В прошлом материале мы рассказали о принципах выбора двигателя, коробки и трансмиссии на примере компактного кроссовера Kia Sportage, собираемого в Калиниграде. Однако для многих покупателей куда важнее комфорт, удобство и помощь электронных систем активной безопасности, а не мощность, число передач и тип привода. Давайте посмотрим, что предлагает современный корейский SUV: какие функции действительно вошли в обиход автомобилиста, а от чего можно отказаться без сожалений?

В Европе, где культура торговли автомобилями наиболее разнообразна и многогранна, где требования к потребительским свойствам высоки как нигде в мире, большинство брендов предлагает покупателю, пришедшему в салон, не только готовые машины, но и свой уникальный вариант, который можно заказать на производстве. Будущий владелец получает список опций на десятке листов мелким шрифтом, и терпеливый менеджер по продажам хоть час, хоть два подробно объясняет, для чего нужна та или иная опция, сочетается ли она с выбранным мотором и коробкой, с какими опциями она входит в противоречие и какие позиции «притягивает». Уяснив таким образом необходимость и возможность заказа той или иной функции, владелец выбирает лишь то, что ему действительно необходимо. Само собой, после существенной предоплаты ждать свою уникальную машину, набранную таким образом, придётся долго – до трёх месяцев, а то и больше, однако ожидание того стоит, ведь такой экземпляр будет состоять исключительно из нужных опций, и степень удовлетворённости владельца будет как никогда высока.

В нашей стране потребителям о таком подходе остаётся только мечтать, если речь, конечно, не идёт о дорогих моделях, за которые непременно придётся платить налог на роскошь. Более того, и «рядовые» люксовые бренды относительно европейского рынка не предлагают сколько-нибудь широкого выбора ни по типам кузовов, ни по сочетаниям двигателей и коробок. В этом легко убедиться, изучив сайты соответствующих брендов. В другую крайность ударились некоторые «японцы», предлагающие от силы по три фиксированные комплектации, где покупателя нагружают всем, что ему нужно и не нужно, что может пригодиться всего раз в жизни, и за что переплачивать он в здравом уме и твёрдой памяти никогда не стал бы, но вынужден переплачивать – просто куда деваться!

Безопасность – прежде всего!

Золотую середину заняли в Kia. С одной стороны, полную свободу действий покупателю при заказе машины пока не дают, но и радикально сужать количество «продуктовых наборов» не планируют – наоборот! По разнообразию предлагаемых фиксируемых комбинаций корейцы – в лидерах российского рынка, что во многом и объясняет большие объёмы продаж, по крайней мере, кроссовера Kia Sportage.

Перед тем как погружаться в особенности каждой из комплектаций, давайте изучим состав базовой версии Classic, которая доступна с 2,0-литровым мотором, ручной коробкой и передним приводом. Сразу обращаем внимание, что «классический» Sportage бьёт многих конкурентов: для пассажиров второго ряда здесь имеются 12-вольтовые розетки, механическая регулировка спинок задних сидений и дефлекторы обдува, а в багажном отделении предусмотрена и шторка. В дальней дороге водителям пригодится мультифункциональный руль с кнопками управления «музыкой» и бортовым компьютером на спицах, а начинающим автомобилистам – помощник при начале движения на подъёме (HAC) и помощник при спуске с горы (DBC). Впрочем, квалифицированная помощь не помешает и опытным «городским» водителям. Дело в том, что, оказавшись на склоне, многие из них ничтоже сумняшеся включают нейтраль и, скатываясь вниз, пробуют регулировать скорость машины тормозами. Кончается это, конечно, плохо, особенно если дело происходит на мокром после дождя травянистом спуске: в какой-то момент одно из передних колёс оказывается на лучшем грунте, чем соседнее, и возникший тормозной момент тут же разворачивает машину вокруг этого «устойчивого» колеса.





Уже в базовой комплектации Classic для задних пассажиров предусмотрены разъёмы на 12 В, а спинку заднего дивана можно сложить в пропорции 40:60 Полноразмерное запасное колесо полагается только владельцам комплектаций GT Line и Premium, доступных только с 2,4-литровым мотором и полным приводом

Мультифункциональное рулевое колесо входит в базовую комплектацию Classic, чем выгодно отличает Sportage от некоторых конкурентов: не снимая рук с «баранки» водитель может управлять аудиосистемой, вкладками бортового компьютера, выставить скорость на круиз-контроле



Собственно, спуск с горы – это одна из ключевых функций для кроссоверов, и именно здесь электроника давно и успешно заменила человека, потому что она имеет возможность дозировать усилие на каждом из колёс в зависимости от того грунта, на котором это колесо находится в данный момент. Отметим, что для неопытного водителя наличие автоматической коробки ничуть не облегчит ситуацию, а в чём-то даже усугубит её. Дело в том, что при спуске на АКП нужно принудительно включить первую ступень, и если машина всё же сильно разгоняется, попытаться погасить скорость механическим ручником. Однако опять же этим навыком владеют не все. Среднестатический водитель скатывается в режиме D, что, как правило, заканчивается плохо: либо машину крутит вокруг одного из передних колёс, либо она набирает скорость, когда АКП переключается на повышенную ступень.

