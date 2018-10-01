Как получить медсправку на водительские права?

Как получить медсправку на водительские права?

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Получение новых прав, открытие новой категории, замена прав в связи с истечением срока действия и некоторые другие процедуры требуют прохождения медицинского обследования и получения соответствующей справки. Где и как ее можно получить, сколько она стоит, и в каких случаях она не нужна?

В каких случаях нужна медицинская справка?

Как известно, медицинская справка нужна для получения и замены водительских прав – но этим список не ограничивается. Вот полный перечень вариантов, когда обязательно придется получить медицинскую справку:

  • получение водительского удостоверения в первый раз;
  • замена прав в связи с истечением срока действия;
  • открытие новой категории в правах;
  • возврат прав после лишения за пьяную езду;
  • управление автомобилем в случае, если в правах есть особая отметка «медицинская справка обязательна»;
  • замена водительских прав до истечения срока их действия.

Обратите внимание: в последнем случае – когда права меняются до истечения срока действия – медсправку получать необязательно, но без нее удостоверение выдадут с тем же сроком действия, что был у старых прав, а если справку предоставить, то новые права выпишут на полные 10 лет.

Какие документы нужны для получения медсправки?

При обращении в медучреждение для получения медсправки мужчинам потребуется паспорт и военный билет (или приписное свидетельство), а женщинам – только паспорт.

Нужна ли фотография?

Нет, не нужна. Раньше в медицинских справках старого образца было место для вклейки фотографии – в нынешних справках этого места просто нет.

Какая справка нужна, и где ее получить?

Так называемая медсправка – это медицинское заключение по форме 003-В/у. Получить его можно в любом государственном, муниципальном или частном медучреждении, имеющем соответствующую лицензию – а для получения нужно пройти осмотр у ряда врачей. Обратите внимание на пару важных нюансов.

Первый нюанс заключается в том, что список врачей, которых необходимо посетить, зависит от категории прав, которую вы открываете (или уже открыли). Для получения прав категорий M, A и B, а также сопутствующих подкатегорий, список врачей таков:

  • терапевт;
  • офтальмолог;
  • психиатр;
  • психиатр-нарколог.

Если же вам необходимо открыть категории C, D, CE, DE, Tm, Tb и сопутствующие подкатегории, то помимо вышеперечисленных врачей вам потребуется посетить:

  • невролога;
  • отоларинголога;
  • пройти электроэнцефалографию.

Кроме того, если психолог-нарколог обнаружит у вас признаки злоупотребления алкоголем или употребления наркотических веществ, он может направить на соответствующие анализы:

  • определение наличия психоактивных веществ в моче;
  • качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.

Второй нюанс, связанный с прохождением осмотра у врачей, состоит в том, что заключение психолога и нарколога можно получить только «в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания освидетельствуемого»: то есть, частный психолог поставить отметку в медсправке не может. Обычно для получения заключения этих врачей приходится отдельно посетить психоневрологический и наркологический диспансер. Однако иногда встречается практика, когда эти специалисты в определенные дни или часы принимают в частной клинике – в таком случае можно «пройти всех врачей в одном здании».

Сколько действует медсправка?

Срок действия справки по форме 003-В/у – 1 год. В течение этого года можно, к примеру, поменять права по собственному желанию. Но если водителя лишили прав за пьяную езду в течение срока действия медсправки, то для возврата удостоверения справку придется получить заново.

Сколько стоит медсправка?

Приказ Минздрава № 344н, регламентирующий проведение медосвидетельствования водителей, не фиксирует единой стоимости медицинского заключения – цена может варьироваться в зависимости от региона и организации. Стоит учитывать, что получение заключения психолога и нарколога оплачиваются отдельно – а среднем справка обычно обходится в 2,5-3 тысячи рублей с учетом посещения этих специалистов.

Теги: Популярные вопросы , водительские права , водительские удостоверения , медицинские справки , медицинское заключение для получения прав , медсправка , справка 003 В/у , форма 003 В/у
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