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Как выбрать качественное моторное масло для тяжёлой техники на современном российском рынке

27.01.2025 35 0 0

В последние годы рынок смазочных материалов в России претерпел значительные изменения. Уход из страны многих известных брендов создал сложную ситуацию для владельцев парка тяжёлой техники. Возникли трудности, связанные с появлением большого количества малоизвестных производителей и неконтролируемого параллельного импорта, и как следствие – высокий риск покупки некачественной продукции. В условиях бизнеса стабильная и бесперебойная работа техники играет важную роль, поскольку поломки и простои оборудования приводят к огромным затратам и напрямую влияют на эффективность предприятия.

В сложившейся ситуации важно выбирать бренды, имеющие локальное представительство и собственное производство, готовые инвестировать в свой продукт и предлагать качественные решения в области смазочных материалов. Например, Teboil.

Компания была основана в Финляндии в 1934 году. Продукция Teboil производится как в финском городе Хамина, так и в российском Торжке, а разработка ведётся в собственном научно-исследовательском центре. Ассортимент Teboil включает как моторные и трансмиссионные масла для легковых автомобилей и малоразмерной техники, так и масла для коммерческой техники и индустриальные продукты для различных отраслей промышленности.

Компания уделяет большое внимание проведению комплексных научных исследований и ресурсных испытаний своих продуктов на технике и оборудовании в разных индустриях. Проведение испытаний в реальных условиях на базе производственных парков позволяет объективно оценить эффективность работы моторных масел.

К примеру, синтетическое моторное масло Teboil Super XLD-3 10W-40 прошло испытания в Ленинградской области на экскаваторах Liebherr «Выборгской Лесопромышленной корпорации», которая специализируется на производстве бумаги, картона, топливных паллетов и другой продукции. Масло на протяжении четырех месяцев использовалось в двигателях техники, эксплуатирующейся круглосуточно в режиме высокоинтенсивных нагрузок и в различных погодных условиях, таких как температура от -25 до +25 градусов, запыленность и бездорожье. Учитывая значительную наработку техники (более 40 000 моточасов), для замены был выбран интервал в 300 моточасов. В течение испытаний проводился постоянный мониторинг состояния масла, контроль его расхода и физико-химических показателей. Замеры проводились в начале рабочего цикла, через 200 моточасов и по истечении 300 моточасов.

Результаты испытаний масла по ключевым критериям

Замеры вязкости показали незначительные изменения.

Значение щелочного числа находится в допустимых пределах изменений – масло сохраняет заметный запас защитных свойств в сравнении с минимальным порогом.

Значение кислотного числа не превышает допустимые значения.

При высоких нагрузках на двигатель в масле увеличивается содержание частиц металлов и, как результат, загрязнений. Стоит отметить, что это нормальный процесс, а задача смазки – как раз минимизировать износ. Содержание частиц оставалось незначительным в течение всего периода наблюдений.

По итогам испытаний масло Teboil Super XLD-3 10W-40 положительно проявило себя на технике со значительной наработкой. Физико-химические показатели масла остались в пределах нормы – более того, масло сохранило запас свойств по окончанию испытаний.

Таким образом, можно сделать вывод, что в актуальных условиях российского рынка качественные масла по-прежнему существуют и на них вполне можно рассчитывать даже в случае эксплуатации тяжёлой коммерческой техники в экстремальных условиях.

технологии авто и технологии спецтехника
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