Базовый Sportage – совсем не «голый»

Вернёмся к базовой комплектации. В неё помимо прочего входят передние и задние электростеклоподъёмники, кроме того, есть и кондиционер. Возникает вопрос, а где же знаменитые «зимние опции» Kia? Может быть, они собраны в опциональном пакете, который так и называется «Тёплые опции»? А вот и нет: здесь только индикатор низкого уровня омывающей жидкости и обогрев наружных зеркал, то есть, прямо скажем, маловато… Стало быть, комплектацию Classic во всей её аскетичной красоте мы рекомендовать никак не можем, равно как и её «утеплённый» вариант, который так и называется Classic «Тёплые опции», хотя здесь уже добавляется подогрев передних сидений и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. А как же задние сиденья, а как же форсунки, а как же вся площадь «лобовухи»?

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Нам ничего не остаётся, как переориентироваться на более высокий пакет Comfort, который добавляет к «классическому» весомые в рамках модельной линейки Sportage 165 тыс. рублей. Для сравнения: система полного привода на исполнении с 2,0-литровым мотором обходится всего в 80 тыс. рублей, а замена «механики» на «автомат» и того дешевле – всего в 40 тыс. руб. Смотрим на набор опций и видим, что Comfort уже тянет на полноценный автомобиль с точки зрения широкофункционального использования. Во-первых, по части «теплоты» добавляется обогрев рулевого колеса и задних сидений. Во-вторых, именно в Comfort появляются такие незаменимые в дальней дороге вещи, как поясничный подпор сиденья водителя (с электрической регулировкой) и круиз-контроль. Кроме того, отметим наличие климат-контроля. Кто-то скажет: можно обойтись и кондиционером. Да, часть автовладельцев в принципе не умеет пользоваться «климатом» и с радостью не платила бы за него, но в данном случае нам важна такая функция климат-контроля, как система антизапотевания. Теперь обратим внимание, что комплектация Comfort доступна с 2,0-литровым двигателем, передним приводом и двумя коробками на выбор – с «механикой» или АКП. Но, главное, её можно сочетать с «ручным» полным приводом! Таким образом, по мнению редакции Kolesa.ru, первым кандидатом на звание «Sportage мечты» становится версия 2,0 6МТ 4WD Comfort. А нужно ли что-то большее?

Электрическая регулировка поясничного подпора входит во вторую снизу комплектацию Comfort, которая стартует от 1 709 900 рублей. Регулировка положения валика подпора происходит только в двух направлениях – «вперёд-назад»

Трёхступенчатый подогрев передних сидений входит в пакет «Тёплые опции», который можно добавить к базовой комплектации Classic за 80 тыс. рублей. Вместе с тем водитель получит подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, индикатор низкого уровня омывающей жидкости



Нужно!

Дело в том, что сочетание указанной комплектации с базовым мотором (без привязки к коробке и трансмиссии) занимает второе место по популярности и составляет 31,9% от объёма всех продаж в 2020 году. А вот на первом месте, правда, с небольшим отрывом (32,1%) идёт комплектация Luxe. Давайте посмотрим, чем она так прельщает покупателей и за что люди готовы переплачивать 50 тыс. руб. Вы удивитесь, но базовое оснащение у этих комплектаций одно и то же, а вот набор дополнительного оборудования, входящий в цену всего исполнения, – разный. Luxe добавляет такую важную для путешествий позицию, как рейлинги на крыше. Благодаря этому можно часть поклажи (а то и всю) разместить в верхнем боксе. Особенно это важно зимой, потому что в этом случае освободившееся пространство в багажнике можно использовать под зимнюю одежду, которую имеет смысл одевать только на заправках и остановках. Кроме того, в багажник можно усадить и собаку.

