Даже самые современные охранные системы часто не способны спасти автомобиль от угона. И не потому, что они слишком простые и дешёвые, а потому, что их неправильно установили на машину. Что значит “неправильно” и как должно быть “правильно”, мы вам сейчас и расскажем.

Приоритеты – сервис или безопасность?

Не так давно мне довелось поприсутствовать при установке продвинутой модели охранной автосигнализации одного известного бренда. Причём проводили инсталляцию в фирменном установочном центре этого самого бренда – то есть, безусловными специалистами своего дела. Они подключили блок сигнализации к CAN-шинам автомобиля, с компьютера сконфигурировали его с учетом марки, модели и года выпуска, после чего…нашли в блоке предохранителей в районе ног водителя провод, идущий на бензонасос, разрезали его и включили в разрыв цепи блокировочное реле, закрепив его пластиковым хомутиком тут же рядом!

Это не шутка, это печальная реальность 2018 года… Потребители, выбирая охранную систему, все чаще интересуются удобством удаленного запуска, контролем местоположения машины, бесключевым доступом, управлением со смартфона, автоматическим вызовом помощи при аварии и тому подобными “фишками”, придавая второстепенное значение главному – защите от угона. Поэтому установщики и не заморачиваются… Хотя кроме как «добровольной помощью угонщикам» такой монтаж назвать невозможно – примитивную блокировку легко и быстро обнаружит и дезактивирует даже не слишком опытный злоумышленник.

Итак, несколько важных нюансов, понимание которых до посещения установочного центра позволит избежать фатальных ошибок, делающих охранную систему бесполезной в деле защиты от угона.

Реле как брешь в защите

Современные автосигнализации – очень умные устройства. Однако пирамиду технологий часто венчает элементарный конечный исполнительный механизм – реле, управляющее блокировкой двигателя. Именно простейшее 50-рублевое реле часто используют недобросовестные установщики в качестве единственной защиты от запуска мотора злоумышленниками, сводя на нет все усилия инженеров-разработчиков продвинутых охранных систем.

Классическое «аналоговое» реле – вещь очень простая. Чтобы его включить, достаточно подать питание на идущий к нему от блока сигнализации провод. Обнаружив само реле или провод, злоумышленник легко подаст на него управляющее питание и включит. Или не даст ему включиться, если нужно. Установщики же, монтируя клиенту даже самую крутую, самую продвинутую «сигналку», сплошь и рядом устанавливают блокирующее запуск мотора реле в салоне, зачастую недалеко от блока предохранителей. Ибо это просто и быстро. Перерезал провод зажигания или насоса и установил в разрыв реле — вуаля! Однако делать так категорически нельзя. Блокировка в салоне, да еще и столь простая – «открытая дыра», легко обнаруживаемая угонщиками. Увы, этот элементарный факт понятен далеко не всем…

Цифра против аналога

Располагать реле блокировки в салоне, возле блока предохранителей, как любят делать нерадивые установщики – недопустимо. Ставить их нужно только под капотом! Но и там оно уязвимо: угонщик, обнаруживая под торпедо коробочку сигнализации, с распиновкой разъема которой он знаком, находит идущий из нее в моторный отсек провод на блокировочное реле и активирует реле вручную, даже не открывая капот.

Поэтому в качестве блокировочных реле следует использовать не простые аналоговые, а только цифровые (иногда называемые кодовыми). Эти реле обычно выпускаются под той же маркой, что и сигнализация, и работают с ней в едином протоколе. Цифровое реле необходимо располагать под капотом, а для срабатывания оно требует не простой плюсовой сигнал, а сложную цифровую последовательность импульсов, динамически изменяемый код. Даже когда угонщик обнаруживает в салоне машины блок сигнализации и провод, идущий от нее к реле под капотом, для него эта находка оказывается бесполезной.

А если используется радиоканальное цифровое реле, то провода нет вовсе. Смысл его тот же, но команду от базового блока сигнализации в салоне оно получает по отдельному защищенному диалоговым кодом радиоканалу малого радиуса действия.

Замок капота – защита блокировок

Цифровое блокировочное реле не боится внедрения в его канал управления, но уязвимо без дополнительной чисто физической защиты. Злоумышленник открывает капот и либо относительно легко обезвреживает блокировочные реле, либо игнорирует его поиск, используя заранее подготовленную резервную проводку вместо штатной, в которую внедрены блокировки. Поэтому однозначно необходимым элементом охранной системы любого уровня, хоть для народного Соляриса, хоть для премиального «икс-пятого», является дополнительный электромеханический замок капота, затрудняющий доступ к блокировкам мотора.

