В чем-то Kia Ceed второго поколения похож на Opel Astra, который мы выбирали пару недель назад : фундамент популярности заложил его предшественник. Однако если предыдущий Ceed был первым шагом корейцев на европейский рынок, то во втором к приличной настройке шасси добавился полноценный дизайн от Питера Шрайера и новые для модели опции – в общем, все то, что должно было закрепить успех. Цены и оснащение оказались по-корейски выгодными, а гамма кузовов позволяла заинтересовать и молодежь, и взрослую аудиторию, и даже таксистов. Неудивительно, что Ceed, пусть и уступив Rio и Sportage по объемам продаж, всегда попадал в список 20-25 самых продаваемых автомобилей в России. Давайте посмотрим, как эта популярность и обилие кузовов сказались на объеме вторичного рынка, сколько просят за подержанные машины и в каких регионах выше шанс найти машину под свой бюджет.

Сколько стоит нормальный вариант?



Ceed второго поколения на российском рынке жил в те же годы, что и Nissan Almera: дебютировал он в 2012 году, а покинул конвейер совсем недавно, в 2018-м. Учитывая популярность модели, которая расходилась тиражом в 15-20 тысяч штук ежегодно, выбор на вторичном рынке обещает быть достаточным. Сейчас в продаже можно найти более 2,5 тысяч автомобилей, а добрая треть из них – универсалы. Вот и верьте после этого тому, что их у нас не любят! Остальная доля приходится на хетчбэки, среди которых 5% занимают трехдверные варианты. А еще здесь в гомеопатических дозах встречаются хэтчбеки в исполнении GT, причем как трехдверные, так и пятидверные. Однако радужные перспективы покупки нормального экземпляра портит большая популярность модели у таксистов. Наиболее сложный поиск предстоит тем, кто остановил свой выбор на универсале – их в больших объемах закупали таксопарки. С хетчбэками будет проще, но риск нарваться на «профессиональную» машину остается. Учитывая возраст от 2 до 8 лет, разброс цен предсказуемо ощутимый. Откровенно дешевых машин в продаже немного, а входной ценник на дорестайлинговые экземпляры колеблется в районе 420-450 тысяч рублей. И хотя за эти деньги можно купить машину как 2012, так и 2015 года, оба варианта можно с уверенностью назвать неудачными. Самые дорогие предложения показывают больший разброс: от 700 тысяч за 2012 год до 900 за 2015-й. На рестайлинговые машины ценники сразу подрастают тысяч на сто: если отбросить универсалы в желтой расцветке, дешевле 620-650 тысяч автомобиль не купить, а за двухлетки просят не менее 800 тысяч. Верх рынка улетает далеко в космос: даже за четырехлетние хэтчбеки не стесняются просить миллион, за трехлетние – 1,1 миллиона, а за двухлетние – и вовсе 1,2 миллиона. И это с учетом того, что базовый новый Ceed третьего поколения можно купить чуть дороже миллиона.

Kia cee'd SW 2015–18

Рекомендованные рыночные цены, как всегда, оказываются где-то посередине. Бюджет покупки не обещает быть низким: уже за машины 2012 года просят 550-600 тысяч, и предложений много вплоть до 650. Для 2013 года основная масса предложений равномерно растекается в диапазоне от 550 до 650 тысяч. Минус еще год – плюс еще 50 тысяч: большинство шестилетних машин оценено в 650-700 тысяч рублей. Переходный 2015 год оставляет шансы найти машину за 700-750 тысяч, а вот 2016-й, первый после рестайлинга, поднимает цену до 750-800, а 40% машин оказываются еще дороже. Если вспомнить, что в 2015 году цены на новые Ceed составляли от 740 тысяч до миллиона, то можно только позавидовать их нынешним владельцам, которые сделали весьма выгодное вложение средств.



Среди трехлеток массово появляется доля «нескрытых» такси – но поскольку мы говорим не о Kia Rio, их довольно легко отсеять. Живые машины начинаются тысяч с 800, самая многочисленная категория стоит 850-900 тысяч, а четверть машин еще дороже. Автомобили последнего года выпуска ожидаемо самые дорогие: есть «выжатые» варианты за 700-800 тысяч, но основная масса предложений лежит в промежутке от 900 до 950 тысяч рублей и выше. Стоит также отметить ощутимый перехлест ценовых категорий машин разных лет выпуска – нечто подобное мы видели, к примеру, у Opel Astra. В итоге без 650-700 тысяч к покупке подержанного Ceed лучше не подходить, а за приличную машину возрастом в 3-4 года придется заплатить не менее 800-850 тысяч – это подтверждает в том числе и сервис оценки. Цены на самые свежие экземпляры порой и вовсе кажутся неоправданно высокими: по сути, здесь уже стоит выбор между новой, но «базовой» машиной, и подержанным автомобилем в хорошей комплектации.

