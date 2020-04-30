Удивительно, что при таком количестве анекдотов Опель, в отличие от тех же «французов», сумел стать по-настоящему популярным в России. И фундамент его популярности заложила именно Astra H, ставшая у нас бестселлером и даже попавшая на конвейер в Санкт-Петербурге. Дизайн для тех лет был отличным, выбор моторов широким, а цена умеренной, да еще и вариантов кузова было хоть отбавляй. Также не будем забывать про заметно выросшее качество по сравнению с предыдущими поколениями. Конечно, догнать Ford Focus II было невозможно, но Astra хотя бы попыталась. Наглядным доказательством можно считать тот факт, что даже после появления в 2009 году следующего поколения Astra H осталась на конвейере, получив приставку Family. С учетом долгой десятилетней конвейерной жизни сейчас модель показывает очень большой разброс по возрасту: самым свежим машинам минимум по 6 лет, а самым старым 14. Давайте посмотрим, как это сказывается на ценах, чем Astra H может заинтересовать покупателя сегодня и где выше шансы найти хороший вариант.

Сколько стоит нормальный вариант?​

Astra H дебютировала в 2004 году и довольно быстро набрала популярность. Вторичный рынок сейчас позволяет частично отследить рост продаж: они постоянно росли с 2004 по 2006 год, а в 2007-2008 вышли на пик. Тому способствовала не только постановка модели на конвейер в Санкт-Петербурге в 2008 году, но и рост всего автомобильного рынка в «тучные нулевые». В 2009 продажи резко схлопнулись вместе со всем рынком, но достаточно быстро взбодрились и были уверенными вплоть до последних лет выпуска, когда цена и возраст модели уже не позволяли поддерживать былой уровень спроса. Сегодня вторичный рынок наполовину сформирован машинами 2007-2008 года выпуска, хотя в целом выбор крайне широк – под 5 тысяч предложений. Поэтому я оптимистично смотрю на возможность найти автомобиль под свои запросы и бюджет.

Бюджет покупки действительно может быть очень разным. Минимальный входной порог для покупки чего-то комплектного и, возможно, еще ездящего, составляет 150-170 тысяч рублей, причем за эти деньги можно найти машину как 2004, так и 2008 года. Максимальные цены отличаются сильнее: если за машины первых лет выпуска все же стесняются просить больше 300-350 тысяч, то к 2008 году этот предел поднимается до 400 тысяч. Автомобили после 2009 года заметно прибавляют в цене: тут и минимальные запросы продавцов вырастают до 230-260 тысяч рублей, и максимальные ценники подбираются к полумиллиону. И это мы еще не учитываем редкие кабриолеты – за них обычно просят больше. Astra последних трех лет выпуска ценятся продавцами еще выше: дешевле 300 тысяч их не найти, а за 550-600 тысяч предлагаются «капсулы времени» с неправдоподобно малыми пробегами.

Для определения рекомендованных рыночных цен, как и всегда, будем ориентироваться не на максимумы и минимумы, а на основной массив предложений. Самые ранние машины действительно дешевы: в основном они предлагаются за 200-250 тысяч рублей. По мере приближения к пиковому 2008 году средняя цена подрастает до 250-300 тысяч. Если у вас нет цели обязательно купить Астру моложе 10 лет, то ориентироваться стоит как раз на машины 2008-2009 годов: их больше всего в продаже, а средняя цена на них составляет 300-350 тысяч рублей. С 2008 года наблюдается большое размытие ценовых границ: если более старые Астры довольно четко формируют категорию «250-300», то здесь много машин ровно за 300 и дороже. Дальше средние цены растут примерно на 50 тысяч каждые 2-3 года. За машины 2010 года просят уже 350-400 тысяч, а 2012-го – 400-450. Вдобавок здесь можно наблюдать заметный перехлест цен, когда за одни и те же деньги можно найти автомобиль как 2008, так и 2010 года. Только стоимость машин последнего, 2014 года выпуска, выбивается из общей массы: они сравнительно дороги, 450-550 тысяч. В общем, на них ориентироваться нет смысла, а планируя покупку хорошей подержанной Astra, стоит иметь в кармане около 350-400 тысяч рублей и еще немного на первичное обслуживание – это подтверждает и практика, и сервис оценки Autocheck.

Разобравшись с распределением по годам, еще пару слов стоит сказать о выборе типа кузова, благо их тут много. Вопреки распространенному мнению о любви россиян к седанам, они занимают всего четверть от всего объема предложений. Универсалы ожидаемо редки – около 15%. Кстати, пусть Astra и не была очень популярна у таксистов, стоит помнить, что именно универсалы и седаны могли работать в развозе – в объявлениях порой попадаются машины в характерной раскраске. Ну а основную массу предложений составляют хэтчбеки. Они не только получились самыми гармоничными, но еще и снижают вероятность встретить машину из такси: на таких могли работать только частники. Самый эксклюзивный товар – не трехдверные хэтчбеки, а кабриолеты. У нас они официально не продавались, но любители экзотики пригнали несколько сотен машин в Россию, и сейчас буквально несколько штук можно найти в продаже.

