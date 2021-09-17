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Каршеринг: габариты и срок аренды растут. Что еще изменилось за год после пандемии?

17.09.2021 86 0 0

Буквально на днях правительство Москвы разрешило увеличить максимальные габариты машин и срок аренды столичным операторам. Теперь можно арендовать автомобили длиной до 4950 мм и шириной до 2000 мм, а срок аренды подняли с 24 часов до семи суток. Это наверняка подстегнет спрос на услугу, которую подкосил корона-кризис.  

 

Каршеринг начал активно развиваться у нас 6 лет назад, и рост спроса на услугу поминутной аренды автомобилей продолжался вплоть до пандемии. К счастью,  кризис сменили новые тренды, активно менялась и аудитория.

По данным столичного оператора Делимобиль, в сравнении с 2020 годом количество поездок выросло более чем на 60%, а по сравнению с 2019-м  – более чем в два раза. Сейчас услугами только одного Делимобиля в сутки совершается около 120 000 поездок, при этом растет как дальность, так и среднее время.

Один из трендов, стартовавших летом 2020 года и получивших полноценное развитие в 2021-м – активный внутренний туризм и спрос на междугородние поездки. До 2020 года каршеринг воспринимался клиентами преимущественно как внутригородской вид транспорта, однако закрытие границ и карантинные ограничения вывели автотуризм и туризм «выходного дня» на новый уровень.

По результатам собственного исследования Делимобиль, количество поездок на расстояние более 150 км от Москвы выросло чуть более чем в два раза (c 16 000 до 42 000). В топ популярных туристических направлений в соседних с Московской областях вошли Тверь, Владимир и Суздаль, Рязань и Плес, Ярославль, Ростов Великий и Кострома. А самыми популярными направлениями для отдыха в Подмосковье стали Серпухов, Сергиев-Посад, Истра (Новый Иерусалим), Яхрома и Коломна.

Так, из Санкт-Петербурга пользователи могут отправляться в автопутешествия по Карелии, из Новосибирска в Шерегеш, из Казани в Самару или Ульяновск. За год было открыто более 450 направлений для туризма по всей России, а также запущена работа сервиса в двух новых городах – Ростове-на-Дону и Казани.

Растет и количество суточных аренд. Многие горожане продолжили работать удаленно и берут автомобили в длительную аренду для того, чтобы продолжить работу на дачах или в домах отдыха.

 Еще один интересный тренд – активный рост женской аудитории в каршеринге: более чем на 38% за период с января по август год к году. Рекордсменом среди 11 городов присутствия Делимобиля стал Санкт-Петербург. Здесь количество пользователей  среди женской аудитории выросло в 1,7 раз по сравнению с 2020 годом.  Так что в трети каршеринговых машин Северной столицы установлены детские кресла.  

Рост аудитории пользователей каршеринга и увеличение числа поездок стали главными драйверами наращивания автопарков. Делимобиль за год увеличил автопарк на 4500 машин до 17 000 штук. За год после пандемии расширился и модельный ряд. В парке Делимобиля появились Kia Rio X, Volkswagen Polo VI, Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan, Audi A5, Audi TT, Kia Stinger и фургоны Ford Transit.

авто и общество бизнес

 

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