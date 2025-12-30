Как выглядит самая южная точка Дальнего Востока? Поехали туда на старом Москвиче

Мы снова отправляемся в путешествие на нашем Москвиче-полярнике! В прошлом году мы добрались по зимникам до села Юрюнг-Хая – самого северного населённого пункта Дальнего Востока. Теперь пришло время доехать до самого южного – посёлка Хасан, который находится в 270 километрах на юг от Владивостока.

Приморье уже тридцатый регион на нашем пути по стране на старом Москвиче, сюда он приплыл с Камчатки, о чем было рассказано в предыдущей части. Впереди ещё как минимум 59 регионов.

Во Владивостоке автомобиль сначала отправили на ТО к местному умельцу (который, как оказалось, толком его не сделал), и потом он хранился здесь в ретро-музее японских автомобилей. Многие люди нам писали, что были удивлены, увидев Москвич в этой экспозиции.

Затем машину ждали новые приключения. Тем более что на улице стояла сильная жара, которую наш Полярник очень тяжело переносит – у него постоянно перегревается двигатель. А задача на сей раз перед нами была серьёзная.

В -50° он чувствовал себя намного лучше, чем в +35°. Двигатель перегревался постоянно. Бензин закипал не только в бензонасосе, но и в фильтре. Охлаждающую жидкость выкидывало постоянно. Сколько раз он у нас закипал – не сосчитать! Как он вытерпел эти две недели – мы реально не понимаем.

В прошлом году мы доехали до села Юрюнг-Хая в Якутии – самого северного на Дальнем Востоке. По зимникам и в 50-градусный мороз. В той же поездке удалось побывать и на мысе Пакса – самой северной материковой точке Дальнего Востока. И вот теперь настало время попробовать доехать до самой южной оконечности ДВ.

Многие ошибочно считают, что это там, где знак трёх границ на окраине посёлка Хасан в Приморье. Но нет. До того места, где заканчивается наша страна, от Хасана ехать ещё 21 километр. Попасть в приграничный Хасан теперь стало проще – нужно всего лишь иметь с собой паспорт. На въезде вежливые пограничники спрашивают цель визита, проверяют документы и желают доброго пути. А ещё не так давно сюда нельзя было попасть без оформления погранпропуска.

Здесь строят новый мост. Мы стояли на сопке, а внизу текла река Туманная. Слева – Россия. Прямо – загадочная Корея. Справа – многолюдный Китай. Ощущение, будто держишь в руках 3D-версию учебника по геополитике. Таких мест, где можно одновременно увидеть три страны, в мире можно пересчитать по пальцам. Представьте: одна и та же река, а у каждой из трех стран для нее свое имя. Туманная в России, Туманган в Корее и Тумэньцзян в Китае. Вот он, старый «Мост Дружбы», построенный в далеком 1959 году. Он до сих пор несет свою службу, соединяя наши железнодорожные пути с корейскими.

А стоит опустить взгляд чуть ниже по течению, и картина резко меняется. Слышен шум техники, видно движение мощных кранов и суету рабочих. Здесь на наших глазах рождается новый автомобильный мост в Корею. Само строительство этого моста стало здесь главным событием последних десятилетий. Строительство ведётся одновременно с двух сторон – России и КНДР. На другой стороне реки находится корейский город Расон.



Дальше от посёлка идёт грунтовая дорога ровно на юг. Ну как дорога… Колея среди камышей. В самом начале путь преграждает шлагбаум. Но не стоит пугаться: там написано, что нужно подождать 5 минут и приготовить паспорт. И всё! Короткая проверка, и шлагбаум приветливо поднимается. А вот дальше становится интереснее. Ямы всё больше, колеи всё глубже, камыши всё плотнее, а лягушки всё жирнее. Появляются угрожающие таблички с телефоном внедорожного эвакуатора. И вот мы с разгону плюхаемся в болото. Приехали.

Но оказалось, что мы поехали не туда. Как и многие до нас. Есть рядом ещё одна дорога. Разворачиваемся и пробуем пробраться по ней. И здесь нужно честно сказать, что нам ОЧЕНЬ повезло! Из-за жаркого лета всё вокруг высохло. И там, где недавно не могли проехать внедорожники, наш Москвич, вывешиваясь, буксуя, постоянно ударяясь днищем о колею, упорно ехал вперёд. Пришлось и потолкать, и переставлять его вбок, и выходить всем из машины, чтобы он стал повыше. Мы ехали, затаив дыхание, и считали каждый километр до берега моря. И вот он, пляж, где Москвич сразу застревает в песке. Но уже всё равно. Мы на самой южной точке всего Дальнего Востока!

Дальше только Тихий океан и Северная Корея. А вокруг нас остовы старых корейских шхун, горячий песок, тёплое море и незабываемая ночь на берегу с видом на огни сразу нескольких прибрежных северокорейских городов.

Как мы часто говорим, сценарий путешествия нам пишет Москвич. И эта поездка была не исключением. Вы можете сколько угодно составлять график движения и продумывать даты, но у Москвича, как обычно, на всё свои планы.

На обратном пути прямо на границе с Китаем вырвало нижнюю шаровую опору. И это при том, что после большого ремонта машина прошла меньше 300 километров (который, как оказалось, никто не делал, но денег с нас взяли).

Нужных запчастей с собой не было. Пришлось применить смекалку. Но нашей «смекалки» хватало максимум на десять километров, и потом колесо снова отрывалось. Решили вернуться в Хасан. Москвичей здесь отродясь не было, как и запчастей к ним. Дальний Восток, как никак. Но решение было найдено.

Мы сняли шаровую, и местный мастер Сергей нам её заварил так, что мы потом смогли доехать до Владивостока. Денег он с нас за это не взял ни копейки.

Во Владивостоке купили новые запчасти и прямо возле магазина всё поменяли. Очень, конечно, удивились, что даже на Дальнем Востоке можно найти запчасти для старого Москвича

Но на этом приключения не закончились. Мы приехали в Хабаровск и сфотографировались возле стелы, но при попытке снова завестись всю площадку заволокло густым паром из глушителя. У нас пробило прокладку под головкой двигателя. Всё. Теперь точно приехали!

Ну а дальше мы планируем поехать на остров Сахалин. Не забывайте посмотреть наш сериал «Москвич-Полярник»!

Партнёрский материал