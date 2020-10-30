Регулярно разъезжая на личном автомобиле по делам и посещая с его помощью общественные места, вы невольно превращаете салон своей машины в «отель для вирусов»... Можно ли как-то снизить риск заражения без постоянного распыления антисептиков и бесконечного расхода спиртовых салфеток?

Сегодня ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха можно встретить повсюду – в магазинах, офисах, квартирах, общественном транспорте. Говоря же об автомобилях (частных, не общественных!), нередко можно услышать распространенное заблуждение, гласящее, что машина в этом плане сама по себе является защитой от инфекций извне и не нуждается в дополнительных мерах «стерилизации» внутри. Увы, это не так…

Да, опасность попадания бактерий и вирусов в салон с улицы через вентиляционную систему или открытые окна хотя и формально существует, на деле пренебрежимо мала: концентрация микроорганизмов в воздухе вне помещении стремится к ничтожной. Однако все повседневные поездки за рулем, как правило, сопряжены с посещением различных общественным мест, откуда мы выходим с бактериями и вирусами на одежде и вещах, которые затем крутятся и вертятся в потоках воздуха внутри замкнутого салона авто как в миксере, попадая в носоглотку и легкие. Понятно, что речь в первую очередь идет о разновидностях гриппа и короновирусе – которым, в отличие многих других болезнетворных микроорганизмов, организм здорового человека и его иммунная система противостоят гораздо слабее...



Собственно, предназначенные для легковых автомобилей компактные ультрафиолетовые очистители воздуха от заразы появились в продаже достаточно давно, задолго до истории с «короной». Подобные устройства легко купить на АлиЭкспресс – некоторые из них устанавливаются на приборную панель, некоторые просто вставляются непосредственно в прикуриватель. Эпидемия и ажиотаж внесли коррективы в ценовую политику производителей этих приборов (цены, увы, выросли), но технически в них ничего принципиально за последние годы не изменилось. Казалось бы, в чем проблема? Покупай и используй! Однако нюанс есть…



Обеззараживатели, работающие на ультрафиолетовых диодах небольшой мощности (а именно такие и делают для автомобилей), характерны тем, что владельцу крайне сложно не только оценить их эффективность, но и в целом быть уверенным в работоспособности!

Устройство вроде бы работает, но КАК? Свечение индикатора, свечение внутри корпуса и даже вращение вентилятора вовсе не гарантирует того, что внутри китайской поделки происходит реальная борьба с бактериями и вирусами, а их гибель невооруженным глазом не разглядишь!

Тем более что все мы знаем, как порой реальная начинка дешевой безымянной китайской электроники «соответствует» заявленной. Многие сталкивались с флешками на 32-64-128 и даже более гигабайт, внутри которых скрывались 2-4 гига, с конденсаторами якобы высокой емкости, где в крупном корпусе прятался маленький, и с совсем уж возмутительными пустышками типа печально знаменитого «экономайзера топлива Fuel Shark». С обеззараживателями – та же история. Обычный пользователь никогда не узнает, что за светодиоды стоят внутри – действительно ультрафиолетовые или просто обычные синенькие, горящие вполнакала… И даже если они реально ультрафиолетовые, то в нужной ли части УФ-спектра излучают? Ибо спектр ультрафиолета широк и далеко не весь губителен для микроорганизмов...

Как отличить хороший ультрафиолетовый обеззараживатель от плохого? Откровенно говоря, в бытовых условиях – никак… Проверять дешевый безымянный гаджет на спектрометре никто не станет – это очевидно. Да и еще один параметр немаловажен, определить который «малой кровью» еще менее реально – соотношение мощности излучателя с объемом проходящего через него воздуха. Иными словами, для обеззараживания воздух должен подвергаться ультрафиолетовому облучению определенное время. Соответственно, производительность вентилятора продувки должна в известной пропорциональности зависеть от мощности УФ-светильника внутри корпуса прибора. Продувать воздух «от балды», да еще и «помощнее» нельзя, ибо в таком случае прибор просто становится бессмысленным, даже если УФ-излучатель в нем – правильный….



Так вернемся к насущному вопросу: как же быть, если необходимо приобрести ультрафиолетовый обеззараживатель для автомобиля? Мы понимаем, насколько рекламно и для кого-то неубедительно прозвучит подобная фраза, но, как ни крути, выход один – выбирать устройство от известного бренда. Это хотя и косвенный, но по сути единственный реальный способ обрести уверенность в том, что прибор действительно убивает микробы и вирусы, а не просто красиво и таинственно светится в полумраке салона и перемешивает воздух… Характерный пример гаджета от производителя первой величины – автомобильный обеззараживатель от Osram из линейки AirZing:



Собственно, имя бренда тут – основная гарантия эффективности и качества такого рода устройств, ибо немецкая марка Osram известна каждому автовладельцу: это своего рода «Mercedes» в мире ламп для автомобильной оптики и светодиодных технологий. Компания существует с 1906 года, и ее не слишком благозвучное для русского уха название представляет собой любопытную аббревиатуру из имен двух металлов – осмия и вольфрама, из которых она делала нити накаливания ламп еще в начале ХХ века.



