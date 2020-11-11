За последние годы в нашей стране срок жизни автомобиля у первого владельца сильно вырос: многие пользуются машиной по 7-9 лет, но и это не предел. Такая тенденция предполагает обстоятельный выбор личного транспорта, чем, увы, пренебрегают многие покупатели. Как результат – разочарование в покупке и быстрая смена автомобиля. Правильно выбрать модификацию, то есть двигатель и коробку передач у приглянувшейся модели важно ещё и потому, что выбор версий на нашем рынке очень скудный, хотя в той же Европе, на том же европейском рынке представлены по полтора-два десятка версий одной модели! При этом навязчивая реклама – часто коварная, с невидимыми подводными камнями – подталкивает человека к бездумной покупке. Сегодня мы посмотрим на примере Kia Sportage, какой мотор, какую коробку и трансмиссию нужно выбирать, исходя из насущных потребностей будущего владельца. Можно ли, не заплатив лишнего, не разочароваться в покупке уже через несколько месяцев эксплуатации?

Kia Sportage – это в каком-то смысле знаковый для нас автомобиль, ровесник современной России. Он встал на конвейер калининградского «Автотора» в «лихие девяностые» в виде рамного внедорожника с продольно расположенным силовым агрегатом и цепной «раздаткой». Прошло время, и к четвёртому поколению Sportage преобразился в элегантный кроссовер, пользующийся популярностью и в Европе, и в США. На российском рынке Sportage постоянно борется за первенство в сегменте компактных SUV. В этом смысле многие потенциальные покупатели давно определились с моделью – Sportage и ничего другого.



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Тот факт, что Sportage «продаёт сам себя», вне всякого сомнения становится одним из побудительных мотивов к покупке: такая массовая популярность может объясняться только выигрышным сочетанием потребительских качеств и привлекательной цены. Для многих именно это делает делает покупку Sportage в сегменте компактных кроссоверов практически безальтернативной. Однако встаёт закономерный вопрос: какую модификацию выбрать? На российском рынке покупателям Sportage предлагают лишь два бензиновых «атмосферника» объёмом в 2,0 и 2,4 литра, но на самом деле вариантов куда больше, потому что в понятие «модификация» входит не только двигатель, но и коробка, и тип трансмиссии.

А вот как выглядят полноприводная (справа) и переднеприводные (слева) версии Kia Sportage со стороны днища: исполнение 4WD отличается наличием муфты, которая подаёт мощность на задние колёса.



Статистика с арифметикой

Напомним, что в России Sportage был некогда представлен с бензиновым турбомотором и дизелем, однако эти версии у нас не прижились, и теперь Kia предлагает покупателю ориентироваться на классические «атмосферные» двигатели, показывающие наибольшую надёжность. Обратимся к статистике первой половины нынешнего года и посмотрим на распределение популярности модификаций. На версии с 2,0-литровым бензиновым мотором остановились 9904 покупателя, что составляет 91% от всего объёма продаж. Из них 4953 отдали предпочтение версии с передним приводом. Из этого числа любителей ручной коробки нашлось только 660 человек, то есть подавляющее большинство покупателей базовой версии не желает играть сцеплением в пробках. Из поклонников полного привода в сочетании с базовым 2,0-литровым мотором только 553 человека выбрали ручную коробку, любителей автоматов – опять в несколько раз больше, а именно 4398 человек. Что касается поклонников мощных моторов, то все они ездят с полноприводной трансмиссией и автоматами, поскольку этот двигатель в России не представлен в иных исполнениях.

Покупатель Kia Sportage голосует рублём: на версии с базовым 2,0-литровым двигателем приходится большая часть продаж

Причины описанного распределения симпатий вполне очевидны: основная масса покупателей Kia Sportage рассматривает практичность как способ сэкономить при покупке, однако многие из приобретших такую версию потом жалуются, что не получили ожидаемого. Причина – в слабом погружении рядового автомобилиста в технические особенности машины и в сильном доверии к слухами и стереотипам. К примеру, многие считают, что чем меньше мощность двигателя, тем меньший расход топлива покажет автомобиль. Это, конечно, совсем не так, потому что ни в коем случае нельзя рассматривать двигатель отдельно от машины (точнее, от её массы), от типа коробки передач, от манеры езды водителя и наиболее вероятных условий эксплуатации.

Давайте рассмотрим все эти факторы и определим, в каких случаях 2,0-литровый двигатель лучше, чем 2,4-литровый. Мы провели расчёты энерговооруженности всех версий Sportage (2,0 АТ 2WD, 2,0 МТ 2WD, 2,0 АТ 4WD, 2,0 МТ 4WD и 2,4 АТ 4WD) и оценили каждую из них в зависимости от нагрузки. Зачем это нужно? Дело в том, что одним из ключевых потребительских параметров так или иначе становится расход горючего, поэтому нам нужно понять, какая из модификация будет потреблять меньше бензина в случаях, когда в салоне находится или только водитель, или четыре человека плюс полный увесистой поклажи багажник.

Мы не будем погружать читателей в нашу нехитрую арифметику, а сразу предложим выводы. Если вы планируете ездить на машине в одиночку и большей частью за городом или по относительно свободному городу, то даже без привязки к типу коробки передач смело выбирайте базовый 2,0-литровый двигатель. А что с 2,4-литровым агрегатом? Оказывается, он тащит доверху загруженный Sportage ровно с теми же затратами, что 2,0-литровый машину с одним-двумя людьми. Отсюда – простой вывод. Чем в более тяжёлых условиях вы планируете эксплуатировать Sportage, тем нужнее вам 2,4-литровый мотор.

