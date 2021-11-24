Недавно мы уже размышляли о покупке крупного седана без переплаты за популярность, как это происходит, например, с Toyota Camry . Тогда мы обратили внимание на пятое поколение Ford Mondeo , которое изначально не смогло повторить успех четвертого, а в итоге стало фактически последним в истории. Есть ли в этом сегменте еще какие-то интересные варианты? Вполне есть – например, Chevrolet Malibu, о котором при выборе седана D-класса вспомнят единицы. Да, в свое время модель оказалась безуспешной, но это ведь не значит, что она была однозначно плохой. К тому же сегодня за редкие машины просят умеренные деньги: начинаются предложения примерно с 800 тысяч, а имея миллион, можно выбирать из лучших вариантов . Чем может порадовать и огорчить Malibu и стоит ли обращать внимание на такой «эксклюзив»?

Восьмое поколение Chevrolet Malibu сложно назвать успешным. Модель, носящая имя с богатой историей, окончательно отказалась от «американской идентичности»: автомобиль, разработанный совместно с корейским подразделением GM, стал единым для рынков всего мира, и первым его получила как раз Корея, а не США. Обретя новую платформу GM Epsilon II, одутловатое и невыразительное «лицо» он сохранил от предшественника седьмого поколения, и оно кардинально не сочеталось с интересным дизайном задней части, которая явно заигрывала со стилистикой масл-кара Camaro. В общем, неудивительно, что седан, дебютировавший в конце 2011 года и вышедший на рынки в 2012, сразу начали готовить к досрочному рестайлингу.

Chevrolet Malibu 2012–14



Рестайлинг действительно состоялся в 2013 году, менее чем через год после дебюта, однако для России вся эта возня уже была не актуальной. К нам Malibu привезли в 2012, но продажи оказались настолько низкими, что обновление не имело смысла. План продаж в России и без того был скромным – от 600 автомобилей в год, но на практике 600 машин удалось продать только к концу 2014 года – тогда же эксперимент решили и завершить. Не располагали к большому успеху и цены: на старте за Malibu в единственной комплектации просили 1,3 миллиона рублей, к которым можно было добавить доплату за немногочисленные опции вроде люка в крыше. При этом те же Mondeo или Teana в базе стоили миллион, а Camry и того дешевле! Само собой, машины отличались по оснащению и моторам, но покупатели все равно не поняли, почему им предлагают столько заплатить за автомобиль, произведенный в Южной Корее и собранный на калининградском «Автоторе». Однако сегодня цены на эти машины уже вполне укладываются в рынок: за хорошую Camry просят под полтора миллиона, а Malibu можно купить за миллион. Правда, выбор на три порядка скромнее: на момент написания материала в продаже на Авито было всего 8 машин. Есть ли шансы на успех при таком скудном ассортименте?

Chevrolet Malibu 2012–14



Возраст машин в 8-10 лет позволяет надеяться на приличную сохранность кузова. Приверженцы «настоящего зарубежного качества» должны учитывать, что машины собирались на Автоторе методом крупноузловой сборки, а сваренные и окрашенные кузова приезжали в Калининград из Кореи. Фактически каких-то невероятных преимуществ это не дает, но нарекания на качество окраски найти сложно, да и статистики маловато с учетом скудного тиража машин. Соответственно, внимание стоит обращать прежде всего на аварийную историю конкретной машины, а также типовые эксплуатационные дефекты. Массивный передний бампер укрывает всю фронтальную часть, защищая кромку капота, но сам собирает камни и сколы. Капот здесь алюминиевый и ржаветь не должен, так что стоит обратить на него внимание – стальной капот намекнет на восстановление после ДТП. Арки и пороги ничем не прикрыты, так что страдают от камней и пескоструя. Заглянуть стоит и в полости арок, а также осмотреть пороги снизу, в зоне шва. Сзади потенциально слабых мест минимум, даже площадка номерного знака вынесена на бампер и не огорчает коррозией, так что осмотреть нужно разве что нижнюю кромку крышки багажника и состояние ниши запасного колеса. Ну а на машинах с люком следует проверить его работу и сухость пола в салоне.

