейка проверенных атмосферных двигателей и удачная платформа C-класса вкупе с довольно интересным дизайном. А главное – отличная репутация! В первые годы так и было, а вот дальше что-то пошло не так. И не в последнюю очередь – из-за необдуманной ценовой политики производителя. Давайте выясним, почему третьему поколению не удалось завоевать народную любовь, где лучше искать подержанный Focus III и на что стоит обратить внимание при покупке.

Сколько стоит нормальный вариант?

С точки зрения возраста Focus III кажется удобным вариантом для поиска подходящего экземпляра: самые ранние машины еще не достигли десятилетнего возраста, а желающие могут найти годовалую машину, ведь окончание продаж совпало с уходом бренда Ford с российского рынка. Кстати, достаточно проследить жизненный цикл бестселлера, чтобы понять, как развивались события, приведшие к бегству производителя из России. На первый взгляд кажется, что наш сегодняшний герой был очень популярен: «третьих» Фокусов на вторичке всего на 30% меньше, чем «вторых». Но если взглянуть на продажи новых машин, все становится на свои места. В дебютном 2011 году Focus разошелся тиражом в 82 тысячи машин, а в 2012-м продажи выросли до 92 тысяч. Однако уже в 2013-м они сползли до 67 тысяч, в 2014-м рухнули до 28, а в 2015 году суммарные продажи всего бренда Ford в России сжались до 38 тысяч единиц, и Focus окончательно и навсегда выпал даже из топ-25 самых продаваемых моделей. Давайте взглянем, как это влияет на формирование цен на вторичном рынке, а заодно убедимся, что универсалы третьего поколения оставались популярны у таксистов.

Тезис о таксистах подтверждают стабильно низкие входные цены на модель. Дорестайлинговые Фокусы доступны от 300-350 тысяч рублей, причем это может быть автомобиль как 2011, так и 2014 года выпуска. С рестайлингом минимальные цены подрастают, но ненамного – до 350-400 тысяч. И лишь в последние два года выпуска таксопарки заметно охладели к Focus: двухлетнюю машину не купить дешевле полумиллиона, а редкие годовалые экземпляры стартуют от 800 тысяч. Максимальные цены на этом фоне кажутся немаленькими, ведь они вдвое выше минимальных. За машины 2011-2013 годов некоторые продавцы не стесняются просить 600-650 тысяч, а дальше потолок поднимается на сто тысяч в год. Рестайлинговый Focus – это сразу 800 тысяч рублей, а трехлетние машины уже пробивают отметку в миллион! И если вы думаете, что средние цены будут расти более щадящими темпами, то ошибаетесь.

Средние цены действительно ближе к реальности, но растут они от года к году не менее ощутимо, чем максимальные. Машины первых трех лет выпуска действительно недороги – Focus можно купить до полумиллиона. Последний дорестайлинговый год поднимает средний ценник до 500-550 тысяч, а вот дальше Фокусы начинают дорожать не на привычные 50 тысяч в год, а сразу на 100. Пятилетние машины стоят 550-600 тысяч, четырехлетние 650-700… Так дело доходит до 850-900 тысяч за двухлетки, ну а на годовалый Focus, коль скоро вам хочется именно такой, нужно готовить миллион. В общем, бюджет покупки сильно зависит от желаемого возраста автомобиля: и анализ рынка, и сервис оценки Autocheck показывают, что к покупке лучше подходить, имея хотя бы 600 тысяч в запасе, чтобы смотреть на рестайлинговые экземпляры.

