Автомагнитола со звуковой мощностью 8х65 ватт в самом обычном корпусе стандарта 1DIN – это не шутка и не рекламный фейк! Такое устройство реально способно раскачать мощную автомобильную аудиосистему в одиночку, без дополнительных внешних усилителей. «Колеса» изучили новый гаджет и выстроили эволюционный таймлайн, который привел к его появлению.

На современном рынке потребительской электроники мы зачастую встречаем одну и ту же технику под разными брендами, с незначительными отличиями в дизайне. Крупная фабрика, с чаще всего не известным конечным потребителям именем, производит технику для гораздо более известных и раскрученных брендов, ставя по заказу на шильдики их торговые марки.

Рынок автомобильного аудио – не исключение, и бренды, как правило, торгуют весьма похожими товарами, часто отличаясь друг от друга лишь внешним дизайном и политикой подхода к клиенту (аксессуары, бонусы, гарантия, сервис и т.п.). Но семейство головных устройств Prology KRAKEN, в которое пока входит четыре модели, – это исключение из правил. Аналогов и клонов у него на российском рынке нет (и не предвидится, так как устройство KRAKEN защищено российским авторским патентом), а характеристики – без преувеличения уникальные!

Патент зарегистрирован как объект интеллектуальной собственности в государственном реестре РОСПАТЕНТА и доступен на сайте РОСПАТЕНТА по ссылке.

Prology CDP-8.0 Kraken

Ключевая особенность Prology CDP-8.0 KRAKEN – ультравысокая выходная мощность восьми каналов (!) в корпусе обычной автомагнитолы стандарта 1DIN, не имеющая аналогов ни у одной марки производителей автомобильной электроники в России и за рубежом. Да и в целом Prology CDP-8.0 KRAKEN – чрезвычайно насыщенный функциями аппарат, позволяющий быстро, без лишних вложений и инсталляционных работ преобразить автомобильную аудиосистему как в плане роста мощности, так и в плане улучшения качества звучания.

В огромном списке характеристик и возможностей «Кракена» следует выделить несколько основных пунктов:

Ультравысокая выходная мощность, позволяющая построить громко звучащую аудиосистему в автомобиле БЕЗ использования внешних усилителей – 8 каналов по 65 ватт!

Встроенный 6-канальный DSP-процессор, позволяющий осуществлять установки фильтров частот и срезы в отдельных каналах (подавая на конкретные динамики нужную часть частотного спектра в соответствии с их характеристиками даже без использования фильтров-кроссоверов из комплекта акустических систем). А также позволяющий выставлять временные задержки сигнала для построения в любом автомобиле оптимальной звуковой сцены с учетом расположения мест установки динамиков акустических систем по салону и расстояния от них до слушателя.

Удобное и мультифункциональное мобильное приложение (Android и iOS) для настроек звука, а также управления мультимедийными возможностями + пульт ДУ + программируемое подключение к клавишам на руле.

Поддержка музыки в несжатом (Lossless) формате FLAC для высококачественного звучания, а также других популярных форматов, таких как MP3 и WAV.

Версия Bluetooth 4.2 с поддержкой профилей A2DP и AVRCP для транслирования музыки с управлением воспроизведением и профилей HFP и HSP для управления звонками телефона и громкой связью.

Регулярное обновление прошивок с добавлением функций и улучшениями интерфейса.

Стандартный 1DIN-корпус, практически не подверженный нагреву от встроенных цифровых усилителей D-класса.

Трехзонная RGB-подсветка передней панели для создания гармоничного сочетания со штатной подсветкой приборной панели и торпедо на авто любой марки и модели.

Конструкция и дизайн

Передняя панель у «Кракена» – несъемная. Автомагнитолы давно перестали быть столь привлекательной целью для ворья, как лет 15-20 назад, и мы уже отвыкли от раздражающего снятия панелек перед выходом из салона.

В дизайне передней панели выделяется удобный энкодер-«крутилка», ярко подсвечиваемая крупная кнопка ответа на телефонный звонок, а также нижний ряд кнопок вдоль всей длины, который представляет собой не набор отдельных клавиш, а единую ровную поверхность, продавливаемую при нажатии в соответствующих местах со щелчками притаившихся под ней «микриков». Под небольшой дверцей прячутся два USB-разъема, которые можно использовать как для проигрывания музыки с флешки, так и для зарядки телефона.



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С мобильного приложения на смартфоне очень удобно менять цвет свечения передней панели в формате RGB, подбирая его как под единый стиль подсветки торпедо и «приборки», так и просто под настроение. Интересно, что панель поделена на три зоны, цвет которых можно менять раздельно!



