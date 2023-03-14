Смазочные материалы MICKING поступили в российские автомагазины осенью 2022 г. Новый бренд, безусловно, привлекает внимание и вызывает интерес. Обратимся к истории и продуктам, предлагаемым отечественному автовладельцу под названием MICKING.

О производителе



В 1962 г. в главном портовом корейском городе Пусане основан Michang Oil Ind. Co., Ltd – производитель MICKING. Спустя 30 лет в 1992 г. был построен второй завод в г. Ульсан. С самого начала предприятие обеспечивает продуктами нефтепереработки оборонную, транспортную промышленность страны и объекты жизнеобеспечения населения.

В 1986 г. Michang выходит на производство смазочных материалов для легковых автомобилей – осуществляет поставку для автомобилей Mitsubishi, выходящих с заводов Hyundai. С этого момента началась прогрессивная история развития Michang Oil Ind. Co., Ltd:



расширение производственных мощностей и собственного научно-исследовательского центра;

запуск известных мировых брендов: Hyundai, Nissan, Mercedes, Honda, ENEOS, KIA, Daewoo, Лукойл на основе лицензионных контрактов;

выход на новые географические рынки сбыта продукции – более 40 стран;

регистрация собственной торговой марки – рождение бренда MICKING в 2008 г.;

организация структуры по производству косметических и пищевых масел;



с 2001 г. контракт по выпуску присадок Компании Infineum – разработчик, производитель и поставщик присадок к нефти, топливной и смазочной промышленности (штаб-квартира в Великобритании). Входит в тройку мировых лидеров по объему снабжения присадками.



Для производителя присадок это решение уникально – передать формулу и наделить правами сторонний концерн, наладить выпуск по заказу правообладателя сырья для смазочных материалов. Присадки Компании Infineum c завода Michang экспортируются по всему миру.

Множество производителей смазочных материалов осуществляют блендинг – процесс смешивания базового масла и присадок, в результате получают готовый продукт – автомобильные смазочные материалы, очевидно, что в таком случае речи о передовом производстве быть не может.



Наш герой – корейский бренд. Как известно, корейская ментальность основана на принципах построения доверительного отношения с партнерами, достигаемого через предложение только качественных, проверенных и надежных продуктов, что означает особый подход к технологиям производства. Свидетельством тому – Япония, страна передовых технологий, которая доверила выпуск оригинальных смазочных материалов Корпорации Michang Oil Ind. Co., Ltd.



Michang – современная высокотехнологичная производственная площадка, осуществляющая полный производственный цикл: изготовление сырья, хранение, розлив, упаковка, транспортировка готовой продукции. На протяжении 60 лет завод подтверждает статус лидера по выпуску судовых, индустриальных масел и смазок.

Особенно примечательно собственное уникальное технологическое решение – гидрокрекинговая установка модификации вязкости, предназначенная для изменения вязкости и индекса вязкости базового масла, которая приводит к значительному повышению и улучшению эксплуатационных характеристик готового продукта.



Оснащение надежным модернизированным оборудованием в сочетании с многолетним опытом позволяет обеспечивать качество изготавливаемой продукции, соответствующее самым ужесточенным требованиям мировых стандартов и автопроизводителей.



Сегодня Michang Oil Ind. Co., Ltd. это:

2 завода в Южной Корее: Пусан и Ульсан общей площадью 63 000 м 2 ;

; 409 млн. л. смазочных материалов в год, 65% из которых предназначено на экспорт;

поставки смазочных материалов в более чем 40 стран мира;

собственный танкер для перевозок вместимостью 2 млн л.;

аккредитованный научно-исследовательский центр, оборудованный более чем сотней единиц стендов для проведения испытаний и тестирований смазочных материалов;

производство по лицензии ОЕМ смазочных материалов для лидеров мирового автомобильного рынка.

О продукции



Развитие производственного предприятия любого сектора промышленности ведет к организации производства продукции под собственной торговой маркой, что обосновано колоссальным опытом на фоне многочисленных контрактов и лицензий с гигантами автомобильного рынка.



2008 г. – начало производства моторных и трансмиссионных масел MICKING. Продукты поставлялись на внутренний азиатский рынок и рынки стран СНГ.

MICKING – инновационные энергосберегающие смазочные материалы последнего поколения. Производятся по специально разработанной и запатентованной Michang Oil технологии: SHVI – Super Hight Viscosity Index (в переводе с английского – сверхвысокий индекс вязкости). Применение технологии сводит к минимуму изменение вязкости масла в широком диапазоне температур, в том числе при их резких колебаниях. Масла превосходно сохраняют свои первоначальные свойства и обеспечивают более длительный срок службы в сравнении с аналогами.

Почему нужно выбрать MICKING

1. Широкий ассортимент

В линейке представлен весь спектр продукции для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, гибридных, электро- и ГБО. Синтетические, полусинтетические и минеральные моторные масла последних классификаций по API, соответствующие требованиям современного автопарка и закрывающие класс автомобилей с большим пробегом.

Также продукты для механических, автоматических и роботизированных коробок передач, вариаторов, все виды трансмиссионных масел и жидкостей, гидравлика и промывочное масло.

2. Соответствие международным требованиям и стандартам



Качество смазочных материалов MICKING подтверждено стандартами API, ACEA, ILSAC и JASO и имеет соответствующую маркировку на упаковках, что зарегистрировано на официальных ресурсах.

Расшифровка систем классификации

API – система классификации Американского Нефтяного Института.

ACEA – система классификации Ассоциации европейских производителей автомобилей.

ILSAC – система классификации Международного комитета по стандартизации и одобрению смазочных материалов.

JASO – система классификации Японской организации по стандартизации в области автомобилестроения.

3. Доверие мировых автопроизводителей

Официальные соответствия требованиям мировых автопроизводителей, рекомендации к применению в легковых автомобилях Toyota, Mercedes-Benz, KIA, Hyundai, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Honda, Subaru и др.; в грузовых Hino, Isuzu, Fuso, Ud, KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Doosan, Faw, Jac, Howo, Shacman.





4. Лояльная цена



Качественный надежный продукт по доступной цене.

5. Честный корейский бренд

Подлинность MICKING имеет несколько степеней защиты:

уникальная упаковка и маркировка продукции заводом-производителем,

программа расширенной гарантии производителя совместно с эксклюзивным дистрибьютором.

В России MICKING представляет Компания МСМ ГРУПП (ИП Тунгусов Д.Г.) – импортер, наделенный эксклюзивными правами дистрибьютора. Присутствие дистрибьютора в стране – это гарантированная уверенность в подлинности и качественных характеристиках импортируемой продукции. МСМ ГРУПП – гарант безопасности покупателя смазочных материалов MICKING в России. Импортер несет полную ответственность за технические характеристики поставляемых продуктов и принимает обязательства по вопросам урегулирования гарантийных случаев.

Моторные масла MICKING – это



улучшенная экономия топлива;

легкий запуск при экстремально низких температурах окружающей среды;

эффективная борьба с отложениями благодаря увеличенному пакету моющих присадок;

увеличенный ресурс двигателя, обеспечивает защиту от преждевременного зажигания при низких оборотах;

увеличенный интервал замены в сравнении с маслами классификации SN;

стабильные поставки на российский рынок.

Официальный сайт MICKING

Официальный сайт дистрибьютора в РФ: MCMAUTO