Chevrolet Malibu 2012–14



В случае с Malibu шансы встретить сильно битую и восстановленную машину очень невелики просто в силу того, что кузовные запчасти на нее редки и дороги. Короткая конвейерная жизнь и низкая популярность привели к тому, что производители неоригинальных кузовных деталей модель практически проигнорировали, а оригинал дорог и практически всегда привозится под заказ. Например, новый бампер – что передний, что задний – обойдется тысяч в 40-50. Алюминиевый капот – деталь редкая и стоит тысяч 80-90 и больше, хотя здесь есть штучный стальной аналог за 30 тысяч. А вот передние крылья – снова строго оригинальные, с ценой в 20-25 тысяч рублей и сроком поставки в месяц-полтора. Даже лобовое стекло придется заказывать «фирменное» по цене от 20 тысяч рублей. Оптика на официально продававшихся в России седанах была строго ксеноновая, и она, как несложно догадаться, тоже не имеет аналогов, а стоит 80-100 тысяч за фару. В общем, покупка Malibu – повод научиться искать и заказывать детали с зарубежных разборок и из США. Кстати, при подборе запчастей стоит помнить, что у модели была европейская, американская и китайская версии, хотя их различия не назвать массовыми и кардинальными. И еще одна оговорка: шансы встретить битую машину действительно невелики, но на рынке встречаются штучные варианты, пригнанные из США, и вот здесь вероятность аварийной истории возрастает в разы. Это, конечно, можно проверить с помощью Carfax, но вопрос в том, стоит ли овчинка выделки.

Chevrolet Malibu 2012–14



Как мы помним, в восьмом поколении Malibu переехал на платформу GM Epsilon II – ту же самую, что лежала в основе, например, Opel Insignia, и это очень идет машине на пользу. Конструктив тут тот же: МакФерсон впереди и многорычажка сзади, а родство с Opel и другими соплатформенниками обещает, что тут не будет тех проблем, что мы видели с кузовом. Ремонтопригодность, конечно, не идеальна: например, передняя шаровая опора, как и у Opel, меняется в сборе с рычагом, но сам рычаг можно купить неоригинальным тысяч за 5-7. Задний сайлентблок L-образного рычага доступен отдельно и стоит 3 тысячи за «фирму» и от 1,5 за аналоги, а саму втулку для перепрессовки можно купить от 500 рублей. Амортизаторы тут условно свои, так что аналогов мало: помимо оригинала за 20 тысяч, по сути, есть только KYB за 17. Стойки стабилизатора тоже не унифицированы, и выбор узок: либо оригинальные по 3 тысячи, либо Magneti Marelli по 800 рублей. Ступичные подшипники и впереди, и сзади меняются в сборе со ступичным узлом, и здесь унификация с Insignia позволит купить деталь за 3-6 тысяч вместо 18-20. Задние рычаги не унифицированы и потому не очень дешевы – 5-10 тысяч за деталь, но для нижнего поперечного, например, есть заменители, а в целом для всего здесь можно купить сайлентблоки для перепрессовки. В общем, неухоженная подвеска в случае с Malibu – точно повод хорошо поторговаться, но сложных решений вроде управляемых амортизаторов или пневмобаллонов здесь нет, так что бояться нечего.