Данные на экране бортового компьютера сгруппированы на нескольких вкладках, которые можно листать кнопкой, размещённой на спице рулевого колеса

Как показывают опросы и обсуждения на профильных форумах, больше всех недовольны своим Sportage те покупатели, кто неверно соотнёс свои потребности с характеристиками приобретаемого автомобиля. Что это за люди? В основном это те, кого в народе их называют «шестисоточниками». Они по большей части используют машину для семейных поездок на дачу, путь к которой омрачён тягучими пробками в пятницу при выезде из города и в воскресенье при въезде в город. Большинство из этой категории выбрали базовый 2,0-литровый мотор, решив поменьше заплатить при покупке, и коробку-автомат, чтобы комфортнее преодолевать пробки. При этом очевидно, что именно им нужен был более мощный 2,4-литровый мотор, поскольку дачники, как правило, всегда ездят загруженными, а режим вялотекущей пробки с постоянными разгонами и остановками в этом случае не лучшим образом сказывается на расходе горючего.



Автомат или «ручка»?

Самое время перейти к коробке. Спору нет: у автомата, тем более классической гидромеханической конструкции, какой и предлагает на своём компактном кроссовере Kia, много преимуществ, однако в приложении к базовому двигателю и езде с полной загрузкой это оборачивается высоким – более 12 л/100 км – расходом топлива. Однако тяга к комфорту перевешивает «экономические соображения», и более 80% выбирают АКП, хотя владеющий «механикой» водитель при движении по городу с лёгкостью заставит мотор потреблять не более 8,5 л/100 км.

Для всех версий с 6-ступенчатой автоматической коробкой предусмотрена система управления режимами силового агрегата Drive Mode

Кстати говоря, не забудем и о главном преимуществе классических АКП перед автоматами с двумя сцеплениями, на которые «подсадил» своих покупателей Volkswagen, и вариаторами, на которые так упирают японские и даже некоторые европейские бренды. Мы могли бы долго рассуждать, как влияют конструктивные особенности всех этих типов автоматических коробок на стоимость эксплуатации автомобиля и, самое главное, на надёжность, однако приведём только один аргумент: именно АКП классической конструкции менее всего уменьшают остаточную стоимость автомобиля. Об этом мало задумываются при покупке, а вот когда приходит время менять машину, владельцы горько сожалеют, что в своё время погнались за новомодными техническими новинками. Итак, обратимся к результатам исследования авторитетного агентства Автостат. Согласно полученным данным, Nissan X-Trail и VW Tiguan теряют в цене в два раза больше, чем Kia Sportage – во многом благодаря классической автоматической коробке!



Мультифункциональное рулевое колесо входит в базовое оборудование, что выгодно отличает Kia Sportage от некоторых конкурентов

Графика базового экрана центральной панели – на высоком уровне Лаконичная базовая панель приборов Sportage – образец качественной эргономики

Между тем, если водитель не умеет обращаться с ручной коробкой, то «автомат» в принципе становится безальтернативным. Проще говоря, выбор типа коробки настолько индивидуальная позиция, что мы на сей счёт своих советов давать не будем, ограничившись напоминанием преимуществ АКП и «механики».

Для бездорожья или нет?

Теперь перейдём к такой важной позиции как трансмиссия. В базовом варианте, то есть с мотором в 2,0 Kia Sportage – переднеприводный автомобиль. Давайте разберёмся, так ли уж нужен владельцам этой версии полный привод, ведь современные переднеприводные автомобили, во-первых, вполне себе комфортны для вождения, во-вторых, при умелом пользовании позволяют уверенно чувствовать себя в городе даже в снежную зиму. Кроме того, элементы полного привода – это дополнительный вес, который тоже нужно «тянуть» двигателю. Карданный вал, муфта, задний дифференциал с главной передачей и приводные валы весят как минимум 50 кг, то есть сопоставимы с массой взрослого пассажира, ну или, по крайней мере, подростка. Повышение массы ведёт к повышенному расходу горючего – нужно ли это? Кроме того, узлы полноприводной трансмиссии требуют дополнительного обслуживания, а значит – лишние траты в эксплуатации. Об этом потенциальным покупателям полноприводного Sportage хорошо бы помнить.

Версию с полным приводом выдаёт кнопка принудительной блокировки многодисковой муфты А это центральный тоннель переднеприводного Kia Sportage

Теперь – несколько слов для подкованных покупателей, тех, кто хотя бы в общих чертах знаком с устройством автомобиля. Основной элемент полного привода – многодисковая муфта, которая передаёт мощность к задним колёсам. По своей конструкции муфта Sportage куда лучше, надёжнее, чем фрикционы других типов. Однако и с ней Sportage не превращается в настоящего внедорожника, и причин тут две. Во-первых, она не рассчитана на перегрузки тяжёлого бездорожья, а во-вторых, многие покупатели не владеют навыком использования муфты на бездорожье и не знают, какие действия нужно совершить перед съездом с асфальта.

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Итак, мы подошли к главному – к выбору той модификации Kia Sportage. Для начала – о выборе редакции, которая единодушно голосует за более мощный 2,4-литровый двигатель. Напомним, с ним безальтернативно идёт «автомат» и полный привод. Тем покупателям Sportage, кто владеет навыком работы с ручной коробкой, считает её безопаснее и экономичнее, в свою очередь придётся смириться с тем, что она доступна только с базовым 2,0-литровым двигателем. Остаётся ответить на вопрос: пригодиться ли таким покупателям полный привод? Редакция Kolesa.ru считает, что в данном случае овчинка выделки не стоит: такая версия дороже при покупке, дороже при эксплуатации и в подавляющем большинстве случаев не вытащит автомобиль из затруднительного положения.