Распределение автомобилей на вторичном рынке по возрасту неравномерное: если построить график, то можно увидеть резкий пик в 2013 году, сразу после дебюта, а затем медленный спад. В результате машин 2013 года примерно столько же, сколько 2017 и 2018 вместе взятых. С другой стороны, учитывая упомянутый выше перехлест цен, каждый покупатель захочет получить за свои деньги как можно более свежий автомобиль, так что ориентироваться на конкретный год выпуска большого смысла нет.

Где искать машину?

География присутствия модели по стране ничем особенным не выделяется. Больше всего машин в продаже, как водится, сконцентрировано в Москве – четверть от всего рынка. Правда, половина из них – универсалы, со всеми вытекающими рисками. В Санкт-Петербурге машин мало, чуть больше 5%, но и доля универсалов ниже – около трети, что оставляет шанс повыбирать. На юге страны Ceed пользуется умеренной популярностью: здесь собрано чуть больше 10% предложений. Столько же их и на Урале, а вот в Поволжье, как обычно собрана солидная часть вторичного рынка – более 20%. В Сибири объявлений о продаже мало, менее 5%, или буквально несколько десятков. Ну а Дальний Восток традиционно отвергает чужие идеалы – сиротливо продающийся там одинокий хэтчбек это подтверждает.

А вот ценовая картина по регионам окончательно смешивается. Если в распределении цены в зависимости от возраста еще можно было выделить ориентировочные границы, то в географическом отношении пики графиков напоминают бородавку на теле гиппопотама – но мы попробуем их обозначить. Так, в Москве основная масса машин «размазана» от 600 до 800 тысяч с небольшим приростом в зоне от 600 до 650 тысяч. В Санкт-Петербурге массив цен чуть ниже – от 550 до 750 тысяч с преобладанием группы в 550-600. На юге стоимость, напротив, растет до 600-850 тысяч с максимумом предложений за 650-700. В Поволжье и на Урале картина примерно как в Москве – те же 550-800 тысяч с бугорком графика в зоне 600-650 тысяч. А вот в Сибири машины оказываются даже дороже, чем на юге: в среднем это 600-800 тысяч, а машин за 700-750 чуть больше остальных.

Такая неоднородность цен во всех без исключения регионах – в целом хорошая новость, ведь логично предположить, что состояние автомобиля пропорционально его стоимости. Это оставляет шансы на успешную покупку не только в Поволжье и на юге, где хватает предложений и относительно щадящие условия эксплуатации, но и в Москве, и даже в Санкт-Петербурге. А небольшой возраст машин при должном бюджете позволит найти свежий экземпляр с небольшим пробегом. Кстати, о пробегах: давайте проверим, насколько их любят скручивать владельцы этих «корейцев».



На какой пробег рассчитывать?

Учитывая, что самым свежим Ceed второго поколения сейчас около двух лет, возможность купить машину с очень маленьким пробегом вполне осязаемая. Правда, как мы помним, за такие машины обычно просят совсем негуманных денег, так что стоит взглянуть на общее распределение пробегов в зависимости от возраста. Напомним, что мы считаем среднегодовой пробег равным «усредненным» 15 тысячам километров. А статистика намекает, что владельцы очень стараются этому показателю соответствовать.

Помня о том, сколько в продаже универсалов, большую часть машин с нетипично крупными пробегами можно смело списывать на такси. При этом доля автомобилей с пробегом «слегка выше среднего» сравнительно невелика. К примеру, среди двухлетних машин при расчетном пробеге в 30 тысяч нашлось около 20% тех, что прошли от 50 до 75 тысяч. С четырехлетними машинами ситуация и вовсе неприличная: при расчетном пробеге в 60 тысяч километров треть машин в продаже имеет на одометре от 25 до 50. Подозрительно? Куда более, чем тот факт, что четверть пятилетних автомобилей прошла ощутимо больше расчетных 75 тысяч. Правда, по мере увеличения возраста средние пробеги становятся все более правдоподобными. Даже для экземпляров 2012-2013 года выпуска, которые переваливают психологический рубеж в 100 тысяч, все выглядит довольно благообразно: если среди семилетних машин еще есть целых 40%, которые «чуть не достигли страшных цифр», то восьмилетние уже не скрывают шестизначных показателей. Давайте посмотрим, в чем может быть причина такой относительной честности владельцев и есть ли у Ceed детские болезни.



