Как известно, медицинская справка нужна для получения и замены водительских прав – но этим список не ограничивается. Вот полный перечень вариантов, когда обязательно придется получить медицинскую справку:
- получение водительского удостоверения в первый раз;
- замена прав в связи с истечением срока действия;
- открытие новой категории в правах;
- возврат прав после лишения за пьяную езду;
- управление автомобилем в случае, если в правах есть особая отметка «медицинская справка обязательна»;
- замена водительских прав до истечения срока их действия.
Обратите внимание: в последнем случае – когда права меняются до истечения срока действия – медсправку получать необязательно, но без нее удостоверение выдадут с тем же сроком действия, что был у старых прав, а если справку предоставить, то новые права выпишут на полные 10 лет.
При обращении в медучреждение для получения медсправки мужчинам потребуется паспорт и военный билет (или приписное свидетельство), а женщинам – только паспорт.
Нет, не нужна. Раньше в медицинских справках старого образца было место для вклейки фотографии – в нынешних справках этого места просто нет.
Так называемая медсправка – это медицинское заключение по форме 003-В/у. Получить его можно в любом государственном, муниципальном или частном медучреждении, имеющем соответствующую лицензию – а для получения нужно пройти осмотр у ряда врачей. Обратите внимание на пару важных нюансов.
Первый нюанс заключается в том, что список врачей, которых необходимо посетить, зависит от категории прав, которую вы открываете (или уже открыли). Для получения прав категорий M, A и B, а также сопутствующих подкатегорий, список врачей таков:
- терапевт;
- офтальмолог;
- психиатр;
- психиатр-нарколог.
Если же вам необходимо открыть категории C, D, CE, DE, Tm, Tb и сопутствующие подкатегории, то помимо вышеперечисленных врачей вам потребуется посетить:
- невролога;
- отоларинголога;
- пройти электроэнцефалографию.
Кроме того, если психолог-нарколог обнаружит у вас признаки злоупотребления алкоголем или употребления наркотических веществ, он может направить на соответствующие анализы:
- определение наличия психоактивных веществ в моче;
- качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.
Второй нюанс, связанный с прохождением осмотра у врачей, состоит в том, что заключение психолога и нарколога можно получить только «в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания освидетельствуемого»: то есть, частный психолог поставить отметку в медсправке не может. Обычно для получения заключения этих врачей приходится отдельно посетить психоневрологический и наркологический диспансер. Однако иногда встречается практика, когда эти специалисты в определенные дни или часы принимают в частной клинике – в таком случае можно «пройти всех врачей в одном здании».
Срок действия справки по форме 003-В/у – 1 год. В течение этого года можно, к примеру, поменять права по собственному желанию. Но если водителя лишили прав за пьяную езду в течение срока действия медсправки, то для возврата удостоверения справку придется получить заново.
Приказ Минздрава № 344н, регламентирующий проведение медосвидетельствования водителей, не фиксирует единой стоимости медицинского заключения – цена может варьироваться в зависимости от региона и организации. Стоит учитывать, что получение заключения психолога и нарколога оплачиваются отдельно – а среднем справка обычно обходится в 2,5-3 тысячи рублей с учетом посещения этих специалистов.
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