Также в меню приложения есть отдельная регулировка для управления всеми тремя зонами синхронно, в едином цвете.



Prology CDP-8.0 KRAKEN комплектуется удобным пультом с качественными резиновыми кнопками с комфортной тактильной отдачей – в противовес распространенным простеньким пультам, в которых используется жутко неудобная мембранная клавиатура.



На задней панели расположен 22-контактный разъем, к которому подключаются 8 пар динамиков, питание, управление внешним усилителем или активной антенной. Рядом с этим разъемом находится пара линейных выходов (если вдруг вы все же когда-либо решите строить на основе «Кракена» аудиосистему с внешним усилителем на сабвуферный канал), антенное гнездо радиоприемника, а также гнезда для вывода управления громкостью кнопками на руле (интерфейс SWC для автомобилей с резистивными кнопками) и дополнительным (опциональным) внешним микрофоном для работы в качестве Bluetooth-Hands-Free. При этом встроенный микрофон для работы с телефоном, разумеется, есть на передней панели!

Отдельно следует отметить, что в комплекте Prology CDP-8.0 KRAKEN отсутствует привычный для большинства магнитол универсальный разъем ISO-типа. Вместо него прилагается разъем-«гребенка» с пучком проводов. Сделано это не без причин…



Prology CDP-8.0 KRAKEN – мощный аппарат, и линия питания в штатной автомобильной проводке, которая подходит к гнезду ISO, не выдаст нужного ему тока. А в некоторых случаях возможен и риск возгорания проводки! Поэтому подключать провода питания «Кракена» обязательно нужно только напрямую к аккумулятору, о чем четко и неоднократно сказано в инструкции!

Мобильное приложение



Мобильное приложение Prology Audio доступно как для Android, так и для iOS. Обладает визуально приятным интерфейсом, из которого можно управлять практически всем функционалом «Кракена». Переключать источники сигнала, менять частоту радиоприемника, переключать аудиотреки, оперировать эквалайзером вручную или применять готовые предустановки и т.п.



Но самое главное, что можно делать из приложения – это управлять настройками встроенного в магнитолу многоканального звукового процессора.



Встроенный 6-канальный DSP-процессор позволяет осуществлять установки фильтров частот и срезы в отдельных каналах (подавая на конкретные динамики нужную часть частотного спектра в соответствии с их характеристиками, даже без использования фильтров-кроссоверов из комплекта акустических систем). А также позволяет выставлять временные задержки сигнала для построения в любом автомобиле наиболее качественного звучания с оптимальной звуковой сценой, с учетом расположения мест установки динамиков акустических систем по салону и расстояния от них до слушателя.

Почему в DSP-процессоре Кракена 6 каналов? Поясним. На борту автомагнитолы имеются две параллельные пары фронтальных каналов и две параллельные пары тыловых каналов – составляющих восемь выходов встроенного усилителя от четырех каналов DSP. А пятый и шестой каналы DSP работают на сабвуферные выходы (RCA-разъемы на задней панели для подключения сабового усилителя). Словом, получается процессорное ГУ с традиционным 6-канальным DSP, но с «двойной» усилительной частью.

Вот так выглядит интерфейс регулировки задержек звука от каждого из динамиков до слушателя. Поскольку в автомобиле условия расположения ушей слушателя и колонок крайне далеки от идеала, звук идет причудливыми путями. Реально изменить расстояния до динамиков и их фактического местоположения, как понятно, физически невозможно. Зато можно проделать это электронным образом, когда посредством выставления задержек прохождения звука мы имитируем отдаление или приближение динамика к нашему уху. С помощью DSP-процессора, которым мы управляем через приложение, это делается либо в миллисекундах (реальная временная задержка), либо в более понятных сантиметрах, в которые сконвертированы миллисекунды. Для предварительного введения данных перед настройкой задержек нужно выбрать тип автомобиля по габаритам, чтобы оценить размеры салона – маленький, средний, большой. Для начала можно воспользоваться простыми универсальными пресетами, а потом уже постепенно разбираться, пробуя и экспериментируя. Тем более что возврат к заводским установкам, если что-то накрутили, очень прост.