Чтобы полностью представить себе процесс покупки «третьего» Фокуса, стоит учесть не только цены, но и распределение машин по возрасту и типу кузова. Дело в том, что вторичный рынок наглядно отражает продажи на первичном, о которых мы рассказывали в начале. Более 70% машин на вторичке – это экземпляры 2011-2013 годов. С 2014 года число машин в продаже сокращается втрое, а если выбирать вариант возрастом в 3-5 лет, то на каждый год выпуска придется не более 300 машин. В общем свежие Фокусы не только более дорогие, но и ощутимо более редкие. Дополнительные сложности накладывает распределение по типам кузова. Особенно тяжело придется желающим купить универсал: их доля и так ниже 20%, так еще и большинство машин здесь из такси. С седанами попроще – они были гораздо менее популярны в крупных таксопарках, ну а хэтчбеки практически вне «желтой зоны риска». Хотя всегда стоит помнить, что частники могут таксовать на чем угодно. Теперь, когда мы выяснили, что распределение машин на вторичке неравномерное, самое время взглянуть, как это влияет на реальную ценовую картину.

Где искать машину?

Распределение предложений по стране очень схоже с тем, что мы видели у «второго» Фокуса. Более 20% машин сконцентрировано в Москве, и здесь же самый большой объем машин из такси. В Санкт-Петербурге чуть более 5% вторичного рынка, что довольно типично. На юге страны собрано около 10% машин, и почти столько же объявлений о продаже представлено на Урале. А вот в Поволжье вариантов, как всегда, много – почти 20%. В Сибири примерно столько же шансов купить Focus, что и в северной столице, а вот на Дальний Восток модель не проникла – несколько штучных экземпляров не позволяют говорить о какой-либо популярности.

А вот ценовая картина по регионам выдает доминирование самых возрастных машин в структуре предложения. Преобладающая масса объявлений по всей стране лежит в диапазоне от «дешево» до «очень дешево». В Москве и Санкт-Петербурге, разумеется, главенствует «очень дешево»: половина машин в продаже здесь стоит 400-500 тысяч, из которых добрая четверть, а то и треть – это сток из таксопарков. В остальной стране средний ценник чуть повыше: это уже уверенные 450-500 тысяч. Такими ценами отмечается и юг страны, и Поволжье, и Урал. А вот в Сибири Фокусы дороже среднего по стране: предложений за 500-550 тысяч столько же, сколько за 450-500. Таким образом, если судить о вторичном рынке Focus III по средним ценам, то создается иллюзия дешевизны, вызванная огромным перекосом по объему в пользу первых лет выпуска. Однако, как мы уже знаем, верить этой картине стоит с большими оговорками: свежие автомобили оказываются ощутимо дороже.



Тем же, кто не готов переплачивать за год выпуска, и рассчитывает купить машину за те самые 500-550 тысяч, придется ощутимо сложнее. В столицах помимо большой доли такси на машинах уже сказывается возраст: здесь за автомобилем за полмиллиона ухаживают с большой долей пренебрежения к мелочам. В регионах шансы на успех выше: Focus еще не вышел в тираж, и машинами дорожат побольше. При этом вероятность встретить машину после такси здесь тоже высока, а маскируются они лучше: просто отсечь белые и желтые универсалы уже не получится. Придется смотреть не только на пробег, но и на нюансы технического состояния. Ну а прежде, чем мы поговорим о технике, давайте взглянем именно на пробеги, чтобы понять, к чему готовиться и насколько вероятно встретить автомобиль со скрученным одометром.

На какой пробег рассчитывать?

Большой дисбаланс числа предложений в сторону возрастных машин накладывает отпечаток и на полноту картины по пробегу. Свежих машин в продаже довольно мало, что не позволяет сформировать такую же репрезентативную статистику, как для самых возрастных, но попробовать все равно стоит. Давайте взглянем, как соотносятся заявленные пробеги с нашими усредненными 15 тысячами километров в год, которые мы считаем нормальным показателем годового пробега.

