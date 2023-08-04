Как я купил Haval Dargo в автокредит от Тинькофф Хавал: отзыв подписчика

Это моя первая машина из Китая, поэтому было волнительно покупать ее, тем более – с новым сервисом от Тинькофф Авто, у которого мало отзывов. Но почему именно китайский автомобиль? Потому что хотелось крепкий кроссовер за адекватную цену. Аналоги с минимумом пробега или вовсе без него от европейских, японских, корейских марок гораздо дороже. Но я не буду обозревать сам автомобиль. Если вкратце, я им доволен. Расскажу, как я покупал его в автокредит со скидкой и без каких-либо обязательных опций.

Автокредит Тинькофф на Haval

Все началось с того, что я сходил в автосалон, где в том числе был Haval, правда, F7. Мне понравилось, но хотелось чего-то более похожего на внедорожник. Специалист в салоне рассказал мне всё про все представленные там марки и модели, и в том числе про Dargo – историю, технические характеристики. В итоге я нацелился именно на Dargo. Но так как автосалон был мультибрендовый, я решил найти официального дилера.

Дальше уже через официальный сайт Haval в РФ нашел дилера у себя в Воронеже и поехал туда. Полчаса, наверное, ушло только на рассказ, какие у них кредитные программы. Меня интересовали программы примерно на 5 лет. И продавец даже сам запутался в какой-то момент. Все эти остаточные платежи, обязательные опции где-то есть, где-то нет; где-то ставка ниже, но огромный первый взнос… Да и в наличии был Dargo только в базовой версии Comfort 2WD.

В общем, я пошел домой изучать вопрос детальнее. И наткнулся на статью о покупке Haval через Тинькофф. Совпало, что у меня есть подходящая кредитная история, пара закрытых кредитов наличными в Тинькофф, и основные деньги у меня тоже в этом банке. Почему бы не попробовать? – подумал я и закинул заявку через специальную форму, на которую вышел из той статьи. Смутило тогда только то, что отзывов на этот сервис почти не нашел в сети. Но, видимо, услуга не такая массовая, как кредитки и дебетовки банка. Неудивительно.

Зачем именно через Тинькофф Авто

Во-первых, удивило, что цена при заполнении заявки и консультации с менеджером, который позвонил, совпала с официальной ценой дилера. Тогда как в салоне были какие-то свои небольшие накрутки. Плюс, как сказал менеджер и что подтвердилось, какие я опции сам выберу, такие я и заберу. Заключается ДКП, там все прописано. И сделку будет вести этот же менеджер, что мне позвонил изначально.

В общем, звучало все вкусно: скидка 3% от цены на сайте по выбранной мной комплектации Dargo Elite 4WD c семиступенчатым автоматом. Менеджер уверял, что после выбора комплектации и заказа цена захолдируется за мной, и мне останется ждать завоза к дилеру в моем городе.

К слову, как грамотный человек, который никому не доверяет, я поехал к дилеру и спросил, что да как. Менеджер сказал мне, что это все новая тема и гораздо лучше купить у них. Тут же опять начал рассказывать про кредитные условия и тому подобное. В общем, стал активно продавать машину, причем именно ту, что стояла. А про 3% сказал, что вряд ли мне такую скидку кто-то даст, учитывая, что автомобиль и так дешевый, есть скидки, трейд-ин и так далее.

Я снова обратился в Тинькофф, меня связали с менеджером, я озвучил ему слова представителя автосалона и спросил еще раз, точно ли от них будет скидка в 3%, даже если я возьму кредит. Менеджер по имени Антон еще раз объяснил мне все буквально «на пальцах». И что звена в виде «менеджера из салона, продающего мне машину с дополнительными опциями» не будет вообще. В общем, я решил довериться.

Как прошла покупка

Сначала мы подали заявку на автокредит, процентная ставка была одобрена в 12,9%. Учитывая, что в банке не требуют оформлять КАСКО, не привязывают тебя к какой-либо опции, это неплохое предложение. Деньги на руки я не получил – как пояснил тогда менеджер, мне нужно было просто посмотреть машину и при условии, что все хорошо, сразу забрать ключи.

Дальше я написал нужную мне комплектацию и цвет, Антон составил заявку, указал туда скидку, внес цену как окончательную и сказал, что я могу посмотреть ДКП, и он останется неизменным – его привезут мне прямо в салон, когда я буду получать и осматривать автомобиль. И запросил предоплату 10 000 рублей, чтобы заказ ушел в работу. Это, конечно, опять меня немного смутило. Но я почитал условия у дилеров и на сайте банка – это реальный минимум предоплаты для брони, в целом стандартное условие. Поэтому оплатил.

Еще Антон предложил бесплатную доставку, но я отказался. По-моему, куда приятнее ехать из салона домой самому. В общем, назначили предварительную дату получения через 1,5 недели, дальше нужно было просто ждать.

За несколько дней до оговоренного срока мне с утра позвонил менеджер и сказал, когда автомобиль будет готов. В этот день можно будет приехать, а представитель банка привезет ДКП. Так как дата выпала на будний день, я попросил у начальства пару часов за свой счет, потому что не терпелось увидеть авто. И вот с утра в назначенный день я в салоне «Фреш Авто» стою рядом со своим красавцем! Пока я смотрел машину от и до, приехал представитель с ДКП. Я подписал договор, где была указана полная сумма и отдельно – сумма кредита с учетом первоначального взноса и за вычетом предоплаты в 10 000 рублей, без КАСКО, без страховки жизни! Все прошло гладко, четко. Выехал на своем новом авто окрыленный.

Советую ли я брать автокредит в Тинькофф

Мой отзыв о покупке Haval через Тинькофф простой – все прошло отлично! Поэтому, конечно, я советую этот сервис. Но вот что касается автокредита, все неоднозначно. Во-первых, кредитная история. Я не знаю, какая она у вас. Может, вам откажет и Тинькофф, и Драйв Клик, услуги которого, как я видел, предлагают в салоне. Во-вторых, первоначальный взнос и опции. Если вам легко внести от 20% и вас устраивает обязательное каско и страхование жизни, то, может, вам и в салоне подберут нормальный кредит. Но хотите ли вы общаться с человеком, который напрямую заинтересован в том, чтобы вы купили максимальнейшие комплектации и опции – смотрите сами. А с автокредитом Тинькофф для покупки Haval, по сути, я избавился от необходимости приобретать и каско, и каких-либо опции и с менеджерами салона не общался – как еще один плюс этого процесса именно через Тинькофф.

Как итог

Сервис Тинькофф Авто Haval меня удивил. Очень приятно, что помогли с автокредитом, с заказом, следили за сделкой и дали обещанную скидку 3%. Лично от меня идея для развития сервиса простая: объединиться со всеми китайскими марками, которые у нас продаются – Geely, Chery и так далее. Тоже хорошие машины. Но про автомобили Haval еще до покупки через Тинькофф я смотрел и читал обзоры, и мне они понравились больше, хотя бы за семиступенчатый автомат от немецких инженеров на всех комплектациях. Ну и концерн с самого создания специализировался на кроссоверах и внедорожниках.

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