Еще один раздел интерфейса приложения, где мы работаем с DSP-процессором – настройка фильтров. Благодаря этому функционалу можно отправлять на твитеры и мидбасы именно ту часть частотного спектра, которая им положена. Не перегружая их частотами, на которые они не рассчитаны. В фильтрах допускается поканально регулировать сигнал по уровню, обрезку частоты сверху, снизу и менять крутизну среза (более пологую форму графика начала и конца отфильтрованного участка либо более крутую, что нужно для «стыковки» динамиков, перехода звука из одних в другие без провалов в графике амплитудно-частотной характеристики).



Звуковой процессор, стоящий между источником звука и усилителями, – неотъемлемая часть любой серьезной автомобильной аудиосистемы. В Prology CDP-8.0 KRAKEN 6-канальный процессор (пусть и несколько упрощенный), как уже говорилось, интегрирован непосредственно в магнитолу. Настройка фильтров и задержек – необходимая прелюдия для достижения качественного звучания, и практика показывает, что правильная настройка способна преобразить любую систему, включая штатные и недорогие в плане компонентов. Порой бывает трудно поверить, что привычная в своей заурядности и/или собранная на бюджетных компонентах акустика может так играть!



Как росла мощность автомагнитол?



Практически 99% продающихся сейчас головных устройств (штатных и нештатных, однодиновых и двухдиновых, простых и дорогих, с сенсорными дисплеями и любыми иными наворотами) имеют выходную мощность в 4 канала по 40-50 ватт каждый. Причем на деле она еще меньше (об этом расскажем ниже). Prology KRAKEN, как уже говорилось, содержит в своем компактном однодиновом корпусе 8 (восемь!) честных каналов с максималкой по 65 ватт. Давайте разберемся, что это такое, как это оценивать и как использовать!



Но для начала – важная предыстория. Как с годами росла мощность автомагнитол и с какими трудностями сталкивались их конструкторы. Этот таймлайн полезен, чтобы в полной мере оценить тот технологический прорыв, который осуществила Prology появлением линейки устройств KRAKEN .

Итак, поехали!

Когда-то давно усилители, встроенные в автомобильные магнитолы и радиоприемники, собирались на горсти отдельных транзисторов и прочих элементов и выдавали 2-3 ватта выходной мощности на канал. Да и то если были стереофоническими, а по факту чаще встречалось монозвучание. Существенный шаг вперед произошел после массового распространения так называемых «однокристальных усилителей мощности звуковой частоты» – микросхем-усилителей, где 90% всей схемы располагалось внутри миниатюрного корпуса чипа, и нужно было лишь добавить пару-тройку мелких деталей внешней обвязки.

Усилители стали мощнее и компактнее (что ультраважно для автомагнитолы с ее ограниченным количеством свободного места внутри корпуса). Тем не менее максимум мощности, которого можно было достичь в магнитолах 80-х годов, – это 2 канала ватт по 5-8 каждый.

В 90-е годы начали появляться микросхемы-усилители с увеличенной мощностью, созданные по так называемому мостовому принципу. Когда каждый из усилителей-каналов внутри одного чипа состоял из пары самостоятельных усилителей. Эти пары работали в противофазе на общую нагрузку (динамик), и мощность удавалось удваивать. Автомагнитолы стали выдавать 2х25 ватт или даже 4х25 ватт. Это уже было заметным и честным приростом мощности и звучало гораздо громче.

Вот, к примеру, вышедшая в продажу в 1994 году автомагнитола Kenwood модели KRC-2007. На передней панели мы видим гордую (а по нынешним временам – смешную) надпись: «HIGH POWER 2x25 WATTS»! Для своего времени было круто!

Открываем инструкцию на странице характеристик и видим, что магнитола может работать как в более мощном мостовом варианте – на два канала (2х25), так и в обычном варианте (не мостовом), не столь громко, но на четыре канала (4х15). Обратите внимание, что 2х25 ватт – это максимальная мощность, а номинальная мощность с минимумом искажений (не более 1%) гарантируется только до значения 2х15 ватт. Громче играть – будет, но уже несколько менее качественно…



Время шло, и маркетологи требовали от инженеров больше мощности! Но из усилителя традиционной схемотехники больше, чем 25 ватт на канал при динамиках сопротивлением 4 ома и питании 12 вольт, не выжмешь – закон того самого Ома не позволит. Нужно увеличивать напряжение питания – а как его увеличишь в автомобиле с 12-вольтовой бортсетью? Поэтому в начале 90-х годов в структуру микросхем-усилителей ввели так называемую технологию «вольтодобавки». На пиках сигнала микросхема использовала напряжение заряженного конденсатора большой емкости, который автоматически подключался в цепь питания, кратковременно увеличивая напряжение с 12 вольт практически вдвое. Это (хотя и не только это – были и другие изменения) позволило производителям магнитол заявлять выходную мощность как 4х40 – 4х50 ватт, хотя по факту вдвое громче звучать они не стали – вольтодобавка отрабатывала лишь короткие пики звукового спектра, и на большее ее не хватало… Но надписи на коробках и шильдиках стали безусловно внушительнее и убедительнее!