Машины 2018-2019 годов можно опустить: их в продаже буквально пара сотен, да и пробег скручивать еще рано. А вот у трехлетних экземпляров уже можно увидеть интересный разбег: даже если не принимать в расчет машины с пробегом от 50 до 75 тысяч километров, которые лишь немного превышают наши расчетные 45, доля автомобилей с пробегом более 75 тысяч составляет ровно треть от всего объема. То же самое наблюдается у машин возрастом в 4-5 лет: здесь доля «сильно превышающих» тоже составляет более 30%. А вот по мере увеличения возраста и числа предложений количество сверхнормативных пробегов сокращается. К примеру, среди семилетних Фокусов с расчетным пробегом «чуть за сто» автомобилей с пробегом более 150 тысяч уже менее 20% – подозрительно мало на фоне предыдущей статистики. Для восьмилетних машин это число подрастает до 25%, что тоже маловато. Ну а самые возрастные машины изо всех сил стараются держать наши расчетные цифры: при ориентире в 135 тысяч километров более 70% автомобилей имеют на одометре не более 150 тысяч.

В общем, настоящее чудо: чем старше становятся машины, тем точнее оказывается наша расчетная цифра.

На практике это, разумеется, означает, что очень многие продавцы ранних Фокусов скручивают пробег до «приятных глазу» 130-140 тысяч километров.



Теперь давайте попробуем разобраться, почему третье поколение Focus не смогло повторить успехов предшественника и удержаться на вершине как минимум в своем сегменте. Ведь на первый взгляд техника изменилась мало. На практике же рецепт снижения продаж оказался очень простым – помимо цены добавился лишь один ключевой ингредиент.



На что обратить внимание при покупке

Кузовы подавляющего большинства машин сохранились неплохо при условии отсутствия в прошлом серьезных ДТП. В этом отношении большой разницы между седанами, хэтчбеками и универсалами не будет, а вот с точки зрения поиска – очень даже. Как мы уже неоднократно упоминали, универсалы сами по себе наиболее редки, их менее 20% от всего объема вторичного рынка, да к тому же именно они чаще всего работали в такси. Для седана этот риск пониже, а для хэтчбека и вовсе невелик – по крайней мере, если говорить о крупных таксопарках.

Одна из составляющих хорошей сохранности кузова – оцинковка, так что ржавчины на внешних панелях быть не должно. Исключение иногда составляет передняя кромка крыши, где цинк по традиции экономят. В целом же возможные проблемы чисто возрастные, без крупных просчетов. Пороги теряют краску в зоне пескоструя, так что нужно осмотреть их и нижний шов, а заодно заглянуть в арки. Крылья иногда получают сколы в зоне контакта с бамперами, а капот вполне может быть перекрашен у трассовых машин. Зато от закисающего замка капота под значком здесь уже избавились.

Подвески у третьего поколения конструктивно схожи со вторым: это МакФерсон впереди и многорычажка с маркетинговым именем Control Blade сзади. Последняя действительно наделяла Focus неплохой управляемостью и энергоемкостью, а сегодня не будет излишне разорительной в ремонте. Конечно, это не дешевая балка, но даже оригинальные рычаги стоят по 5-7 тысяч, а вместо них можно выбрать заменители за 2-4 тысячи или местами обойтись заменой сайлентблоков за 400-800 рублей. Вообще традиционно высокие для Форда цены на оригинальные запчасти с успехом решаются большим ассортиментом неоригинала: к примеру, вместо оригинальной задней ступицы в сборе с подшипником за 11 тысяч или переднего L-образного рычага за 15 можно выбрать заменитель в 2-3 раза дешевле.

С тормозами – та же история: тормозной диск и комплект колодок стоят одинаково, по 4 тысячи, но есть хорошие альтернативы. Вариантов рулевого управления было два: базовым был обычный ГУР, но были и машины с электроусилителем. «Третий» Фокус унаследовал от предшественника склонность к стукам рейки: кому-то их даже меняли по гарантии, кому-то подтягивали, но результат часто был недолговечным. Однако, несмотря на стук, ресурс самой рейки вполне стандартный. Стоимость потенциального ремонта отличается не в пользу электроусилителя: рейка с ГУР дешевле и в ремонте, и в замене, а для насоса есть недорогие заменители.