Где искать машину?

Географическое распределение предложений по стране у Astra вполне типовое. Москва пусть и не лидирует по числу машин в продаже, но формирует почти 20% вторичного рынка. В Санкт-Петербурге объявлений о продаже мало – примерно 7%. Немного меньше, чем обычно, вариантов на юге России: там сконцентрировано около 15% машин. А вот в Поволжье их даже больше, чем в Москве, – свыше 20%. Урал предлагает более широкий выбор, чем Санкт-Петербург, – около 10%. А вот по мере продвижения на восток популярность Astra заметно падает: в Сибири еще есть крохи в виде 3% предложений, а вот на Дальнем Востоке этих машин в продаже нет вообще.

При этом ценовая картина несколько нестандартная. Обычно Москва и Санкт-Петербург отличаются низкими ценами, а в регионах они повыше. В случае с Astra не все из этих принципов работают. Москва действительно предлагает большой выбор самых дешевых вариантов за 250-350 тысяч, хотя машин за 300-350 почти столько же. В Санкт-Петербурге перевес в сторону дешевизны уже заметный, это те же 250-300 тысяч, дешевле просто некуда. На юге страны машины ожидаемо дороже: много предложений за 300-350 тысяч и немногим меньше за 350-400. А вот Поволжье, где цены обычно выше московских, удивляет большим числом недорогих предложений: здесь тоже преобладают машины за 250-300 тысяч. На Урале картина тоже московская: предложений за 250-300 тысяч столько же, сколько за 300-350. А вот Сибирь, наоборот, больше похожа на юг, машины там дороже – 300-400 тысяч. Ну а Дальний Восток, как мы помним, Астру проигнорировал.

Глядя на распределение машин по стране и средние цены, можно сделать вывод, что купить подержанную Astra можно в любом регионе европейской части и на Урале. При этом радикально отвергать московские машины, боясь коррозии, не стоит: машины, которые не бывали в серьезных ДТП, вполне хорошо сопротивляются коррозии, и проблемы у них чисто возрастные. Впрочем, ценовая картина Санкт-Петербурга все же намекает на то, что там, желая найти еще живую Astra, лучше ориентироваться только на верх рынка. Так что о том, чтобы ехать из столицы в регионы за машиной, как это было с Lada Vesta, тут речи не идет.

На какой пробег рассчитывать?

С учетом возраста машин в 6-16 лет разброс среднего пробега будет огромным, но даже у самых свежих машин на одометре будет около 100 тысяч километров. Пожалуй, немного удивительным выглядит число машин с аномально низкими пробегами. Да, здесь, как и в случае с Peugeot 308, нужно помнить о кабриолетах, но их в продаже всего около десятка, а автомобилей с пробегом менее 50 тысяч – несколько десятков, и еще несколько сотен имеют менее 100 тысяч на одометре. В общем, можно сделать пометку, что энтузиастам и фанатам этого поколения Astra может повезти: среди тысяч предложений можно найти почти новую машину, пусть и не задешево. Однако в целом картина распределения среднего пробега вполне честная для машины такого возраста.

Напомним, что мы считаем средний пробег равным 15 тысячам километров – как среднее арифметическое между типовыми 10 и 20 тысячами в год. Астры 2004-2006 годов по этим расчетам уже должны преодолеть отметку в 200 тысяч километров, и статистика это подтверждает: большая часть машин действительно имеет более 200 тысяч на одометре. Среди самых многочисленных машин 2007-2008 годов преобладают пробеги в 150-200 тысяч, и здесь же большая выборка позволяет отследить два тренда: «жизненный» и «маркетинговый». Жизненный показывает, что 25-30% машин на самом деле ездят даже больше 15 тысяч в год и уже прошли свыше 200 тысяч километров. Ну а маркетинговый, как нетрудно догадаться, нацелен на быструю продажу машины с «красивым» пробегом менее 150 тысяч: таких объявлений тоже около 25-30%. Всерьез верить в то, что за 12-13 лет автомобиль пройдет менее 100 тысяч, не стоит, а на рынке количество таких экземпляров измеряется десятками – какие-то из них, безусловно, будут честными, но обычно проверка таких машин должна быть еще более тщательной, чем обычно. Десятилетние и более молодые Astra тоже в целом подтверждают логичность наших расчетов: большая часть машин укладывается в 15 тысяч километров в год, хотя всегда найдется 20-25% машин с более привлекательными цифрами на одометре, поскольку пробеги на Астре скручиваются легко. Учитывая, что никакие стереотипы вроде «женского автомобиля» или «покупал дедушке, машина стояла в гараже» для Астры не характерны, относиться к таким уникальным предложениям стоит с определенной долей скепсиса.