Тормоза Malibu тоже достались «общекорпоративные». Механизмы здесь самые примитивные – дисковые однопоршневые с плавающей скобой по кругу, и никаких изысков вроде механизмов от Brembo, как у Insignia OPC, здесь не было. Зато сами диски крупные: даже машинам с базовыми 16-дюймовыми колесами были положены вентилируемые диски на 296 мм впереди и невентилируемые на 292 мм сзади. Однако на машины с колесами от 17 дюймов ставили уже «вентиля» по кругу, а их диаметр составлял 321 мм впереди и 315 мм сзади. Так что жаловаться на производительность не приходится, да и на стоимость расходников тоже. Передний диск можно купить за 3-7 тысяч вместо 18-20, а задний вентилируемый обойдется даже дешевле, 3-5 тысяч. Внимание здесь стоит обращать на состояние магистралей, а также на работу стояночного тормоза: он электромеханический, и исполнительные механизмы стоят очень дорого, да и переборка тоже потребует денег. Рулевая рейка здесь с электроусилителем, и она тоже подходит от Insignia. Это весьма хорошая новость, поскольку ценник на новую не просто шестизначный, а местами зашкаливает за 200 тысяч. На этом фоне восстановленная рейка с усилителем за 45-50 тысяч – просто подарок. Кстати, легкие стуки преследуют владельцев с малых пробегов, так что паниковать сразу не стоит, но и безоговорочно верить продавцу, говорящему о «хронической болезни», тоже.

Chevrolet Malibu 2012–14



В мире у Malibu был довольно широкий список коробок передач, включая даже шестиступенчатую механику, но нам досталась только шестиступенчатая 6T40 от GM. И это, надо сказать, не самый хороший вариант. Подробно обо всех проблемах коробки можно почитать, например, в материале о Chevrolet Epica. Если говорить кратко, то это высокая рабочая температура, износ гидроблока, низкое рабочее давление масла, неполадки механики, включая планетарные передачи, а также типовой износ из-за загрязнения масла абразивом от блокировки гидротрансформатора. Перед покупкой стоит озаботиться и диагностикой, и тест-драйвом, а прощать здесь нельзя ничего. Учитывая, что Malibu еще крупнее и тяжелее, чем Epica, жизнь коробки тут ничуть не легче. Утешением можно считать разве то, что коробка хорошо освоена в сервисах и не очень дорога в ремонте.

Chevrolet Malibu 2012–14



Мотор у местных Malibu тоже был всего один: это 2,4-литровый бензиновый агрегат семейства Ecotec с индексом LE5, который достался машине по наследству от предыдущего поколения. Он выдает 167 лошадиных сил, что в целом немного для крупной машины, так что неудивительно, что в мире ставка была сделана на другие, более мощные моторы. Однако для нас важнее другое: этот «старый» двигатель вполне неплох и надежен. Здесь чугунные гильзы в алюминиевом блоке, неплохой цепной ГРМ и простой распределенный впрыск. Фазорегуляторы применены и на впуске, и на выпуске, но их цена вполне адекватна. Стоимость обслуживания ГРМ может показаться высоковатой на фоне других цепных моторов, но тоже не разорит с учетом периодичности замены. Крупным недостатком можно считать разве что отсутствие штатных ремонтных размеров цилиндропоршневой группы, но далеко не каждый владелец при поломке озадачится «капиталкой» с учетом того, что на замену можно подобрать аналогичный опелевский мотор A24XE, который знаком, например, по Antara. В общем, чудес от мотора ждать не стоит, но свои 250 тысяч при условии нормального обслуживания он пройдет.

Chevrolet Malibu 2012–14



Таким образом, главная задача при покупке Chevrolet Malibu – найти машину с живой и обслуженной коробкой передач и целым кузовом. И если с проверкой аварийной истории может помочь, например, Автотека, то проверка и диагностика коробки перед покупкой в любом случае ложится на покупателя. Ну а за бюджет в миллион рублей можно поискать ухоженную машину с пробегом до 200 тысяч километров – примерно такую.

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Впрочем, логика подсказывает, что торговаться при покупке столь редкой и не очень ликвидной машины можно активно, а при долгом поиске есть шансы найти машину и с меньшим пробегом, и за гораздо меньшие деньги – например, тысяч за 800. А за такую цену в нынешние времена машине можно многое простить – особенно если ее задняя часть действительно заставит вас оборачиваться каждый день, уходя домой.​

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