Замок капота – важнейшая составляющая полноценной охранной системы, которая очень часто игнорируется автовладельцами. Масса автомобилей оснащается дорогущими «сигналками» с GSM, GPS, Bluetooth и встроенными кофеварками, но блокировка двигателя под капотом не защищается от чисто механического воздействия. Поэтому при ограниченном бюджете на охранное оборудование, лучше выбрать сигнализацию подешевле и попроще, но непременно защитить подкапотные блокировки дополнительным электромеханическим замком.

Управление замком капота

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12129 0 6 22.08.2018

Мы осуществили блокировку двигателя цифровым реле, в канал управления которого невозможно вторгнуться извне. Защитили непосредственно само реле в моторном отсеке дополнительным электромеханическим замком. Но вот чем управляется сам замок капота?

Дело в том, что замки капотов по своей электрической сути не сложнее лампочки, и управляются простой подачей питания без всяких кодов и шифров. Часто установщики охранных систем “вешают” управление дополнительным замком капота на свободные аналоговые каналы сигнализации или даже примитивно подключают их параллельно центральному замку. Это означает, что к замку капота из салона идут провода незащищенного аналогового канала. Угонщику достаточно найти их, подать на них 12 вольт, и капот откроется, дав доступ к блокировкам двигателя…

Для устранения такой бреши в охранной системе существуют специальные подкапотные цифровые модули для управления замком капота. Они получают от сигнализации защищенные кодированные команды, неподверженные взлому, после чего подают на замок запирающие и отпирающие аналоговые импульсы. Вмешаться в их кодовый канал злоумышленник не сможет.

Иной вариант – отдельный иммобилайзер для управления замком капота. Например, из тех, что активируются и деактивируются вводом кода с помощью нажатия штатных кнопок автомобиля в уникальной последовательности, известной только владельцу. Модуль такого иммобилайзера также размещается под капотом, защищенный замком, которым он и управляет.

Подводя итоги

Мы не стали здесь указывать никаких брендов, моделей, цен. Рекомендациям тоже не обязательно следовать слепо. Например, блокировками в моторном отсеке может управлять не сигнализация, а отдельный иммобилайзер, получающий команды от бесконтактной метки или от смартфона с Bluetooth. А сигнализация — отвечать только за функции комфорта и телематику. Вариантов много, но главное – понимание элементарных базовых принципов построения правильной комплексной охранной системы. В которой на первом месте — защита от угона. Удобства, которые дает продвинутая сигнализация, хороши, но все же вторичны. Тезисно же все вышесказанное можно подытожить так:

Для предотвращения несанкционированного запуска мотора не обязателен десяток блокировок – достаточно даже одной, но осуществляемой реле (модулем, иммобилайзером), которое управляется не примитивным «плюсом», а кодовой командой с высокой степенью шифрования по проводу или беспроводному каналу.

Для предотвращения обезвреживания блокировки она должна располагаться исключительно в моторном отсеке, а не в салоне, и быть защищенной от физического воздействия злоумышленника дополнительным электромеханическим замком капота.

Замки капота часто устанавливается так, что управление ими оказывается уязвимым и легкодоступным угонщикам. Поэтому для управления замком требуются дополнительные устройства, использующие кодированный канал для приема команд.

Да, все эти рекомендации по построению правильной электронной противоугонной системы не помогут, если машину похищают на эвакуаторе, на буксире, или «парашютным методом», вышвыривая владельца из салона на парковке, заправке или перекрестке. Мы говорим лишь о защите от самого распространенного типа угона, при котором злоумышленники обезвреживают электронику, запускают двигатель и уезжают на машине своим ходом. Но именно от него эффективно защищает правильная «архитектура» охранной системы. Хотя, конечно, фаталистов, «всепропальщиков» и любителей петь мантру «захотят угнать — угонят» этим не убедить. Но если вы не фаталист, то обязаны сделать (или проследить, чтобы было сделано) все же хорошо, а не плохо.

И тогда уведут – но не вашу. Соседнюю. У «всепропальщика». Который вечно твердит, что «захотят угнать – угонят»…