​

На что обратить внимание при покупке

Выбор подержанного Ceed с технической точки зрения должен быть не очень сложным: все-таки и возраст, и пробеги еще детские. До серьезных кузовных проблем еще далеко, однако первые очаги будущих сложностей уже начинают себя проявлять. Помимо банальностей вроде цветущих сколов и мутнеющего хрома на фальшрадиаторной решетке встречаются и более неприятные дефекты: к примеру, облезающие в зоне пескоструя пороги. Заводской антигравий не спасает, а в швах медленно зарождается коррозия. Верхнюю кромку порогов тоже стоит осмотреть пристально: вспучивания краски иногда встречаются и здесь. Ржавчина на рамке лобового стекла выползает часто, но не слишком рано, лет через 5 – особенно это неприятно на стыке с неоцинкованной крышей. Примерно в те же сроки могут появиться рыжие дефекты на крышке багажника. Как правило, все кузовные проблемы устранялись по гарантии, но верить на слово продавцу, разумеется, не стоит. Из других внешних мелочей можно отметить облезающие дверные ручки и рейлинги на универсалах, а в салоне стоит осмотреть салазки крепления передних кресел – они иногда начинают ржаветь даже раньше кузова.

Kia cee'd 2015–19

Ходовая часть больших сюрпризов принести не способна. Корейцы с гордостью отмечали заднюю многорычажку в числе преимуществ – на схеме действительно экономить не стали, пусть и не сразу угадали с настройками. А вот передний МакФерсон сразу вышел неплохим. Возможный ремонт подвески в целом может быть дорогим, только если менять все сразу и на оригинал. При нормальных условиях эксплуатации вместо рычагов в сборе можно менять сайлентблоки, благо корейский подход это предусматривает, и практически для всех элементов есть оригинальные замены. Фирменные тормозные диски тоже дороговаты – 7-8 тысяч за штуку, но ассортимент неоригинала исчерпывающий. Рулевое управление с электроусилителем чаще ругают за пустоту и искусственность усилия, чем за механические проблемы, а на крайний случай в продаже уже есть восстановленные рейки в сборе за 20 тысяч рублей. В общем, подвеска и тормоза – это хороший повод поторговаться при наличии проблем, но не повод отказываться от покупки.

Выбор коробок передач сводится к двум основным вариантам: механике и шестиступенчатому автомату. С 1,6-литровым мотором с непосредственным впрыском сочетался преселективный робот с двумя сцеплениями, но таких машин на рынке крайне мало. Если вы непременно хотите МКП, стоит проверить не только работу сцепления: здесь встречается подтекание сальника первичного вала, а также шумная работа коробки из-за проблем с подшипниками. Скрежет и масляные потеки – повод для хорошего торга, поскольку часто вместо переборки дело заканчивается коробкой с разборки. Автомат A6MF1 в целом неплох, но его состояние в возрасте от 3 лет уже зависит от замены масла и стиля эксплуатации. Если владелец верит в необслуживаемость коробки и при этом любит прижать педаль газа, то первые звоночки в виде толчков при переключениях проявят себя уже тысячам к ста. Если же масло меняли, а машину не изъездили, коробка способна пройти и 150, и 200 тысяч до первого вскрытия.

Kia cee'd 2012–15

Выбор мотора на практике оказывается еще проще. Для Ceed были доступны два мотора: базовый 1,4-литровый на 100 л.с. и 1,6-литровый на 129 сил. После рестайлинга 1,4-литровый мотор обновился, но ключевые характеристики изменились мало, так что замена двигателя Gamma на Kappa ничего не решила: его по-прежнему почти никто не выбирал. Подавляющее большинство машин на рынке – 1,6-литровые, хотя, учитывая родство моторов до рестайлинга, большинство нюансов актуально и для базового агрегата. Сами по себе моторы вполне неплохи: цельноалюминиевая конструкция, цепной ГРМ, простой распределенный впрыск… Разве что отсутствие гидрокомпенсаторов заставляет регулировать клапанные зазоры раз в 50-60 тысяч, но назвать это большим недостатком нельзя, как и ограниченный ресурс фазорегуляторов.

Главной головной болью владельцев стали катализаторы: у кого-то они доживали до 60-80 тысяч, а у кого-то осыпались уже на 25. Самым неприятным в этой ситуации было даже не прощание с катализатором, а возможность попадания абразивной пыли в цилиндры с последующим повреждением зеркала и задирами. Неудивительно, что распространенный портрет Ceed с пробегом более 50 тысяч – это автомобиль с вырезанным катализатором, перепрошитый под Евро-2. Если вы выбираете машину старше трех лет, стоит перестраховаться и осмотреть цилиндры эндоскопом. Это тот случай, когда вы доплатите не только за спокойствие, но и за возможную будущую экономию.