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На что обратить внимание при покупке

Кратко изложить список особенностей, на которые нужно обратить внимание при выборе столь немолодой машины, трудно, поэтому логичнее всего направить реально интересующихся к нашему развернутому материалу в двух частях: там мы подробно говорили о кузове и подвеске, а также о моторах и трансмиссии. Здесь же разберем ключевые особенности выбора, спроецировав их на реальную рыночную картину.

С кузовами, как уже упоминалось выше, все не так плохо. Коррозия здесь не появляется сама по себе и прогрессирует не очень быстро. Сколы можно успевать подкрашивать, а если ухаживать за кузовом, промывать полости и иногда делать антикор, до сварочных работ дойдет очень нескоро. Конечно, свой отпечаток накладывает неизбежная аварийность, помноженная на небрежность владельцев – тут возможны и гнилые пороги, и дырявые арки, и проблемы с днищем. В общем, главное – найти машину без серьезных ДТП в архиве и с признаками антикора и общего внимания. На тип кузова можно делать минимальную поправку: да, хэтчбеки обычно не ездят в такси, а многие универсалы пригнаны из Европы с большими пробегами, но хорошим кузовом. Однако все они уже давно живут в России и находятся в примерно одинаковых условиях.

Подвеску, тормоза и рулевое управление можно кратко охарактеризовать как надежные. В том смысле, что никаких серьезных врожденных дефектов у них нет, ресурс вполне достойный, а ремонт не запредельно дорогой. Мелочи в подвеске вроде сравнительно быстро изнашивающихся опор передних стоек и сайлентблоков задней балки точно не разорят. Да и вообще удивить в плохом смысле машина тут ничем не сможет: в условиях большого выбора неоригинальных запчастей обслужить передний МакФерсон и полузависимую балку сзади – дело нехитрое. Рулевое управление здесь может быть не только с обычным гидроусилителем, но и с электрогидроусилителем – у него насос имеет не механический, а электрический привод, и стоит заметно дороже, так что ему следует уделить внимание.

Выбор коробок передач у Astra был довольно широким, но неидеальным. Дело в том, что в качестве альтернативы ручной коробке передач предлагалась не только любимая всеми гидромеханическая АКП, но и робот: на вторичном рынке машин с ним около 20%, примерно столько же, сколько с классическим автоматом. Остальные 60% приходятся на механику – то есть для тех, кто непременно хочет двухпедальную версию, выбор будет заметно сложнее.

Сама эта механика не образцово надежна: пятиступенчатые опелевские коробки F13 и F17 нередко напоминают о себе разрушением подшипников вторичного вала, так что нужно обязательно проверять их на ходу и слушать на подъемнике. Причем чем больше крутящий момент мотора, с которым работает коробка, тем ниже ее потенциальный ресурс – учитывайте это, выбирая Astra с моторами на 1,8 литра или редкими малообъемными дизелями. С более крупными дизелями и старшими бензиновыми моторами сочетались другие коробки передач, но и там определенный риск остается, особенно в сочетании с большим пробегом.

Роботизированные коробки передач EasyTronic – это те же МКП, дооснащенные сервоприводами и управляющей электроникой. То есть к потенциальным проблемам механики добавляются отказы электрики, актуаторов и необходимость регулярной адаптации коробки, чтобы она понимала остаточный ресурс сцепления. В общем, это наименее оправданный вариант при выборе Астры в возрасте. На этом фоне гидромеханические автоматы Aisin, даже несмотря на всего 4 ступени, кажутся лучшим выбором. Вот только ставились они исключительно на самые мощные бензиновые версии с моторами 1,8 литра и выше. Ну и поправку на возраст никто не отменял: при потенциальном ресурсе в 250-300 тысяч километров отрицательные факторы вроде редкой замены масла, агрессивной езды и перегревов могут прикончить коробку и раньше. У машин первых лет выпуска, кроме того, встречалась проблема попадания антифриза в масло из-за конструкции радиатора. И пусть сейчас шансы столкнуться с этим невелики, помнить об особенности при осмотре стоит, как минимум проверив состояние масла.