Собственно, на этом этапе начался длительный период застоя – мощность автомагнитол расти перестала, хотя все остальное в них активно развивалось – появлялось воспроизведение видеоформатов и выход в интернет, поддержка флеш-носителей, Bluetooth, сенсорных экранов, совместной работы со смартфонами и прочих «свистелок и перделок».



В плане мощности же на долгие годы зафиксировался такой принцип: с обывательскими требованиями к звучанию музыки в автомобиле всем достаточно 4х50 ватт, а более громкие и качественные автомобильные аудиосистемы уже нужно строить с применением внешних усилителей с мощностью в сотни ватт, где магнитолы используются лишь в режиме источника сигнала и напрямую с динамиками не связаны.

Вот только системы с усилителями выводили, к сожалению, автолюбителя-аудиофила на новый уровень финансовых вложений, поскольку требовали денег и на покупку компонентов, и на их непростую инсталляцию в автомобиль.

Шаг вперед

После долгих лет стагнации реальный прорыв в плане роста мощности случился относительно недавно.

Специфический класс усилителей D был изобретен еще в середине ХХ века, но на дискретных (отдельных) радиоэлементах он популярности не получил. Она пришла к нему лишь в 1998-м, когда впервые появились самодостаточные микросхемы для таких усилителей.

Особенность этого класса схемотехники чипов-усилителей – в феноменально низком тепловыделении благодаря очень высокому КПД. В отличие от традиционных усилителей AB-класса, где значительная часть тока уходит в бесполезное тепло, которое приходится отводить крупными радиаторами и вентиляторами, в D-классе практически весь ток идет в полезную нагрузку – на динамики.

Поначалу микросхемы усилителей D-класса были дорогими и редкими. И только к 2010-м годам они добрались до стадии массовости и дешевизны, но звучали еще весьма посредственно. Ну и вот лет несколько тому назад наконец-то мощные микросхемы D-класса стали и массовыми, и дешевыми, и качественно звучащими. Современные усилители на микросхемах D-класса обеспечивают максимальный КПД, позволяющий снимать с них десятки ватт мощности с пренебрежимо малым тепловыделением, когда для рассеивания лишнего тепла достаточно миниатюрных радиаторов охлаждения.



Именно это позволило разместить в компактном однодиновом корпусе Prology CDP-8.0 KRAKEN восемь 65-ваттных усилителей! При этом внутри «Кракена» почти пусто: процессорная часть сосредоточена в передней панели, приводов кассеты или CD-диска, разумеется, нет, а основная плата невероятно малогабаритна ввиду специфики усилителей D-класса, использованных в аппарате. Радиатор, конечно, есть, но он тут представляет собой простую алюминиевую пластину под платой, прижатую к микросхемам усилителей через теплопроводящие силиконовые прокладки. Ребристая задняя стенка, к слову, выполнена из алюминия только для жесткости корпуса – радиатором она не служит, поскольку с чипами не контактирует!



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Идеальный потолок мощности «Кракена», при котором гармонические искажения не превышают 0,1%, заявлен в 50 ватт на канал. Полная мощность 65 ватт на канал уже достигается с ростом уровня искажения до 10%, но и это вполне приемлемо для озвучивания выездов на природу и каких-то иных автомобильных мероприятий.



Ну а с упором на качество звучания мы прослушали Prology CDP-8.0 KRAKEN совместно с проверенной и хорошо «разыгранной» трехполосной 70-ваттной акустикой закрытого типа Yamaha NS-6490. Частотный диапазон аудиотракта заявлен от 18 до 18000 Герц, и звучит аппарат действительно очень здорово! Оптимальные стили для «Кракена» – драйвовый рок, быстрые блюзы, все виды танцевальной электроники. Шикарный напор, упругий бас, никакой вялости и задумчивости. Когда в музыке есть вокал – он не теряется, а наоборот, выходит на передний план. Явно ощущается отличное демпфирование акустики, не позволяющее динамикам совершать остаточные гулкие колебания после прекращения быстрого, короткого звука. А вот олдскульный джаз и авторская песня показались несколько суховато звучащими, чего-то не хватало… Аппарат явно предназначен для тех, кто любит слушать погромче и подинамичнее, и лучше всего он себя ведет при переходе за вторую половину шкалы уровня звука, состоящую из 40 делений. Собственно, тихо слушать можно и на обычных магнитолах, включая штатные – но зачем тогда вообще «выпускать Кракена» и вмешиваться в существующую аудиосистему?