Ну а теперь, разобравшись с ценами, пробегами и типовыми проблемами, давайте посмотрим на несколько живых примеров того, какой Ceed стоит покупки, а какой – нет.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Первый автомобиль можно назвать «типовым нормальным вариантом». Клиент сам приехал в наш московский офис на своем Ceed 2014 года с мотором 1,6 и автоматом. Пробег составлял 114 тысяч, и владелец сразу предупредил, что у автомобиля есть три перекрашенных элемента, но не из-за ДТП, а из-за мелких притертостей. Осмотр автомобиля подтвердил честность слов собственника: перекрашены были переднее правое крыло, передняя правая дверь и небольшой кусочек порога. Помимо состояния и пробега автомобиль отличался отличной предтоповой комплектацией (многие даже считали ее топовой из-за дороговизны и редкости настоящей «максималки» с панорамной крышей, большим экраном мультимедийки и кнопкой пуска двигателя), так что мы сразу согласовали с клиентом цену и отправили автомобиль на комплексную диагностику.

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Диагностика выявила пару небольших нареканий: необходимо было заменить обе шаровые опоры и задний левый ступичный подшипник. Цена, озвученная клиенту после диагностики, его полностью устроила, поэтому мы в тот же день купили машину. После выполнения рекомендованного ремонта и проведения предпродажной подготовки Ceed отправился на нашу московскую площадку, где готов встретить своего нового владельца.

Второй пример можно считать большой удачей. Ceed 2013 года в кузове универсал с 1,6-литровым мотором и АКП мы нашли в Ростове-на-Дону сами в середине марта, причем по достаточно привлекательной цене. В телефонном разговоре клиент честно предупредил, что не является собственником и купил автомобиль для перепродажи, но при этом готов на любые проверки, поскольку за машину ему не стыдно. Универсал, по его словам, был в идеальном состоянии. Выезд нашего эксперта на осмотр преподнес приятный сюрприз: автомобиль действительно оказался в родной краске, а из дефектов обнаружилась лишь вмятина на правом пороге — неприятная, но не критичная. Разумеется, мы заинтересовались машиной и отправили ее на комплексную диагностику.

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Диагностика тоже выявила лишь один недостаток: необходимость замены левого внутреннего ШРУС. Цена по итогам диагностики клиента полностью устроила, и в тот же день мы приобрели автомобиль. Выполнив рекомендацию по ремонту и проведя предпродажную подготовку, мы выставили универсал на нашей площадке в Ростове-на-Дону, где он и пребывает сейчас.

Третий автомобиль тоже встретился нам в Ростове-на-Дону: клиент приехал на своем трехдверном хэтчбеке в конце 2019 года. Автомобиль 2015 года, с мотором 1,6 и АКП с первого взгляда нам очень понравился, в том числе и действительно максимальной комплектацией с панорамной крышей. Однако как только наш эксперт приступил к осмотру, радость быстро улетучилась.

1 / 35 2 / 35 3 / 35 4 / 35 5 / 35 6 / 35 7 / 35 8 / 35 9 / 35 10 / 35 11 / 35 12 / 35 13 / 35 14 / 35 15 / 35 16 / 35 17 / 35 18 / 35 19 / 35 20 / 35 21 / 35 22 / 35 23 / 35 24 / 35 25 / 35 26 / 35 27 / 35 28 / 35 29 / 35 30 / 35 31 / 35 32 / 35 33 / 35 34 / 35 35 / 35

Прежде всего, у автомобиля была полностью перекрашена вся передняя часть, включая правую стойку – это может говорить о том, что при ударе до нее добрался капот. Левая дверь и порог тоже были перекрашены, что подтверждало подозрения о сильном ДТП. Но самое интересное ждало нас под капотом: здесь уже не нужно было сомневаться, чтобы «поставить диагноз». Фары заменены на неоригинальные, левый лонжерон и стакан имели следы ремонта и вторичной окраски, а справа при целом лонжероне стакан тоже был поврежден, восстановлен и «отреставрирован» с помощью шпатлевки, которая уже потрескалась. В общем, розничным стандартам Automama автомобиль точно не соответствовал, так что мы даже не стали тратить время на проверку подушек безопасности и всего остального, а сразу отказались от покупки машины. Единственное, что мы могли предложить клиенту – это наш экспресс-аукцион, но он от него отказался, поскольку хотел выручить за машину значительно больше, чем могут предложить профессиональные покупатели на аукционе с учетом ее состояния. Мораль этой истории была проста: порой за внешним богатством скрывается искореженный внутренний мир, так что верить на слово не стоит никому. Особенно непроверенному продавцу на вторичном рынке.