Камнем преткновения для нового Фокуса стала трансмиссия. Вместо архаичного, но простого и надежного классического автомата модель получила роботизированные коробки PowerShift. Шестиступенчатый автомат 6F35 добавился позже, с рестайлингом, и только для 1,5-литрового турбомотора, который потребительская аудитория не успела распробовать. А вот в остальных версиях две педали означали безальтернативное наличие «робота»: на бензиновых версиях с сухими сцеплениями, на более моментных дизельных – в масляной ванне. Учитывая крайне малую распространенность дизеля, речь фактически идет об одном агрегате, и он оказался капризным. Толчки и дергания на малой скорости, перегревы, износ механики и неидеальная работа электроники заставляли владельцев расстраиваться, а производителя – дорабатывать коробку практически «всю жизнь». Однозначно отговаривать от покупки машины с роботом не стану, но этот выбор должен быть осознанным.

На этом фоне механические коробки сравнительно беспроблемны. Особенно хороша крепкая MTX75, которая ставилась и на более мощные и тяжелые машины – у Focus она встречается в паре с двухлитровыми моторами. С базовыми 1,6-литровыми сочетается IB5 – тоже неплохая, но несколько более чувствительная к пиковым нагрузкам, ее нужно внимательнее проверять на предмет шума, переключений и герметичности.

А вот с моторами сложностей минимум. Подавляющее большинство машин оснащено 1,6-литровым двигателем Duratec на 105 или 125 л.с. Он надежен и довольно прост: распределенный впрыск, беспроблемный ременной привод ГРМ, а фазорегуляторы, чуть «усложняющие» конструкцию, недороги – около 7 тысяч за оригинал. Более мощная альтернатива – двухлитровый мотор, который на третьем поколении Фокуса стал несколько сложнее: появился непосредственный впрыск, повышающий потенциальные вложения в капризную топливную аппаратуру. А с рестайлингом вместо него начали ставить упомянутый ранее 1,5-литровый наддувный EcoBoost – той же мощности в 150 сил, но еще более сложный и дорогой в ремонте. Дизельный двухлитровый двигатель можно упомянуть буквально одной строкой: сам по себе он неплох с поправкой на грядущий ремонт топливной системы, но на вторичном рынке представлен штучными предложениями.

Теперь становится окончательно понятна хронология заката эпохи Фокуса. Не получив идеальной простоты, которая была свойственна второму поколению, покупатели, оставшиеся без АКП, постепенно обратили взгляд на другие машины, причем зачастую ими были «переростки» класса В, такие как Hyundai Solaris или Volkswagen Polo. Что ж, на этом все – нам осталось посмотреть, как выглядят на практике действительно удачные и неудачные варианты Ford Focus III.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Первый пример на сегодня – из Краснодара, причем совсем свежий: девушка на своем Ford Focus 2013 года выпуска приехала в наш офис в середине июня. На первый взгляд автомобиль был ничем не примечательным: типичный для этого возраста пробег в 132 тысячи километров, средняя комплектация – в общем, ничего особенного. Ожидания тоже были типовыми: главное – чтобы без серьезных аварий и технических проблем, особенно с роботизированной коробкой передач. Однако осмотр нас удивил.

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При осмотре наш эксперт не смог найти никаких дефектов, кроме нескольких малозаметных царапин на кузове и замененного капота. Владелица пояснила, что капот меняли до нее, а причина ей неизвестна. Часто это говорит о попытке скрыть проблемы, однако в этом случае никаких свидетельств перенесенного ДТП не было: фары, бампер, «телевизор» и прочие элементы были родными, а силовые элементы – без повреждений и следов ремонта. Вдохновленные такими вводными, мы отправили автомобиль на комплексную диагностику.

Диагностика на СТО тоже ничем не разочаровала: мастера даже не дали рекомендаций по мелкому ремонту, все было в порядке и исправно работало. Разумеется, мы сразу же перешли к оформлению сделки, предложив владелице сумму, которая ее полностью устроила. Дальнейшая судьба Фокуса была стремительной: 21 июня он прошел предпродажную подготовку и прибыл на нашу площадку, а 1 июля уже обрел нового хозяина. Остается лишь надеяться, что за автомобилем будут так же тщательно ухаживать – все предпосылки для долгой беспроблемной жизни у него есть.