Восемь каналов – как подключать?



Вариантов включения Prology CDP-8.0 KRAKEN в автомобильную аудиосистему – множество. Магнитолу можно интегрировать в любую штатную аудиосистему, ничего в ней не переделывая. Можно интегрировать в штатную, но с заменой динамиков на более качественные и мощные. Можно построить на ней автозвук с нуля, устанавливая динамики самостоятельно, работая с накладками на дверные карты, стойки лобового стекла и т.п. Кого-то заинтересует «гибридный» формат, когда к штатной акустике добавляется дополнительная.



Также, разумеется, возможен вариант с использованием внешнего усилителя, работающего на сабвуферный канал, но его мы сейчас рассматривать не станем. При наличии внешних усилителей построение аудиосистемы в целом понятное и известное всем любителям автозвука, а вот выстроить эффективную систему с множеством головок на основе одной лишь магнитолы – это нечто новое!

Тем не менее поначалу восьмиканальный встроенный усилитель Prology CDP-8.0 KRAKEN может ввести в недоумение: для какой конфигурации аудиосистемы это предназначено? На самом деле все просто!



В любой традиционной 4-канальной магнитоле реально – обычное стерео. То есть двухканальное звучание. Просто два усилителя усиливают правый канал, и два – левый. Сделано это, чтобы можно было подключить полноценное стерео как для передних пассажиров, так и для задних – дабы у последних была собственная стереоакустика, и им не приходилось бы слушать звук через «забор» из спин впередисидящих людей и спинок их кресел.

У Prology CDP-8.0 KRAKEN – тоже, по сути, обычное стереозвучание. Только оно разбито не на две пары акустических систем, а на четыре. Это сделано для увеличения суммарной мощности звучания путем удвоения числа потенциально возможных динамических головок.



В простейшей конфигурации у передних пассажиров слева и справа – по две синхронно работающие коаксиальные или широкополосные головки, на каждую из которых выдаются честные 65 ватт. И то же самое – для заднего ряда. Это высокая мощность: практически в два с половиной раза выше, чем способны дать любые штатные и нештатные магнитолы!

Иной вариант – с раздельным усилением, в котором можно задействовать и штатную акустику, и новую. Если в стоке в автомобиле спереди и сзади стоят две пары двухполосной акустики (мидбас + твитер, соединенные в единую связку через простейший разделительный конденсаторный фильтр высоких частот), то KRAKEN позволит включить их по-взрослому, использовав все 8 каналов. Четыре канала будут работать на четыре мидбасовых головки, а другие четыре – на твитеры. Следующий вариант – четыре канала на четыре мидбаса в дверях и четыре канала на сдвоенные твитеры в передних стойках, по два на каждую стойку для большей мощности и установки под разными углами.

Конечно, никто не запрещает подключать «Кракена» и к совсем уж простейшим конфигурациям типа четырехканальной акустики с четырьмя динамиками или даже двухканальной с двумя, но тут будет просто обидно терять нереализованные возможности аппарата. Да, даже в таких конфигурациях (что встречаются в бюджетных легковых автомобилях и в коммерческих) KRAKEN сделает аудиосистему мощнее и громче, но незадействованные каналы просто не будут работать, во многом сводя на нет все инновационные достоинства сверхмощного аппарата…



PS



Ну и напоследок… Для тех, кто дочитывал до конца, дрожа от предвкушения написать в комментах о возмутительной недопустимости использования «безграмотного» слова «автомагнитола» ))

Не стоит нервничать по поводу этого архаичного термина, действительно неоднократно использованного в обзоре. Он устойчиво закрепился в лексиконе и звучит куда чаще, чем «ресивер» или «головное устройство». В русском языке им называют даже огромные андроидные мультимедийные планшеты в центре торпедо, и всем все понятно... Как те же планшеты именуют за рубежом незатейливым и столь же архаичным «car stereo». Пытаться нарочито избегать поминания «магнитолы», усиленно заменяя её аналогами, порой не самыми удачными и кривовато звучащими за пределами сугубо технической литературы – ненужное занудство. Включайте «Кракена» погромче, жмите на газ и смотрите проще на жизнь!