Направление ультрафиолетового обеззараживания всегда было одним из основных для широкого спектра интересов Osram в области освещения, и с началом эпидемии радикально усилилось. В линейке устройств AirZing нас заинтересовала компактная модель LEDAS101, предназначенная для автомобиля.

Устройство относится к классу рециркуляторов, представляя собой компактный алюминиевый корпус диаметром 80 мм и высотой 50 мм. Прибор питается от USB и прокачивает через себя воздух, обеззараживая его панелью ультрафиолетовых диодов в тандеме с фотокаталитической пластиной. Мощность УФ-света и производительность вентилятора, разумеется, оптимизированы и охватывают площадь до 10 квадратных метров.



Донце устройства обеспечивает щель-зазор для забора воздуха, который выходит через верх. Оно легко снимается – под ним видна светодиодная панель и вентилятор прокачки воздуха. А также съемная металлическая сетка-фильтр, которую по мере загрязнения, согласно инструкции, достаточно просто помыть водой с мылом.



Сетка, к слову, не простая, а очень важная! Это не механический фильтр в прямом понимании, а каталитическая панель. Дело в том, что в приборе используются светодиоды, излучающие в так называемом UV-A-участке ультрафиолетового спектра, который сам по себе не убивает микробы и вирусы, а делает это именно в тандеме с сеткой, вся поверхность которой покрыта диоксидом титана (ТiO2). Диоксид титана, облучаемый ультрафиолетом А-диапазона (350-400 нм), вызывает эмиссию заряженных частиц, порождающих сильные окислители из кислорода, и водяных паров воздуха, которые губят микроорганизмы и разлагают микроорганику, несущую аллергены и неприятные запахи. Эффект работы ТiO2 под УФ-светом хорошо изучен и называется фотокатализом. Стерилизаторы, основанные на этом принципе, устанавливаются, к примеру, в самые продвинутые модели кондиционеров ведущих производителей.

При этом важно понимать, что к озонированию (генерации озона высоковольтным разрядом) прибор отношения не имеет! Неконтролируемая работа озонаторов опасна, а Osram AirZing может работать неограниченное время, в том числе и в непосредственной близости от человека.



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Питается прибор через разъем USB Type-C – современный симметричный разъем, который можно вставлять гнездо в любом положении. Кабель идет в комплекте. Никаких кнопок на корпусе нет – Osram AirZing включается при подаче питания: активируется диодная панель, вентилятор (тихий, едва слышный, менее 30 Дб), а на верхней части корпуса зажигается в качестве индикатора надпись «Osram».



Мы замерили – устройство потребляет 600 миллиампер по 5-вольтовой цепи USB. Это совместный ток потребления ультрафиолетовой диодной панели и вентилятора.



Что это означает? Во-первых, что для его питания подойдет ЛЮБОЙ USB-источник, включая самые дешевые и маломощные – те, что встроены как вспомогательные в штекеры питания радар-детекторов и видеорегистраторов и даже во многих магнитолах. Это весьма удобно: некоторые автомобильные адаптеры непригодны для зарядки смартфонов с мощными батареями, а вот ультрафиолетовый обеззараживатель сможет без проблем питаться от самого хилого адаптера – как в машине, так и вне ее!

Во-вторых, прибор вполне можно оставлять на непродолжительное время включенным в запертой и покинутой машине, если это позволяет электросистема (напряжение на прикуривателе или магнитоле не пропадает после извлечения ключа зажигания или имеется нештатно выведенное гнездо в обход ключа). Впрочем, такое допустимо, только если вы покидаете салон ненадолго – не более пары часов похода по супермаркету или в кинотеатр. В противном случае возникает риск разряда аккумулятора, особенно зимой!



Метода установки устройства в автомобиле два. Можно поставить его вертикально на торпедо, на ровную поверхность тоннеля пола впереди или между пассажирами заднего дивана (правда, штатного неопренового покрытия дна все же недостаточно для удержания на поворотах – лучше ставить прибор на силиконовый нескользящий коврик!). А можно закрепить его горизонтально на решетке дефлектора вентиляционной системы с помощью идущего в комплекте магнитного держателя.



Приехав же домой или на работу, Osram AirZing можно взять с собой и включить на рабочем столе или в комнате для дополнительной дезинфекции, а также на кухне или в ванной для устранения неприятных запахов!



Справка:

Еще в 1801 немецкий физик и химик Иоганн Риттер, изучая свойства света, обнаружил в нем невидимую составляющую – ультрафиолетовое излучение. Прикладным аспектом на тот момент это знание не обладало, но в 1877 году британские физиологи Томас Блант и Артур Даунс выявили обеззараживающие свойства ультрафиолетового излучения, способного убивать и подавлять развитие патогенных микроорганизмов. А уже в 1903 году датский ученый, врач Нильс Финзен получил Нобелевскую премию за разработки практических методик использования ультрафиолета в медицине!