Другая «добавка» касается уже безопасности, правда, доступна только для исполнений с полным приводом. Речь идёт о системе управления тягой ATCC (Advanced Traction Cornering Control). Сразу уточним, не нужно путать ATCC со сложными системами, которые в повороте с помощью тормозных механизмов или с помощью дорогих активных дифференциалов меняют возможности по реализации тягового усилия на каждом из колёс одной оси. В Sportage смысл работы системы ATCC несколько иной. В зависимости от дорожных условий, которые в дождливую или снежную погоду, равно как и при движении по скользкому или плохому покрытию могут меняться ежесекундно, в динамическом режиме регулируется подача тяга на задние колёса. Другими словами, мощность между колёсами передней и задней осей постоянно «плавает». Многие могут сказать: это свойство работы всех муфт. Да, но электронные алгоритмы Kia учитывают не только изменение покрытия, то есть коэффициент сцепления дороги с шинами, но и поворот руля, точнее, не просто сам факт поворота, а даже его угол. Из этого следует, что ATCC работает даже на сухой дороге, радикально повышая безопасность движения. К сожалению, именно на хорошей сухой дороге нередки случаи «выпадания» в кювет на виражах. Происходит это из-за того, что водитель недооценил свою квалификацию, характер изменения геометрии дороги и т. д. Проще говоря, ATCC страхует водителя от случайной ошибки.

Если к заднему колесу нет приводного вала, значит, под капотом – 2,0-литровый двигатель, потому что мотор 2,4 доступен только с полным приводом



За дополнительную плату владелец Sportage получает и улучшенную мультимедийную систему. С одной стороны, с развитием смартфонов ценность этой опции падает, с другой, она всё ещё востребована автомобилистами – по крайней мере среднего возраста. Кроме того, для молодёжи в мультимедийке комплектации Luxe с 8-дюймовым дисплеем будет важна именно поддержка Android Auto и Apple Carplay. Наконец, комплектация Luxe в полной мере соответствует своему названию: здесь и камера заднего вида с динамической линией разметки – эта позиция стала для многих автомобилистов всех возрастов совершенно незаменимой, и датчик света как вишенка на торте.

Удивительно, но многие предпочитают не доплачивать за этот набор, который, очевидно, стоит больше «своих денег». Причины тут различны: кто-то не путешествует, кому-то не нужна версия 4WD, а, стало быть, и ATCC, для кого-то лучшая мультимедийка – это собственный телефон, установленный на кронштейне. К слову, именно в силу последнего обстоятельства версия Luxe+ с предустановленной системой Яндекс-Авто пользуется уже почти вдвое меньшим спросом – на неё приходится лишь 19,5%. В любом случае, если говорить о базовом 2,0-литровом двигателе, мнение редакции полностью совпадает с мнением рынка: во всех смыслах полноценной комплектацией можно считать Comfort, а для людей, точнее, семей, использующих свой Sportage по полной функциональной программе, однозначно рекомендуем Luxe. Повторимся, на две этих версии приходится подавляющее большинство продаж.

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Что в итоге?

Неудивительно, что именно комплектация Luxe занимает лидирующую позицию среди вариантов с говорящими названиям Prestige, GT Line и Premium, доступных с более мощным 2,4-литровым мотором. Однако если вы думаете, что сочетание «хилого» двигателя и «полного фарша» никого не интересует, то ошибаетесь! На 2,0 Prestige приходится 3,7% всех продаж. Казалось бы, немного? Однако это больше, чем набирает любая комплектация с мотором 2,4. Стало быть, нам осталось разобраться с комплектацией Prestige.

Относительно уже рассмотренной нами версии Luxe внешних отличий Prestige не имеет. Более того, весь список стандартного оборудования этих комплектаций – один и тот же. Сверяемся с дополнениями и обнаруживаем множество различий, предназначенных большей частью для красоты: светодиодные ходовые огни, задние светодиодные фонари и декоративные насадки на выхлопную трубу. Интерьер отличается кожаной отделкой сидений. По части функциональных добавлений: совсем уж неопытных водителей (или водителей маленького роста, которые просто физически не могут оценить расстояние до препятствия перед машиной), страхуют передние датчики парковки, а на уклоне машину будет удерживать стояночный тормоз с электромеханическим приводом. Вроде бы странное сочетание: 2,0 и «Престиж»? О её целевых покупателях легко догадаться: это семьи с маленькими детьми. Именно таким потребителям кровь из носу нужен более практичный материал, чем ткань.

Итак, рассмотрев все сколько-нибудь популярные комплектации Sportage, мы убедились, что по сути выбирать имеет смысл из двух: Comfort и Luxe. Между тем, самую дорогую комплектацию Premium, доступную исключительно с двигателем 2,4, мы обошли стороной не случайно: именно в ней собраны элементы активной безопасности, объединённые названием DriveWise. Подробный тест-драйв этой системы – в нашем следующем материале, посвящённом выбору оптимальной комплектации Kia Sportage.