Зато с моторами, в отличие от коробок, все гладко. Вариантов тут очень много: в основном это бензиновые двигатели на 1,6-1,8 литра, а также более редкие версии на 1,4 и 2 литра. Несмотря на большое разнообразие, все бензиновые двигатели можно охарактеризовать как надежные, особенно если не верить в увеличенные до 15 тысяч сервисные интервалы у свежих версий. Если для вас принципиален повышенный ресурс, которого хватит еще паре владельцев после вас, то можно сконцентрировать внимание на старших моторах, с которыми сочетаются более надежные коробки передач. Дизельных версий Astra крайне мало – около 10% рынка, и большая часть – это универсалы, пригнанные из Европы. Самый популярный дизельный мотор – 1,3-литровый, и пусть его нельзя отнести к неудачным, потенциальные проблемы с топливной аппаратурой, наддувом и системой EGR могут свести к нулю экономию на топливе. Так что если вы непременно хотите дизель, будьте готовы к долгому и скрупулезному выбору из немногочисленных вариантов, а также отложите в запас тысяч 50-70 на случай, если диагностика все же не спасет от всех бед.

Ситуацию на рынке разобрали, пришло время посмотреть на несколько живых иллюстраций того, какой может быть покупка Opel Astra H.

Как выглядят хорошие и плохие варианты

Первая Astra в нашем списке – наглядный пример того, что возраст для этого Опеля – еще не приговор. Автомобиль мы нашли в Краснодаре в самом конце прошлого года: серебристый седан 2008 года привлек сочетанием мотора 1,8, полноценного автомата и пробега в 146 тысяч километров. Сам по себе пробег немаленький, но для возраста в 12 лет он, как мы помним, довольно скромный. Вдобавок в объявлении было указано, что автомобиль давно в собственности, да еще и в очень хорошем состоянии.

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Выезд нашего эксперта на осмотр подтвердил обещания. Разумеется, небольшие сколы и царапины в расчет не принимались, а из более «серьезных» дефектов обнаружилась только косметическая перекраска обеих левых дверей. Для такого возраста и пробега это большая редкость. Общее состояние машины и салона подтверждало пробег, так что мы отправились на комплексную диагностику, которая даже превзошла наши ожидания. Никаких серьезных проблем мы не обнаружили – лишь пара легких масляных запотеваний. По результатам диагностики автомобиль был куплен нами в тот же день, прошел полную предпродажную подготовку и отправился на нашу краснодарскую площадку с ценником менее 350 тысяч рублей.

Вторая хорошая Astra в нашем опыте – наглядный образец того, как выглядит автомобиль при должном уходе. В этот раз клиент приехал к нам сам с предложением приобрести его белый пятидверный хэтчбек 2014 года выпуска с мотором 1,6 и МКП. Помимо вполне нормального для такого возраста пробега в 104 тысячи километров подкупало и то, что владелец был единственным собственником и, судя по состоянию машины, очень тщательно за ней следил. Внешний вид был таким хорошим, что перекрашенную дверь и сколы на левом боковом зеркале удалось разглядеть лишь при детальном осмотре – на этом список недочетов и закончился.



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Конечно же, мы сразу отправили автомобиль на диагностику, которая выявила лишь одно нарекание – незначительный стук в рулевой рейке. В общем, причин отказываться от машины у нас не было, и мы в тот же день приобрели эту Астру . Она прошла предпродажную подготовку, получила в описании рекомендации по рулевой рейке и уже через месяц нашла нового хозяина. И мы очень надеемся, что он будет ухаживать за машиной не хуже первого.

А вот третий автомобиль на сегодня – полная противоположность второго. Синий трехдверный Opel Astra с мотором 1,8 и АКП приехал к нам в Москве, клиент хотел обменять его на нашу Audi A4 2011 года. Естественно, первое, что бросилось в глаза, – буквально оторванное переднее крыло. Нас, впрочем, это не особенно смутило: от ДТП никто не застрахован, а крыло можно легко поменять. Заявленный пробег для 2009 года выпуска был небольшим – 132 тысячи километров. В общем, ничего не мешало потратить время на детальный осмотр. И он, к сожалению, показал, что разорванное крыло – не единственная проблема.

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На передней левой стойке и правом пороге помимо слоя краски обнаружилось немало шпатлевки, а кроме них были и другие перекрашенные элементы. То, что не было перекрашено, пребывало в запущенном состоянии – в сильных сколах и царапинах, местами облез лак. В общем, эксплуатация была не то чтобы варварская, но «потребительская». Тем не менее, чтобы сложить полное впечатление об автомобиле, мы согласились на тест-драйв, который окончательно расставил точки над i. Автоматическая коробка проявляла симптомы скорой кончины в виде сильных толчков при переключении из нейтрали на заднюю передачу и с первой на вторую. Мы прекрасно понимали, что машина отнюдь не новая, но опыт подсказывал, что срок службы АКП подошел к концу. Учитывая, что ремонт однозначно не обещал быть дешевым, мы не могли предложить клиенту ничего, кроме экспресс-аукциона, от которого он отказался.