Пока в Краснодаре наши коллеги готовили к продаже вышеописанный автомобиль, в офис в Москве поступило предложение о продаже еще одного экземпляра подержанного Фокуса. Вводные были очень похожи: автомобиль 2013 года, пробег 137 тысяч километров, двухлитровый мотор и роботизированная коробка передач. В телефонном разговоре продавец сообщил, что является собственником и заверил, что отлично ухаживает за автомобилем, выполняя ТО чаще положенного. В общем, предложение было довольно заманчивым.

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Продавец Фокуса действительно оказался его владельцем – правда, уже третьим. Однако огорчило не это: в самом начале осмотра наш эксперт сразу обнаружил следы кузовного ремонта. Сначала полностью перекрашенную переднюю часть – крылья и капот, а также трещину на лобовом стекле и запаянное крепление фары , а затем толстый слой шпатлевки на правом заднем крыле и сильную царапину на заднем бампере. Мелкие сколы и царапины на этом фоне были сущими пустяками, особенно на фоне ободранных внутренних ручек передних дверей, одна из которых даже была «отреставрирована» черной изолентой. В общем, автомобиль был далек от идеала и розничных стандартов Automama и явно требовал вмешательства, однако продавец предложил соответствующую состоянию цену, и мы решили все же проверить этот Focus на комплексной диагностике.

Как выяснилось, это была напрасная трата времени. Рекомендации по замене опоры двигателя и прокладки клапанной крышки были несущественными, а вот рекомендация установить пассажирскую подушку безопасности не могла нас порадовать. Да-да, это была не ошибка датчика, подушки действительно не было, и продавец даже огорчился, узнав, что последняя интрига была развеяна. Таким образом, картина восстановления после ДТП сложилась полностью, а мы окончательно распрощались с идеей покупки этой машины. Кстати, неподготовленного покупателя вполне может смутить только изолента на дверной ручке. Помните, что даже у неплохого на вид автомобиля может быть несколько скелетов в шкафу.

Полюбовавшись на творения кузовных мастеров, можно перейти к третьему примеру – на этот раз из Ростова-на-Дону. В самом начале этого года в наш ростовский офис приехал клиент на Focus 2014 года с мотором 1,6 литра и автоматической трансмиссией. Видимых преимуществ у этого экземпляра было несколько: во-первых, пробег всего в 80 тысяч километров, а во-вторых, ухоженный вид с минимумом мелких дефектов. Салон вполне соответствовал пробегу и общему состоянию машины, так что мы сразу приступили к осмотру. Здесь все было несколько прозаичнее: у отличного на вид автомобиля наш эксперт выявил перекрашенные двери с левой стороны. Тем не менее ремонт был выполнен качественно, видимого разнотона не было, так что на общую оценку автомобиля это влияло мало. Единственное, что действительно насторожило – это явно «кончающаяся» рулевая рейка со стуками и люфтами. Однако это вопрос решаемый, так что мы отправили автомобиль на комплексную диагностику.

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Результаты диагностики были довольно типичными: очевидная неисправность рулевой рейки подтвердилась, как и необходимость заменить рулевые наконечники, но больше никаких замечаний по технике не было. Мы предложили владельцу цену с учетом выявленных недостатков, которая его устроила, так что сделка состоялась в тот же день, и автомобиль отправился в ремонт. Мы отремонтировали рулевую рейку и заменили наконечники, после чего выставили автомобиль на продажу. Кстати, неисправность рейки мы косвенно связываем с корпоративной историей машины: до последнего владельца этот Focus был зарегистрирован на несколько юридических лиц, где, возможно, не слишком заботились об идеальном сервисе. Однако все это мало сказалось на состоянии машины, так что менее чем через неделю Ford снова сменил собственника, доказав, что юрлица в истории машины – не всегда приговор.