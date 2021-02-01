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Как завести автомобиль от другой машины, если сел аккумулятор

01.02.2021 206 0 0

Недавно мы выясняли, как завести машину с толкача или при помощи буксира, а также разбирались, как сделать это в одиночку при помощи троса и домкрата. Сегодня же мы рассмотрим самый «простой» вариант: как завести машину с разрядившимся аккумулятором, если есть возможность «прикурить» ее от другой. Слово «простой» не зря взято в кавычки: при всей кажущейся простоте в процедуре прикуривания есть важные нюансы. Давайте их вспомним и сформируем правильный порядок действий.

 
Когда нельзя прикуривать автомобиль

На самом деле, прикуривать автомобиль с разряженным аккумулятором не всегда оправданно, а иногда даже откровенно рискованно. Поэтому для начала давайте обозначим условия, при которых эта процедура бессмысленна или опасна. Прежде всего это состояние аккумулятора на машине, которой требуется помощь. Если он разряжен полностью и в течение долгого времени находился на морозе, то почти наверняка «внешняя помощь» его уже не реанимирует: электролит в нем с большой долей вероятности замерз. Из этого следует еще одно условие, касающееся аккумулятора: перед прикуриванием нужно осмотреть его и убедиться, что он не вспучился, не лопнул, не течет и не имеет других явных повреждений или дефектов. Если они есть, подключение исправного аккумулятора, установленного на другой машине, может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем – рискованным.

Следующее, в чем нужно убедиться перед прикуриванием – отсутствие проблем с электросетью у автомобиля, который нужно завести. Минимальная диагностика – это проверка блока предохранителей на предмет их целостности. Сгоревший предохранитель укажет на наличие проблем в цепи, а то и короткого замыкания. Попытка запустить мотор в таком случае означает высокий риск для бортсети автомобиля-донора.

Последнее, что обязательно стоит проверить – это чистота и состояние клемм у проблемного автомобиля. Далеко не все автовладельцы заморачиваются не то что смазкой, но даже периодическим осмотром и чисткой клемм, а в самых запущенных случаях провода вовсе не затянуты не клеммах аккумулятора, а просто надеты на них. Все это ухудшает проводимость и снижает вероятность запуска двигателя. Соответственно, в некоторых случаях причина молчания стартера – не разряженный аккумулятор, а плохой контакт, и прикуривание здесь никак не поможет. Поэтому перед тем как доставать провода для помощи, убедитесь в чистоте контактов и затяжке клемм.

Ну и еще одно «дополнительное» условие неудачного пуска – это отсутствие подходящих проводов. В момент пуска по ним пойдут весьма большие токи, так что провода для прикуривания должны иметь достаточное сечение, хорошую изоляцию и качественные клещи («крокодилы») для подключения к клеммам. От качества контакта зависит вероятность успешного пуска, а от качества проводов – безопасность всего мероприятия. Тонкие провода с жиденькими «крокодильчиками» или, что еще хуже, кусок «бытового» провода, намотанный на клеммы – это риск перегрева, оплавления и возгорания.

Как правильно прикурить автомобиль

Процедура прикуривания в целом очень проста. Пусковые кабели для удобства обычно имеют окраску: красный для подключения положительных (плюсовых) контактов и черный для подключения отрицательных (минусовых) контактов. Последовательность действий при прикуривании такая:

  • расположить автомобили максимально близко для удобной работы с пусковыми кабелями;
  • сначала подключить один зажим положительного пускового кабеля к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-реципиента;
  • подключить один зажим отрицательного пускового кабеля к минусовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к неокрашенной металлической части под капотом автомобиля-реципиента: обычно это точка подключения «массы» или двигатель;
  • подождать 5-30 минут, чтобы дать разряженному аккумулятору немного набрать заряд;
  • убедиться, что пусковые кабели подключены максимально плотно и качественно и не попадают в зону работы вентиляторов, ремней и других движущихся частей;
  • если автомобиль-реципиент оснащен дизельным мотором, прогреть свечи накаливания для повышения шансов на успешный пуск;
  • попытаться запустить двигатель автомобиля-реципиента
  • отключить пусковые кабели в обратном порядке: сначала минусовой, потом плюсовой.
Какие сложности могут возникнуть при запуске

В описанной выше схеме есть несколько «белых пятен». Основные вопросы, вызывающие жаркие споры, касаются того, нужно ли отключать аккумулятор автомобиля-донора от бортсети, нужно ли запускать двигатель автомобиля-донора и можно ли подключать кабели при запущенном моторе. Давайте кратко разберемся в причинах и потенциальных рисках каждого из этих решений.

Отключение аккумулятора автомобиля-донора – то есть снятие с него клемм – исключает риски проблем с электрикой «помогающей» машины. С другой стороны, само по себе отключение аккумулятора, особенно на современных машинах, может быть сопряжено со сложностями. Это как мелочи вроде сбившихся настроек памяти сидений и зеркал или блокировки головного устройства аудиосистемы с необходимостью ввести код разблокировки, так и более неприятные последствия. Риск того, что машина не заведется после отключения аккумулятора, крошечный, но лучше заранее знать, что может произойти в этом случае. Вдобавок стоит учитывать, что при запуске мотора автомобиля-реципиента отключенному аккумулятору может просто не хватить тока для пуска. Из этого условия вытекает следующий вопрос: можно ли запускать двигатель автомобиля-реципиента при работающем двигателе донора. Ответ то же самый: обычно это проходит безболезненно для автомобиля-донора, но определенные риски в такой процедуре есть, так что некоторые автовладельцы соглашаются только на «холостое» прикуривание.

И еще один нюанс касается последовательности подключения пусковых кабелей. На самом деле последовательность, указанная выше, не является единственно допустимой: можно подключить первым и отрицательный кабель. Но если подключить минус первым, а затем при подключении плюса случайно коснуться вторым концом плюсового кабеля металлической части автомобиля, произойдет короткое замыкание. Если же подключить первым плюс, то короткое замыкание можно получить, только коснувшись концом минусового кабеля плюсовой клеммы аккумулятора – то есть, риск гораздо ниже. Поэтому правильным считается именно порядок «сначала плюс, потом минус».

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